Între focul chiliei și focul inimii: îl mai păstrăm pe Părintele Proclu?

11:10

Polițiștii din Târgu-Neamț au deschis dosar penal după ce un copil de 7 ani a fost acroșat de un autoturism, iar atât șoferița, cât și minorul au părăsit locul accidentului fără încuviințare. Un copil accidentat la Vânători-Neamț a ajuns la spital după ce s-ar fi desprins din mâna bunicii și ar fi fugit pe carosabil, […] Articolul Copil accidentat la Vânători-Neamț – șoferiță și pieton, plecați de la locul accidentului fără încuviințare apare prima dată în Monitorul de Neamț.