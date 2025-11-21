Între focul chiliei și focul inimii: îl mai păstrăm pe Părintele Proclu?
Monitorul de Neamț , 21 noiembrie 2025
În ziua pomenirii Sfântului Ierarh Proclu, mare apărător al dreptei credințe și glas al smereniei, suntem chemați să privim nu doar către trecut, ci și către lumina discretă a unor oameni ai lui Dumnezeu care au trăit aproape de noi, dar au aparținut Împărăției. Între aceștia se numără și Părintele Proclu Nicău, cel care, prin […]
Avertizare ANM de ceață în zona joasă a județului Neamț. Vizibilitate sub 200 m
ANM a emis vineri dimineață o avertizare de ceață ce reduce vizibilitatea sub 200 m în zona joasă a județului Neamț și în alte județe din regiune. O avertizare ANM de ceață în zona joasă a județului Neamț este valabilă vineri dimineață, între orele 09:00 și 12:00, fenomenul reducând vizibilitatea sub 200 de metri și […]
Danlin XXL, în calitate de lider al unei asocieri, a câştigat în instanţă bătălia cu UMB pentru contractul pentru lotul Joseni – Ditrău, din tronsonul montan al Autostrăzii Unirii A8. Magistraţii de la Curtea de Apel București au admis plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), care era în favoarea UMB. […]
ARO din Neamț reinventat în America: românul din Florida reconstruiește modelul din 1974 cu motor de 470 CP
Mașina ARO IMS 461 fabricată în 1974 la Câmpulung Muscel este refăcută în Florida de un român stabilit în Statele Unite. Un ARO din Neamț reinventat în America este proiectul unui român stabilit în Florida, care reconstruiește complet modelul IMS 461 din 1974, păstrând doar caroseria mașinii românești. Român stabilit în Florida reconstruiește un ARO […]
Când viciul devine virtute și corupția devine model – o națiune în derivă morală
Astfel, "trădătorul numindu-se geniu, plagiatorul erou, pungaşul mare financiar, panglicarul om politic, cămătarul negustor, speculantul de idei om cu principii şi speculanta de sineşi femeie onestă, judecata poporului nostru s-a falsificat din ce în ce şi, la formarea sferelor sale ideale, el a pierdut pretutindenea punctul de plecare sănătos". Și poate niciodată această frază nu […]
Clădirea DGASPC Neamț se colorează în albastru pentru a marca Ziua Internațională a Drepturilor Copilului
DGASPC Neamț se alătură astăzi, 20 noiembrie, acțiunilor dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, prin iluminarea sediului instituției în culoarea albastră, simbol al protecției și al solidarității cu toți copiii lumii. Acțiunea este mai mult decât o manifestare vizuală – este un angajament public pentru o lume în care drepturile copiilor sunt respectate și apărate […]
Valea Ursului: bărbat încarcerat pentru vehicul neînmatriculat și conducere fără permis
Un bărbat de 36 de ani, condamnat la un an și patru luni de închisoare, a fost ridicat de polițiști și depus în penitenciar. Valea Ursului: bărbat încarcerat de polițiștii Secției Rurale Ion Creangă, aceștia punând în executare un mandat emis de Judecătoria Roman pe numele său. Mandat de executare pus în aplicare La data […]
Primarul de Piatra a revenit la liceul pe care l-a absolvit, cu ocazia unei manifestări din cadrul proiectului Next Generation. „Astăzi am revenit în locul în care am fost și eu elev și, ca de fiecare dată, emoțiile au fost mari. Rareșul rămâne un loc care te formează, te inspiră și nu te lasă niciodată […]
Șoferiță prinsă băută în Piatra-Neamț. A suflat 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat
O femeie de 45 de ani a fost depistată conducând în stare de ebrietate pe strada Dărmănești, în Piatra-Neamț. O șoferiță prinsă băută în Piatra-Neamț a transformat un control de rutină într-un test al „rezistenței alcooltestului", după ce aparatul a indicat 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat — suficient cât să-i lase permisul „în […]
Descoperire macabră pe Lacul Bicaz: trupul unui bărbat, observat plutind pe apă
Trupul unei persoane a fost observat plutind pe Lacul Izvorul Muntelui, iar pompierii au intervenit pentru recuperare. O descoperire macabră pe Lacul Bicaz a fost anunțată miercuri după-amiază, după ce trupul unui bărbat a fost văzut plutind pe Lacul Izvorul Muntelui. Echipaje ISU, IPJ și SAJ au intervenit la fața locului, iar victima a fost […]
O femeie de 30 de ani nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers, intrând în coliziune cu un autoturism aflat în depășire. Un bărbat de 74 de ani rănit în urma accidentului rutier produs miercuri la prânz pe DN 15B, în Vânători-Neamț, după coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitară. Polițiștii și pompierii […]
Accident pe trecerea pentru pietoni pe bulevardul Traian. Două persoane au ajuns la spital
Un accident pe trecerea pentru pietoni pe bulevardul Traian a avut loc miercuri dimineață, când o tânără de 18 ani a fost surprinsă și accidentată de un autoturism condus de o femeie de 31 de ani. Ambele au ajuns la spital. Eveniment rutier sesizat la ora 09:10 La ora 09:10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului […]
Cascadorie periculoasă a unui tânăr la Agapia. Autoturism căzut în albia unui pârâu
Un autoturism scăpat de sub control a părăsit carosabilul și a căzut în albia unui pârâu, în această dimineață, la Agapia. O cascadorie periculoasă a unui tânăr de 19 ani a avut loc în această dimineață la Agapia, unde un autoturism a părăsit carosabilul și a căzut în albia unui pârâu. Tânărul s-a autoevacuat înainte […]
Pompierii au intervenit aseară în Timișești, unde o casă a ars generalizat, existând risc de propagare la gospodăriile din apropiere. O locuință făcută scrum la Timișești, o femeie a suferit atac de panică — acesta este bilanțul incendiului izbucnit aseară , unde pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor care cuprinseseră o casă din satul Zvorănești. […]
Tânăr de 25 de ani găsit spânzurat într-un copac la Timișoara. Era originar din Neamț
Bărbatul era dat dispărut de peste o săptămână. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările morții. Un tânăr de 25 de ani găsit spânzurat pe strada George Ardelean din Timișoara, miercuri după-amiază, era dat dispărut de mai bine de o săptămână. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Descoperit spânzurat după mai […]
Monseniorul Mihăiță Blaj, un romano-catolic din Neamț, numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului
Un prelat născut în Gherăești, județul Neamț, ajunge într-una dintre cele mai înalte funcții din diplomația Vaticanului. Monseniorul Mihăiță Blaj a fost numit în funcția de subsecretar al Secției pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale a Secretariatului de stat, fiind primul român care ocupă un astfel de rol înalt în administrația pontificală. Papa Leon […]
Spitalul nou şi drumul expres – estimările administratorului public al judeţului
Lucian Micu, administratorul pubplic al judeţului Neamţ, este încrezător că lucrările la noul spital judeţean ar putea începe în primăvara/vara anului viitor. El a afirmat că lucrările privind utilităţile vor fi finalizate până atunci, iar cât priveşte finanţarea, aceasta va fi rezolvată prin programul de Sănătate. Şi a avansat chiar şi un procent în ceea […]
În esenţă, România este frumoasă. E o frumuseţe care nu ţine de forme, ci de suflet. O frumuseţe care se simte în liniştea dimineţilor de sat, în lacrimile unei mame care îşi aşteaptă copilul plecat, în câmpurile care miros a grâu copt şi în tăcerea munţilor care parcă ştiu prea multe. România este un miracol […]
Piatra-Neamț se pregătește să intre din nou în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă, odată cu deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun", ediția a IV-a. Târgul se va desfășura în perioada 30 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026. „Dragi pietreni, Se apropie acea vreme în care orașul nostru începe din nou să respire lumină, colinde și […]
Cei 10 sportivi de la Sentoki Karate-Do Piatra Neamţ care au participat recent la Cupa Sasori de la Ploiești s-au întors acasă cu o salbă de medalii A fost o competiție reușită, cu scopul dezvoltării sportivilor de toate nivelurile, la care s-au aliniat 380 de participanți si unde am reușit să facem o figură frumoasă […]
Serviciul Rutier Neamț aduce în atenție importanța echipării corespunzătoare a vehiculului și reamintește şoferilor câteva reguli esențiale, odată cu prima ninsoare din acest an. „Cu venirea iernii, condițiile de trafic se schimbă brusc: carosabil umed, polei, ninsoare abundentă și vizibilitate redusă. Pentru a preveni accidentele și pentru a vă proteja pe dumneavo
Final de campanie pentru DGASPC de Ziua Mondială de prevenire a abuzului și violenței împotriva copiilor # Monitorul de Neamț
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț marchează finalul campaniei „19 Zile de Activism pentru Prevenirea Violenței și Abuzurilor împotriva Copiilor și Tinerilor”, derulată în parteneriat cu FICE România, tocmai pe 19 noiembrie, când se celebrează în toată lumea Ziua Mondială de prevenire a abuzului și violenței împotriva copiilor. Timp de trei săptămâni, […] Articolul Final de campanie pentru DGASPC de Ziua Mondială de prevenire a abuzului și violenței împotriva copiilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un biciclist de 81 de ani, implicat într-un accident rutier, a fost salvat de doi poliţişti, marţi, 18 noiembrie. „La data de 18 noiembrie a.c., ora 17.00 polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați direct, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Vasile Alecsandri, din localitatea Gherăești, în care au fost […] Articolul Biciclist implicat într-un accident rutier – salvat de poliţişti apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Doi tineri au ajuns în arest preventiv după ce au agresat un bărbat în vârstă de 45 de ani, pe o stradă din Târgu Neamţ. „La data de 17 noiembrie, ora 17:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o tânără de 19 ani, despre faptul că prietenul […] Articolul Bătăuşi arestaţi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Pericol de electrocutare în zona unei școli și a unei grădinițe. Intervenţia poliţiei locale # Monitorul de Neamț
Poliţiştii locali din Piatra Neamţ au intervenit, miercuri 19 noiembrie, pentru a înlătura un pericol de electrocutare apărut în zona unei şcoli şi a unei grădiniţie după ruperea unor cabluri de energie electrică. „Mai multe cabluri electrice neizolate au cedat sub greutatea zăpezii apoase, căzută în noaptea de 18.11.2025. Incidentul a fost semnalat în Dispeceratul […] Articolul Pericol de electrocutare în zona unei școli și a unei grădinițe. Intervenţia poliţiei locale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o râpă în comuna Tarcău. „În această dimineață, în jurul orei 07:30 a fost anunțat faptul că un bărbat este căzut într-o râpă din comuna Tarcău. La locul indicat au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de […] Articolul Bărbat salvat dint-o râpă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
■ Cosmin Cercel, arbitru de fotbal din Piatra Neamț, se află în Bosnia și Herțogovina, ca militar în cadrul misiunii EUFOR Althea de menținere a păcii în zonă ■ înainte de meciul României cu selecționata țării gazdă a făcut parte din grupul care a urat succes tricolorilor în partida de la Zenica ■ ” cel […] Articolul Un arbitru pietrean – militar pentru pace în Sarajevo apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Globalizarea și impactul asupra vieții – abia azi îl vedeți! România se prăbușește pe drumul către nicăieri # Monitorul de Neamț
Ne-au spus cândva că globalizarea este semnul progresului. Că lumea trebuie să devină una singură, fără granițe, fără bariere, fără identitate. Ne-au vorbit despre libertate, dar ne-au oferit dependență. Ne-au vorbit despre dezvoltare, dar ne-au lăsat goi sufletește. Astăzi, România trăiește pe viu rezultatul acestei iluzii: un popor care nu mai știe cine este, ce […] Articolul Globalizarea și impactul asupra vieții – abia azi îl vedeți! România se prăbușește pe drumul către nicăieri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Consiliul Județean Neamț a aprobat documentația tehnico-economică (faza DALI) pentru proiectul de investiții „Pod pe DJ 157F, km 5+602”, o lucrare considerată esențială pentru siguranța și mobilitatea locuitorilor din zonă, conform reprezentanţilor instituţiei. Podul actual prezintă degradări majore la infrastructură și suprastructură, iar intervenția este necesară pentru a asigura continuitatea circulației rutiere, condiții de deplasare […] Articolul CJ Neamț investește în infrastructura rutieră din zona Vânători-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Consiliului Local al Elevilor din Târgu-Neamț, o structură care va funcționa în paralel cu Consiliul Local „clasic”, va fi constituit în această săptămână. Evenimentul va avea loc joi, 20 noiembrie, de la ora 16:30, în Sala de ședințe de la parterul primăriei. Noua structură le va oferi tinerilor posibilitatea reală de a participa la actul […] Articolul Se constituie Consiliului Local al Elevilor din Târgu-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Șoferi depistați în Neamț fără permis sau sub influența alcoolului – trei dosare penale # Monitorul de Neamț
Polițiștii nemțeni au constatat trei infracțiuni rutiere în Săvinești, Recea și Tașca, vizând conducerea fără permis și conducerea sub influența alcoolului. Trei șoferi depistați în Neamț fără permis sau sub influența alcoolului au fost opriți de polițiști, fiind întocmite dosare penale și dispuse măsuri judiciare. Săvinești – tânăr de 27 de ani, la volan fără […] Articolul Șoferi depistați în Neamț fără permis sau sub influența alcoolului – trei dosare penale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiștii din Bicaz au intervenit după ce un tânăr de 20 de ani a fost lovit de mai multe persoane în centrul orașului, fiind ulterior transportat la spital. O agresiune în centrul orașului Bicaz a avut loc în noaptea de 16 noiembrie, când un tânăr de 20 de ani a fost lovit de un grup […] Articolul Agresiune în centrul orașului Bicaz – un tânăr reținut, trei minori implicați apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Intervenție a pompierilor pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe DN 15 în zona localității Potoci, orașul Bicaz. Arbori căzuți pe DN 15 la Bicaz au blocat parțial circulația în satul Potoci, în jurul orei 01:30, pompierii fiind solicitați să intervină pentru degajarea carosabilului. Intervenția pompierilor „La ora 01:30 pompierii au fost solicitați să intervină în orașul […] Articolul Arbori căzuți pe DN 15 la Bicaz – drum blocat și intervenție pentru degajare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Pasageră rănită într-un autobuz la Piatra-Neamț – manevră de frânare și dosar penal # Monitorul de Neamț
Polițiștii au deschis dosar penal după ce o femeie de 72 de ani a fost rănită într-un autobuz, în urma unei frânări bruște, pe strada Dimitrie Leonida. O pasageră rănită într-un autobuz la Piatra-Neamț s-a prezentat la UPU și a sesizat că a căzut în timpul unei frânări, șoferul plecând ulterior fără încuviințarea poliției. Sesizarea […] Articolul Pasageră rănită într-un autobuz la Piatra-Neamț – manevră de frânare și dosar penal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Pompierii au intervenit în Ceahlău după ruperea unui stâlp de electricitate din lemn, care amenința să cadă peste o locuință. Un stâlp de electricitate rupt în Ceahlău a mobilizat, în seara de 17 noiembrie, echipaje ale ISU, SVSU și E.ON, existând riscul prăbușirii peste o casă din localitate. Intervenția pompierilor În jurul orei 22:30, pompierii […] Articolul Stâlp de electricitate rupt în Ceahlău – pericol de prăbușire peste o locuință apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiștii din Ștefan cel Mare au intervenit după un apel care anunța o agresiune cu cuțitul, însă femeia a recunoscut că a fost doar o glumă proastă. Un apel fals la 112 în Războieni a pus în mișcare poliția, după ce o femeie a anunțat că a fost înjunghiată de soț. Realitatea: nicio agresiune, doar […] Articolul Apel fals la 112 în Războieni – glumă scumpă: 4.000 lei amendă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
„Legea” austerităţii: zâmbeşte mâine poate fi mai rău. Ce temere are un lider liberal # Monitorul de Neamț
Consilierul judeţean liberal Valentin Stavarache şi-a exprimat temerea că, dacă măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare nu vor aduce economiile scontate la buget, anul viitor e destul de probabil să asistăm la noi măsuri de austeritate. Respectiv creşteri taxe. „Vedem că partidele au ajuns cât de cât la un consens cu ceea ce înseamnă partea […] Articolul „Legea” austerităţii: zâmbeşte mâine poate fi mai rău. Ce temere are un lider liberal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
De ani buni se vorbește obsesiv în spațiul public despre „specialii României”. Despre pensiile lor speciale, despre privilegiile lor speciale, despre imunitățile lor speciale, despre confortul lor special construit pe spatele unui popor istovit. Această Românie și-a multiplicat atât de mult „specialii”, încât termenul și-a pierdut orice sens moral. În loc să reprezinte un merit, a […] Articolul „Adevărații speciali ai României” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
■ micile handbaliste pietrence au pierdut ultimul meci al turului de campionat, 25-33, în fața liderului seriei, LPS Suceava ■ ”privind cu echilibru tot ce s-a întâmplat în aceste șapte meciuri, suntem bine în clasament, dar vrem mai mult”, a afirmat Irina Mocanu, antrenor HC Pietricica ■ HC Pietricica Neamț a încheiat cu un insucces […] Articolul HC Pietricica – insucces la final de tur apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Primăria Piatra Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ au găsit calea comună pentru o colaborare ce se doreşte a se concretiza în construirea unui adăpost modern pentru animale în Piatra-Neamț În ședința recentă de Consiliul Județean a fost aprobat acordul de asociere între Consiliul Județean Neamț și Municipiul Piatra-Neamț pentru realizarea în comun a acestei investiţii. […] Articolul Colaborare Primăria Piatra – CJ pentru un adăpost modern pentru animale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un autoturism a luat foc în parcarea unui supermarket din Roman, duminică, 16 noiembrie, din cauza unui scurtcircuit electric. „În data de 16.11.2025, la ora 23:20 pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism ce se afla staționat în parcarea unui supermarket de pe strada Smirodava. […] Articolul Autoturism în flăcări în parcarea unui supermarket apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acțiune a polițiștilor din Dulcești – zeci de persoane legitimate și amenzi aplicate # Monitorul de Neamț
Polițiștii Secției Dulcești au desfășurat o acțiune complexă pentru prevenirea faptelor cu violență, creșterea siguranței rutiere și verificarea legalității transporturilor de material lemnos. O amplă acțiune a polițiștilor din Dulcești s-a desfășurat sâmbătă dimineață, fiind vizate prevenirea infracțiunilor cu violență, respectarea normelor rutiere și verificarea transporturilor de material lemnos. Acțiunea desfășurată în teren „La data […] Articolul Acțiune a polițiștilor din Dulcești – zeci de persoane legitimate și amenzi aplicate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Șoferi depistați băuți și fără permis în Neamț – alcoolemii, permise suspendate și sancțiuni # Monitorul de Neamț
Polițiștii au constatat trei infracțiuni rutiere la Piatra-Neamț, Oglinzi și Roznov, în doar câteva ore, întocmind dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis. Trei șoferi depistați băuți și fără permis în Neamț au fost opriți sâmbătă de polițiști, în trei localități din Neamț, rezultând dosare penale și măsuri complementare. Piatra-Neamț – alcoolemie […] Articolul Șoferi depistați băuți și fără permis în Neamț – alcoolemii, permise suspendate și sancțiuni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Accident la Buruienești – un bărbat rănit după impactul dintre un autoturism și un utilaj # Monitorul de Neamț
Polițiștii au intervenit pe DJ207K, la Buruienești, după o coliziune între un autoturism și un cilindru compactor, soldată cu rănirea unui bărbat. Un accident la Buruienești a avut loc sâmbătă seara, pe DJ207K, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un cilindru compactor, rezultând rănirea conducătorului utilajului. Cum s-a produs accidentul „La data de […] Articolul Accident la Buruienești – un bărbat rănit după impactul dintre un autoturism și un utilaj apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiștii rutieri din Roman au intervenit pe DN2-E85, în afara localității Horia, după ce o depășire neregulamentară a provocat un accident soldat cu două persoane rănite. Un accident pe DN2-E85 Horia a avut loc duminică la prânz, după ce un șofer de 73 de ani nu ar fi păstrat distanța laterală în timpul unei depășiri, […] Articolul Accident pe DN2-E85 Horia – s-a răsturnat pe câmp după o depășire riscantă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
38 de parfumuri contrafăcute la Piatra-Neamț – trei tineri din Brașov, opriți cu portbagajul „mirosind” a dosar penal # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Piatra-Neamț au descoperit 38 de parfumuri suspectate a fi contrafăcute, găsite în mașina a trei tineri din Brașov. Călătorie „parfumată” cu final neașteptat: trei tineri din Brașov au fost opriți în Piatra-Neamț cu 38 de parfumuri contrafăcute, ascunse prin autoturism și portbagaj. Depistarea în trafic „La data de 15 noiembrie a.c., polițiștii din […] Articolul 38 de parfumuri contrafăcute la Piatra-Neamț – trei tineri din Brașov, opriți cu portbagajul „mirosind” a dosar penal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
ANM avertizează că județul Neamț intră sub atenționare de vânt puternic, iar la munte sunt așteptate ninsori Un cod galben de vânt în Neamț este valabil de luni până marți dimineață, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, care anunță răcire accentuată, precipitații abundente și ninsori la munte. Vremea se schimbă brusc și în Neamț „În după-amiaza […] Articolul Cod galben de vânt în Neamț – vremea se răcește brusc, cu ninsori la munte apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Copil accidentat la Vânători-Neamț – șoferiță și pieton, plecați de la locul accidentului fără încuviințare # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Târgu-Neamț au deschis dosar penal după ce un copil de 7 ani a fost acroșat de un autoturism, iar atât șoferița, cât și minorul au părăsit locul accidentului fără încuviințare. Un copil accidentat la Vânători-Neamț a ajuns la spital după ce s-ar fi desprins din mâna bunicii și ar fi fugit pe carosabil, […] Articolul Copil accidentat la Vânători-Neamț – șoferiță și pieton, plecați de la locul accidentului fără încuviințare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Preot fals prins la Mănăstirea Secu – „pomelnicele profitabile” i-au adus dosar penal # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Vânători-Neamț au depistat un bărbat de 46 de ani care, îmbrăcat în haine preoțești, colecta bani de la turiști folosind identități false. Un preot fals prins la Mănăstirea Secu a transformat parcarea lăcașului de cult într-o „misiune personală de strângere de fonduri”. Doar că fondurile nu erau pentru parohie, ci pentru el, iar […] Articolul Preot fals prins la Mănăstirea Secu – „pomelnicele profitabile” i-au adus dosar penal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Deşi „războiul hibrid” există de milenii, Nicușor Dan crede că acesta este o nouă descoperire a Bruxelles-ului # Monitorul de Neamț
Miercuri 5 noiembrie, Secretarul General NATO, Mark Rutte, a aterizat la Bucureşti. Cu acest prilej, Nicușor Dan a avut posibilitatea să întindă, pentru prima oară în mandatul său, covorul roşu pe care să calce o personalitate mai de doamne ajută, venită să-l viziteze la domiciliu. După discuţia protocolară dintre cei doi, a urmat o conferinţă […] Articolul Deşi „războiul hibrid” există de milenii, Nicușor Dan crede că acesta este o nouă descoperire a Bruxelles-ului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
