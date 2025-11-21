Cristi Chivu, complimentat de un italian cu experienţă în Superligă: "Atitudinea este diferită"
Primasport.ro, 21 noiembrie 2025 10:50
Cristi Chivu, complimentat de un italian cu experienţă în Superligă: "Atitudinea este diferită"
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
10:50
Cristi Chivu, complimentat de un italian cu experienţă în Superligă: "Atitudinea este diferită" # Primasport.ro
Cristi Chivu, complimentat de un italian cu experienţă în Superligă: "Atitudinea este diferită"
Acum o oră
10:30
Mircea Lucescu, acid la adresa comentatorilor de la meciurile echipei naţionale: "Doare! E invidie personală" # Primasport.ro
Mircea Lucescu, acid la adresa comentatorilor de la meciurile echipei naţionale: "Doare! E invidie personală"
Acum 2 ore
10:10
Doliu în fotbalul românesc! S-a stins un jucător cu peste 200 de meciuri în prima ligă # Primasport.ro
Doliu în fotbalul românesc! S-a stins un jucător cu peste 200 de meciuri în prima ligă
09:50
Aici se va juca meciul cu Turcia! Bilanţ incredibil al gazdelor pe această arenă
09:40
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Superliga revine la Miercurea-Ciuc # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Superliga revine la Miercurea-Ciuc
Acum 4 ore
09:00
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Debutul lui Filipe Coelho la olteni # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Debutul lui Filipe Coelho la olteni
Acum 12 ore
23:30
Cadoul special oferit de Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă
23:30
Ciclism: Israel Premier Tech schimbă numele şi naţionalitatea echipei
23:20
Fotbal: Birmingham City anunţă construcţia unui nou stadion cu 62.000 de locuri, ca tribut adus trecutului industrial al oraşului # Primasport.ro
Fotbal: Birmingham City anunţă construcţia unui nou stadion cu 62.000 de locuri, ca tribut adus trecutului industrial al oraşului
23:10
Consiliul de administraţie al clubului Juventus a aprobat o majorare de capital de 10% prin vânzarea de acţiuni # Primasport.ro
Consiliul de administraţie al clubului Juventus a aprobat o majorare de capital de 10% prin vânzarea de acţiuni
23:00
Revenire neaşteptată la FCSB! Anunţul oficial făcut de campioana României: „Se antrenează cu prima echipă” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Revenire neaşteptată la FCSB! Anunţul oficial făcut de campioana României: „Se antrenează cu prima echipă” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Statistici inedite legate de naţionala Turciei, adversara României la barajul pentru Campionatul Mondial! # Primasport.ro
Statistici inedite legate de naţionala Turciei, adversara României la barajul pentru Campionatul Mondial!
Acum 24 ore
22:00
MM Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă în direct: „Nişte observaţii extraordinare! Ne-a informat” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă în direct: „Nişte observaţii extraordinare! Ne-a informat” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, prima victorie în Liga Campionilor
21:30
VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor 1-0! Ilfovenii se impun la limită şi fac un pas important către play-off # Primasport.ro
VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor 1-0! Ilfovenii se impun la limită şi fac un pas important către play-off
21:10
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, fără victorie în LEN Euro Cup şi după etapa a IV-a # Primasport.ro
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, fără victorie în LEN Euro Cup şi după etapa a IV-a
21:00
LIVE VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul
20:40
Ce şanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026! Supercomputerul a anunţat dezastrul pentru naţionala noastră # Primasport.ro
Ce şanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026! Supercomputerul a anunţat dezastrul pentru naţionala noastră
20:10
S-a stabilit ora la care se va juca meciul de baraj Turcia - România
19:50
Un nume uriaş din fotbalul românesc nu a mai ţinut cont de nimic şi i-a cerut demisia lui Mircea Lucescu: „Toate au o limită! Una dintre marile nenorociri ale acestei ţări” # Primasport.ro
Un nume uriaş din fotbalul românesc nu a mai ţinut cont de nimic şi i-a cerut demisia lui Mircea Lucescu: „Toate au o limită! Una dintre marile nenorociri ale acestei ţări”
19:40
LIVE VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
19:20
Adrian Mutu a numit marea problemă a naţionalei României înaintea barajului pentru Campionatul Mondial: „O mare rivalitate în fotbal” # Primasport.ro
Adrian Mutu a numit marea problemă a naţionalei României înaintea barajului pentru Campionatul Mondial: „O mare rivalitate în fotbal”
19:10
Volei masculin: Steaua Bucureşti a ratat calificarea în faza 16-lor Challenge Cup, după ”set de aur” # Primasport.ro
Volei masculin: Steaua Bucureşti a ratat calificarea în faza 16-lor Challenge Cup, după ”set de aur”
18:50
Cupa Davis: Fără Carlos Alcaraz, Spania a învins Cehia şi s-a calificat în semifinale # Primasport.ro
Cupa Davis: Fără Carlos Alcaraz, Spania a învins Cehia şi s-a calificat în semifinale
18:20
Turcii se tem de 3 jucători din naţionala României: „Cei mai periculoşi”
18:00
A jucat mai bine de un deceniu în Turcia şi a dat verdictul după ce România şi-a aflat adversara pentru barajul din primăvară: „Sunt mai valoroşi” | EXCLUSIV # Primasport.ro
A jucat mai bine de un deceniu în Turcia şi a dat verdictul după ce România şi-a aflat adversara pentru barajul din primăvară: „Sunt mai valoroşi” | EXCLUSIV
17:50
Procesul intentat de Felipe Massa pentru revendicarea titlul de campion mondial din 2008 poate continua # Primasport.ro
Procesul intentat de Felipe Massa pentru revendicarea titlul de campion mondial din 2008 poate continua
17:30
Cota României pentru calificarea în faţa Turciei. Bookmakerii nu prea dau şanse ”tricolorilor” # Primasport.ro
Cota României pentru calificarea în faţa Turciei. Bookmakerii nu prea dau şanse ”tricolorilor”
17:20
Radu Drăguşin, mesaj de forţă! ”România merită să fie la Mondial”
17:10
România ar putea juca barajul decisiv pentru calificarea la CM cu Kosovo. Reacţie dură a presei. ”Huliganii!” # Primasport.ro
România ar putea juca barajul decisiv pentru calificarea la CM cu Kosovo. Reacţie dură a presei. ”Huliganii!”
17:00
”Cu siguranţă că va fi foarte, foarte greu”. Gică Hagi, despre barajul contra ţării unde a scris istorie # Primasport.ro
”Cu siguranţă că va fi foarte, foarte greu”. Gică Hagi, despre barajul contra ţării unde a scris istorie
16:40
Adversarele CSM Oradea în grupa L din Top 16 a FIBA Europe Cup
16:40
Gică Popescu, dezamăgit de tragerea la sorţi. ”Turcia este o echipă pe care nu ne-o doream, o echipă care a crescut enorm” # Primasport.ro
Gică Popescu, dezamăgit de tragerea la sorţi. ”Turcia este o echipă pe care nu ne-o doream, o echipă care a crescut enorm”
16:20
România este ţara cu care echipa naţională a Turciei s-a confruntat de cele mai multe ori în istoria sa. Diferenţă colosală pe Transfermarkt # Primasport.ro
România este ţara cu care echipa naţională a Turciei s-a confruntat de cele mai multe ori în istoria sa. Diferenţă colosală pe Transfermarkt
16:20
”Ştie mentalitatea noastră”. Selecţionerul Turciei crede că Mircea Lucescu are un mare avantaj # Primasport.ro
”Ştie mentalitatea noastră”. Selecţionerul Turciei crede că Mircea Lucescu are un mare avantaj
15:50
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după tragerea la sorţi! Atuu-ul pe care îl poate folosi selecţionerul României împotriva Turciei # Primasport.ro
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după tragerea la sorţi! Atuu-ul pe care îl poate folosi selecţionerul României împotriva Turciei
15:30
Verdictul fostului internaţional după tragerea la sorţi! Punctul slab al Turciei de care poate profita România: „Acolo am putea să speculăm” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Verdictul fostului internaţional după tragerea la sorţi! Punctul slab al Turciei de care poate profita România: „Acolo am putea să speculăm” | VIDEO EXCLUSIV
15:30
Reacţie explozivă după tragerea la sorţi pentru baraj: "O să le dăm o bătaie de o să ne ţină minte!" # Primasport.ro
Reacţie explozivă după tragerea la sorţi pentru baraj: "O să le dăm o bătaie de o să ne ţină minte!"
15:10
Prima reacţia din tabăra FRF, după ce România a picat cu Turcia la baraj. ”De ce să nu fie acum invers? Să fim optimişti” # Primasport.ro
Prima reacţia din tabăra FRF, după ce România a picat cu Turcia la baraj. ”De ce să nu fie acum invers? Să fim optimişti”
15:00
Cum arată barajele europene pentru Campionatul Mondial. Misiune imposibilă pentru Bosnia # Primasport.ro
Cum arată barajele europene pentru Campionatul Mondial. Misiune imposibilă pentru Bosnia
14:50
VIDEO | România şi-a aflat adversara din barajul pentru Campionatul Mondial!
14:20
Revenire de senzaţie pentru Leo Strizu! Fostul antrenor de la FCSB a fost prezentat oficial # Primasport.ro
Revenire de senzaţie pentru Leo Strizu! Fostul antrenor de la FCSB a fost prezentat oficial
14:10
Neatenţia l-a costat pe Gigi Becali! FCSB trebuie să îşi schimbe tactica din cauza imprudenţei patronului: „Nu am citit până la capăt” # Primasport.ro
Neatenţia l-a costat pe Gigi Becali! FCSB trebuie să îşi schimbe tactica din cauza imprudenţei patronului: „Nu am citit până la capăt”
13:40
Alina Peşu va arbitra super duelul PSG - Bayern, din Liga Campionilor la fotbal feminin. Ovidiu Haţegan se va afla în camera VAR # Primasport.ro
Alina Peşu va arbitra super duelul PSG - Bayern, din Liga Campionilor la fotbal feminin. Ovidiu Haţegan se va afla în camera VAR
13:40
VIDEO | România află de la ora 14:00 cu cine va juca la barajul pentru CM. Tragerea la sorţi e pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro # Primasport.ro
VIDEO | România află de la ora 14:00 cu cine va juca la barajul pentru CM. Tragerea la sorţi e pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro
13:30
Carol Eduard Novak, numit în Comisia de Paraciclism a UCI pentru mandatul 2025–2029
13:30
Lionel Messi vrea să revină la Barcelona peste câţiva ani şi să asiste la meciuri ca orice suporter # Primasport.ro
Lionel Messi vrea să revină la Barcelona peste câţiva ani şi să asiste la meciuri ca orice suporter
13:30
O adolescentă de 16 ani ar fi fost agresată sexual şi bătută de antrenorul său de lupte libere. Poliţia Capitalei face percheziţii în acest caz # Primasport.ro
O adolescentă de 16 ani ar fi fost agresată sexual şi bătută de antrenorul său de lupte libere. Poliţia Capitalei face percheziţii în acest caz
13:30
Minaur Baia Mare, Corona Braşov şi Rapid Bucureşti şi-au aflat adversarele din grupele European League # Primasport.ro
Minaur Baia Mare, Corona Braşov şi Rapid Bucureşti şi-au aflat adversarele din grupele European League
13:30
FCSB trebuie să se grăbească! Jucătorul dorit de Gigi Becali a intrat în vizorul unei formaţii din Ucraina # Primasport.ro
FCSB trebuie să se grăbească! Jucătorul dorit de Gigi Becali a intrat în vizorul unei formaţii din Ucraina
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.