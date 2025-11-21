FT: SUA cer Ucrainei să accepte planul de pace până la 27 noiembrie / Textul integral al acordului

16:10

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, că întâlnirea cu Turcia, din semifinalele barajului de calificare la CM-2026, va fi una foarte dificilă şi tricolorii trebuie să fie pregătiţi din toate punctele de vedere. ”Va fi un meci foarte dificil, Turcia este o echipă foarte bună. Eu am jucat de multe ori împotriva Turciei. Cunosc bine […] Articolul Mircea Lucescu, primele declarații după aflarea adversarului României în meciul de baraj pentru Cupa Mondială 2026 apare prima dată în PS News.