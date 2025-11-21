Premierul vede luminița de la capătul tunelului, economiștii au rezerve: „Să nu dăm într-un populism mai degrabă contraproductiv”
Adevarul.ro, 21 noiembrie 2025 04:45
Premierul Ilie Bolojan se laudă într-o postare pe Facebook că măsurile de austeritate încep să dea rezultate. Profesor la ASE București, Cristian Păun analizează pentru „Adevărul” situația și este de o cu totul altă părere.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
04:45
Premierul vede luminița de la capătul tunelului, economiștii au rezerve: „Să nu dăm într-un populism mai degrabă contraproductiv” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan se laudă într-o postare pe Facebook că măsurile de austeritate încep să dea rezultate. Profesor la ASE București, Cristian Păun analizează pentru „Adevărul” situația și este de o cu totul altă părere.
Acum o oră
04:15
Românii își rezervă deja vacanța din 2026. Sejururi mai scurte, dar cumpărate la ofertă # Adevarul.ro
Creșterile de prețuri se reflectă în toate domeniile, lucru pe care îl simțim deja. Și vacanțele vor fi mai scumpe în 2026, iar românii încep să-și schimbe comportamentul: vânează oferte și își scurtează sejurul dacă vor mai multe ieșiri într-un an.
Acum 2 ore
04:00
Crezi că știi ce vrei? Specialiștii spun că majoritatea dorințelor sunt reflexe, nu alegeri autentice # Adevarul.ro
Trăim într-o cultură alimentată de algoritmi, reclame și așteptări sociale. Între timp, corpul ne cere pauză, mintea cere sens, iar emoțiile cer siguranță, toate în aceeași clipă. Așa se face că nu ducem lipsă de dorințe, ci de claritate.
03:45
De ce mulți români își țineau mașinile pe butuci iarna: „Automobilul, ca și o ființă vie, este extrem de sensibil la… frig” # Adevarul.ro
Circulația cu mașinile personale în timpul iernii pe șoselele din România anilor '80 devenise un lux pentru numeroși români. Se confruntau cu lipsuri și restricții și erau încurajați „din motive practice” să renunțe la folosirea automobilelor cel puțin trei luni pe an.
03:15
România are un război la ușă, dar cochetează cu ideea de a-și decima armata. General: „E o tâmpenie, ne face vulnerabili în fața Rusiei” # Adevarul.ro
Intenția guvernului de reducere a bugetelor pentru cheltuielile de personal, după ce inițial în spațiul public s-a vorbit despre reduceri salariale și chiar disponibilizări, este criticată de experți. Generalul (r) Dan Grecu și chestorul Lucian Guran avertizează asupra problemelor ce urmează
Acum 4 ore
03:00
Fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma recruta tineri pentru armata lui Putin # Adevarul.ro
Duduzile Zuma, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma și actual parlamentar, este acuzată că ar fi recrutat aproximativ 20 de tineri din Africa de Sud și Botswana, care au sfârșit pe frontul din Ucraina după ce li s-au promis locuri de muncă
02:45
România pregătește un cadru legal care să forțeze ieșirea Lukoil din actuala formulă de operare # Adevarul.ro
Începând cu data de 13 decembrie, Lukoil nu mai are voie să vândă carburanți în România în formula actuală a acționariatului, putând însă să își desfășoare activitatea sub o altă structură a proprietății.
02:15
„Fenomenul Georgescu”. Cum s-a schimbat fața politicii românești în ultimul an. Strategia partidelor tradiționale în fața extremismului # Adevarul.ro
La un an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, efectele „fenomenului Călin Georgescu” continuă să influențeze întregul sistem politic.
02:00
Andrew Tate, „unul dintre cei mai slabi traderi din crypto”. Pierderi de peste 800.000 de dolari. „Și totuși, oamenii plătesc pentru sfaturile lui” # Adevarul.ro
Cotroversatul influencer Andrew Tate a fost descrisă de analiști drept „unul dintre cei mai slabi traderi din crypto” după ce a fost complet lichidat pe platforma Hyperliquid, pierzând în total peste 800.000 de dolari.
01:45
Leul se va deprecia în continuare. Cum influențează pachetele de măsuri fiscale economia României # Adevarul.ro
România a înregistrat în 2024 cel mai mare deficit bugetar din UE, de 9,3% din PIB, dar dispune, teoretic, de un anumit spațiu fiscal, având un raport datorie/PIB relativ redus, de 56%, susțin analiștii.
01:15
Cazare la preț „de Dubai” în orașul din Oltenia cu târg de Crăciun celebru. „Erau persoane care închiriau camere cu proprietarii în casă” # Adevarul.ro
Prețurile pentru cazare au explodat în municipiul care de câțiva ani adună sute de mii de turiști veniți să vadă târgul de Crăciun. „Așa au făcut și cei din Cluj în perioada Untold”, constată turiștii, contrariați de sumele la care s-a ajuns.
01:15
Începând cu 1 decembrie, pacienții asigurați în România vor avea acces la zeci de medicamente noi, gratuite sau compensate, şi la terapii inovative, anunţă CNAS.
Acum 6 ore
00:45
Cum să îți ții economiile în aur. Avantajele fiscale ale lingourilor sau monedelor față de bijuterii # Adevarul.ro
Pe măsură ce prețul internațional al aurului a atins niveluri tot mai ridicate, ajungând zilele acestea la 3.530 euro/uncie, tot mai mulți români își reevaluează modul în care își protejează economiile.
00:45
Alina Gîrbea şi-a publicat CV-ul, după comentariile privind numirea sa la MIPE în baza rudeniei cu Cătălin Drulă. Ce spun colegii de partid despre ea # Adevarul.ro
Alina Gîrbea, proaspăt secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, şi-a făcut public CV-ul pe reţelele de socializare, pentru a pune capăt speculaţiilor că numirea ei s-a făcut în baza relaţiilor de rudenie cu Cătălin Drulă.
00:15
De unde vine și încotro merge SENS, partidul care atrage tinerii și speră la Parlament # Adevarul.ro
Se apropie alegerile, iar mulți tineri își îndreaptă atenția către Mișcarea SENS, o formațiune politică apărută recent pe scena publică. Cu un discurs progresist și accent pe teme precum sustenabilitatea, drepturile civile și educația, SENS atrage un electorat urban, digitalizat și nemulțumit.
00:15
În data de 21 noiembrie 1887, a murit scriitorul român Petre Ispirescu. La aceeași dată, dar în 1918, se naște preotul Constantin Galeriu.
00:15
Patronul firmei implicate în transportul de armament oprit la vama cu România susține că nu știa ce e în camion. „Ei m-au rugat să le fac un export, deoarece ei nu au companie” # Adevarul.ro
Patronul firmei al cărei camion plin cu armament a fost oprit în Vama Leușeni - Albița, susține că a ajutat un prieten care l-a rugat să-i transporte ceva în afara ţării şi că nu a ştiut ce s-a încărcat în camion.
00:00
Melania Trump, discurs „distopic” în fața trupelor: „Ca să câștigăm războiul AI, trebuie să formăm noua generație” # Adevarul.ro
Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a declarat că inteligența artificială va remodela profund caracterul conflictelor armate, într-un discurs susținut miercuri în fața militarilor.
20 noiembrie 2025
23:30
Ministrul Justiției clarifică circumstanțele aducerii în țară a lui Horațiu Potra, fiului şi nepotului acestuia. „Nu au venit voluntar. Ei au venit sub coerciţie în România” # Adevarul.ro
Ministrul Justiţiei a ţinut să puncteze că Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său nu s-au întors în ţară de bunăvoie, ca o dovadă de cooperare cu autorităţile, ci au fost constrânşi să o facă, în baza unor mandate de arestare şi a procedurilor de extrădare.
23:30
Cel mai puternic impact din ultimele decenii: cum sancțiunile SUA slăbesc influența Rusiei în Balcani # Adevarul.ro
Decizia Statelor Unite de a extinde luna trecută sancțiunile împotriva sectorului petrolier rus a avut consecințe rapide în Bulgaria, unde una dintre companiile vizate, Lukoil PJSC, deținea cea mai mare rafinărie a țării.
23:15
Sărbătoare pe 21 noiembrie: intrarea în Biserică a Maicii Domnului, prima zi cu dezlegare la pește din postul Crăciunului # Adevarul.ro
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din postul Crăciunului, care a început pe 14 noiembrie. Sărbătoarea, numită în popor şi Vovidenia, aminteşte aducere în templul din Ierusalim, la vârsta de 3 ani, a celei care avea să devină Maica Domnului.
Acum 8 ore
23:00
„Am propus-o eu și sunt mândru că a acceptat”. Cine a susţinut-o pe cumnata lui Cătălin Drulă pentru funcţia de secretar de stat # Adevarul.ro
Numirea Alinei Gîrbea ca secretar de stat la MIPE a stârnit controverse și speculații privind sprijinul din spatele acestei decizii. Liderul USR intervine și clarifică situaţia, criticând în același timp atacurile la adresa ei, pe care le consideră misogine.
22:30
Alexandru Nazare, despre termenul la care CCR va analiza contestaţia AUR privind taxele şi impozitelor locale. „Ne-a trecut glonţul pe la tâmplă” # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că aplicarea noului pachet fiscal ar fi fost serios pusă în pericol dacă CCR ar fi analizat contestația AUR abia anul viitor, subliniind că Guvernul a fost „la un pas” de un blocaj legislativ.
22:30
Statele Unite confirmă că negociază pacea atât cu Kievul cât şi cu Moscova: „Credem că este acceptabil pentru ambele părţi” # Adevarul.ro
Responsabili din Administraţia preşedintelui american Donald Trump au avut săptămâna trecută discuţii cu Ucraina asupra unui plan de pace care să fie acceptabil atât pentru aceasta cât şi pentru Rusia, a declarat joi, 20 noiembrie, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
22:15
Teorie falsă despre legătura dintre vaccinuri şi autism, promovată de principala agenţie sanitară din SUA. Ce spun experții # Adevarul.ro
Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) din SUA promovează de acum o teorie falsă despre presupusele legături dintre vaccinuri şi autism.
22:00
„Plecăm cu șanse egale”. Daniel Băluţă crede că nimeni nu este favorizat în competiția pentru Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, susține că intră în cursa electorală în condiții egale cu toți contracandidații săi, subliniind că își respectă adversarii politici și că are încredere în echidistanţa instituţiilor statului.
22:00
Ucraina analizează planul propus de SUA pentru încheierea războiului cu Rusia. Reacția Europei: „Pacea nu poate fi capitularea” # Adevarul.ro
Ucraina a anunțat joi că a primit din partea Statelor Unite un proiect preliminar al unui plan menit să pună capăt războiului cu Rusia, confirmând că este dispusă să colaboreze „constructiv” cu Washingtonul în vederea identificării unei soluții diplomatice.
21:45
Miniștri europeni avertizează asupra unei faze „foarte periculoase” a războiului hibrid purtat de Rusia. „Momentul de a acționa este acum” # Adevarul.ro
Miniștri din mai multe state europene avertizează că recentul val de acte de sabotaj atribuite serviciilor ruse reprezintă un semnal al intensificării războiului hibrid purtat de Moscova împotriva Europei.
21:45
Viktor Orban spune că Ursula von der Leyen examinează trei opţiuni pentru un nou ajutor destinat Ucrainei: „Nepoţii noştri vor plăti factura" # Adevarul.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, doreşte să strângă 135 de miliarde de euro pentru ajutorul UE destinat Ucrainei şi a sugerat trei posibile opţiuni de realizare a acestui demers, a declarat joi, 20 noiembrie, premierul ungar Viktor Orban, potrivit agenţiei MTI.
21:30
NASA a prezentat imagini cu obiectul interstelar 3I/ATLAS. Cum a reacționat la „zvonurile” potrivit cărora ar fi o navă spațială extraterestră: „E normal să ne întrebăm ce e” # Adevarul.ro
NASA a dat publicității miercuri, 19 noiembrie, imagini noi cu obiectul interstelar denumit 3I/ATLAS. Astronomii spun că este o cometă probabil mai bătrână decât sistemul nostru solar, oficialii Agenției spațiale americane respingând în același timp speculațiile cum că ar fi o navă extraterestră.
21:30
Horoscop vineri, 21 noiembrie. O zodie are destinul de partea ei, iar alta trece peste un obstacol major # Adevarul.ro
Potrivit Horoscopului de vineri, 20 noiembrie, vremea mohorâtă nu oprește ascensiunea celor aflați în zodia Fecioară. Se anunță o zi plină de reușite. Un alt nativ norocos este Leul, care va trece peste un obstacol major.
21:30
Cadoul ideal pentru bărbați: cele mai bune ceasuri de Crăciun la prețuri Chillmas Deals cu reduceri de până la 92% # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune ceasuri pentru bărbați de Crăciun la prețuri de Chillmas Deals eMAG, cu reduceri de până la 92%! Găsește cadoul perfect: modele elegante, sport sau smartwatch-uri pentru orice stil și buget.
21:15
Tribunalul Sibiu a decis, joi, să respingă solicitarea formulată de Statul Român – prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Braşov – privind aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis
Acum 12 ore
21:00
La prima vedere, fostul președinte american George W. Bush se bucură de o pensionare liniștită, în casa sa dintr-o suburbie exclusivistă a orașului Dallas. Pictează, participă la competiții de golf și nu ratează meciurile de baseball.
21:00
Momentul în care o mașină, în care se află o femeie și doi copii, e proiectată în parapet după impactul cu un TIR, în Mehedinţi # Adevarul.ro
O femeie şi cei doi copii ai săi au fost răniţi într-un grav accident produs joi pe DN6, în județul Mehedinți. Momentul în care maşina în care se aflau s-a izbit de un tir a fost surprins de un participant la trafic.
20:45
Ludovic Orban îl numește pe Nicușor Dan „naiv”: „Cine își imaginează că se poate înțelege cu PSD se înșeală. PSD este foarte egoist” # Adevarul.ro
Ludovic Orban a declarat joi seara, la o zi după semnarea decretul pentru eliberarea sa din funcția de consilier prezidențial că a „comunicat permanent cu președintele Nicușor Dan”, dar l-a numit pe șeful statului „naiv”, referindu-se la încrederea pe care o are în PSD, despre care spune că este un
20:45
Propunerea făcută de Carmen Uscatu lui Oana Gheorghiu. „Ar rezolva această problemă de incompatibilitate” # Adevarul.ro
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, a declarat joi că organizația propune ca Oana Gheorghiu să preia rolul de președinte onorific, rămânând membru în asociație, dar fără drept de vot în Adunarea Generală.
20:30
Judecătorii constituționali vor fi cei care stabilesc dacă noua lege privind pensiile magistraților va intra sau nu în vigoare, iar negocierile se fac de-acum încolo clandestin.
20:15
Raport devastator despre guvernul lui Boris Johnson: întârzierea măsurilor în pandemie a dus la aproape 23.000 de decese în Marea Britanie # Adevarul.ro
Un raport publicat joi arată că guvernul condus de Boris Johnson a gestionat pandemia într-o atmosferă „toxică și haotică”.
20:15
Comisarii Gărzii de Mediu Vaslui sunt zilnic asaltați de reclamații mărunte, care le consumă timpul și îi împiedică să se ocupe de probleme reale de mediu, cum ar fi poluarea sau accidentele ecologice.
20:00
Uzina Dacia, program de plecări voluntare. Aproape 900 de persoane, așteptate să plece pentru pachete financiare atractive # Adevarul.ro
Dacia a demarat un proces de restructurare care va afecta uzina din Mioveni și comunitățile din apropiere. Compania auto propune un program de concedieri voluntare, ce ar putea reduce numărul de angajați cu până la 900 dintr-un total de aproximativ 11.000.
20:00
Steve Witkoff s-a dat de gol. Sursa scurgerii în presă a planului de pace pentru Ucraina. „Nu ştie cum funcţionează Twitter” # Adevarul.ro
Steve Witkoff, trimisul special al preşedintelui american pentru misiuni de pace, ar fi trimis public un mesaj privat, dezvăluind din greşeală sursa scurgerii în publicaţia Axios a planului de pace pentru Ucraina.
20:00
Trump îi acuză de trădare pe democrații care cer militarilor să refuze ordine ilegale. Președintele invocă pedeapsa cu moartea # Adevarul.ro
Șase aleși democrați i-au îndemnat public pe militari și pe agenții de informații să refuze „ordinele ilegale” ale administrației Trump.
20:00
Noi detalii despre complotul rusesc cu explozibili ascunși în colete DHL. Cine este suspectul principal # Adevarul.ro
Numele unui presupus suspect din spatele unui complot cu dispozitive explozive ascunse în colete a fost dezvăluit după ce a ieșit la iveală că Marea Britanie și Moscova sunt angajate într-o dispută privind extrădarea sa, relatează The Telegraph.
20:00
Gest extremist în Bosnia. Ministrul Stasa Kosarac i-a trimis o cască nazistă diplomatului german Christian Schmidt: „O moștenire a strămoșilor tăi naziști” # Adevarul.ro
Un ministru bosniac a trimis o cască cu însemne naziste diplomatului german Christian Schmidt, Înalt Reprezentant pentru Bosnia și Herțegovina, declanșând un scandal diplomatic și amplificând tensiunile etnice din țară.
19:45
Cum ar fi afectată România de o nouă criză a rachetelor precum cea din Cuba. Expert: „Să separăm retorica Moscovei de realități” # Adevarul.ro
Politologul Ștefan Popescu explică, pentru „Adevărul”, în ce măsură există riscul ca actuala criză din Venezuela să degenereze și să ducă la un conflict între SUA și Rusia precum cel din Criza rachetelor din 1962. Într-un asemenea scenariu, România și UE ar fi printre cele mai afectate.
19:45
Mică, ieftină, periculoasă: Rusia a utilizat noua dronă Shahed-107 iraniană împotriva Ucrainei # Adevarul.ro
Rusia a folosit pentru prima dată împotriva Ucrainei un nou tip de dronă iraniană, Shahed-107, potrivit unor imagini publicate pe rețelele sociale.
19:30
Alimentele care dau coșmaruri și îngrașă dacă sunt consumate seara. Ce să eviți cu câteva ore înainte de culcare # Adevarul.ro
Cina luată foarte aproape de culcare poate agrava calitatea somnului, poate afecta nivelul glicemiei și poate stimula creșterea în greutate. Studiile arată că unele alimente pot provoca chiar coșmaruri,
19:15
Iranul ar putea avea o nouă capitală. Președintele Pezeshkian avertizează: „Nu putem rezolva problema apei” # Adevarul.ro
Președintele iranian Massoud Pezeshkian a relansat ideea mutării capitalei din Teheran, motivând că orașul este suprapopulat și afectat de o criză severă a apei.
19:00
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!” # Adevarul.ro
Un proiect de ordin publicat de Ministerul Educației a stârnit critici după ce într-o singură propoziție au fost depistate trei greșeli gramaticale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.