Care e poziţia UE legată de planul lui Trump privind pacea din Ucraina
Primanews.ro, 21 noiembrie 2025 12:50
Care e poziţia UE legată de planul lui Trump privind pacea din Ucraina
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 10 minute
13:10
Nicuşor Dan: România susţine extinderea UE. Nu este un act de caritate, este o investiţie în securitate # Primanews.ro
Nicuşor Dan: România susţine extinderea UE. Nu este un act de caritate, este o investiţie în securitate
13:10
Nicuşor Dan: În cel mai scurt timp posibil o să aveţi toate informaţiile legate de anularea alegerilor # Primanews.ro
Nicuşor Dan: În cel mai scurt timp posibil o să aveţi toate informaţiile legate de anularea alegerilor
Acum 30 minute
13:00
Zelenski, reacţie la propunerea de pace a SUA: Vom lucra pe punctele planului pentru a pune capăt războiului # Primanews.ro
Zelenski, reacţie la propunerea de pace a SUA: Vom lucra pe punctele planului pentru a pune capăt războiului
12:50
Liberalii cer retragerea lui Drulă din competiţia pentru Primăria Capitalei: E un test de maturitate # Primanews.ro
Liberalii cer retragerea lui Drulă din competiţia pentru Primăria Capitalei: E un test de maturitate
12:50
Care e poziţia UE legată de planul lui Trump privind pacea din Ucraina
Acum o oră
12:30
Cine sunt cei 18 candidaţi înscrişi în cursa pentru Bucureşti
12:30
Liberalii cer retragerea lui Drulă din competiţia pentru Primăria Capitalei: E o datorie morală şi un test de maturitate politică # Primanews.ro
Liberalii cer retragerea lui Drulă din competiţia pentru Primăria Capitalei: E o datorie morală şi un test de maturitate politică
12:20
Mâine începe oficial campania electorală pentru Primăria Capitalei
Acum 2 ore
12:00
Ciucu, răspuns pentru Drulă: Apare un sondaj, al unei case independente, după care Ciprian Ciucu e de vină că eu sunt pe locul patru # Primanews.ro
Ciucu, răspuns pentru Drulă: Apare un sondaj, al unei case independente, după care Ciprian Ciucu e de vină că eu sunt pe locul patru
12:00
Textul integral al planului de pace în 28 de puncte al lui Trump pentru Ucraina şi Rusia # Primanews.ro
Textul integral al planului de pace în 28 de puncte al lui Trump pentru Ucraina şi Rusia
Acum 4 ore
10:20
SUA presează Ucrainei să accepte planul de pace până la 27 noiembrie
Acum 24 ore
22:00
VIDEO LIVE. Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru Primăria Capitalei: „Bucureştiul pus la punct”. Ilie Bolojan, singurul liberal prezent la eveniment # Primanews.ro
VIDEO LIVE. Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru Primăria Capitalei: „Bucureştiul pus la punct”. Ilie Bolojan, singurul liberal prezent la eveniment
22:00
VIDEO. Adrian Negrescu, economist, şi Octavian Jula, profesor de economie, analizează la Prima News marile reforme fiscale promise amânate # Primanews.ro
VIDEO. Adrian Negrescu, economist, şi Octavian Jula, profesor de economie, analizează la Prima News marile reforme fiscale promise amânate
22:00
Tribunalul Sibiu respinge cererea ANAF de sechestru asupra bunurilor familiei Klaus Iohannis # Primanews.ro
Tribunalul Sibiu respinge cererea ANAF de sechestru asupra bunurilor familiei Klaus Iohannis
21:50
VIDEO. Adrian Negrescu, economist, şi prof. Octavian Jula analizează la Prima News marile reforme fiscale promise amânate # Primanews.ro
VIDEO. Adrian Negrescu, economist, şi prof. Octavian Jula analizează la Prima News marile reforme fiscale promise amânate
21:00
VIDEO. Daniel Băluţă provoacă contracandidaţii la referendum în Sectorul 4: „Să îi întrebăm pe oameni dacă e bine ce s-a întâmplat” / "Fiica mea îmi dă puterea să merg înainte" # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă provoacă contracandidaţii la referendum în Sectorul 4: „Să îi întrebăm pe oameni dacă e bine ce s-a întâmplat” / "Fiica mea îmi dă puterea să merg înainte"
20:00
VIDEO. Radu Delicote, specialist marketing politic, analizează începutul campaniei electorale şi strategia lui Ciprian Ciucu de a se folosi de imaginea premierului Bolojan pentru Primăria Capitalei # Primanews.ro
VIDEO. Radu Delicote, specialist marketing politic, analizează începutul campaniei electorale şi strategia lui Ciprian Ciucu de a se folosi de imaginea premierului Bolojan pentru Primăria Capitalei
19:50
VIDEO LIVE. Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru Primăria Capitalei: „Bucureştiul pus la punct” - oraş-parc, centură verde, consolidări masive şi cel mai amplu program de siguranţă urbană # Primanews.ro
VIDEO LIVE. Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru Primăria Capitalei: „Bucureştiul pus la punct” - oraş-parc, centură verde, consolidări masive şi cel mai amplu program de siguranţă urbană
19:40
UPDATE. Horaţiu Potra a fost adus în ţară, sub escortă. Prima reacţie a mercenarului
19:40
CCR mută în decembrie dezbaterea legii care aduce taxe locale mai mari, la cererea Guvernului # Primanews.ro
CCR mută în decembrie dezbaterea legii care aduce taxe locale mai mari, la cererea Guvernului
19:30
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia # Primanews.ro
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia
17:40
Anunţul CSM după ce a primit de la Guvern noul proiect privind pensiile magistraţilor # Primanews.ro
Anunţul CSM după ce a primit de la Guvern noul proiect privind pensiile magistraţilor
17:30
UPDATE. Horaţiu Potra a fost adus în România din Dubai. Mercenarul, sub escorta poliţiei # Primanews.ro
UPDATE. Horaţiu Potra a fost adus în România din Dubai. Mercenarul, sub escorta poliţiei
17:20
VIDEO. Melania Trump avertizează soldaţii americani: „Vine era roboţilor”
17:10
VIDEO. Vladimir Putin, faţă în faţă cu un robot umanoid care îi dansează
17:00
UE vrea să reducă reglementările AI la presiunea giganţilor tech
16:00
De la alei la pixeli. Bellu devine cel mai mare proiect de turism funerar digital din România # Primanews.ro
De la alei la pixeli. Bellu devine cel mai mare proiect de turism funerar digital din România
15:10
UPDATE - România şi-a aflat adversara din barajul pentru Campionatul Mondial! Tragerea la sorţi e pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro # Primanews.ro
UPDATE - România şi-a aflat adversara din barajul pentru Campionatul Mondial! Tragerea la sorţi e pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro
15:00
Trump a promulgat legea care obligă administraţia sa să publice toate documentele oficiale legate de cazul Epstein # Primanews.ro
Trump a promulgat legea care obligă administraţia sa să publice toate documentele oficiale legate de cazul Epstein
14:20
Guvernul trimite azi la CSM legea pensiilor magistraţilor. Care sunt scenariile pentru ca România să nu piardă 231 milioane de euro # Primanews.ro
Guvernul trimite azi la CSM legea pensiilor magistraţilor. Care sunt scenariile pentru ca România să nu piardă 231 milioane de euro
14:20
România află acum cu cine va juca la barajul pentru CM. Tragerea la sorţi e pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro # Primanews.ro
România află acum cu cine va juca la barajul pentru CM. Tragerea la sorţi e pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro
14:10
Mercenarul Potra şi fiul lui sunt aduşi în ţară din Dubai
14:00
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salari # Primanews.ro
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mare parte merge pe salari
Ieri
13:00
Bulgaria ratifică acordul cu România pentru proiectul FAST Danube 2
12:40
VIDEO. Daniel Băluţă: „Candidez pentru un oraş în care costul vieţii scade şi calitatea vieţii creşte” # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă: „Candidez pentru un oraş în care costul vieţii scade şi calitatea vieţii creşte”
12:40
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis: Fostul preşedinte, obligat să plătească despăgubiri de aproape un milion de euro # Primanews.ro
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis: Fostul preşedinte, obligat să plătească despăgubiri de aproape un milion de euro
12:00
Reuniune CAE de la Bruxelles. Miniştrii de externe ai UE discută Ucraina, Orientul Mijlociu şi crizele din Africa # Primanews.ro
Reuniune CAE de la Bruxelles. Miniştrii de externe ai UE discută Ucraina, Orientul Mijlociu şi crizele din Africa
11:00
Doliu naţional în R. Moldova de ziua funeraliilor lui Ilie Ilaşcu
10:20
Trump validează planul de pace pentru Ucraina negociat în cerc restrâns. Cine sunt arhitecţii şi cum a reacţionat Ucraina # Primanews.ro
Trump validează planul de pace pentru Ucraina negociat în cerc restrâns. Cine sunt arhitecţii şi cum a reacţionat Ucraina
10:00
Şedinţă la Palatul Victoria. Guvernul discută proiectul de OUG pentru Instrumentul de finanţare SAFE # Primanews.ro
Şedinţă la Palatul Victoria. Guvernul discută proiectul de OUG pentru Instrumentul de finanţare SAFE
10:00
România află azi cu cine va juca barajul pentru Mondial
09:50
SURSE. Lovitură pentru Kiev. Principalul aliat al Ucrainei din administraţia Trump şi-a anunţat plecarea # Primanews.ro
SURSE. Lovitură pentru Kiev. Principalul aliat al Ucrainei din administraţia Trump şi-a anunţat plecarea
09:10
România are în continuare cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană
09:10
China a depăşit SUA şi a devenit principalul partener comercial al Germaniei
09:00
Comisia Europeană propune crearea unui ”Schengen militar” până în 2027
09:00
SUA vor blocarea livrărilor de gaze azere către Ucraina prin Grecia
08:50
Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe agenda şedinţei de guvern # Primanews.ro
Proiectul de OUG privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe agenda şedinţei de guvern
08:50
Ce prevede noul plan de pace al SUA în Ucraina
19 noiembrie 2025
23:20
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News proiectul pensiilor magistraţilor: „Faptul că s-a majorat la 15% partea contributivă din pensie ar creşte şansele să treacă de CCR” # Primanews.ro
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News proiectul pensiilor magistraţilor: „Faptul că s-a majorat la 15% partea contributivă din pensie ar creşte şansele să treacă de CCR”
23:10
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News proiectul pensiilor magistraţilor: Faptul ca s-a majorat la 15% ar creşte şansele să treacă de CCR # Primanews.ro
VIDEO. Toni Neacşu, fost membru CSM, analizează la Prima News proiectul pensiilor magistraţilor: Faptul ca s-a majorat la 15% ar creşte şansele să treacă de CCR
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.