Valentin Stan: ANDREW Hennigan a precizat că niciodată nu trebuie să te ții de un pupitru atunci când ești în mijlocul unor declarații
Gândul, 21 noiembrie 2025 06:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, l-a ironizat pe Nicușor Dan, președintele României, într-un segment dedicat felului în care acesta vorbește în public. Profesorul a pornit de la observațiile unor specialiști în public speaking. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: […]
• • •
Acum o oră
06:10
Impozitul minim pe cifra de afaceri adâncește criza economică. România a pierdut investiții de sute de milioane de euro în urma acestei taxe, unice în Europa. Economist: Nu vă jucați cu taxele, s-ar putea să ne ardem puternic # Gândul
Potrivit experților economici, țara noastră a pierdut investiții de sute de milioane de euro din cauza impozitului minim pe cifra de afaceri, măsură inclusă în Pachetul de măsuri fiscale decise de Guvernul Bolojan. Unele companii mari din topul celor care generează peste 20% din PIB-ul României, oferind sute de mii de locuri de muncă directe […]
06:10
Valentin Stan: ANDREW Hennigan a precizat că niciodată nu trebuie să te ții de un pupitru atunci când ești în mijlocul unor declarații # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, l-a ironizat pe Nicușor Dan, președintele României, într-un segment dedicat felului în care acesta vorbește în public. Profesorul a pornit de la observațiile unor specialiști în public speaking. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: […]
Acum 2 ore
05:10
Fost șef de Stat Major al Armatei analizează pentru Gândul cei patru piloni din planul secret de pace al lui Trump: „Moment critic pentru România” / „Poate fi sfârșitul carierei politice pentru Zelenski” # Gândul
Planul secret de pace pentru Ucraina și Rusia al lui Donald Trump ar aduce – în cazul în care va fi pus în aplicare – și „mai multă instabilitate în tabăra ucraineană.” În plus, „ar agita și mai mult apele într-o Europă deja fragmentată, ar favoriza noi crize politice în multe state europene, dar ar putea […]
Acum 8 ore
00:10
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt # Gândul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt Potrivit Accuweather, iarna vine în Capitală pe 29 noiembrie, când vom avea prima zi cu temperatură negativă. Totuși, se pare că pe data de 28 noiembrie bucureștenii […]
20 noiembrie 2025
23:50
Promisiuni de ministru. Alexandru Nazare spune că nu crește TVA în 2026: „Nu luăm în calcul” # Gândul
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a spus, la Digi 24, că nu TVA nu se va majora în anul 2026. „Am declarat de mai multe ori că nu luăm în calcul această ipoteză pentru bugetul anului 2026. Eu vorbesc de această ipoteză pentru că, consider că ipotezele relevante se iau în calcul la momentul adoptării […]
23:40
Ion Cristoiu: „Planul americanilor este salvarea lui Zelenski, nu se mai discută despre scandalul de CORUPȚIE” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Zelenski este salvat de americani pentru a fi din nou eroul Occidentului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Deci e clar că nu se mai discută de corupție. Doi, îi dă […]
23:30
Ludovic Orban, după ce a fost debarcat de președinte: „Foarte multă lume știe ce am făcut pentru Nicușor Dan. Am fost ca un părinte politic” # Gândul
Ludovic Orban a vorbit, la B1 TV, despre plecarea sa din funcția de consilier prezidențial și a spus că se aștepta la un val de dezaprobare și dezamăgire din partea oamenilor la adresa lui Nicușor Dan, pentru care el a fost „ca un tată politic”. „–Cumva plecarea dumneavoastră a provocat un val de dezaprobare și […]
23:10
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „România se împrumută ca să acopere deficitul. Cât timp deficitul este pentru salarii și pensii, nu ajută economia” # Gândul
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost întrebat pentru ce anume se împrumută, de fapt, România. „–Dacă v-ar întreba cineva pentru ce se împrumută România? Se împrumută pentru investiții, ca să plătească salariile bugetarilor, se împrumută ca să dea pensii speciale, pentru ce se împrumută România? -Se împrumută ca să acopere deficitul, în primul rând. Împrumuturile […]
Acum 12 ore
22:40
Ion Cristoiu: „Postarea lui Nicușor Dan legată de aducerea în țară a lui Potra a fost o PROSTIE. Nu știu de ce a scris-o” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre reacția lui Nicușor Dan la aducerea lui Potra și a colaboratorilor acestuia în țară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Hai să o fac pulbere, dacă tot a scris-o. Deci el, în […]
22:30
Carol Novak, prima REACȚIE despre legea care-i poartă numele și care a trecut de Parlament! Atac la handbal, baschet și fotbal # Gândul
Carol Eduard Novak, fostul ministrul al Sportului, a fost extrem de fericit după ce legea Novak a ajuns pe masa președintelui Nicușor Dan pentru a fi promulgată. Camera Deputaților a adoptat, miercuri, cu o majoritate de voturi modificarea Legii Sportului prin care echipele vor fi obligate să folosească în permanență în competițiile interne oficiale minimum […]
22:30
Fritz, ieșire nervoasă în scandalul numirii cumnatei lui Drulă la MIPE: „Atac jegos și misogin” # Gândul
Dominic Fritz, președintele USR, acuză un atac „jegos și misogin” la adresa lui Cătălin Drulă, după ce a apărut informația că Alina Gîrbea, sora partenerei de viață a candidatului USR la Primăria Capitalei, a fost numită secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, condus de Dragoș Pîslaru. Dominic Fritz susține că s-a săturat […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Daniel Băluță, Gigi Nețoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu și Ion Cristoiu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la […]
22:10
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat pentru funcția de primar general al Bucureștiului din partea PNL, și-a prezentat azi planul pentru București. Întrebat „care este până la urmă viziunea, ce oraș vom avea noi peste 4 ani, peste 8 ani, peste 16 ani, căci ne-ați propus un program pe 25 de ani și sunt curios […]
21:50
Ciprian Ciucu: „Poliția locală are o imagine proastă în toată țara, dar, ca primar, nu puteam face nimic fără ea” # Gândul
Ciprian Ciucu, candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, și-a prezentat viziunea pentru București. El a vorbit, printre altele, despre poliția locală, pe care o laudă și spune că fără ea „nu puteam face nimic”. „Poliția locală are o imagine foarte proastă în toată țara. Și e păcat. Eu, ca primar, fără poliția locală nu făceam […]
21:40
Zelenski anunță că este de acord să negocieze cu Trump planul de pace pentru Ucraina. Casa Albă confirmă și spune că Witkoff și Rubio au negociat în secret planul cu Ucraina și Rusia # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a spus joi secretarului Armatei SUA, Dan Driscoll, că este dispus să colaboreze cu administrația Trump la planul de pace în Ucraina, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru Axios. Planul solicită Ucrainei să facă concesii, inclusiv predarea către Rusia a unor teritorii pe care Ucraina le controlează în prezent. Dar, în loc […]
21:10
Orban pune tunurile pe Cotroceni și pe oamenii lui Nicușor Dan: e vremea schimbării lui Pahonțu # Gândul
Proaspăt dat afară de la Cotroceni din calitatea de consilier prezidențial, Ludovic Orban pune tunurile pe generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP, și susține că ar trebui schimbat. Declarațiile au fost facute la postul de televiziune B1 TV. Știre în curs de actualizare
20:40
Zelenski este de acord să negocieze planul de pace pentru Ucraina cu Trump, dezvăluie Axios # Gândul
20:40
Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis # Gândul
Joi, Tribunalul Sibiu a respins cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov (ANAF), de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis. „(…) azi, 20.11.2025, Tribunalul Sibiu s-a pronunţat în acest dosar cu privire la soluţionarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că instanţa […]
20:30
Zelenski este de acord să negocieze planul de pace pentru Ucraina cu Trump, dezvăluie Axios # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a spus joi secretarului Armatei SUA, Dan Driscoll, că este dispus să colaboreze cu administrația Trump la planul de pace în Ucraina, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru Axios. Planul solicită Ucrainei să facă concesii, inclusiv predarea către Rusia a unor teritorii pe care Ucraina le controlează în prezent. Dar, în loc […]
20:00
În cea mai nouă postare pe rețelele sociale, gazetarul Cristian Tudor Popescu face o analiză a situației țării și prezice falimentul: „războiul tuturor împotriva tuturor”. El spune că, din punctul său de vedere, lucrurile arată așa: „- creșterile de taxe lovesc domeniul privat. Mii de firme se închid, mii de oameni sunt concediați, cu slabe […]
19:40
Româncă arestată în Italia, după ce a furat 100.000 de euro din casa unui om de afaceri unde lucra ca menajeră # Gândul
O româncă în vârstă de 40 de ani a fost arestată pe data de 18 octombrie 2025 în orașul Ancona, Italia. Ea a fost prinsă că avea asupra sa suma de 5.000 de euro, bani care au fost sustrași din locuința unui cunoscut antreprenor local la care lucra de mai mulți ani ca menajeră. Femeia […]
19:40
Ce semnificații are pentru România și Europa planul de pace al lui Trump pe Ucraina? Fostul șef al spionajului românesc și un fost consilier prezidențial explică pentru Gândul: „Este vorba despre evitarea unei catastrofe totale”/„Bucureștiului îi va fi foarte greu să mai facă pași înapoi” # Gândul
Planul secret de pace, în 28 de puncte dintre Rusia și Ucraina, „meșteșugit” de Donald Trump în spatele ușilor închise – fără să fie, până în prezent, făcut public oficial – a stârnit multe controverse, discuții aprinse și semne de întrebare pe scena politică internațională. Cine pierde și cine câștigă dacă planul de pace al […]
19:40
(P) Cum alegi croiala perfectă la haine de blană naturală damă în funcție de forma corpului # Gândul
Ți-ai pus vreodată pe tine o blană superbă și ai simțit că „nu știi de ce, dar ceva nu arată cum trebuie”? Nu e neapărat vina ta, nici a blănii. De multe ori, problema e croiala, mai ales la haine de blană naturală damă, unde volumul, lungimea și proporțiile pot să flateze sau să „înghită” […]
19:20
Bem vin mai scump și, desigur, asta se va vedea și la Tărgurile de Crăciun, unde o cană cu băutură fierbinte va fi mult mai scumpă ca anul trecut. Producătorii spun însă că nu va fi o creștere mai mare de 12 procente, aste pentru că trebuie să facă față și crizei, spun ei, dar […]
19:10
Kevin Spacey a ajuns un actor fără adăpost după scandalurile de hărțuire sexuală: „Locuiesc în hoteluri” # Gândul
„Locuiesc în hoteluri, în case închiriate, mă mut acolo unde este de muncă. Practic nu am o casă”, a spus actorul într-un interviu pentru The Telegraph. Potrivit ziarului, Kevin Spacey lucrează ca prezentator într-un club de noapte „Monte Caputo” din Cipru. Majoritatea spectatorilor sunt vorbitori de limbă rusă. Pentru ei sunt prevăzute subtitrări speciale. Anul […]
19:00
Cum vede Daniel Băluță scenariile și negocierile de culise dintre contracandidații săi: „Eu sunt pregătit să ofer bucureștenilor rezultate, nu sunt pregătit să fac calcule politice meschine” # Gândul
Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, candidatul PSD la alegerile locale din 7 decembrie care vor desemna viitorul primar al Capitalei, Daniel Băluță, a explicat controversa sondajelor de opinie care arată diferențe mari între candidați, dar și eventuale înțelegeri. Chestionat de moderator dacă îl descurajează cifrele din […]
18:40
După aproape 12 ani, Consulul General al României din Africa de Sud, Andrei Zaharescu, a fost chemat în țară de Oana Țoiu # Gândul
Consulul General al României din Africa de Sud, Andrei Zaharescu, a fost chemat în țară de ministrul de Externe Oana Țoiu, după aproape 12 ani. Fostul jurnalist a fost numit de Guvernul Ponta. Andrei Zaharescu, fost prezentator TV și consul al României la Cape Town din 2013, a fost rechemat în țară printr-o hotărâre adoptată […]
18:30
Vor reuși „combinațiile” din coaliție să influențeze alegerile? Daniel Băluță: Sunt interesat de problemele oamenilor, nu de ce spun sondajele # Gândul
Vor reuși „combinațiile" din coaliție să influențeze alegerile? Daniel Băluță: Sunt interesat de problemele oamenilor, nu de ce spun sondajele # Gândul
18:30
Concedieri peste concedieri în toată România. Dacia va da afară până la 900 de angajați, scrie Profit.ro, în timp ce gigantul Bitdefender concediază 7% din personal. În ce alte domenii și în ce companii vor fi dați oameni afară. Dacia este într-o perioadă de presiune internă semnificativă, întrucât negocierile cruciale pentru creșteri salariale au început […]
18:20
Un brad uriaș din tablă, montat în centrul Timișoarei, a stârnit discuții aprinse între localnicii de pe Bega. Dacă unii spun că este cel mai urât brad pe care l-a avut vreodată orașul, alții sunt surprinși de inovație. Marele avantaj al proiect este că monumentul de Crăciun este funcțional și vara, și nici nu pierde […]
18:10
Cum îi depistează statul pe „bombardieri”, pentru a le taxa averile nejustificate. Răspunsul oficial al ANAF # Gândul
Oficialii de la ANAF au detaliat pașii pe care organele fiscale îi urmează în contextul în care președintele instituției, Adrian Nica, a transmis, acum o lună un avertisment ferm persoanelor care nu-și pot justifica averile, în special așa-numiților „bombardieri”, scrie Mediafax.ro. Astfel, persoanele care afișează averi considerabile fără a avea venituri declarate, implicit așa-numiții „bombardieri” […]
18:00
CCR a preschimbat pentru 10 decembrie termenul de judecare a legii care prevede creșterea taxelor de la 1 ianuarie. Inițial, termenul era 21 ianuarie # Gândul
Curtea Constituțională a României (CCR) a anunțat joi că a preschimbat pentru 10 decembrie termenul de judecare a contestației la legea care prevede majorarea taxelor. Solicitarea a fost făcută de Guvern, în condițiile în care termenul fixat inițial de Curte era 21 ianuarie 2026, la trei săptămâni după data la care legea ar fi trebuit […]
17:50
Mâncare de post sau garnitură a la Mediterana. Cum se înțeleg cartofii cu măslinele în tigaie # Gândul
O rețetă mediteraneană inedită își face loc pe plaja rețetelor de post. Nici mai mult, o salată caldă și consistentă, cartofi cu măsline și capere. Buchetul aromatic la o mâncare de cartofi este îmbogățit adăugând în ei, pe lângă obișnuitele ceapă și suc de roșii, măsline și capere. Iar ca acest melanj să fie complet, […]
17:50
Pentru unele dintre semnele zodiacale, trecerea dintre ani nu va însemna doar un moment simbolic, ci o reală resetare a destinului. După un an 2025 cu încercări și provocări, iată că, anumite zodii se vor elibera de tot ceea ce le-a împiedicat să evolueze și vor păși în anul ce vine cu o energie pozitivă […]
17:50
Nicușor Dan, prima reacție, după ce Horațiu Potra a fost adus, sub escortă în România: „Apreciez efortul tuturor instituțiilor” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a avut o primă reacție, după aducerea în țară din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, a fiului și a nepotului său. Horațiu Potra a fost adus sub escortă în România joi, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au aprobat extrădarea sa. Horațiu Potra, scos sub escorta poliției și a jandarmilor […]
Acum 24 ore
17:30
CSM consultă magistrații pe legea pensiilor de serviciu. Adunări generale convocate de urgență # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii a primit azi de la Ministerul Muncii proiectul de lege în ce privește pensiile de serviciu. A convocat adunări generale ale magistraților pentru zilele de 24 și 25 noiembrie, pentru a cunoaște punctele lor de vedere. Joi, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a transmis Consiliului Superior al Magistraturii Proiectul […]
17:20
Vor reuși „combinațiile” din coaliție să influențeze alegerile? Daniel Băluță: Sunt interesat de problemele oamenilor, nu mă interesează ce spun sondajele # Gândul
Vor reuși „combinațiile" din coaliție să influențeze alegerile? Daniel Băluță: Sunt interesat de problemele oamenilor, nu mă interesează ce spun sondajele # Gândul
17:20
Fostul vicepreședinte Dick Cheney este înmormântat astăzi. Trump și JD Vance au anunțat că nu vor participa # Gândul
Președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance nu vor participa la înmormântarea fostului vicepreședinte Dick Cheney. Cei doi oficiali n-au fost invitați la funeralii, scrie Axios. Dick Cheney a decedat pe 3 noiembrie 2025, la vârsta de 84 de ani, din cauza pneumoniei și a bolilor vasculare. Politicianul republican urmează să fie înmormântat cu onoruri […]
17:10
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
17:00
UPDATE: Sancțiunile intră în vigoare pe 21 noiembrie pentru rafinărie și pe 13 decembrie pentru benzinării. ȘTIRE INIȚIALĂ Guvernul, prin vocea purtătorului de cuvânt, Ioana Dogioiu, anunță că se pregătește un OUG pentru a aplica sancțiuni împotriva Lukoil. Este prima acțiune luată de Guvern în acest sens. Până acum, miniștrii dădeau mingea de la unul […]
17:00
Polițiștii și procurorii au anunțat deschiderea unui dosar penal în care se fac cercetări în rem în cazul camionului încărcat cu armament depistat la Vama Albița. DIICOT anunță că la Serviciul Teritorial Iași a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup […]
17:00
Antrenor de lupte libere din București, suspectat că a agresat sexual și fizic propria elevă în vârstă de 16 ani # Gândul
Un antrenor de lupte libere din București este suspectat că și-a agresat sexual și fizic propria elevă în vârstă de 16 ani. În acest caz, polițiștii Capitalei au făcut joi mai multe percheziții. Joi, anchetatorii au anunțat că „polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat […]
16:50
Guvernul, prin vocea purtătorului de cuvânt, Ioana Dogioiu, anunță că se pregătește un OUG pentru a aplica sancțiuni împotriva Lukoil. Este prima acțiune luată de Guvern în acest sens. Până acum, miniștrii dădeau mingea de la unul la altul – „nu e în competența ministerului meu”. Se pare că mingea era în curtea Oanei Țoiu […]
16:50
Proprietarii de apartamente care riscă dosar penal sau chiar închisoarea. Au nevoie de dovezi # Gândul
Proprietarii de apartamene riscă dosar penal sau chiar închisoarea, în situația în care fac aceștia fac plângeri, reclamații și sesizări nejustificate și repetate, fără a avea un temei legal. Astfel, persoanele care locuiesc la bloc și depun plângeri repetate, fără a avea dovezi clare și bazate doar pe supoziții personale, pot ajunge să fie cercetate […]
16:50
Ce spune selecționerul TURCIEI despre Mircea Lucescu! Lista tuturor „barajelor” pentru CM 2026 # Gândul
Naționala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026, potrivit tragerii la sorți efectuate joi, la Zurich. Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026. Ce […]
16:50
Autoritățile de la Kiev au dezvăluit, joi, cine este comandantul rus care a ordonat torturarea, execuția și arderea civililor din Bucha, în 2022. Iurii Vladimirovici Kim, comandantul unui pluton din Divizia 76 de Asalt Aerian a Rusiei, este acuzat că a ordonat trupelor sale să ucidă civili între 7 martie și 1 aprilie 2022, potrivit […]
16:50
Are Capitala șanse să scape de mafia imobiliară? Daniel Băluță: „Nu toți dezvoltatorii sunt rechini imobiliari” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, candidatul social-democrat la alegerile locale din 7 decembrie, Daniel Băluță, a explicat cum se poate ține sub control fenomenul mafiei mobiliare, care a deteriorat aspectul general al Capitalei prin aspectul haotic adus în spațiul public de multe complexe rezidențiale. Concret, administrația locală poate stopa abuzurile […]
16:40
Simone Tempestini la „Podcast cu Prioritate” #86 by ProMotor: despre carieră, pasiunea pentru viteză și idolul său în motorsport # Gândul
Luni, 24 noiembrie, la ora 12:00, ProMotor lansează episodul #86 al „Podcast cu Prioritate”, având ca invitat special pe Simone Tempestini, unul dintre cei mai de succes piloți de raliu din România. Noul episod va fi disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România. Tempestini s‑a impus de nenumărate ori pe scenele interne și internaționale: are multiple titluri […]
16:30
DAN NEGRU nu regretă că a renunțat la prezentarea Revelionului la TV: „Nu m-aș mai arunca într-un format de tip «hăhăială», deși eu le-am inventat” # Gândul
Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, a ales – de trei ani – să se dedice quiz-show-urilor și recunoaște că nu regretă decizia de a renunța la nopțile de Revelion, prezentate la TV. Celebrul prezentator TV spune că schimbarea i-a prins bine și că acest ritm nou îi aduce provocările pe care le […]
16:30
Un ucrainean „deghizat în român” a trăit liniștit 6 ani în Italia până când… „Nu voiam să fiu trimis pe front” s-a scuzat dezertorul # Gândul
Un brav tânăr ucrainean de 26 de ani, care a trăit departe de linia frontului timp de șase ani în Bergamo folosind documente românești false, a fost descoperit după un accident minor produs autostrada A4 din Italia. Omul recunoaște că a fugit pentru a nu fi trimis la război, preia A3CNN. Pentru a evita să […]
