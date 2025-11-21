Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
Gândul, 21 noiembrie 2025 12:50
Nicușor Dan, președintele României – autointitulat inamicul rechinilor imobiliari încă de pe vremea când „păstorea" Primăria Capitalei – nu mai are aceeași toleranță zero atunci când vine vorba despre planurile imobiliare are viitorului său posibil cumnat. Mai exact, fratele partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru. Întrebat de jornalistul Gândul – cum a primit fratele Mirabelei
• • •
Acum 10 minute
13:10
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit vineri despre plecarea fostului său consilier Ludovic Orban. La întrebarea presei, referitoare la concedierea lui Orban, liderul de la Cotroceni a precizat că motivul rezidă în faptul că acesta a exprimat, public, poziții diferite de ale lui. „Uneori se mai întâmplă telenovele”, a afirmat șeful statului. Nicușor Dan a declarat […]
13:10
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade # Gândul
Bărbatul care conducea camionul plin de arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut de DIICOT. Este acuzat că a aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel. Avea în camion 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale […]
Acum 30 minute
13:00
Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii # Gândul
Primăria municipiului Buzău a decis să renunţe la tradiţia focului de artificii de Revelion. Astfel, focurile de artificii vor fi înlocuite cu un show de lumini, schimbare care vine în sprijinul animalelor, fie ele sălbatice sau de companie, dar şi în acord cu tendinţele adoptate deja de mai multe oraşe din ţară. „Vinovate de acest […]
12:50
Înainte de Arabia Saudită, ministrul Economiei, Radu Miruță a fost și în Coreea de Sud, tot pe banii gazdelor. I-a luat cu el pe șefa de cabinet, Ioana Răduca, plasată în CA-ul Orange și pe prietenul din copilărie, jucător de poker, angajat secretar de stat în minister. Gândul publică memorandumurile celor două deplasări # Gândul
Sinecurile din Guvernul condus de Ilie Bolojan parcă primesc un upgrade când vine vorba de ministerul Economiei condus de Radu Miruță. Luna trecută, înainte de a pleca în Riad, ministrul USR al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Dinel Miruță (USR) a petrecut 6 zile și în Seul la o expoziție internațională aerospațială și de apărare. […]
12:50
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial # Gândul
Nicușor Dan, președintele României – autointitulat inamicul rechinilor imobiliari încă de pe vremea când „păstorea” Primăria Capitalei – nu mai are aceeași toleranță zero atunci când vine vorba despre planurile imobiliare are viitorului său posibil cumnat. Mai exact, fratele partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru. Întrebat de jurnalistul Gândul – cum a primit fratele Mirabelei […]
12:50
O nouă țeapă a apărut pe OLX. Un bucureștean a fost lăsat fără bani pe Revolut, dar și fără adidași # Gândul
Un bucureștean avertizează asupra riscurilor tranzacțiilor online după ce a fost victima unei escrocherii în urma vânzării unei perechi de adidași pe platforma OLX. Potrivit postării sale, totul a început atunci când a fost contactat de un cumpărător interesat de produsul său de pe OLX și care susținea că se grăbește să plece din […]
Acum o oră
12:40
Motivul pentru care un IT-ist din Cluj-Napoca este NEMULȚUMIT de șefii săi, deși aceștia îi oferă un salariu lunar de 16.000 de lei # Gândul
Un tânăr IT-ist cu experiență a stârnit discuții aprinse în mediul online după ce a împărtășit situația sa profesională, dezvăluind că lunar câștigă 16.000 de lei pe lună, dar – cu toate acestea – a precizat că este nemulțumit de șefii săi. Mai mult, a cerut opinii ale internauților, potrivit cancan.ro. De aproape opt ani activează pe […]
12:40
COMUNICAT. Delphi Economic Forum a debutat la București: lideri europeni și internaționali au trasat direcțiile pentru energie și investiții # Gândul
COMUNICAT. Delphi Economic Forum a debutat la București: lideri europeni și internaționali au trasat direcțiile pentru energie, investiții, digitalizare și dezvoltare sustenabilă Delphi Economic Forum, una dintre cele mai influente platforme independente de dialog strategic din Europa, a organizat săptămâna aceasta prima sa ediție la București, reunind peste 30 de lideri din energie, finanțe, administrație […]
12:30
Accident rutier la Curtea de Apel, unde a fost adus Horațiu Potra. Un tânăr beat a intrat cu bolidul în două mașini # Gândul
Un accident a avut la Curtea de Apel București, unde cu doar câteva momente înainte fusese adus Horațiu Potra. Un tânăr șofer a lovit două mașini parcate și a fost oprit de jandarmii din zona. În urma testului cu etilotest, în cazul șoferului, a reieșit un rezultat de 0.64mg/l alcool pur în aerul expirat. „La […]
12:30
Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă # Gândul
China a dezvăluit prototipul CR450, capabil să atingă 450 km/h în teste și să funcționeze comercial cu 400 km/h. Cu inovații tehnologice unice și un design revoluționar, el își depășește concurenții din Japonia și Germania. China a făcut un pas uriaș în revoluția transportului feroviar odată cu debutul prototipurilor sale CR450, noul tren de mare […]
12:30
Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice” # Gândul
După luni întregi de atacuri și insulte, președintele Trump și primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, vor ajunge, în sfârșit, față în față. În numai câteva ore, cei doi oficiali se vor reuni la Casa Albă, iar americanii stau cu sufletul la gură pentru a vedea cum va evolua relația lor, în lunile următoare. […]
12:20
Ministrul Educației dă asigurări că educația scapă de pachetul 3 de austeritate. „Premierul a spus explicit acest lucru” # Gândul
Ministrul Educației, Daniel David, îi liniștește pe profesori. Oficialul a declarat că pachetul 3 de reforme nu va afecta și domeniul educației. Potrivit oficialului, măsurile de corecție bugetară au fost deja cuprinse în primul pachet de măsuri fiscale. Parlamentul a adoptat marți, 18 noiembrie, forma finală a pachetului fiscal inițiat de Guvernul Bolojan, după eliminarea […]
Acum 2 ore
12:10
Dan Negru, apel la empatie după ce medicul Flavia Groșan a decedat: „Oameni care se cred educați au aplaudat moartea unui om” # Gândul
Recent, Dan Negru a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care și-a exprimat dezacordul față de persoanele care au criticat-o pe Flavia Groșan de-a lungul timpului. Medicul câștigase popularitate în perioada pandemiei de Covid, atunci când a lansat mai multe teorii conspiraționiste despre vaccinul anti-Covid și virusul SARS-CoV-2. Dan Negru i-a criticat […]
12:10
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Șelimbăr, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, de la ora 11.00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal F.C. Voluntari – C.S.C. Șelimbăr, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale […]
12:00
SAHARA, arma secretă a României din zonele de conflict. Rachetă de croazieră autonomă cu AI inventată de o companie din Cluj-Napoca # Gândul
România bifează o reușită importantă în domeniul AI. Astfel, o companie din România a inventat o rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială. Aceasta poate să reacționeze în funcție de diferite scenarii. Primele teste au fost trecute cu succes, iar demonstrațiile vor avea loc anul viitor. OVES Enterprise, o companie de dezvoltare de software cu […]
11:50
UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump # Gândul
Premierul Ungariei Viktor Orban laudă planul pace propus de Donald Trump pentru încetarea războiului din Ucraina. Oficialul critică Uniunea Europeană pentru modul de gestionare al conflictului armat și reiterează afirmațiile făcute de actualul lider SUA înaintea de revenirea la Casa Albă: „Dacă ar fi fost președinte la acea vreme, războiul nu ar fi izbucnit niciodată”. […]
11:50
Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției # Gândul
Cea de-a 74-a ediție a celebrului concurs de frumusețe Miss Univers s-a încheiat, joia aceasta, când Victoria Theilvig, din Danemarca, i-a înmânat coroana noii regine a frumuseții – mexicana Fatima Bosch. Tânăra în vârstă de 25 de ani a purtat o rochie roșie spectaculoasă, iar culoarea, spun speciașitii, pare să le aducă noroc reginelor frumuseții […]
11:50
Doliu în fotbalul românesc. Doru Toma, fost campion cu FC Argeș și om de bază al clubului piteștean, s-a stins din viață la 68 de ani. Vestea tragică a fost anunțată chiar de FC Argeș, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, care a întristat întreaga comunitate alb-violetă. Toma activa în prezent ca team manager al clubului și era una […]
11:40
„Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU ne spune ce ne așteaptă: «E miraculos»” # Gândul
Sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”, vine un episod cu totul special și transformator! Invitata este celebra astrolog Camelia Pătrășcanu, care ne vorbește despre una dintre cele mai importante schimbări astrologice ale următorilor ani: intrarea lui Neptun în Berbec, un tranzit ce va dura 14 ani […]
11:40
Orban anunță că susține planul lui Trump: “Trump este un maverick. Când SUA caută pacea, Ursula caută bani să finanțeze războiul” # Gândul
Premierul Ungariei Viktor Orban laudă planul pace propus de Donald Trump pentru încetarea războiului din Ucraina. Oficialul critică Uniunea Europeană pentru modul de gestionare al conflictului armat și reiterează afirmațiile făcute de actualul lider SUA înaintea de revenirea la Casa Albă: „Dacă ar fi fost președinte la acea vreme, războiul nu ar fi izbucnit niciodată”. […]
Acum 4 ore
11:10
Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson # Gândul
Indiferența guvernului condus de Boris Johnson, față de pandemia de Coronavirus, a provocat aproximativ 23.000 de decese în Marea Britanie, arată un raport publicat în cadrul anchetei Covid Inquiry, preluat de The Independent. Conform specialiștilor, aceste vieți ar fi putut fi salvate dacă autoritățile ar fi luat măsuri mai stricte, la timp. Potrivit raportului, fostul […]
11:10
Nici „MILIONUL” nu mai e ce-a fost! Ce poți cumpăra cu 100 lei la Târgul de Crăciun din Craiova # Gândul
Este cunoscut faptul că, de obicei, la celebrele târguri de Crăciun prețurile produselor vândute sunt mult mai mari pentru că, pe lângă costurile de producție, mai sunt incluse și cele de închiriere a spațiilor de comercializare. În acest context, unul dintre clienți a făcut un mic test și aflat ce se poate cumpăra cu doar […]
11:00
Trump oferă garanții de securitate Ucrainei pentru 10 ani, pe model NATO. “Un atac asupra Ucrainei va echivala cu un atac asupra întregii comunități transatlantice” # Gândul
Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a publicat joi noapte pe social-media documentul integral al planului negociat de Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu pe frontul din Ucraina. Conținutul documentului a fost confirmat de publicațiile Axios și Wall Street Journal. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina prevede și o garanție de securitate modelată pe […]
11:00
Ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Meteorologii ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Temperaturi în scădere semnificativă” # Gândul
Mai multe regiuni din țară sunt afectate de ceață, dar și de intensificări ale vântului, potrivit codurilor galbene emise de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). La rafală, viteza vântului poate ajunge și la 120 km/h în zonele montane înalte. La solicitarea Gândul, Alina Șerban, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis, la ora 10, […]
10:50
Ion Cristoiu: „O Diversiune sângeroasă – singura soluție a Europei Occidentale pentru a respinge Planul de pace al lui Donald Trump” # Gândul
Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit, în cea mai recentă pastilă, despre planul de pace al lui Donald Trump care cere concesii majore din partea Ucrainei și numai o diversiune sângeroasă ar fi soluția Europei Occidentale de a-l respinge.
10:40
Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu RUSIA” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce europenii nu vor renunța la conflictul cu Rusia, cum este folosit discursul despre război și ce rol joacă imaginile, panica și mesajele. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Europa vrea menținerea confruntării cu Rusia Dungaciu […]
10:40
Sondaj INSCOP: Nicușor Dan, personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere # Gândul
Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere, arată datele unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research. Sondajul, realizat la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, analizează personalitățile politice ale momentului în funcție de mai multe criterii specifice. Notorietate personalități politice – șeful […]
10:30
Inundații în Muntenegru. Străzile unui oraș de coastă s-au transformat în adevărate râuri. Zeci de vehicule au fost luate de ape # Gândul
Ploile abundente care au lovit Muntenegru, în această săptămână, au provocat inundații devastatoare în orașul de coastă Budva. Apele râului Grđevice s-au revărsat și au măturat totul în cale. Zeci de mașini rămase parcate într-o albiae secată au fost luate și ele de ape, iar imaginile surprinse de localnici au devenit virale păe rețelele de […]
10:30
Panourile termoizolante au devenit soluția preferată în construcțiile industriale, acolo unde eficiența, montajul rapid și protecția termică sunt prioritare. Folosite la pereți, acoperișuri sau plafoane, aceste panouri asigură un echilibru bun între izolație, rezistență mecanică și costuri de operare. Prin structura lor tip sandwich, cu două straturi exterioare de oțel și un nucleu termoizolant, oferă […]
10:20
Orice boală se poate manifesta diferit de la o persoană la alta, însă în cazul tratamentelor oncologice, reușita acestora este influențată și de modul în care acestea sunt adaptate. Medicina integrativă abordează cancerul din mai multe perspective, inclusiv medicală, imunologică, nutrițională, emoțională și energetică. Citește mai departe pentru a afla mai multe despre cum se […]
10:20
Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul au fost aduși la Curtea de Apel București pentru validarea mandatelor de arestare # Gândul
Mercenarul Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, sunt prezentați în această dimineață în fața magistraților de la Curtea de Apel București, pentru validarea mandatelor de arestare, de către un judecător de drepturi și libertăți. Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și […]
10:10
Petrolul, eterna provocare. Ochii sunt ațintiți pe parteneriatul Rusia-China, dar Beijingul importă țiței dintr-o altă sursă și stabilește recorduri. Cine este furnizorul cheie care a „detronat” chiar și Arabia Saudită # Gândul
Beijingul continuă să importe petrol de la adversarii cheie ai SUA. China a importat 8,31 milioane de barili (bpd) pe zi în luna octombrie 2025, ceva mai puțin, totuși, decât cantitatea din septembrie. Patruzeci și unu la sută din importuri au provenit din trei țări – Iran, Rusia și Venezuela – toate fiind supuse sancțiunilor […]
10:10
Dan Dungaciu: „Faptul că a început accelerarea negocierilor de PACE înseamnă că s-a ajuns și la un acord cu cineva de la Kiev” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre accelerarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, dar și ce urmări ar putea aduce un acord de pace în acest moment. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu […]
10:10
Deputatul Radei Gonciarenko a publicat toate punctele „planului Trump” prezentat lui Zelenski # Gândul
Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a publicat joi noapte pe social-media documentul integral al planului negociat de Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu pe frontul din Ucraina. Conținutul documentului a fost confirmat de publicațiile Axios și Wall Street Journal. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina prevede și o garanție de securitate modelată pe […]
10:10
Găsirea pantofilor potriviți pentru mers poate părea complicată, mai ales dacă îți dorești confort și susținere pe toată durata zilei. Unii oameni aleg încălțămintea doar pentru aspect, dar experiența ne arată rapid cât de important este să simțim stabilitate și confort la fiecare pas. Dacă ai avut vreodată picioarele obosite sau te-ai confruntat cu bătături, […]
10:00
Nicolae Stanciu la RAPID? Mâna dreaptă a lui Dan Șucu, dezvăluiri de la întâlnirea cu directorul sportiv al clubului Genoa: „Se ajută” # Gândul
Rapid și Genoa, cele două cluburi aflate sub patronajul miliardarului Dan Șucu, continuă să colaboreze îndeaproape. În acest sens, strategia de mercato pentru pauza de iarnă a fost discutată la nivel de directori sportivi chiar la începutul acestei săptămâni, conform unor dezvăluiri făcute de Răzvan Raț. Fostul internațional român și căpitan al echipei naționale este […]
09:50
Drama Elenei, diagnosticată cu CANCER ocular cu metastază. Guvernul i-a respins cererea ca „prematură”, deși viața ei depinde de tratament # Gândul
Drama Elenei, pacienta diagnosticată cu cancer ocular care luptă pentru viață la Iași se mută în instanță pentru a obține acces la tratamentul vital, după ce o procedură care, prin lege, trebuia încheiată în maximum 90 de zile a rămas blocată de aproape doi ani. Reprezentanții Guvernului au considerat că plângerea Elenei este una „prematură”, […]
09:40
Președinte al Consiliului de Administrație și în același timp manager al campioanei, Mihai Stoica (60 de ani a anunțat când revine Joyskim Dawa la FCSB. El a dat detalii despre situația fundașului central, accidentat din primăvara acestui an. Internațional camerunez, cu 10 meciuri în tricoul „Leilor neîmblânziți”, nu a mai jucat o partidă pentru echipa […]
09:40
Cum putem învinge Turcia la barajul pentru CM 2026. „Să jucăm ca în meciul cu Austria și ca în prima repriză cu Bosnia” # Gândul
Marius Niculae a spus că putem învinge Turcia, în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială 2026, dacă jucăm așa cum am făcut-o în meciul cu Austria și în prima repriză cu Bosnia în preliminarii. Naționala noastră va juca în deplasare cu Turcia la 26 martie și dacă învinge se va duela în finala barajului […]
09:30
Gigi Becali, operat de un neurochirurg preot. Ce intervenție chirurgicală a suferit patronul FCSB # Gândul
Gigi Becali s-a operat la cervicală și a anunțat că se simte bine după intervenția făcută de neurochirurgul preot Ștefan Mindea. Patronul FCSB a fost însoțit la spital de patru călugări, pentru a-l susține, iar omul de afaceri a refuzat să rămână internat. A dezvăluit și că nu a vrut să ia antibiotice, cum i […]
09:30
Daniel Băluță: „Am o fiică de 17 ani. Îmi doresc pentru ea să meargă pe stradă fără frică, într-un oraș sigur” # Gândul
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a prezentat viziunea pentru București pornind de la povestea sa personală din Berceni și dorința ca fiica sa de 17 ani să trăiască într-un oraș sigur. „M-am născut în București, chiar aici, în Berceni. Un cartier sărac pe atunci, dar plin de oameni care au învățat să lupte […]
09:20
Daniel Băluță: „Prea multe femei trăiesc cu teamă în propriul oraș, iar asta trebuie să înceteze” # Gândul
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a prezentat planul pentru București pornind de la povestea sa personală din Berceni și dorința de a transforma orașul într-un loc mai sigur pentru fiica sa de 17 ani. „M-am născut în București, chiar aici, în Berceni. Un cartier sărac pe atunci, dar plin de oameni care au […]
09:20
Exploratorii au intrat pentru prima dată în așa-zisa „gaură spre Iad”. Ce au putut găsi înăuntru # Gândul
Foarte puțini oameni din lume vor da peste intrarea într-o peșteră numită „gaură a iadului” și vor decide să se scufunde direct în ea, dar aceasta a fost decizia a doi frați și au fost șocați de ceea ce au găsit înăuntru. Pentru cei care suferă de claustrofobie sau anxietate, ideea de a intra cu […]
Acum 6 ore
09:10
Dan Dungaciu: „TRUMP va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat ce se întâmplă în acest moment în politica americană, cum influențează acest context războiul din Ucraina și de ce România a mers pe direcția europeană într-un moment în care Washingtonul își schimbă strategia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
09:10
Gândul vă provoacă să vă testați logica și spiritul de observație cu un test vizual interactiv. Ecuația greșită „8 + 9 = 1”, realizată din bețe de chibrit, poate fi corectată prin mutarea unui singur băț. Descoperiți soluția și puneți-vă mintea la încercare! Gândul vă invită să vă testați abilitățile cognitive și logice printr-un joc […]
09:00
Capodopera „La Blouse Roumaine” a ajuns pentru prima dată în România. TABLOUL lui Matisse, evaluat la 50.000.000 €, expus la Muzeul Național de Artă # Gândul
Capodopera „La Blouse Roumaine”, una dintre cele mai valoroase lucrări ale lui Henri Matisse, a sosit pentru prima dată în România și poate fi admirată la Muzeul Național de Artă al României, într-o expoziție dedicată iei românești. Lucrarea a ajuns în țară printr-un transport special, efectuat cu tiruri neinscripționate și cu un traseu cunoscut doar […]
09:00
Tabel chirii | TOP 15: Orașele din România cu cele mai mici chirii pe final de 2025. Unde e cel mai ieftin + cel mai scump # Gândul
Gândul îți propune un tabel cu orașele din România în care se pot găsi cele mai mici chirii, pe final de 2025. Totodată, poți afla și unde este cel mai scump. Este vorba, mai exact, de un TOP 15 al acestor localități. Iată tabelul: De asemenea, un alta oraș din România, care nu a fost […]
09:00
Mircea Lucescu, reacție după ce România va întâlni Turcia la barajul de calificare la CM 2026 # Gândul
România – Turcia se joacă la 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026. Dacă trece de acest adversar, naționala noastră va întâlni în finala barajului învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Turcia a terminat grupa din preliminarii pe locul doi, după Spania. La Mondial se califică 48 de echipe. Până acum se cunosc 42 […]
08:50
Ciprian Ciucu îl pune la punct pe Drulă, după ce a pozat în „victima sondajelor”: „Ce vină am eu că el e pe locul patru” # Gândul
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, a reacționat la afirmațiile adversarului USR, Cătălin Drulă, care a acuzat că edilul sectorului 6 ar încerca să-l intimideze cu sondajele. Drulă a lansat acuzațiile, în contextul celui mai recent sondaj INSCOP Research, care îl plasează pe Ciucu pe primul loc în cursa pentru PMB și pe USR-ist […]
08:50
Gafa Ministerului Educației, trei greșeli într-o singură propoziție. Cum a reacționat Daniel David # Gândul
Un proiect de ordin al Ministerului Educației a stârnit numeroase controverse după ce într-o propoziție care avea doar 12 cuvinte au fost depistate trei greșeli gramaticale și de ortografie. Confruntat cu documentul în timpul unei vizite la Oradea, Daniel David a recunoscut problema. Ordinul de ministru publicat pe data de 19 noiembrie pe site-ul Ministerului […]
