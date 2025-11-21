Bolojan: 27 companii de stat sunt în situație dificilă, cu pierderi de 6 miliarde lei. Alte 83 au plăți restante de 6,5 miliarde lei. Nu și-au prezentat planurile de restructurare - ”E greu de gândit cum sunt tolerați!”
Profit.ro, 21 noiembrie 2025 17:20
Guvernul a identificat 27 de companii care sunt într-o situație dificilă, au capitaluri proprii negative și doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde, cu peste 5 miliarde lei din anii trecuți. Alte 83 de companii au plăți restante de 6,5 miliarde de lei, dintre care 30% sunt către bugetul de stat, a anunțat premierul Bolojan, care a repetat că Guvernul va interveni la aceste companii pentru că beneficiază de subvenții importante.
• • •
