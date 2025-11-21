Horațiu Potra, la Curtea de Apel București. Judecătorii confirmă mandatele de arestare preventivă

11:50

Vicepreședintele PNL Gigel Ştirbu îi cere candidatului USR, Cătălin Drulă, să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei „pentru a nu lăsa Bucureştiul pe mâna clanurilor sau a extremiştilor". El susţine că şansa acestuia de a câştiga este egală cu zero. „Trag astăzi un semnal de alarmă direct şi ferm: Cătălin Drulă trebuie să se […]