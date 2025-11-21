Camion cu muniție oprit la vama cu Republica Moldova. Anunțul DIICOT despre anchetă
Digi24.ro
,
21 noiembrie 2025 12:30
Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova a dispus reţinerea a două persoane în cazul camionului plin cu arme care a fost oprit la Vama Leuşeni – Albiţa. În România, ancheta este coordonată de DIICOT, care nu a anunţat deocamdată măsuri. Procurorii au pornit urmărirea penală conform prevederilor art. 248 alin (7) din Codul penal-Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova - atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât şi prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal - prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, a armelor şi muniţiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esenţiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozive, acţiuni săvârşite de două sau mai multe persoane.
Citeşte toată ştirea
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
12:50
Președintele României, Nicușor Dan, a spus că, urmare a alegerilor din București, și-ar dori un rezultat prin care „mafia imobiliară care a operat, să nu mai opereze”, informează Digi24.
12:50
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, 21 noiembrie, că viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene (2028–2034) trebuie construit pe realitățile economice ale României și pe consultări reale cu mediul privat, universitar și administrațiile locale, pentru a evita blocajele în absorbția fondurilor, așa cum s-a întâmplat în cazul PNRR.
12:50
Președintele Nicușor Dan a comentat vineri declarațiile fostului consilier prezidențial Ludovic Orban, care a sus că șeful statul ar avea o datorie către el, și a calificat toată situația privnd eliberarea din funcție a acestuia drept „o telenovelă”.
12:50
Un avion s-a prăbușit vineri în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Pilotul nu a supraviețuit în urma impactului devastator.
12:40
Statele Unite au avansat o nouă propunere de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, un plan care, potrivit oficialilor ucraineni, reflectă cererile maximaliste ale Moscovei și reia concesii pe care Kremlinul le abandonase anterior.
12:40
Liderii Coaliției de guvernare ar fi decis, potrivit unor surse politice, să amâne luarea unei decizii privind tăierile din administrație până după alegerile din 7 decembrie. Președintele Nicușor Dan susține că este decizia Coaliției și, dacă va fi nevoie, va media discuțiile.
12:30
Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova a dispus reţinerea a două persoane în cazul camionului plin cu arme care a fost oprit la Vama Leuşeni – Albiţa. În România, ancheta este coordonată de DIICOT, care nu a anunţat deocamdată măsuri. Procurorii au pornit urmărirea penală conform prevederilor art. 248 alin (7) din Codul penal-Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova - atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât şi prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal - prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, a armelor şi muniţiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esenţiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozive, acţiuni săvârşite de două sau mai multe persoane.
12:20
Președintele României, Nicușor Dan, a descris vineri, 21 noiembrie, drept un lucru bun faptul că Horațiu Potra a fost adus în țară. Șeful statului a precizat că aducerea în țară a mercenarului înseamnă că „instituțiile funcționează”.
12:10
Un sondaj Flashdata arată un scor strâns între primii candidați la Primăria Generală a Capitalei. Pe primul loc în intenția de vot figurează Ciprian Ciucu, actualul edil al Sectorului 6, fiind urmat de Daniel Băluță, primarul din Sectorul 4. În urma lor, la mică distanță, vin Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu.
12:00
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații, valabilă de vineri seara până sâmbătă la prânz, pe râuri din șase județe. Hidrologii avertizează că, pe fondul ploilor prognozate, sunt posibile creșteri rapide de debite și depășiri ale cotelor de atenție în mai multe bazine hidrografice din Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Sibiu, Vâlcea și Argeș.
12:00
Autoritățile din zonele Ucrainei ocupate de Rusia ar exercita presiuni asupra locuitorilor pentru a instala o aplicație de mesagerie controlată de Moscova, percheziționând locuințele și telefoanele mobile, relatează TVP World.
11:40
Guvernul a decis amânarea termenului de finalizare a 940 de locuințe destinate tinerilor, printr-o hotărâre care modifică acordul de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), instituție internațională care acordă credite statelor pentru proiecte sociale. Termenul a fost prelungit până la data de 31 martie 2027, potrivit Executivului.
11:20
Forțele de Apărare ale Japoniei au testat recent desfășurarea unui sistem de rachete hipersonice în curs de dezvoltare, conceput pentru a apăra insulele de navele de război străine.
11:20
La mai bine de 2 ani de la accidentul provocat de Vlad Pascu, autoritățile au construit un trotuar între stațiunile 2 Mai și Vama Veche. Trotuarul va avea o lungime de peste 600 de metri, iar în zonă vor fi montați și stâlpi de iluminat.
11:20
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că utilizarea termenului „purcică” de către preşedintele Donald Trump pentru a se referi la o jurnalistă demonstrează onestitatea şi transparenţa preşedintelui american faţă de mass-media.
11:20
Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare. Horaţiu, Dorian şi Alexandru Potra au pe numele lor emise mandate de arestare în lipsă şi au fost urmăriţi internaţional pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Cei trei vor merge în arest, pentru că ședința a rămas în pronunțare.
11:10
Cel puțin 15 persoane au fost ucise și alte câteva rănite vineri, în urma unei explozii puternice în centrul industrial Faisalabad din Punjab, Pakistan, potrivit presei locale.
11:10
Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VI-a, realizat în perioada 17-19 noiembrie 2025. Șeful statului este urmat de premierul Ilie Bolojan, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Călin Georgescu.
11:00
Moartea fetiței de 2 ani în timpul unei sedări la o clinică stomatologică a declanșat două anchete independente: una pentru medicii stomatologi și una pentru medicii ATI implicați. Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România susține însă că tragedia scoate la iveală și o problemă ignorată de autorități. Instituția a cerut încă de anul trecut Ministerului Sănătății înființarea de cabinete stomatologice în spitalele publice, în special cele pentru copii, unde astfel de intervenții ar fi avut loc în condiții de siguranță, însă până în acest moment nu a primit niciun răspuns în urma solicitărilor.
10:50
Românii ar putea avea parte, în această iarnă, de primul Revelion cu mai puține petarde și artificii, după ce legea a restricționat accesul persoanelor fizice la majoritatea articolelor pirotehnice. Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis pentru redacția Digi24.ro că va intensifica verificările în toată țara, inclusiv în mediul online, vizând atât magazinele fizice, cât și vânzările online și livrările prin firmele de curierat.
10:30
Un nou impas managerial la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde în urmă cu două luni șapte copiii au murit din cauza unei infecții din secția de terapie intensivă. Cel de-al doilea manager, numit după scandalul de amploare de la sfârșitul lunii septembrie, și-a dat demisia, iar Consiliul Județean trebuie să caute un înlocuitor.
10:30
Valul de praf saharian traversează România începând de astăzi și până duminică, iar particulele vor putea fi observate în partea de vest, nord-vest și nord a teritoriului, ulterior în regiunile estice, în intervalele în care va ploua, a transmis vineri, 21 noiembrie, la Digi24, Elena Mateescu, director ANM. Meteorologii au emis și un cod galben de ploi puternice, valabil de astăzi, de la ora 10.00, și până mâine, 22 noiembrie, la ora 10.00.
10:10
Traficul pe Valea Oltului va fi restricţionat în intervalul 21 noiembrie - 19 decembrie, din cauza lucrărilor de întreţinere a viaductului Cârligu Mic.
10:00
Inspectorii ANAF au descoperit în Prahova o fabrică clandestină de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală industrială și operată fără nicio autorizație legală. În interior au găsit peste 169.000 de produse și aparatură de producție, iar prejudiciul estimat din livrări intracomunitare nedeclarate ajunge la 3,8 milioane €. Descoperirea a fost posibilă după un control realizat în cooperare cu o autoritate fiscală dintr-un stat UE, care a semnalat diferențe majore între raportările externe și cele depuse în România.
09:50
Încă cinci oameni au fost uciși într-un atac rusesc. O rachetă a lovit orașul Zaporojie, joi seară târziu. Pompierii au stins incendiile și au evacuat răniții.
09:40
Administrația președintelui american Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte cât mai repede planul de pace americano-rus.
09:30
Autoritățile din India investighează moartea a cel puțin 24 de copii, după ce un sirop de tuse produs de compania Sresan Pharmaceutical s-a dovedit a fi contaminat cu dietilenglicol, o substanță toxică extrem de periculoasă. Anchetatorii suspectează breșe grave în lanțul de aprovizionare, inclusiv reambalarea fără sigiliu a solventului propilenglicol de către distribuitori fără licență, potrivit Reuters.
09:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Doneţk şi Luhansk din est.
09:20
Apariția în presă a planului administrației Trump pentru soluționarea conflictului din Ucraina a provocat o explozie politică atât la Washington, cât și la Kiev. Însă, potrivit analistului veteran în domeniul informațiilor Paul Goble, propunerea este fundamental imposibil de pus în practică, relatează Kyiv Post.
09:20
Garda de coastă a Statelor Unite nu mai consideră svastica un simbol al urii, scrie cotidianul Washington Post.
09:20
Un accident grav a avut loc, vineri dimineață, pe DN6, pe centura municipiului Drobeta-Turnu Severin. O femeie pieton a murit după ce a fost lovită de o mașină, ajungând pe contrasens într-un TIR și fiind târâtă aproape 500 de metri. Unul dintre șoferii implicați ar fi fugit de la fața locului.
09:20
Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu a acuzat că își rupe tocurile în Sectorul 1, unde primar este liberalul George Tuță. Replica liderului PNL Ilie Bolojan a venit la o zi după. Prim-ministrul a povestit cât de greu este să mergi prin centrul vechi al Capitalei, unde riști să îți luxezi gleznele din cauza gropilor. Zona despre care vorbește Bolojan se află în Sectorul 3, unde primar este social-democratul Robert Negoiță.
08:50
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, i-a răspuns lui Cătălin Drulă, candidatul USR, care l-a acuzat de manipularea sondajelor după ce un sondaj INSCOP l-a plasat pe locul al patrulea în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu a negat orice legătură cu sondajul INSCOP. El a declarat că nu înţelege de ce a fost luat „la ţintă” de către contracandidatul său şi a subliniat că se consideră în competiţie cu candidatul PSD Daniel Băluţă.
08:50
Tragerea la sorți a stabilit, ieri, că România va înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026, pe 26 martie 2026.
08:40
Chatbotul AI al lui Elon Musk le-a spus utilizatorilor că miliardarul este mai inteligent și mai în formă decât oricine altcineva, într-o serie de postări șterse recent, care au pus la îndoială obiectivitatea botului, relatează The Guardian.
08:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 21 noiembrie
08:30
Valul de creştere al acţiunilor companiilor europene de apărare nu pare să se apropie de final, susţin analiştii intervievaţi de CNBC, indiferent dacă Washingtonul şi Moscova ajung sau nu la un acord de pace pentru Ucraina.
08:30
Cea mai mare amenințare criminală pentru societatea europeană o reprezintă acum copiii care sunt manipulați să comită acte de violență, afirmă Catherine De Bolle, directorul executiv al Europol, potrivit Politico.
07:50
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, în perioada următoare, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care, se vor situa în jurul valorilor obişnuite, anunţă vineri, meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie - 22 decembrie.
07:40
Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunţat joi seară că a avut o discuţie serioasă cu înalţi oficiali americani care şi-au prezentat propunerile - „punctele unui plan pentru a pune capăt războiului - viziunea lor”, el subliniind că Ucraina vrea o pace demnă, cu termeni care îi respectă independenţa şi suveranitatea. ”Statele Unite au puterea de a se asigura că disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului devine în sfârşit una serioasă”, a conchis Zelenski, care a precizat că se aşteaptă să aibă o discuţie cu preşedintele SUA Donald Trump în zilele următoare.
07:10
Pe 14 noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului l-a convocat pe ambasadorul Moscovei după ce misiunea diplomatică a Baku de la Kiev a fost lovită în timpul ultimelor atacuri cu drone și rachete ale Rusiei din acea zi. Cealaltă parte a fost informată că ultima explozie a distrus complet o parte din gardul ambasadei și a avariat clădiri și vehicule. Din fericire, explozia nu a provocat victime, relatează The Moscow Times.
07:10
Unele femei din Rusia – numite „văduve negre” de presa rusă – par să se căsătorească cu soldați mobilizați sau să-și preseze partenerii să se înroleze pentru a putea solicita despăgubiri de la stat în cazul în care aceștia sunt uciși în Ucraina, a raportat luni Foreign Policy, relatează Kyiv Post.
07:10
România va juca în data de 26 martie, în deplasare cu Turcia, în semifinala barajului CM 2026, urmând ca finala acestui baraj să fie disputată tot în deplasare, cu câştigătoarea dintre Slovacia şi Kosovo. România s-a aflat în urna a patra la tragerea la sorţi a barajului CM 2026, obţinând locul prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/25. La Zurich, tricolorii şi-au primit ca prim adversar Turcia, o naţională pentru care FRF a pregătit o radiografie în 5 cifre inedite, relatează News.ro.
07:10
Indemnizațiile și ajutoarele acordate persoanelor cu handicap reprezintă forme de sprijin prin care statul compensează limitările generate de dizabilitate și încearcă să faciliteze un nivel de trai cât mai apropiat de unul independent. Aceste prestații sunt diferențiate în funcție de gradul de handicap.
07:10
Partidul Popular European afirmă că este o „minciună” că ar fi negociat cu extrema dreaptă reducerea normelor ecologice la nivelul UE, scrie Politico într-o analiză privind căderea „cordonului sanitar” din Parlamentul European, care izola extremiștii din legislativul european de decenii.
07:10
Raportul oficial al Marii Britanii privind gestionarea pandemiei de Covid-19, publicat joi seara și având aproximativ 800 de pagini, conține critici severe la adresa fostului prim-ministru Boris Johnson și a echipei sale din Downing Street, scrie Politico.
07:10
Pe 19 noiembrie, mai multe mass-media occidentale au dezvăluit detalii despre noul plan de pace pentru Ucraina, la care au lucrat în secret membrii echipelor lui Vladimir Putin și Donald Trump (fără a invita la negocieri nici Ucraina, nici Uniunea Europeană). Documentul, format din 28 de puncte, repetă în mare parte cerințele maximaliste ale Kremlinului. Se pare că acesta nu este considerat realist nici în Ucraina, nici în Occident și, paradoxal, nici măcar în Rusia.
07:10
Piața Alba Iulia - intersecția bulevardelor Unirii, Decebal și Burebista - se va transforma, pentru prima dată, într-un veritabil epicentru al sărbătorilor de iarnă. În acest an, ediția „Winter Wonderland” a târgului de Crăciun din București se va desfășura în perioada 29 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026.
07:10
Biserica ortodoxă prăznuiește astăzi, 21 noiembrie, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor drept „Vovidenia”. Este primul mare praznic din Postul Crăciunului, marcat în calendar cu cruce roșie și zi cu dezlegare la pește,
07:10
Planul Uniunii Europene pentru realizarea păcii în Ucraina conține doar două puncte: slăbirea Rusiei și sprijinirea Ucrainei, a declarat joi șefa diplomației UE, Kaja Kallas, potrivit RBC Ukraine.