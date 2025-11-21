Japonia vrea relaţii constructive cu China
Economica.net, 21 noiembrie 2025 09:20
Şefa guvernului nipon Sanae Takaichi a afirmat vineri că doreşte relaţii constructive cu China, subliniind că poziţia ţării sale asupra Taiwanului rămâne neschimbată, într-un context de tensiuni cu Beijingul, informează AFP.
• • •
