SUA ordonă închiderea postului Radio Europa Liberă în Ungaria. Acuzații de „tentative de destabilizare”

21:50

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a vorbit joi seara, la Digi24, despre termenele anunțate de CCR pentru judecarea contestației depuse de AUR la legea care majorează taxele. Inițial, Curtea Constituțională anunțase că va judeca în 4 februarie contestația, apoi a avansat termenul de 21 ianuarie 2026, după care a revenit și a anunțat că o va lua în discuție la data de 10 decembrie, pentru a nu se bloca aplicarea acesteia începând cu 1 ianuarie. Despre aceste termene, Alexandru Nazare a spus că României i-a „trecut glonțul pe la tâmplă”. Ministrul Finanțelor a povestit că era într-o ședință cu reprezentanți ai Băncii Mondiale când a auzit data de 21 ianuarie și a ieșit imediat de la întâlnire ca să discute cu premierul și cu Comisia Europeană. „În cursul după-amiezii, am primit vestea că s-a devansat de pe 21 ianuarie pe 10 decembrie. Eu cred că 10 decembrie un termen bun”, a subliniat Nazare.