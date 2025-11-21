Prognoza meteo pe patru săptămâni: vreme mai caldă decât normal, înclusiv în primele zile din decembrie
Digi24.ro, 21 noiembrie 2025 07:50
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, în perioada următoare, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care, se vor situa în jurul valorilor obişnuite, anunţă vineri, meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie - 22 decembrie.
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:40
Volodimir Zelenski se așteaptă să discute cu Donald Trump în zilele următoare: „Rusia nu are nicio dorinţă reală de pace” # Digi24.ro
Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunţat joi seară că a avut o discuţie serioasă cu înalţi oficiali americani care şi-au prezentat propunerile - „punctele unui plan pentru a pune capăt războiului - viziunea lor”, el subliniind că Ucraina vrea o pace demnă, cu termeni care îi respectă independenţa şi suveranitatea. ”Statele Unite au puterea de a se asigura că disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului devine în sfârşit una serioasă”, a conchis Zelenski, care a precizat că se aşteaptă să aibă o discuţie cu preşedintele SUA Donald Trump în zilele următoare.
Acum 2 ore
07:10
Când Rusia se înfurie, „accidentele” vorbesc: de la lovituri asupra ambasadei Azerbaidjanului la Kiev la deportări în masă # Digi24.ro
Pe 14 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului l-a convocat pe ambasadorul Moscovei după ce misiunea diplomatică a Baku de la Kiev a fost lovită în timpul ultimelor atacuri cu drone și rachete ale Rusiei din acea zi. Cealaltă parte a fost informată că ultima explozie a distrus complet o parte din gardul ambasadei și a avariat clădiri și vehicule. Din fericire, explozia nu a provocat victime, relatează The Moscow Times.
07:10
Cum se îmbogățesc „văduvele negre” ale Rusiei pe spinarea morților de pe frontul ucrainean # Digi24.ro
Unele femei din Rusia – numite „văduve negre” de presa rusă – par să se căsătorească cu soldați mobilizați sau să-și preseze partenerii să se înroleze pentru a putea solicita despăgubiri de la stat în cazul în care aceștia sunt uciși în Ucraina, a raportat luni Foreign Policy, relatează Kyiv Post.
07:10
Tricolorii la barajul pentru CM 2026: Statistici inedite legate de naţionala Turciei în raport cu România # Digi24.ro
România va juca în data de 26 martie, în deplasare cu Turcia, în semifinala barajului CM 2026, urmând ca finala acestui baraj să fie disputată tot în deplasare, cu câştigătoarea dintre Slovacia şi Kosovo. România s-a aflat în urna a patra la tragerea la sorţi a barajului CM 2026, obţinând locul prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/25. La Zurich, tricolorii şi-au primit ca prim adversar Turcia, o naţională pentru care FRF a pregătit o radiografie în 5 cifre inedite, relatează News.ro.
07:10
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate obține ajutorul de însoțitor # Digi24.ro
Indemnizațiile și ajutoarele acordate persoanelor cu handicap reprezintă forme de sprijin prin care statul compensează limitările generate de dizabilitate și încearcă să faciliteze un nivel de trai cât mai apropiat de unul independent. Aceste prestații sunt diferențiate în funcție de gradul de handicap.
07:10
Extrema dreaptă din UE a gustat puterea, iar acum vrea să impună în PE măsuri privind migranții, mașinile și birocrația (Politico) # Digi24.ro
Partidul Popular European afirmă că este o „minciună” că ar fi negociat cu extrema dreaptă reducerea normelor ecologice la nivelul UE, scrie Politico într-o analiză privind căderea „cordonului sanitar” din Parlamentul European, care izola extremiștii din legislativul european de decenii.
07:10
„Prea puțin, prea târziu”: Raportul de 800 de pagini despre pandemia de COVID-19 zguduie Marea Britanie # Digi24.ro
Raportul oficial al Marii Britanii privind gestionarea pandemiei de Covid-19, publicat joi seara și având aproximativ 800 de pagini, conține critici severe la adresa fostului prim-ministru Boris Johnson și a echipei sale din Downing Street, scrie Politico.
07:10
„Un nou pact Molotov-Ribbentrop”. Principalele reacții internaționale la planul de pace Trump-Putin # Digi24.ro
Pe 19 noiembrie, mai multe mass-media occidentale au dezvăluit detalii despre noul plan de pace pentru Ucraina, la care au lucrat în secret membrii echipelor lui Vladimir Putin și Donald Trump (fără a invita la negocieri nici Ucraina, nici Uniunea Europeană). Documentul, format din 28 de puncte, repetă în mare parte cerințele maximaliste ale Kremlinului. Se pare că acesta nu este considerat realist nici în Ucraina, nici în Occident și, paradoxal, nici măcar în Rusia.
07:10
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală # Digi24.ro
Piața Alba Iulia - intersecția bulevardelor Unirii, Decebal și Burebista - se va transforma, pentru prima dată, într-un veritabil epicentru al sărbătorilor de iarnă. În acest an, ediția „Winter Wonderland” a târgului de Crăciun din București se va desfășura în perioada 29 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026.
07:10
Intrarea Maicii Domnului în Biserică 2025: Cum explică preotul importanța zilei, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox # Digi24.ro
Biserica ortodoxă prăznuiește astăzi, 21 noiembrie, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor drept „Vovidenia”. Este primul mare praznic din Postul Crăciunului, marcat în calendar cu cruce roșie și zi cu dezlegare la pește,
07:10
Uniunea Europeană are un plan foarte clar pentru pacea în Ucraina, în doar „două puncte” # Digi24.ro
Planul Uniunii Europene pentru realizarea păcii în Ucraina conține doar două puncte: slăbirea Rusiei și sprijinirea Ucrainei, a declarat joi șefa diplomației UE, Kaja Kallas, potrivit RBC Ukraine.
07:10
Ce servicii medicale poți obține direct la medicul de familie: De la consultații și analize la îngrijiri urgente în cabinet # Digi24.ro
Rolul medicului de familie depășește simpla acordare a unui consult de rutină în cabinet. Persoanele înscrise pe lista acestuia pot beneficia de evaluări clinice complexe, intervenții de primă necesitate, supravegherea afecțiunilor cronice, precum și de servicii preventive esențiale.
Acum 8 ore
00:20
Columbia dezvăluie primele comori recuperate de pe corabia San Jose. „Ne vor ajuta să înțelegem mai bine cauzele naufragiului” # Digi24.ro
Guvernul columbian a dezvăluit, joi, primele obiecte recuperate de pe epava legendarului galion spaniol San Jose, care s-a scufundat în secolul al XVIII-lea în Marea Caraibilor odată cu preţioasa lui încărcătură. Obiectele găsite pe nava scufundată de 300 de ani constă în trei monezi din aur și bronz, un tun și o ceașcă de porțelan.
Acum 12 ore
00:00
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi seară, la Digi24, că guvernul urmează să decidă în privința cotei TVA în industria HoReCa, precizând că el „înclină” să o menţină la valoare actuală de 11%.
00:00
Ministrul de Finanțe: Sunt optimist că în 2026 vom finaliza procesul de digitalizare a ANAF # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat joi seară, la Digi24, că până la sfârșitul anului 2026 va fi finalizat procesul de digitalizare a ANAF. El mai spune că agenția şi-a atins obiectivele privind încasările, în trimestrul al treilea al acestui an.
20 noiembrie 2025
23:20
Zelenski acceptă să negocieze planul american de pace pentru „încheierea justă a războiului” cu Rusia # Digi24.ro
Ucraina a anunțat joi că a primit din partea Statelor Unite un plan pentru încheierea războiului cu Rusia, un document considerat controversat în Europa. Președintele Volodimir Zelenski urmează să discute în zilele următoare propunerile americane cu omologul său Donald Trump, în contextul unor negocieri purtate fără consultarea aliaților europeni.
23:20
Ministrul Finanţelor: Cheltuielile de personal în sistemul public au crescut cu peste 50 de miliarde de lei în ultimii trei ani # Digi24.ro
Cheltuielile de personal în sistemul public din România au crescut cu peste 50 de miliarde de lei în ultimii trei ani, de la 117 miliarde de lei la 170 de miliarde de lei anual, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, joi seară, la Digi24.
23:10
SUA ordonă închiderea postului Radio Europa Liberă în Ungaria. Acuzații de „tentative de destabilizare” # Digi24.ro
Redacţia ungară a postului Radio Europa Liberă a anunţat joi seară într-un comunicat încetarea activităţilor sale începând de vineri „la instrucţiunile Agenţiei SUA pentru Media Globală”, USAGM.
23:10
Cadoul special primit de Ronaldo de la Trump, care îi permite portughezului să intre în Casa Albă „chiar și când nu voi mai președinte” # Digi24.ro
Invitat la Casa Albă cu ocazia vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, starul portughez Cristiano Ronaldo a primit un cadou neobişnuit din partea lui Donald Trump. Preşedintele american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla „cheia Casei Albe”. Un privilegiu rezervat oaspeţilor importanţi.
22:40
Casa Albă neagă că Donald Trump a negociat în secret un plan de pace cu Rusia, fără Ucraina # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat joi că președintele Donald Trump lucrează la un plan de pace, însă neagă că negocierile au avut loc doar cu partea rusă. Ea precizează că oficiali din Administraţie au avut săptămâna trecută discuţii cu Ucraina, relatează agenţiile Reuters, AFP şi EFE, potrivit Agerpres.
22:30
Ce răspunde ministrul Finanțelor, întrebat dacă Guvernul va elimina plafonarea prețului la gaze din martie 2026 # Digi24.ro
Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri la Digi24, dacă rămâne valabil planul eliminării plafonării-compensării prețului la gaze naturale din martie 2026, în condițiile în care eliminarea plafonării la energie a dus la creșterea altor prețuri, România având cea mai mare rată a inflației dintre statele UE. Ministrul Finanțelor a explicat că nu a avut de ales și a trebuit eliminată plafonarea la curent a făcut ca statul să aibă datorii uriașe la furnizori, de 7-8 miliarde lei.
22:20
Rusia anunță cucerirea orașului Kupiansk. Gherasimov i-a raportat lui Putin că „trupele avansează pe toate fronturile” # Digi24.ro
Armata rusă a anunțat joi că a capturat orașul Kupiansk, o importantă redută ucraineană din provincia Harkov. Într-o întâlnire cu Vladimir Putin, șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, a informat că trupele ruse „avansează pe toate fronturile”, raportând progrese în regiunile Dnipropetrovsk, Zaporojie, Pokrovsk și Siversk.
22:10
Dezvăluire despre planul de pace al lui Donald Trump: Rusia ar putea plăti chirie Ucrainei pentru Donbas (The Telegraph) # Digi24.ro
Planul de pace în 28 de puncte propus de SUA pentru Ucraina include, potrivit unor surse citate joi de The Telegraph, o prevedere prin care Moscova ar obține controlul asupra regiunii Donbas din estul țării în schimbul achitării unei „chirii”, relatează Kyiv Post.
22:00
Dominic Fritz, ieșire nervoasă în scandalul numirii cumnatei lui Drulă la MIPE: Este un atac „jegos și misogin” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, acuză un atac „jegos și misogin” la adresa lui Cătălin Drulă, după ce în presă a apărut informația că Alina Gîrbea, sora partenerei de viață a candidatului USR la Primăria Capitalei, a fost numită secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, condus de Dragoș Pîslaru.
21:50
Alexandru Nazare: Anul 2026 este un sprint pe final de PNRR. E critic să absorbim cât mai mult din acești bani # Digi24.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că anul 2026 va fi un sprint pe final de PNRR, precizând că e critic ca Guvernul să încerce să ia toți banii disponibili din acest program.
21:50
Ministrul Nazare, despre termenele CCR pentru legea taxelor: Ne-a trecut glonțul pe la tâmplă # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a vorbit joi seara, la Digi24, despre termenele anunțate de CCR pentru judecarea contestației depuse de AUR la legea care majorează taxele. Inițial, Curtea Constituțională anunțase că va judeca în 4 februarie contestația, apoi a avansat termenul de 21 ianuarie 2026, după care a revenit și a anunțat că o va lua în discuție la data de 10 decembrie, pentru a nu se bloca aplicarea acesteia începând cu 1 ianuarie. Despre aceste termene, Alexandru Nazare a spus că României i-a „trecut glonțul pe la tâmplă”. Ministrul Finanțelor a povestit că era într-o ședință cu reprezentanți ai Băncii Mondiale când a auzit data de 21 ianuarie și a ieșit imediat de la întâlnire ca să discute cu premierul și cu Comisia Europeană. „În cursul după-amiezii, am primit vestea că s-a devansat de pe 21 ianuarie pe 10 decembrie. Eu cred că 10 decembrie un termen bun”, a subliniat Nazare.
21:30
Jeff Bezos concurează cu SpaceX. Blue Origin dezvăluie planul pentru o versiune mai mare a rachetei New Glenn # Digi24.ro
Compania Blue Origin, deţinută de miliardarul Jeff Bezos, a anunţat joi că va construi o versiune mai mare şi mai puternică a rachetei sale spaţiale New Glenn, elaborând planuri incipiente pentru o familie de lansatoare de sateliţi orbitali, similare flotei de rachete Falcon construite de compania SpaceX, deţinută de Elon Musk şi care domină acest sector de activitate, scrie Reuters.
21:20
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei # Digi24.ro
Ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, a fost convocat joi la Ministerul de Externe moldovean, pentru a i se transmite o notă oficială de protest după ce o nouă dronă rusească a survolat ilegal, miercuri, spaţiul aerian al Republicii Moldova, relatează Radio Moldova.
21:00
Muniție de război depistată într-un camion oprit la vama cu Republica Moldova. Două persoane au fost arestate # Digi24.ro
Două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore în cadrul urmăririi penale declanşate după ce într-un camion cu numere înmatriculare din Republica Moldova au fost depistate arme de foc şi muniţii la punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) au fost ridicate mai multe probe.
21:00
Trump amenință cu pedeapsa capitală democraţii care cer armatei să nu se supună ordinelor sale # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a invocat, joi, pedeapsa capitală în cazul congresmenilor democraţi care adresează apeluri către militari şi agenţii serviciilor de informaţii să nu se conformeze ordinelor administraţiei, relatează France Presse, potrivit Agerpres.
20:30
Carmen Uscatu îi face o propunere Oanei Gheorghiu: „Ar rezolva problema de incompatibilitate” # Digi24.ro
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, a declarat joi că vrea ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, adică să rămână un membru în asociaţie, dar fără drept de vot în Adunarea generală. Asta ar rezolva problema de incompatibilitate între cele două roluri de membru în Guvernul României versus membru cu drept de vot într-o organizaţie non-guvernamentală, spune ea.
20:20
Laburiștii anunță reguli noi pentru imigranți în Marea Britanie. Rezidența permanentă va fi obținută mai greu # Digi24.ro
Guvernul laburist de la Londra a anunțat înăsprirea condițiilor de obținere a rezidenței permanente, străinii urmând să poată accesa acest statut abia după zece ani de ședere, față de cinci în prezent. Noile reguli fac parte din strategia premierului Keir Starmer de reducere a imigrației legale și vor afecta majoritatea solicitanților, cu excepția medicilor, asistentelor și a persoanelor cu venituri ridicate.
20:20
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia Tribunalului Sibiu # Digi24.ro
Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis, în vederea recuperării unei datorii de aproximativ un milion de euro.
20:20
Poliţia italiană a confiscat zeci de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals drept „Made in Italy” # Digi24.ro
Poliţia de frontieră italiană a anunţat joi că a confiscat peste 42 de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals ca fiind produsă în Italia dar care a intrat în ţară via Bulgaria, transmite Reuters.
20:00
Rusia este „alături” de Venezuela în conflictul cu SUA: Colaborăm în toate domeniile, inclusiv în cel al securităţii, „nu e un secret” # Digi24.ro
Rusia a criticat joi acuzaţiile Washingtonului, pe care le consideră nefondate, la adresa Venezuelei, ţară de care este „alături” în aceste momente dificile pentru Caracas, relatează EFE.
19:30
Ucraina anunță că a primit planul american pentru încheierea războiului. Zelenski urmează să discute cu Trump # Digi24.ro
Ucraina a anunțat joi că a primit din partea Statelor Unite un plan pentru încheierea războiului cu Rusia, un document considerat controversat în Europa. Președintele Volodimir Zelenski urmează să discute în zilele următoare propunerile americane cu omologul său Donald Trump, în contextul unor negocieri purtate fără consultarea aliaților europeni.
19:20
Un politician german le sugerează tinerilor să fumeze un joint înaintea interviului de recrutare în armată pentru a fi declaraţi inapţi # Digi24.ro
Tinerii care doresc să se sustragă noului serviciu militar pe care Germania îl va introduce pot să fumeze un „joint” înaintea interviului de recrutare şi a vizitei medicale, a sugerat co-președintele partidului Stânga (Die Linke), Jan van Aken.
Acum 24 ore
19:10
Gheorghe Hagi, în clasamentul celor mai mari fotbalişti din toate timpurile. Ce loc ocupă fostul internațional român # Digi24.ro
Fostul mijlocaş român Gheorghe Hagi este pe locul 82 în clasamentul celor mai mari fotbalişti din toate timpurile, alcătuit de The Athletic, informează TuttoMercatoWeb.
19:00
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila anunță actualizarea chiriilor pentru anumite locuințe la stat. Care vor fi noile tarife # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere un proiect de hotărâre de Guvern care prevede actualizarea tarifelor chiriile pentru anumite locuințe de stat, a anunțat ministrul Cseke Attila. Astfel, chiria pentru o locuință de 50 mp va ajunge de la 42 de lei, la 94, 21 lei.
19:00
Steve Witkoff a scăpat din greşeală cine e sursa care a divulgat planul secret negociat de Trump cu Rusia # Digi24.ro
Trimisul special al preşedintelui american pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, pare să fi trimis public un mesaj privat, dezvăluind din greşeală sursa care spus publicaţiei Axios despre planul de pace negociat de Donald Trump cu Rusia, relatează joi The Daily Beast.
18:50
Ministrul Educației promite deblocarea posturilor pentru titularizare și schimbări majore în concursurile de directori # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David a afirmat joi, într-o conferinţă de presă la Oradea, că priorităţi pentru instituţia sa în această perioadă sunt deblocarea posturilor pentru titularizare anul viitor, elaborarea celor două metodologii pentru concursul de directori şi selecţia inspectorilor, punerea în dezbatere publică a ordinului privind şcolile mentor-şcoli mentorate.
18:40
Aducerea în țară a lui Horațiu Potra, împreună cu fiul și nepotul său, a creat busculadă pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Cei trei au fost scoși pe rând din aeroport, sub escorta polițiștilor și jandarmilor înarmați.
18:30
Distrigaz a sistat alimentarea cu gaze la un liceu din Sectorul 4 al Capitalei. Precizările companiei # Digi24.ro
Distrigaz Sud Reţele a întrerupt alimentarea cu gaze la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez din sectorul 4 al Capitalei, în urma constatării unui defect la postul de reglare măsurare aferent unităţii de învăţământ.
18:30
Două noi tronsoane de termoficare finalizate pe Magistrala II Sud: 650 m de conducte moderne pe Șoseaua Mihai Bravu # Digi24.ro
Au fost finalizare lucrările la două noi tronsoane de conductî de termoficare din Magistrala II Sud - Obiectivul 3, a anunțat primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Noile conducte, cu o lungime totală de 650 de metri, vor deservi blocurile de pe Șoseaua Mihai Bravu, între Pasajul Bucur Obor și intersecția Șos. Mihai Bravu – Șos. Iancului.
18:10
Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la iniţiativa europeană PURL (Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina), prin care statele europene cumpără din SUA arme şi muniţii destinate armatei ucrainene, a anunţat joi ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski, citat de agenţia EFE, potrivit Agerpres.
18:00
Președintele iranian Massoud Pezeshkian avertizează că Teheranul nu mai poate susține populația în contextul unei crize de apă fără precedent, iar mutarea capitalei devine, în opinia sa, o necesitate. Seceta extremă, rezervoarele aproape goale și precipitațiile aflate la minime istorice au readus în discuție relocarea centrului administrativ al țării.
18:00
Guvernul l-a rechemat în țară pe consulul României la Cape Town, fostul prezentator tv Andrei Zaharescu. El se afla la post din 2013 # Digi24.ro
Fostul prezentator TV Andrei Zaharescu, actual consul al Românei la Cape Town (Africa de Sud), a fost rechemat în țară, potrivit unei hotărâri de guvern adoptată în ședința de azi.
18:00
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, vine azi la Jurnalul de Seară, de la Digi24, să vorbească despre bugetul de anul viitor și despre negocierile cu Uniunea Europeană pentru ca România să nu piardă un sfert de miliard de euro dacă nu adoptă rapid reforma pensiilor speciale.
18:00
Planul de pace pentru Ucraina în 28 puncte şi pe care, conform publicaţiei americane Axios, îl negociază SUA şi Rusia este din punctul de vedere al Germaniei inacceptabil, a declarat joi ministrul german pentru afaceri speciale şi şef al cancelariei federale, Thorsten Frei, relatează agenţia EFE.
