Promisiuni de ministru. Alexandru Nazare spune că nu crește TVA în 2026: „Nu luăm în calcul”

16:30

Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, a ales – de trei ani – să se dedice quiz-show-urilor și recunoaște că nu regretă decizia de a renunța la nopțile de Revelion, prezentate la TV. Celebrul prezentator TV spune că schimbarea i-a prins bine și că acest ritm nou îi aduce provocările pe care le […]