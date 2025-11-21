Chivu, pus sub lupă Antrenorul lui Inter, analizat în detaliu de italianul dat afară de o echipă din Liga 1: „Nimeni nu se aștepta”

10:30

Valentin Țicu (25 de ani) va reveni la antrenamentele echipei după accidentarea și complicațiile care l-au ținut departe de teren mai bine de un an. Petrolul se pregătește de meciul cu FCSB, care va avea loc pe 22 noiembrie, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.