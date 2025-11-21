Aici se va juca meciul cu Turcia! Bilanţ incredibil al gazdelor pe această arenă

Primasport.ro, 21 noiembrie 2025 09:50

Aici se va juca meciul cu Turcia! Bilanţ incredibil al gazdelor pe această arenă

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
10:10
Doliu în fotbalul românesc! S-a stins un jucător cu peste 200 de meciuri în prima ligă Primasport.ro
Doliu în fotbalul românesc! S-a stins un jucător cu peste 200 de meciuri în prima ligă
Acum 30 minute
09:50
Aici se va juca meciul cu Turcia! Bilanţ incredibil al gazdelor pe această arenă Primasport.ro
Aici se va juca meciul cu Turcia! Bilanţ incredibil al gazdelor pe această arenă
Acum o oră
09:40
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Superliga revine la Miercurea-Ciuc Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Superliga revine la Miercurea-Ciuc
Acum 2 ore
09:00
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Debutul lui Filipe Coelho la olteni Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Debutul lui Filipe Coelho la olteni
Acum 12 ore
23:30
Cadoul special oferit de Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă Primasport.ro
Cadoul special oferit de Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă
23:30
Ciclism: Israel Premier Tech schimbă numele şi naţionalitatea echipei Primasport.ro
Ciclism: Israel Premier Tech schimbă numele şi naţionalitatea echipei
23:20
Fotbal: Birmingham City anunţă construcţia unui nou stadion cu 62.000 de locuri, ca tribut adus trecutului industrial al oraşului Primasport.ro
Fotbal: Birmingham City anunţă construcţia unui nou stadion cu 62.000 de locuri, ca tribut adus trecutului industrial al oraşului
23:10
Consiliul de administraţie al clubului Juventus a aprobat o majorare de capital de 10% prin vânzarea de acţiuni Primasport.ro
Consiliul de administraţie al clubului Juventus a aprobat o majorare de capital de 10% prin vânzarea de acţiuni
23:00
Revenire neaşteptată la FCSB! Anunţul oficial făcut de campioana României: „Se antrenează cu prima echipă” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Revenire neaşteptată la FCSB! Anunţul oficial făcut de campioana României: „Se antrenează cu prima echipă” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Statistici inedite legate de naţionala Turciei, adversara României la barajul pentru Campionatul Mondial! Primasport.ro
Statistici inedite legate de naţionala Turciei, adversara României la barajul pentru Campionatul Mondial!
22:00
MM Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă în direct: „Nişte observaţii extraordinare! Ne-a informat” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă în direct: „Nişte observaţii extraordinare! Ne-a informat” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, prima victorie în Liga Campionilor Primasport.ro
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, prima victorie în Liga Campionilor
21:30
VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor 1-0! Ilfovenii se impun la limită şi fac un pas important către play-off Primasport.ro
VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor 1-0! Ilfovenii se impun la limită şi fac un pas important către play-off
Acum 24 ore
21:10
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, fără victorie în LEN Euro Cup şi după etapa a IV-a Primasport.ro
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, fără victorie în LEN Euro Cup şi după etapa a IV-a
21:00
LIVE VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul Primasport.ro
LIVE VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul
20:40
Ce şanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026! Supercomputerul a anunţat dezastrul pentru naţionala noastră Primasport.ro
Ce şanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026! Supercomputerul a anunţat dezastrul pentru naţionala noastră
20:10
S-a stabilit ora la care se va juca meciul de baraj Turcia - România Primasport.ro
S-a stabilit ora la care se va juca meciul de baraj Turcia - România
19:50
Un nume uriaş din fotbalul românesc nu a mai ţinut cont de nimic şi i-a cerut demisia lui Mircea Lucescu: „Toate au o limită! Una dintre marile nenorociri ale acestei ţări” Primasport.ro
Un nume uriaş din fotbalul românesc nu a mai ţinut cont de nimic şi i-a cerut demisia lui Mircea Lucescu: „Toate au o limită! Una dintre marile nenorociri ale acestei ţări”
19:40
LIVE VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
LIVE VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
19:20
Adrian Mutu a numit marea problemă a naţionalei României înaintea barajului pentru Campionatul Mondial: „O mare rivalitate în fotbal” Primasport.ro
Adrian Mutu a numit marea problemă a naţionalei României înaintea barajului pentru Campionatul Mondial: „O mare rivalitate în fotbal”
19:10
Volei masculin: Steaua Bucureşti a ratat calificarea în faza 16-lor Challenge Cup, după ”set de aur” Primasport.ro
Volei masculin: Steaua Bucureşti a ratat calificarea în faza 16-lor Challenge Cup, după ”set de aur”
18:50
Cupa Davis: Fără Carlos Alcaraz, Spania a învins Cehia şi s-a calificat în semifinale Primasport.ro
Cupa Davis: Fără Carlos Alcaraz, Spania a învins Cehia şi s-a calificat în semifinale
18:20
Turcii se tem de 3 jucători din naţionala României: „Cei mai periculoşi” Primasport.ro
Turcii se tem de 3 jucători din naţionala României: „Cei mai periculoşi”
18:00
A jucat mai bine de un deceniu în Turcia şi a dat verdictul după ce România şi-a aflat adversara pentru barajul din primăvară: „Sunt mai valoroşi” | EXCLUSIV Primasport.ro
A jucat mai bine de un deceniu în Turcia şi a dat verdictul după ce România şi-a aflat adversara pentru barajul din primăvară: „Sunt mai valoroşi” | EXCLUSIV
17:50
Procesul intentat de Felipe Massa pentru revendicarea titlul de campion mondial din 2008 poate continua Primasport.ro
Procesul intentat de Felipe Massa pentru revendicarea titlul de campion mondial din 2008 poate continua
17:30
Cota României pentru calificarea în faţa Turciei. Bookmakerii nu prea dau şanse ”tricolorilor” Primasport.ro
Cota României pentru calificarea în faţa Turciei. Bookmakerii nu prea dau şanse ”tricolorilor”
17:20
Radu Drăguşin, mesaj de forţă! ”România merită să fie la Mondial” Primasport.ro
Radu Drăguşin, mesaj de forţă! ”România merită să fie la Mondial”
17:10
România ar putea juca barajul decisiv pentru calificarea la CM cu Kosovo. Reacţie dură a presei. ”Huliganii!” Primasport.ro
România ar putea juca barajul decisiv pentru calificarea la CM cu Kosovo. Reacţie dură a presei. ”Huliganii!”
17:00
”Cu siguranţă că va fi foarte, foarte greu”. Gică Hagi, despre barajul contra ţării unde a scris istorie Primasport.ro
”Cu siguranţă că va fi foarte, foarte greu”. Gică Hagi, despre barajul contra ţării unde a scris istorie
16:40
Adversarele CSM Oradea în grupa L din Top 16 a FIBA Europe Cup Primasport.ro
Adversarele CSM Oradea în grupa L din Top 16 a FIBA Europe Cup
16:40
Gică Popescu, dezamăgit de tragerea la sorţi. ”Turcia este o echipă pe care nu ne-o doream, o echipă care a crescut enorm” Primasport.ro
Gică Popescu, dezamăgit de tragerea la sorţi. ”Turcia este o echipă pe care nu ne-o doream, o echipă care a crescut enorm”
16:20
România este ţara cu care echipa naţională a Turciei s-a confruntat de cele mai multe ori în istoria sa. Diferenţă colosală pe Transfermarkt Primasport.ro
România este ţara cu care echipa naţională a Turciei s-a confruntat de cele mai multe ori în istoria sa. Diferenţă colosală pe Transfermarkt
16:20
”Ştie mentalitatea noastră”. Selecţionerul Turciei crede că Mircea Lucescu are un mare avantaj Primasport.ro
”Ştie mentalitatea noastră”. Selecţionerul Turciei crede că Mircea Lucescu are un mare avantaj
15:50
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după tragerea la sorţi! Atuu-ul pe care îl poate folosi selecţionerul României împotriva Turciei Primasport.ro
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după tragerea la sorţi! Atuu-ul pe care îl poate folosi selecţionerul României împotriva Turciei
15:30
Verdictul fostului internaţional după tragerea la sorţi! Punctul slab al Turciei de care poate profita România: „Acolo am putea să speculăm” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Verdictul fostului internaţional după tragerea la sorţi! Punctul slab al Turciei de care poate profita România: „Acolo am putea să speculăm” | VIDEO EXCLUSIV
15:30
Reacţie explozivă după tragerea la sorţi pentru baraj: "O să le dăm o bătaie de o să ne ţină minte!" Primasport.ro
Reacţie explozivă după tragerea la sorţi pentru baraj: "O să le dăm o bătaie de o să ne ţină minte!"
15:10
Prima reacţia din tabăra FRF, după ce România a picat cu Turcia la baraj. ”De ce să nu fie acum invers? Să fim optimişti” Primasport.ro
Prima reacţia din tabăra FRF, după ce România a picat cu Turcia la baraj. ”De ce să nu fie acum invers? Să fim optimişti”
15:00
Cum arată barajele europene pentru Campionatul Mondial. Misiune imposibilă pentru Bosnia Primasport.ro
Cum arată barajele europene pentru Campionatul Mondial. Misiune imposibilă pentru Bosnia
14:50
VIDEO | România şi-a aflat adversara din barajul pentru Campionatul Mondial! Primasport.ro
VIDEO | România şi-a aflat adversara din barajul pentru Campionatul Mondial!
14:20
Revenire de senzaţie pentru Leo Strizu! Fostul antrenor de la FCSB a fost prezentat oficial Primasport.ro
Revenire de senzaţie pentru Leo Strizu! Fostul antrenor de la FCSB a fost prezentat oficial
14:10
Neatenţia l-a costat pe Gigi Becali! FCSB trebuie să îşi schimbe tactica din cauza imprudenţei patronului: „Nu am citit până la capăt” Primasport.ro
Neatenţia l-a costat pe Gigi Becali! FCSB trebuie să îşi schimbe tactica din cauza imprudenţei patronului: „Nu am citit până la capăt”
13:40
Alina Peşu va arbitra super duelul PSG - Bayern, din Liga Campionilor la fotbal feminin. Ovidiu Haţegan se va afla în camera VAR Primasport.ro
Alina Peşu va arbitra super duelul PSG - Bayern, din Liga Campionilor la fotbal feminin. Ovidiu Haţegan se va afla în camera VAR
13:40
VIDEO | România află de la ora 14:00 cu cine va juca la barajul pentru CM. Tragerea la sorţi e pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro Primasport.ro
VIDEO | România află de la ora 14:00 cu cine va juca la barajul pentru CM. Tragerea la sorţi e pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro
13:30
Carol Eduard Novak, numit în Comisia de Paraciclism a UCI pentru mandatul 2025–2029 Primasport.ro
Carol Eduard Novak, numit în Comisia de Paraciclism a UCI pentru mandatul 2025–2029
13:30
Lionel Messi vrea să revină la Barcelona peste câţiva ani şi să asiste la meciuri ca orice suporter Primasport.ro
Lionel Messi vrea să revină la Barcelona peste câţiva ani şi să asiste la meciuri ca orice suporter
13:30
O adolescentă de 16 ani ar fi fost agresată sexual şi bătută de antrenorul său de lupte libere. Poliţia Capitalei face percheziţii în acest caz Primasport.ro
O adolescentă de 16 ani ar fi fost agresată sexual şi bătută de antrenorul său de lupte libere. Poliţia Capitalei face percheziţii în acest caz
13:30
Minaur Baia Mare, Corona Braşov şi Rapid Bucureşti şi-au aflat adversarele din grupele European League Primasport.ro
Minaur Baia Mare, Corona Braşov şi Rapid Bucureşti şi-au aflat adversarele din grupele European League
13:30
FCSB trebuie să se grăbească! Jucătorul dorit de Gigi Becali a intrat în vizorul unei formaţii din Ucraina Primasport.ro
FCSB trebuie să se grăbească! Jucătorul dorit de Gigi Becali a intrat în vizorul unei formaţii din Ucraina
13:20
Turcia a semnalat un furt de bijuterii din vestiarul său la meciul cu Spania. Prejudiciul e imens Primasport.ro
Turcia a semnalat un furt de bijuterii din vestiarul său la meciul cu Spania. Prejudiciul e imens
13:20
Gabriel Teodorescu, primul român care câstigă o medalie la Mondialul de Golf amatori Primasport.ro
Gabriel Teodorescu, primul român care câstigă o medalie la Mondialul de Golf amatori
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.