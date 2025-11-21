Salvatorii ucraineni lucrează cu mâinile goale pentru a salva 16 persoane blocate sub dărâmături după atacul rusesc asupra Ternopil

23:30

Ministrul Justiţiei a ţinut să puncteze că Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său nu s-au întors în ţară de bunăvoie, ca o dovadă de cooperare cu autorităţile, ci au fost constrânşi să o facă, în baza unor mandate de arestare şi a procedurilor de extrădare.