Justificarea Casei Albe pentru apelativul „purcică” adresat de Donald Trump unei jurnaliste: transparență și onestitate
Digi24.ro, 21 noiembrie 2025 11:20
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că utilizarea termenului „purcică” de către preşedintele Donald Trump pentru a se referi la o jurnalistă demonstrează onestitatea şi transparenţa preşedintelui american faţă de mass-media.
• • •
Acum 5 minute
11:40
Guvernul a amânat din nou construirea locuințelor pentru tineri. Noul termen este 31 martie 2027 # Digi24.ro
Guvernul a decis amânarea termenului de finalizare a 940 de locuințe destinate tinerilor, printr-o hotărâre care modifică acordul de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), instituție internațională care acordă credite statelor pentru proiecte sociale. Termenul a fost prelungit până la data de 31 martie 2027, potrivit Executivului.
Acum 30 minute
11:20
Forțele japoneze testează de pe mare și din aer un sistem de rachete hipersonice. Prima rachetă intră în serviciu chiar anul viitor # Digi24.ro
Forțele de Apărare ale Japoniei au testat recent desfășurarea unui sistem de rachete hipersonice în curs de dezvoltare, conceput pentru a apăra insulele de navele de război străine.
11:20
Trotuar între 2 Mai si Vama Veche, construit abia după doi ani de la accidentul provocat de Vlad Pascu: Vedeam multă lume pe carosabil # Digi24.ro
La mai bine de 2 ani de la accidentul provocat de Vlad Pascu, autoritățile au construit un trotuar între stațiunile 2 Mai și Vama Veche. Trotuarul va avea o lungime de peste 600 de metri, iar în zonă vor fi montați și stâlpi de iluminat.
11:20
11:20
Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost aduși la Curtea de Apel București. Judecătorii au rămas în pronunțare # Digi24.ro
Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare. Horaţiu, Dorian şi Alexandru Potra au pe numele lor emise mandate de arestare în lipsă şi au fost urmăriţi internaţional pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Cei trei vor merge în arest, pentru că ședința a rămas în pronunțare.
Acum o oră
11:10
15 oameni au murit după ce o fabrică chimică a sărit în aer în Pakistan. Printre morți sunt și patru copii # Digi24.ro
Cel puțin 15 persoane au fost ucise și alte câteva rănite vineri, în urma unei explozii puternice în centrul industrial Faisalabad din Punjab, Pakistan, potrivit presei locale.
11:10
Sondaj INSCOP: Topul politicienilor în care bucureștenii au încredere. Nicușor Dan, în capul listei # Digi24.ro
Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VI-a, realizat în perioada 17-19 noiembrie 2025. Șeful statului este urmat de premierul Ilie Bolojan, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Călin Georgescu.
11:00
Moartea fetiței de 2 ani: anchete în desfășurare. CMSR acuză că Ministerul Sănătății a ignorat cererile pentru cabinete în spitale # Digi24.ro
Moartea fetiței de 2 ani în timpul unei sedări la o clinică stomatologică a declanșat două anchete independente: una pentru medicii stomatologi și una pentru medicii ATI implicați. Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România susține însă că tragedia scoate la iveală și o problemă ignorată de autorități. Instituția a cerut încă de anul trecut Ministerului Sănătății înființarea de cabinete stomatologice în spitalele publice, în special cele pentru copii, unde astfel de intervenții ar fi avut loc în condiții de siguranță, însă până în acest moment nu a primit niciun răspuns în urma solicitărilor.
10:50
Poliția Română a anunțat controale stricte la petarde și artificii. Verificări inclusiv pe internet și la firmele de curierat # Digi24.ro
Românii ar putea avea parte, în această iarnă, de primul Revelion cu mai puține petarde și artificii, după ce legea a restricționat accesul persoanelor fizice la majoritatea articolelor pirotehnice. Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis pentru redacția Digi24.ro că va intensifica verificările în toată țara, inclusiv în mediul online, vizând atât magazinele fizice, cât și vânzările online și livrările prin firmele de curierat.
Acum 2 ore
10:30
Haos managerial la Spitalul din Iași unde au murit 7 copii infectați cu o bacterie. Al doilea manager numit după scandal a demisionat # Digi24.ro
Un nou impas managerial la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde în urmă cu două luni șapte copiii au murit din cauza unei infecții din secția de terapie intensivă. Cel de-al doilea manager, numit după scandalul de amploare de la sfârșitul lunii septembrie, și-a dat demisia, iar Consiliul Județean trebuie să caute un înlocuitor.
10:30
Vremea în weekend: nor de praf saharian și cod galben de ploi puternice. Care sunt zonele afectate # Digi24.ro
Valul de praf saharian traversează România începând de astăzi și până duminică, iar particulele vor putea fi observate în partea de vest, nord-vest și nord a teritoriului, ulterior în regiunile estice, în intervalele în care va ploua, a transmis vineri, 21 noiembrie, la Digi24, Elena Mateescu, director ANM. Meteorologii au emis și un cod galben de ploi puternice, valabil de astăzi, de la ora 10.00, și până mâine, 22 noiembrie, la ora 10.00.
10:10
Restricţii de circulaţie pe Valea Oltului de astăzi, timp de o lună. Ce se va întâmpla în perioada minivacanţei de 1 decembrie # Digi24.ro
Traficul pe Valea Oltului va fi restricţionat în intervalul 21 noiembrie - 19 decembrie, din cauza lucrărilor de întreţinere a viaductului Cârligu Mic.
10:00
Fabrică ilegală de vape-uri, descoperită de ANAF într-o hală dezafectată din Prahova. Prejudiciul estimat: 3,8 milioane € # Digi24.ro
Inspectorii ANAF au descoperit în Prahova o fabrică clandestină de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală industrială și operată fără nicio autorizație legală. În interior au găsit peste 169.000 de produse și aparatură de producție, iar prejudiciul estimat din livrări intracomunitare nedeclarate ajunge la 3,8 milioane €. Descoperirea a fost posibilă după un control realizat în cooperare cu o autoritate fiscală dintr-un stat UE, care a semnalat diferențe majore între raportările externe și cele depuse în România.
09:50
Atac rusesc în timpul nopții asupra Zaporojie: 5 oameni au murit. Bilanț după bombardamentul de la Ternopil: 28 de morți # Digi24.ro
Încă cinci oameni au fost uciși într-un atac rusesc. O rachetă a lovit orașul Zaporojie, joi seară târziu. Pompierii au stins incendiile și au evacuat răniții.
Acum 4 ore
09:40
Data-limită până la care Ucraina ar trebui să accepte noul plan de pace al lui Trump. „Termenele sunt agresive, presiunea e uriașă” # Digi24.ro
Administrația președintelui american Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte cât mai repede planul de pace americano-rus.
09:30
Autoritățile din India investighează moartea a cel puțin 24 de copii, după ce un sirop de tuse produs de compania Sresan Pharmaceutical s-a dovedit a fi contaminat cu dietilenglicol, o substanță toxică extrem de periculoasă. Anchetatorii suspectează breșe grave în lanțul de aprovizionare, inclusiv reambalarea fără sigiliu a solventului propilenglicol de către distribuitori fără licență, potrivit Reuters.
09:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Doneţk şi Luhansk din est.
09:20
Fost analist CIA, despre planul lui Donald Trump pentru pacea în Ucraina: „Trebuie să faci practic ceea ce vor rușii” # Digi24.ro
Apariția în presă a planului administrației Trump pentru soluționarea conflictului din Ucraina a provocat o explozie politică atât la Washington, cât și la Kiev. Însă, potrivit analistului veteran în domeniul informațiilor Paul Goble, propunerea este fundamental imposibil de pus în practică, relatează Kyiv Post.
09:20
„Administrația Trump normalizează ura”. Garda de coastă a SUA nu mai consideră svastica un simbol al urii (The Washington Post) # Digi24.ro
Garda de coastă a Statelor Unite nu mai consideră svastica un simbol al urii, scrie cotidianul Washington Post.
09:20
Accident grav pe DN6: o femeie pieton a murit după ce ar fi fost târâtă 500 de metri. Unul dintre șoferi ar fi fugit de la fața locului # Digi24.ro
Un accident grav a avut loc, vineri dimineață, pe DN6, pe centura municipiului Drobeta-Turnu Severin. O femeie pieton a murit după ce a fost lovită de o mașină, ajungând pe contrasens într-un TIR și fiind târâtă aproape 500 de metri. Unul dintre șoferii implicați ar fi fugit de la fața locului.
09:20
PSD și PNL, atacuri la primarii rivali din Capitală. Lia Olguța Vasilescu: „Mi-am rupt tocurile”. Ilie Bolojan: „Riști să faci entorsă” # Digi24.ro
Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu a acuzat că își rupe tocurile în Sectorul 1, unde primar este liberalul George Tuță. Replica liderului PNL Ilie Bolojan a venit la o zi după. Prim-ministrul a povestit cât de greu este să mergi prin centrul vechi al Capitalei, unde riști să îți luxezi gleznele din cauza gropilor. Zona despre care vorbește Bolojan se află în Sectorul 3, unde primar este social-democratul Robert Negoiță.
08:50
Ciprian Ciucu îi dă replica lui Cătălin Drulă, în scandalul sondajelor: „Eu sunt în competiţie cu Băluţă, să fie clar!” # Digi24.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, i-a răspuns lui Cătălin Drulă, candidatul USR, care l-a acuzat de manipularea sondajelor după ce un sondaj INSCOP l-a plasat pe locul al patrulea în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu a negat orice legătură cu sondajul INSCOP. El a declarat că nu înţelege de ce a fost luat „la ţintă” de către contracandidatul său şi a subliniat că se consideră în competiţie cu candidatul PSD Daniel Băluţă.
08:50
Tragerea la sorți a stabilit, ieri, că România va înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026, pe 26 martie 2026.
08:40
Elon Musk, ridicat în slăvi de Grok, chatbotul AI al miliardarului: Mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât da Vinci # Digi24.ro
Chatbotul AI al lui Elon Musk le-a spus utilizatorilor că miliardarul este mai inteligent și mai în formă decât oricine altcineva, într-o serie de postări șterse recent, care au pus la îndoială obiectivitatea botului, relatează The Guardian.
08:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 21 noiembrie
08:30
Ce se va întâmpla cu industria europană de apărare, acum în plin boom, la încheierea păcii în Ucraina. „Vor avea nevoie de un deceniu” # Digi24.ro
Valul de creştere al acţiunilor companiilor europene de apărare nu pare să se apropie de final, susţin analiştii intervievaţi de CNBC, indiferent dacă Washingtonul şi Moscova ajung sau nu la un acord de pace pentru Ucraina.
08:30
Avertismentul Europol: copiii sunt manipulați să comită crime, prin intermediul jocurilor video. Care e cel mai grav caz # Digi24.ro
Cea mai mare amenințare criminală pentru societatea europeană o reprezintă acum copiii care sunt manipulați să comită acte de violență, afirmă Catherine De Bolle, directorul executiv al Europol, potrivit Politico.
07:50
Prognoza meteo pe patru săptămâni: vreme mai caldă decât normal, înclusiv în primele zile din decembrie # Digi24.ro
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, în perioada următoare, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care, se vor situa în jurul valorilor obişnuite, anunţă vineri, meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie - 22 decembrie.
Acum 6 ore
07:40
Volodimir Zelenski se așteaptă să discute cu Donald Trump în zilele următoare: „Rusia nu are nicio dorinţă reală de pace” # Digi24.ro
Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunţat joi seară că a avut o discuţie serioasă cu înalţi oficiali americani care şi-au prezentat propunerile - „punctele unui plan pentru a pune capăt războiului - viziunea lor”, el subliniind că Ucraina vrea o pace demnă, cu termeni care îi respectă independenţa şi suveranitatea. ”Statele Unite au puterea de a se asigura că disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului devine în sfârşit una serioasă”, a conchis Zelenski, care a precizat că se aşteaptă să aibă o discuţie cu preşedintele SUA Donald Trump în zilele următoare.
07:10
Când Rusia se înfurie, „accidentele” vorbesc: de la lovituri asupra ambasadei Azerbaidjanului la Kiev la deportări în masă # Digi24.ro
Pe 14 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului l-a convocat pe ambasadorul Moscovei după ce misiunea diplomatică a Baku de la Kiev a fost lovită în timpul ultimelor atacuri cu drone și rachete ale Rusiei din acea zi. Cealaltă parte a fost informată că ultima explozie a distrus complet o parte din gardul ambasadei și a avariat clădiri și vehicule. Din fericire, explozia nu a provocat victime, relatează The Moscow Times.
07:10
Cum se îmbogățesc „văduvele negre” ale Rusiei pe spinarea morților de pe frontul ucrainean # Digi24.ro
Unele femei din Rusia – numite „văduve negre” de presa rusă – par să se căsătorească cu soldați mobilizați sau să-și preseze partenerii să se înroleze pentru a putea solicita despăgubiri de la stat în cazul în care aceștia sunt uciși în Ucraina, a raportat luni Foreign Policy, relatează Kyiv Post.
07:10
Tricolorii la barajul pentru CM 2026: Statistici inedite legate de naţionala Turciei în raport cu România # Digi24.ro
România va juca în data de 26 martie, în deplasare cu Turcia, în semifinala barajului CM 2026, urmând ca finala acestui baraj să fie disputată tot în deplasare, cu câştigătoarea dintre Slovacia şi Kosovo. România s-a aflat în urna a patra la tragerea la sorţi a barajului CM 2026, obţinând locul prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/25. La Zurich, tricolorii şi-au primit ca prim adversar Turcia, o naţională pentru care FRF a pregătit o radiografie în 5 cifre inedite, relatează News.ro.
07:10
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate obține ajutorul de însoțitor # Digi24.ro
Indemnizațiile și ajutoarele acordate persoanelor cu handicap reprezintă forme de sprijin prin care statul compensează limitările generate de dizabilitate și încearcă să faciliteze un nivel de trai cât mai apropiat de unul independent. Aceste prestații sunt diferențiate în funcție de gradul de handicap.
07:10
Extrema dreaptă din UE a gustat puterea, iar acum vrea să impună în PE măsuri privind migranții, mașinile și birocrația (Politico) # Digi24.ro
Partidul Popular European afirmă că este o „minciună” că ar fi negociat cu extrema dreaptă reducerea normelor ecologice la nivelul UE, scrie Politico într-o analiză privind căderea „cordonului sanitar” din Parlamentul European, care izola extremiștii din legislativul european de decenii.
07:10
„Prea puțin, prea târziu”: Raportul de 800 de pagini despre pandemia de COVID-19 zguduie Marea Britanie # Digi24.ro
Raportul oficial al Marii Britanii privind gestionarea pandemiei de Covid-19, publicat joi seara și având aproximativ 800 de pagini, conține critici severe la adresa fostului prim-ministru Boris Johnson și a echipei sale din Downing Street, scrie Politico.
07:10
„Un nou pact Molotov-Ribbentrop”. Principalele reacții internaționale la planul de pace Trump-Putin # Digi24.ro
Pe 19 noiembrie, mai multe mass-media occidentale au dezvăluit detalii despre noul plan de pace pentru Ucraina, la care au lucrat în secret membrii echipelor lui Vladimir Putin și Donald Trump (fără a invita la negocieri nici Ucraina, nici Uniunea Europeană). Documentul, format din 28 de puncte, repetă în mare parte cerințele maximaliste ale Kremlinului. Se pare că acesta nu este considerat realist nici în Ucraina, nici în Occident și, paradoxal, nici măcar în Rusia.
07:10
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală # Digi24.ro
Piața Alba Iulia - intersecția bulevardelor Unirii, Decebal și Burebista - se va transforma, pentru prima dată, într-un veritabil epicentru al sărbătorilor de iarnă. În acest an, ediția „Winter Wonderland” a târgului de Crăciun din București se va desfășura în perioada 29 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026.
07:10
Intrarea Maicii Domnului în Biserică 2025: Cum explică preotul importanța zilei, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox # Digi24.ro
Biserica ortodoxă prăznuiește astăzi, 21 noiembrie, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor drept „Vovidenia”. Este primul mare praznic din Postul Crăciunului, marcat în calendar cu cruce roșie și zi cu dezlegare la pește,
07:10
Uniunea Europeană are un plan foarte clar pentru pacea în Ucraina, în doar „două puncte” # Digi24.ro
Planul Uniunii Europene pentru realizarea păcii în Ucraina conține doar două puncte: slăbirea Rusiei și sprijinirea Ucrainei, a declarat joi șefa diplomației UE, Kaja Kallas, potrivit RBC Ukraine.
07:10
Ce servicii medicale poți obține direct la medicul de familie: De la consultații și analize la îngrijiri urgente în cabinet # Digi24.ro
Rolul medicului de familie depășește simpla acordare a unui consult de rutină în cabinet. Persoanele înscrise pe lista acestuia pot beneficia de evaluări clinice complexe, intervenții de primă necesitate, supravegherea afecțiunilor cronice, precum și de servicii preventive esențiale.
Acum 12 ore
00:20
Columbia dezvăluie primele comori recuperate de pe corabia San Jose. „Ne vor ajuta să înțelegem mai bine cauzele naufragiului” # Digi24.ro
Guvernul columbian a dezvăluit, joi, primele obiecte recuperate de pe epava legendarului galion spaniol San Jose, care s-a scufundat în secolul al XVIII-lea în Marea Caraibilor odată cu preţioasa lui încărcătură. Obiectele găsite pe nava scufundată de 300 de ani constă în trei monezi din aur și bronz, un tun și o ceașcă de porțelan.
00:00
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi seară, la Digi24, că guvernul urmează să decidă în privința cotei TVA în industria HoReCa, precizând că el „înclină” să o menţină la valoare actuală de 11%.
00:00
Ministrul de Finanțe: Sunt optimist că în 2026 vom finaliza procesul de digitalizare a ANAF # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat joi seară, la Digi24, că până la sfârșitul anului 2026 va fi finalizat procesul de digitalizare a ANAF. El mai spune că agenția şi-a atins obiectivele privind încasările, în trimestrul al treilea al acestui an.
20 noiembrie 2025
23:20
Zelenski acceptă să negocieze planul american de pace pentru „încheierea justă a războiului” cu Rusia # Digi24.ro
Ucraina a anunțat joi că a primit din partea Statelor Unite un plan pentru încheierea războiului cu Rusia, un document considerat controversat în Europa. Președintele Volodimir Zelenski urmează să discute în zilele următoare propunerile americane cu omologul său Donald Trump, în contextul unor negocieri purtate fără consultarea aliaților europeni.
23:20
Ministrul Finanţelor: Cheltuielile de personal în sistemul public au crescut cu peste 50 de miliarde de lei în ultimii trei ani # Digi24.ro
Cheltuielile de personal în sistemul public din România au crescut cu peste 50 de miliarde de lei în ultimii trei ani, de la 117 miliarde de lei la 170 de miliarde de lei anual, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, joi seară, la Digi24.
23:10
SUA ordonă închiderea postului Radio Europa Liberă în Ungaria. Acuzații de „tentative de destabilizare” # Digi24.ro
Redacţia ungară a postului Radio Europa Liberă a anunţat joi seară într-un comunicat încetarea activităţilor sale începând de vineri „la instrucţiunile Agenţiei SUA pentru Media Globală”, USAGM.
23:10
Cadoul special primit de Ronaldo de la Trump, care îi permite portughezului să intre în Casa Albă „chiar și când nu voi mai președinte” # Digi24.ro
Invitat la Casa Albă cu ocazia vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, starul portughez Cristiano Ronaldo a primit un cadou neobişnuit din partea lui Donald Trump. Preşedintele american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla „cheia Casei Albe”. Un privilegiu rezervat oaspeţilor importanţi.
Acum 24 ore
22:40
Casa Albă neagă că Donald Trump a negociat în secret un plan de pace cu Rusia, fără Ucraina # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat joi că președintele Donald Trump lucrează la un plan de pace, însă neagă că negocierile au avut loc doar cu partea rusă. Ea precizează că oficiali din Administraţie au avut săptămâna trecută discuţii cu Ucraina, relatează agenţiile Reuters, AFP şi EFE, potrivit Agerpres.
22:30
Ce răspunde ministrul Finanțelor, întrebat dacă Guvernul va elimina plafonarea prețului la gaze din martie 2026 # Digi24.ro
Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri la Digi24, dacă rămâne valabil planul eliminării plafonării-compensării prețului la gaze naturale din martie 2026, în condițiile în care eliminarea plafonării la energie a dus la creșterea altor prețuri, România având cea mai mare rată a inflației dintre statele UE. Ministrul Finanțelor a explicat că nu a avut de ales și a trebuit eliminată plafonarea la curent a făcut ca statul să aibă datorii uriașe la furnizori, de 7-8 miliarde lei.
22:20
Rusia anunță cucerirea orașului Kupiansk. Gherasimov i-a raportat lui Putin că „trupele avansează pe toate fronturile” # Digi24.ro
Armata rusă a anunțat joi că a capturat orașul Kupiansk, o importantă redută ucraineană din provincia Harkov. Într-o întâlnire cu Vladimir Putin, șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, a informat că trupele ruse „avansează pe toate fronturile”, raportând progrese în regiunile Dnipropetrovsk, Zaporojie, Pokrovsk și Siversk.
