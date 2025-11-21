FT: SUA cer Ucrainei să accepte planul de pace până la 27 noiembrie / Textul integral al acordului
PSNews.ro, 21 noiembrie 2025 10:50
Administraţia lui Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte planul de pace americano-rus până de Ziua Recunoştinţei, adică până la 27 noiembrie, scrie Financial Times (FT), care citează oficiali ucraineni. Biroul lui Zelenski a declarat joi că SUA au înmânat oficial Ucrainei planul de pace. Potrivit surselor publicaţiei financiare britanice, administraţia
Acum 30 minute
10:50
SONDAJ Personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere. Pe ce loc e Călin Georgescu # PSNews.ro
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 17-19 noiembrie 2025, Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere. Remus Ștefureac – director INSCOP Research: „Datele reflectă nivelul de încredere al bucureștenilor în fiecare personalitate politică, dar și nivelul de încredere al celor care au auzit de fiecare personalitate,
10:50
FT: SUA cer Ucrainei să accepte planul de pace până la 27 noiembrie / Textul integral al acordului # PSNews.ro
Administraţia lui Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte planul de pace americano-rus până de Ziua Recunoştinţei, adică până la 27 noiembrie, scrie Financial Times (FT), care citează oficiali ucraineni. Biroul lui Zelenski a declarat joi că SUA au înmânat oficial Ucrainei planul de pace. Potrivit surselor publicaţiei financiare britanice, administraţia
10:50
Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor lui Iohannis # PSNews.ro
Tribunalul Sibiu a respins cererea formulată de statul român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis. Fiscului viza recuperarea a aproximativ un milion de euro, reprezentând suma ce ar fi fost încasată din chirii, plus penalităţi şi dobânzi, pentru unul dintre imobilele
Acum 24 ore
20:40
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. „Începutul lui decembrie nu mai este atât de cald cum arăta” # PSNews.ro
Iarna care urmează va fi „ușor mai caldă decât normalul" perioadei, a declarat, joi, climatologul Roxana Bojariu la Digi24. Aceasta a explicat faptul că începutul lunii decembrie „nu mai este atât de cald cum arăta", dar nici nu există „un semnal rece". România păstrează un plus termic în sud și est, însă climatologul avertizează: pot
20:40
Lider de sindicat: Conducerea Dacia ne-a anunțat că va reduce producția cu 165 vehicule pe zi! # PSNews.ro
Dacia poate reduce producția, anul viitor, din cauza cererii scăzute de autovehicule în Europa și în România. Liderul de sindicat de la Dacia a confirmat pentru Profit.ro această informație. În mijlocul negocierilor pentru un nou contract colectiv de muncă, Sindicatul Autoturisme Dacia (SAD) a transmis o scrisoare deschisă conducerii companiei prin care își anunță „profunda îngrijorare"
20:40
Viziunea lui Teodorovici pentru București 2030: Fațade refăcute, cabluri îngropate și spațiu public civilizat # PSNews.ro
Eugen Teodorovici a prezentat în direct, la Puterea Știrilor, o imagine a Bucureștiului în 2030: fațade reabilitate, cabluri îngropate și spații publice civilizate. Fostul ministru al Fondurilor Europene susține că un primar general trebuie să fie mai degrabă manager decât politician de carieră. De la „oraș cu fire pe stâlpi" la „capitală europeană" Candidatul
20:40
Președintele Iranului vrea mutarea capitalei de la Teheran. Iată unde ar putea fi noua capitală # PSNews.ro
Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat joi că capitala țării ar trebui mutată de la Teheran din cauza suprapopulării și a agravării crizei apei. El sugerase anterior această posibilitate după ce precipitațiile din capitală au atins anul acesta cel mai scăzut nivel din ultimul secol. „Putem dezvolta (capitala), dar nu putem rezolva problema apei", a
20:40
Actorul Darko Perić, „Helsinki” din La Casa de Papel, promovează România la Barcelona: ”Le spun tuturor” # PSNews.ro
Actorul Darko Perić, „Helsinki" din La Casa de Papel, și realizatorul britanic Charlie Ottley au participat la un eveniment organizat de România la IBTM World 2025 de la Barcelona, anunță Mediafax. Evenimentul „Rumanía – El secreto mejor guardado de Europa para viajes únicos" (România – Secretul cel mai bine păstrat al Europei) a fost organizat de
20:40
A început amenajarea unui drum pietonal între 2 Mai și Vama Veche. Când ar putea fi finalizat # PSNews.ro
Autoritățile încep, în sfârșit, amenajarea unui drum pentru pietoni între 2 Mai și Vama Veche, anunță TVR. De zeci de ani, turiștii și localnicii care merg pe jos pe marginea șoselei se expun pericolelor. Pe acest drum, acum doi ani, un grup de studenți a fost lovit, în noapte, de mașina condusă de Vlad Pascu.
20:40
Ucraina anunță că a primit din partea SUA un ‘proiect de plan’ pentru încheierea războiului cu Rusia # PSNews.ro
Președinția Ucrainei a anunțat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia și a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune, transmit agențiile AFP și Reuters. 'Președintele ucrainean a primit oficial un proiect de plan din partea SUA care, conform
20:40
VIDEO „Inegalitățile îi afectează cel mai mult pe tineri”. Ciceală: Lipsesc 17.000 de locuri la grădiniță în Bucureşti # PSNews.ro
Joi, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, candidata Partidului SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a explicat care sunt principalele nemulțumiri ale tinerilor din București și ce soluții concrete propune pentru a reduce presiunea economică și socială asupra lor. „Inegalitățile îi afectează cel mai mult pe tineri" Întrebată care este cea mai mare nemulțumire a tinerilor,
20:40
PE SCURT: UE propune relaxarea temporară a regulilor privind inteligența artificială și confidențialitatea datelor, inclusiv amânarea normelor pentru aplicațiile cu risc ridicat. În Spania, un nou sondaj arată o creștere îngrijorătoare a nostalgiei pentru dictatura lui Franco în rândul tinerilor, pe fondul ascensiunii extremei-drepte. Autoritățile din Cipru anunță că primele cantități de gaze naturale din
19:20
Organizațiile din București ale PSD și PUSL au semnat un protocol de susținere pentru Daniel Băluță # PSNews.ro
Candidatul social-democrat la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, este susținut oficial, începând de joi, de Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), atât în campania electorală, cât și pentru funcția de primar general al Capitalei. Organizațiile din București ale PUSL și Partidului Social Democrat au semnat un protocol oficial de colaborare politică, electorală și administrativă, în vederea promovării
19:20
România este solidară cu sancțiunile Statele Unite care vor fi aplicate, din 21 noiembrie, companiei Lukoil, a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului. De asemenea, Executivul va pregăti un proiect de ordonanță, până săptămâna viitoare, care „va stabili un mecanism general aplicabil în situații de acest fel". „În privința Lukoil, ceea ce vă pot spune
19:20
Invitată joi în emisiunea Puterea Ştirilor, candidata Partidului SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a fost întrebată dacă sectoarele Bucureștiului trebuie sau nu desființate. „Aș desființa sectoarele. Ne țin în urmă" Întrebare: Are Bucureștiul are prea multe sectoare? Ana Ciceală: „Cu șase sectoare mai mult decât necesarul." „Dacă am putea, da, le-am desființa. Primarul nu
19:20
Ministerul Dezvoltării pune în dezbatere publică proiectul de actualizare a chiriilor pentru mai multe locuințe de stat # PSNews.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparenţă decizională, un proiect de hotărâre de Guvern care prevede actualizarea chiriilor pentru anumite locuinţe de stat, relatează Agerpres. "Conform legii, tariful de bază lunar al chiriei trebuie actualizat în funcţie de rata anuală a inflaţiei, până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an. Astfel, Ministerul Dezvoltării a
19:20
Primele declarații ale lui Horațiu Potra la aducerea în România: „Pe președintele Georgescu îl susțin” # PSNews.ro
Horațiu Potra, fiul lui, Dorian Potra, și nepotul său Alexandru Cosmin Potra, au fost aduși, joi după-amiază, în România, urmare a finalizării cu succes a procedurii de extrădare din Dubai, Emiratele Arabele Unite. Horațiu Potra a făcut câteva declarații, în timp ce era escortat în cătușe, de autoritățile române pe aeroportul Otopeni. Întrebat dacă îl
19:20
După 12 ani, Consulul General al României din Africa de Sud, Andrei Zaharescu, a fost chemat în țară de Oana Țoiu # PSNews.ro
Consulul General al României din Africa de Sud, Andrei Zaharescu, a fost chemat în țară de ministrul de Externe Oana Țoiu, după aproape 12 ani. Fostul jurnalist a fost numit de Guvernul Ponta, notează Gândul. Andrei Zaharescu, fost prezentator TV și consul al României la Cape Town din anul 2013, a fost rechemat în țară printr-o
19:20
Unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Brașov, închis din motive de siguranță # PSNews.ro
Strada Sforii, cea mai îngustă din țară, dar și unul dintre cele mai vizitate obiective din Brașov, a fost închisă din motive de siguranță. Se vor face reparații și ar putea fi redeschisă abia în primăvară. Măsură a fost luată după ce, în ultima vreme, bucăți de țiglă de pe acoperiș au fost smulse de
19:20
Ministrul Daniel David: Trebuie regândit învățământul rural, cu mai multe modele de funcționare # PSNews.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat joi, într-o conferință de presă la Oradea, că trebuie regândit învățământul rural, care are nevoie de mai multe modele de funcționare și că va lansa, în premieră, în dezbatere publică un model de funcționare între o școală mentor și o școală mentorată. 'Aproape 33 % din copiii
18:20
CSM trimite instanţelor și parchetelor proiectul legii pensiilor magistraţilor. Adunările generale, pe 24-25 noiembrie # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că a trimis către instanţe şi parchete proiectul legii privind pensiile magistraţilor, adunările generale ale acestora urmând să fie convocate în 24 şi 25 noiembrie. După ce se va face centralizarea punctelor de vedere ale magistraţilor, Plenul CSM se va întruni pentru a da avizul instituţional. CSM arată că
18:20
VIDEO Ana Ciceală, reacţie în scandalul sondajului INSCOP. Ce spune despre acuzaţiile de falsificare # PSNews.ro
Ana Ciceală, candidata Partidului SENS la Primăria Capitalei, a avut joi, în emisiunea Puterea Știrilor, o primă reacţie în scandalul sondajului INSCOP. „Nu avem bani de date. Noi luăm apă, pixuri, flyere. La cum au arătat sondajele în ultimul an și jumătate, aș fi sceptică. Cifrele se mută de la o săptămână la alta. Trebuie
18:20
Teodorovici propune ca proiect major o rețea pentru mari arși. Bucureștiul ar trebui să devină un hub național medical # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, Eugen Teodorovici, candidat independent, a spus că un proiect major pe care l-ar susține, dacă ar deveni primarul Capitalei, ar fi crearea unei rețele pentru mari arși, cu Bucureștiul în rol de hub medical. Acesta susține că orașul are datoria să fie motorul unui sistem capabil să salveze vieți
18:20
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi, despre readucerea în ţară, sub escortă, a mercenarului Horaţiu Potra, că este o operaţiune care confirmă angajamentul ferm al statului român şi anume că ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei. „Operaţiunea de readucere în ţară, sub escortă, a lui Horaţiu
18:20
CCR a schimbat termenul pentru judecarea contestației la legea care prevede majorarea taxelor # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României a anunțat joi că a preschimbat, pentru 10 decembrie, termenul de judecare a contestației la legea care prevede majorarea taxelor. Solicitarea a fost făcută de Guvern. CCR a transmis că termenul pentru ședința de judecare a sesizării de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și
18:20
Parisul în beznă. O pană masivă de curent a afectat peste 170.000 de gospodării și a dat transportul peste cap # PSNews.ro
O pană masivă de curent a avut loc joi în sudul Parisului, care a afectat mai ales Issy-les-Moulineaux, în urma unei avarii la un post local din Reţeaua de Transport al Electricităţii (RTE), relatează Le Figaro. Incidentul, care a avut loc la ora locală 6.38 (7.38, ora României), a privat de electricitate "170.000 de gospodării,
18:20
Viitorul Bucureștiului? Candidații sunt mai interesați de jocuri politice și lupta pentru putere # PSNews.ro
Alegerile pentru Primăria București s-au transformat mai mult într-o luptă politică decât într-o dezbatere despre viitorul orașului. Capitala nu a avut niciodată stabilitate în ultimii 35 de ani, după cum a arătat PS News într-o analiză, iar candidații din 2025 nu mai fac nici măcar promisiuni despre viitor. Jocurile politice și lupta pentru putere sunt
18:20
Oficiali ai Pentagonului, la Kiev pentru discuții cu Zelenski, pe fondul zvonurilor despre un plan secret de pace # PSNews.ro
Oficialii de rang înalt ai Pentagonului au sos
18:20
O Realitate Ce Nu Poate Fi Ignorată: Calitatea Aerului Calitatea aerului în marile orașe nu mai este o problemă teoretică, rezervată rapoartelor de mediu și dezbaterilor academice. Este o realitate dură, pe care o resimțim cu toții, de la ceața persistentă din zilele de iarnă la disconfortul respirator. Bucureștiul, ca orice mare capitală europeană, se […] Articolul Fii Cool & Verde: Cum contribuie călătoria ta cu STB la curățarea aerului din București apare prima dată în PS News.
17:20
Radu Miruță acuză ilegalități în ordinul lui Bogdan Ivan privind selecția conducerii Romarm și sesizează DNA # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA) în legătură cu procesul de selecție a conducerii Romarm, acuzând ilegalități și favorizarea unor persoane apropiate PSD, potrivit Adevărul. Totodată, Miruță a cerut Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) să verifice legalitatea unui ordin emis de fostul ministru Bogdan Ivan, prin care Constantin Alexie […] Articolul Radu Miruță acuză ilegalități în ordinul lui Bogdan Ivan privind selecția conducerii Romarm și sesizează DNA apare prima dată în PS News.
17:20
Circulaţia a fost oprită temporar pe DN 7C – Transfăgărăşan, joi, în urma căderii unor stânci pe carosabil, a anunţat Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române. Incidentul s-a produs la kilometrul 57, în zona localităţii Căpăţâneni din judeţul Argeş. „Din cauza căderii unor stânci de pe versant pe suprafaţa de rulare, traficul rutier este oprit […] Articolul Circulaţie oprită temporar pe Transfăgărăşan, în urma căderii unor stânci pe carosabil apare prima dată în PS News.
17:20
Documentul oficial prezentat de Ambasada SUA la exact 145 de ani de relații diplomatice cu România # PSNews.ro
Statele Unite au rememorat joi un moment istoric în relațiile bilaterale cu România, într-o postare publicată pe pagina oficială a Ambasadei SUA la București. Diplomații americani au amintit că, la 20 noiembrie 1880, președintele american Rutherford B. Hayes i-a transmis un răspuns oficial regelui Carol I, prin care recunoștea notificarea independenței României. Potrivit mesajului, documentul […] Articolul Documentul oficial prezentat de Ambasada SUA la exact 145 de ani de relații diplomatice cu România apare prima dată în PS News.
17:20
Marius Isăilă, fostul senator care voia să-i dea șpagă lui Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar # PSNews.ro
Fostul senator PSD Marius Isăilă, acuzat de DNA că a încercat să-l mituiască pe ministrul Apărării pentru contracte în domeniul militar, a fost eliberat de judecătorii Curții de Apel București din arest preventiv și plasat sub control judiciar, potrivit minutei instanței. Marius Isăilă a scăpat de după gratii și este aproape liber. Trebuie doar să […] Articolul Marius Isăilă, fostul senator care voia să-i dea șpagă lui Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar apare prima dată în PS News.
17:20
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: Progresul pe lotul 2 a ajuns la 90%. Când ar putea fi deschis până la Adjud # PSNews.ro
Mobilizare bună și pe șantierul lotului 2 al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7), anunță joi Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutirere (CNAIR). Potrivit lui Pistol, constructorul român, Spedition UMB, este mobilizat pe cei 38,78 km dintre Domnești Târg și Răcăciuni cu 1500 de muncitori și 600 de utilaje, care desfășoară […] Articolul VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: Progresul pe lotul 2 a ajuns la 90%. Când ar putea fi deschis până la Adjud apare prima dată în PS News.
17:20
Până la 50.000 de asistente medicale, multe dintre ele românce, ar putea părăsi Marea Britanie # PSNews.ro
Până la 50.000 de asistente medicale, multe dintre ele românce, ar putea părăsi Marea Britanie din cauza propunerilor guvernului privind imigrația, aruncând NHS în cea mai mare criză de forță de muncă din istorie, scrie The Guardian. Liderii sindicali afirmă că modificările propuse sunt imorale și ar putea pune în pericol siguranța pacienților în cazul unui […] Articolul Până la 50.000 de asistente medicale, multe dintre ele românce, ar putea părăsi Marea Britanie apare prima dată în PS News.
17:20
Autoritatea Electorală Permanentă a transmis, joi, un mesaj înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerile parţiale din 7 decembrie, în care cere competitorilor electorali ”să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”. De asemenea, instituţia precizează care sunt acţiunile interzise în campania electorală. ”Având în vedere că sâmbătă, 22 noiembrie a.c., începe campania electorală […] Articolul AEP, mesaj înainte de începerea campaniei: Ce le interzice candidaților apare prima dată în PS News.
17:20
Accident feroviar în Cehia. Zeci de persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit # PSNews.ro
Două trenuri de pasageri au intrat în coliziune joi în Cehia, zeci de persoane fiind rănite, patru dintre ele grav, au anunţat oficialii şi presa locală. Potrivit Radio Praga International, 47 de persoane au fost rănite în coliziunea feroviară care a avut loc în regiunea Boemia de Sud, joi dimineaţa devreme. Accidentul s-a produs puţin […] Articolul Accident feroviar în Cehia. Zeci de persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit apare prima dată în PS News.
16:20
Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un nou atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. Îl acuză de cinism și lipsă de empatie, după ce acesta a declarat că „România e pe drumul cel bun”. „Nu cred că mai există cineva, în toată România, care să se îndoiască de faptul că premierul Bolojan este un om […] Articolul Deputatul PSD Mihai Fifor, nou atac dur la adresa lui Bolojan: Sfidare pură apare prima dată în PS News.
16:10
Moșteanu, după ce Guvernul a adoptat cadrul pentru aplicarea SAFE: Urmează prezentarea în CSAT a listei de investiţii # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, că în şedinţa de Guvern s-a făcut un pas obligatoriu, necesar pentru a asigura cadrul legal punerii în aplicare al instrumentului SAFE, el arătând că urmează prezentarea în CSAT a listei de investiţii iar până la finalul lunii mai 2026 se vor semna contractele. ”Astăzi am făcut un […] Articolul Moșteanu, după ce Guvernul a adoptat cadrul pentru aplicarea SAFE: Urmează prezentarea în CSAT a listei de investiţii apare prima dată în PS News.
16:10
Perioada standard de cumpărare cu anticipaţie a biletelor este diminuată temporar, pentru punerea în aplicare a noului Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026, ce va intra în vigoare începând cu data de 14 decembrie 2025, informează joi CFR Călători. Potrivit unei informări a companiei, în acest context, emiterea legitimaţiilor călătorie pentru trenurile cu plecare în […] Articolul Anunț surpriză de la CFR cu privire la cumpărarea anticipată a biletelor de tren apare prima dată în PS News.
16:10
Elevii și profesorii unui colegiu din București au fost evacuați din cauza mirosului de gaz. Incidentul s-a produs joi. La fața locului sunt mai multe echipe de intervenție. Incidentul a avut loc la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez. Potrivit ISU București-Ilfov, intervenția a pornit în urma unei sesizări privind mirosul de gaz din interiorul școlii. Se […] Articolul Miros de gaz într-un colegiu din București. Elevii și profesorii, evacuați apare prima dată în PS News.
16:10
Comisia Europeană schimbă sistemul de pensii: accent pe pensiile private și suplimentare # PSNews.ro
Comisia Europeană a adoptat joi un pachet de măsuri menit să îmbunătățească veniturile cetățenilor la pensie, punând accent pe pensiile private și suplimentare, fără a înlocui sistemul public de pensii. Decizia vizează creșterea accesului la pensii suplimentare mai eficiente și mai bine structurate, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar. Comisia subliniază că pensiile publice […] Articolul Comisia Europeană schimbă sistemul de pensii: accent pe pensiile private și suplimentare apare prima dată în PS News.
16:10
Dragoş Pîslaru anunță lansarea publică a unei platforme unde se găsesc toate proiectele PNRR # PSNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că Guvernul a adoptat o Hotărâre care transpune în legislaţia naţională decizia care aprobă PNRR-ul revizuit. El a precizat că a fost lansată o platformă unde sunt detalii despre toate proiectele PNRR şi stadiul lor de implementare. ”Astăzi Guvernul a adoptat Hotărârea de Guvern […] Articolul Dragoş Pîslaru anunță lansarea publică a unei platforme unde se găsesc toate proiectele PNRR apare prima dată în PS News.
16:10
Guvernul României reacţionează după dezvăluirile PS News. Ce spune despre violenţele de la meciul cu Serbia # PSNews.ro
Guvernul României a transmis un punct de vedere după ce PS News a dezvăluit noi detalii înfiorătoare de la meciul cu Serbia. Potrivit Eecutivului, „astfel de comportamente sunt intolerabile și nu au loc în sport sau în societate”. Cât despre măsurile care ar trebui luate după aceste incidente, Guvernul a transmis faptul că MAE, MAI, […] Articolul Guvernul României reacţionează după dezvăluirile PS News. Ce spune despre violenţele de la meciul cu Serbia apare prima dată în PS News.
16:10
FOTO Noi imagini și detalii despre prototipul VLAH: Prima mașină de luptă blindată 4×4 concepută și produsă în România # PSNews.ro
Proiectul VLAH (Vehicul de luptă autonom hidramat), dezvoltat de compania românească BlueSpace Techology a intrat în linie dreaptă pentru prima prezentare publică a prototipului, planificată pentru prima jumătate a lunii decembrie. VLAH este prima mașină de luptă blindată 4×4 concepută și produsă în România. Demarat în anul 2022, „finalizarea proiectului VLAH va fi un game […] Articolul FOTO Noi imagini și detalii despre prototipul VLAH: Prima mașină de luptă blindată 4×4 concepută și produsă în România apare prima dată în PS News.
16:10
Mircea Lucescu, primele declarații după aflarea adversarului României în meciul de baraj pentru Cupa Mondială 2026 # PSNews.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, că întâlnirea cu Turcia, din semifinalele barajului de calificare la CM-2026, va fi una foarte dificilă şi tricolorii trebuie să fie pregătiţi din toate punctele de vedere. ”Va fi un meci foarte dificil, Turcia este o echipă foarte bună. Eu am jucat de multe ori împotriva Turciei. Cunosc bine […] Articolul Mircea Lucescu, primele declarații după aflarea adversarului României în meciul de baraj pentru Cupa Mondială 2026 apare prima dată în PS News.
16:10
ANM anunță un nou val de praf saharian peste România. Care vor fi zonele cele mai afectate # PSNews.ro
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat, joi, că România va fi acoperită de o masă de aer încărcată cu particule de praf saharian, aduse din nordul Africii. Depunerile vor fi vizibile mai ales unde va ploua. Potrivit meteorologilor, în perioada 21-23 noiembrie, circulația aerului din sectorul sud-vestic va transporta particule de praf saharian dinspre nordul […] Articolul ANM anunță un nou val de praf saharian peste România. Care vor fi zonele cele mai afectate apare prima dată în PS News.
15:10
Proiectul de lege privind pensiile magistraților va fi trimis, joi, spre avizare la CSM, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. ”Ieri a fost pus în transparență decizională proiectul de lege privind pensiile magistraților, astăzi urmează să fie trimis spre avizare la CSM. Speranța, dorința este că, dacă CSM va emite aviz până […] Articolul Proiectul de lege privind pensiile magistraților va fi trimis, joi, spre avizare la CSM apare prima dată în PS News.
15:10
Șeful CNAS: Românii plătesc din buzunar 30% din cheltuielile medicale, mult peste media europeană # PSNews.ro
Un studiu recent realizat de Academia de Studii Economice arată că asiguraţii români suportă din propriul buzunar 30% din cheltuielile necesare serviciilor de sănătate de care beneficiază, procent mult mai mare decât în alte ţări europene, a declarat șeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan. Acesta a subliniat că există şi în […] Articolul Șeful CNAS: Românii plătesc din buzunar 30% din cheltuielile medicale, mult peste media europeană apare prima dată în PS News.
15:10
MAI face noi precizări cu privire la Sistemul E-Sigur. „Nu este vorba de Big Brother”. Cum va funcționa # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne a făcut joi, 20 noiembrie, noi precizări în legătură cu Sistemul E-Sigur și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului, după acuzațiile aduse de Cătălin Drulă. MAI a transmis că este necesară corectarea unor informații vehiculate recent în spațiul public în legătură cu Sistemul E-Sigur și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului. „Afirmațiile […] Articolul MAI face noi precizări cu privire la Sistemul E-Sigur. „Nu este vorba de Big Brother”. Cum va funcționa apare prima dată în PS News.
