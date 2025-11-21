Într-un interviu în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță: ”Sunt și companii românești interesate de activele Lukoil”. Premierul Bolojan recunoaște că a cerut SUA ca Romgaz să nu fie afectată de sancțiuni

15:30

Doi muncitori, angajați ai Primăriei din Focșani, au fost surprinși în timp ce curățau monumentul din bronz cu perii de sârmă. Au scăpat doar cu un avertisment, pentru că intervenția a fost oprită la timp. Cei doi muncitori ai Direcției de Dezvoltare din cadrul Municipiului Focșani au fost surprinși în timp ce curățau basorelieful Monumentului […]