Debut de excepție pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor! Victorie în inferioritate numerică
Antena Sport, 21 noiembrie 2025 19:10
Laurențiu Reghecampf a avut parte de un debut perfect alături de Al-Hilal Omdurman în Liga Campionilor Africii. Formația pregătită de tehnicianul român a înfruntat pe teren propriu MC Alger și s-a impus cu scorul de 2-1. Toate astea deși Al-Hilal a jucat din minutul 87 în inferioritate numerică. Finalul de meci a fost unul dificil […] The post Debut de excepție pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor! Victorie în inferioritate numerică appeared first on Antena Sport.
• • •
Acum 5 minute
19:20
Gol de la mijlocul terenului marcat de Unirea Slobozia cu Csikszereda. „Ciucanii” au marcat și ei spectaculos # Antena Sport
Ionuț Coadă a marcat un gol de la mijlocul terenului pentru Unirea Slobozia, în duelul cu Csikzsereda din debutul etapei a 17-a din Liga 1. Fundașul de 27 de ani a marcat spectaculos, în minutul 62 al partidei. Coadă a profitat de ieșirea greșită a portarului Eduard Pap, cât și de vizibilitatea redusă de la Miercurea Ciuc. […] The post Gol de la mijlocul terenului marcat de Unirea Slobozia cu Csikszereda. „Ciucanii” au marcat și ei spectaculos appeared first on Antena Sport.
19:20
Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter. Pe cine a pus ochii antrenorul român # Antena Sport
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se numără printre cluburile interesate să avanseze o propunere de contract pentru portarul Emiliano Martinez, de la echipa engleză Aston Villa, care ar putea părăsi actualul său club cel mai devreme în luna ianuarie, conform Football Italia. Martinez, primul portar care a câştigat de două ori premiul Lev Iaşin, în 2023 şi în 2024, ar putea, în sfârşit, să […] The post Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter. Pe cine a pus ochii antrenorul român appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
19:10
Acum o oră
18:40
Roger Federer, declarații de mare campion despre rivalitatea cu Rafael Nadal și Novak Djokovic: „Legături puternice” # Antena Sport
Imediat după anunţul includerii sale în Hall of Fame-ul Tenisului în august 2026, Roger Federer a vorbit despre rivalitatea sa cu Novak Djokovic şi Rafael Nadal, precum şi despre dorinţa sa de a juca din nou tenis în meciuri demonstrative, scrie L’Equipe. Cu 103 titluri în carieră, dintre care 20 de Grand Slam, şi 310 săptămâni petrecute în fruntea clasamentului mondial, Roger Federer este considerat unul dintre cei mai […] The post Roger Federer, declarații de mare campion despre rivalitatea cu Rafael Nadal și Novak Djokovic: „Legături puternice” appeared first on Antena Sport.
18:30
CFR Cluj, anunț important înaintea meciului cu Rapid! Decizia luată de conducerea clubului # Antena Sport
CFR Cluj va avea parte de un meci infernal după pauza internațională, urmând să înfrunte liderul Rapid București, în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Duelul va avea loc pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, iar clubul din Gruia a făcut un anunț important cu două zile înaintea partidei programate la ora 20:30. CFR […] The post CFR Cluj, anunț important înaintea meciului cu Rapid! Decizia luată de conducerea clubului appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
18:10
Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham despre revenirea lui Radu Drăgușin, înaintea derby-ului cu Arsenal # Antena Sport
Antrenorul lui Tottenham a oferit declarații despre revenirea lui Radu Drăgușin, înaintea derby-ului cu Arsenal. Partida „de foc” din etapa a 12-a din Premier League se va disputa duminică, de la ora 18:30. Radu Drăgușin e tot mai aproape să bifeze primele minute pe teren la Tottenham, într-un meci oficial. Fundașul român, grav accidentat la sfârșitul lunii ianuarie, […] The post Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham despre revenirea lui Radu Drăgușin, înaintea derby-ului cu Arsenal appeared first on Antena Sport.
17:50
Fabulos! S-a aflat ce i-a transmis Mircea Lucescu selecționerului din Kosovo, la tragerea la sorți a barajului # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost prezent joi la Zurich pentru tragerea la sorți a barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Tehnicianul în vârstă de 80 de ani a fost însoțit de Mihai Stoichiță și de președintele FRF, Răzvan Burleanu. „Il Luce” s-a întâlnit acolo și cu Franco Foda, selecționerul naționalei de fotbal din Kosovo. […] The post Fabulos! S-a aflat ce i-a transmis Mircea Lucescu selecționerului din Kosovo, la tragerea la sorți a barajului appeared first on Antena Sport.
17:50
„Trebuie să facem un meci perfect”. Costel Gâlcă, reacție categorică înainte de CFR Cluj – Rapid # Antena Sport
Antrenorul de la Rapid, Costel Gâlcă, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte ca formaţia sa să facă un meci perfect şi să o pună în dificultate pe CFR Cluj. Înaintea duelului din etapa a 17-a din Liga 1, Rapid e lider, cu 35 de puncte. CFR Cluj se clasează pe locul 12, cu doar 16 puncte, după tot […] The post „Trebuie să facem un meci perfect”. Costel Gâlcă, reacție categorică înainte de CFR Cluj – Rapid appeared first on Antena Sport.
17:40
Decizia luată de Gigi Becali înainte de FCSB – Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea # Antena Sport
Gigi Becali a luat decizia în privința înlocuitorului lui Daniel Bîrligea, la meciul FCSB – Petrolul. Partida din etapa a 17-a din Liga 1 se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Daniel Bîrligea este suspendat pentru duelul cu „lupii galbeni”, după eliminarea din meciul cu Hermannstadt, meci încheiat cu scorul de […] The post Decizia luată de Gigi Becali înainte de FCSB – Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
17:20
După pauza internațională, FCSB își continuă cursa pentru play-off și va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, în etapa cu numărul 17 a Ligii 1. Elias Charalambous a susținut o conferință de presă în care a prefațat duelul de sâmbătă seară. Tehnicianul campioanei României a anunțat pe ce jucători nu se va putea baza […] The post Elias Charalambous a făcut anunțul! OUT pentru meciul cu Petrolul appeared first on Antena Sport.
17:10
Cum au reacționat jucătorii FCSB-ului când Florin Cernat a mers pentru prima dată în vestiarul echipei # Antena Sport
Elias Charalambous a dezvăluit cum au reacționat jucătorii FCSB-ului când Florin Cernat a intrat pentru prima dată în vestiarul echipei. Fostul jucător este noul director sportiv al campioanei. Florin Cernat a plecat de la Voluntari după opt ani pentru a semnat cu FCSB. Gigi Becali anunțase mutarea, care s-a oficializat în urmă cu câteva zile, în urmă […] The post Cum au reacționat jucătorii FCSB-ului când Florin Cernat a mers pentru prima dată în vestiarul echipei appeared first on Antena Sport.
17:00
Cele mai importante ştiri ale zilei de 21 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la decizia lui Gică Hagi de a merge pe stadion la Turcia – România, la interesul lui Panathinaikos pentru Ianis Hagi. AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 noiembrie 1. Tricoul lui Hagi Gică Hagi i-a anunţat pe […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 noiembrie appeared first on Antena Sport.
16:50
Ioana Țiriac, declarație rară despre tatăl ei. Dezvăluirea unică făcută: „Doar el putea să facă asta” # Antena Sport
Ioana Țiriac a transmis un mesaj rar despre tatăl ei, Ion Țiriac. Fiica miliardarului român ajuns la vârsta de 86 de ani a făcut o dezvăluire unică despre colecția impresionantă de mașini pe care acesta o deține. Ioana Țiriac (28 de ani) a fost prezentă, alături de tatăl ei, la inaugurarea noii galerii auto a […] The post Ioana Țiriac, declarație rară despre tatăl ei. Dezvăluirea unică făcută: „Doar el putea să facă asta” appeared first on Antena Sport.
16:50
Andrea Mandorlini a spus ce schimbări a adus Cristi Chivu la Inter: „Nimeni nu se aștepta” # Antena Sport
Cristi Chivu are un parcurs de excepție cu Inter în acest sezon, fiind pe primul loc în campionatul Italiei, dar și cu maximum de puncte în UEFA Champions League. Acum, gruparea pregătită de tehnicianul român va întâlni AC Milan. Plecat recent de la CFR Cluj, Andrea Mandorlini a oferit un interviu în presa din Italia, […] The post Andrea Mandorlini a spus ce schimbări a adus Cristi Chivu la Inter: „Nimeni nu se aștepta” appeared first on Antena Sport.
16:30
Deși s-a vorbit despre mai multe oferte venite la adresa internaționalului român, Andrei Rațiu a semnat prelungirea contractului cu spaniolii de la Rayo Vallecano. Noul acord dintre fundașul dreapta și clubul din La Liga este valabil până la sfârșitul sezonului 2029/2030. Jucătorul este cotat în prezent la 12 milioane de euro. Andrei Rațiu și-a prelungit […] The post Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 appeared first on Antena Sport.
16:20
„Suferă teribil”. Turcii au identificat punctul slab al naționalei lui Mircea Lucescu înaintea barajului de World Cup # Antena Sport
Turcii au identificat punctul slab al naționalei lui Mircea Lucescu, înaintea barajului de World Cup 2026. România se va duela cu Turcia în semifinala play-off-ului, meciul urmând să se dispute pe 26 martie, de la ora 19:00. În cazul în care va trece de Turcia, România se va duela pentru un loc la World Cup […] The post „Suferă teribil”. Turcii au identificat punctul slab al naționalei lui Mircea Lucescu înaintea barajului de World Cup appeared first on Antena Sport.
16:10
Etapa a 13-a din campionatul Spaniei va fi una specială pentru Barcelona, asta pentru că gruparea „blaugrana” va reveni pe Camp Nou, pentru duelul cu Athletic Club Bilbao. În cazul unui succes, campioana en-titre o va egala în clasament pe rivala Real Madrid. La conferința de presă premergătoare partidei, Hansi Flick a făcut un anunț […] The post Veste bună pentru Barcelona! Anunțul făcut de Hansi Flick appeared first on Antena Sport.
15:40
FCSB vine după un 3-3 incredibil în Liga 1, cu Hermannstadt, unde Bîrligea a fost eliminat, iar echipa se află pe 9 în Liga 1. Elias Charalambous crede că în viaţa oricărei echipe pot exista şi momente mai puţin bune. Tehnicianul are un mesaj clar şi către conducere. În momentul în care se decide că […] The post Elias Charalambous a răbunfnit: “Când clubul decide că nu mai sunt folositor, plec!” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
15:20
În ultima vreme s-a vehiculat o eventuală revenire a lui Florinel Coman la FCSB, din iarnă. Florinel Coman a evoluat puțin în Qatar, la Al Gharafa, antrenorul Pedro Martins ținându-l mai mult pe banca de rezerve. Mijlocașul de 27 de ani a bifat doar două meciuri în campionat, patru în Liga Campionilor Asiei, și alte două […] The post Anunţul categoric al lui Charalambous despre transferul lui Florinel Coman la FCSB appeared first on Antena Sport.
15:10
Clinica unde s-a operat Gigi Becali: “Evoluţia imediat postoperatorie este foarte bună” # Antena Sport
Omul de afaceri Gigi Becali a fost supus recent unei intervenţii chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, operaţie efectuată de prof. dr. Ştefan Mindea, anunţă reprezentanţii clinicii la care a fost operat finanţatorul FCSB. ”Omul de afaceri Gigi Becali a fost supus recent unei intervenţii chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, operaţie efectuată de prof. dr. Ştefan […] The post Clinica unde s-a operat Gigi Becali: “Evoluţia imediat postoperatorie este foarte bună” appeared first on Antena Sport.
14:40
Meme Stoica, dezvăluire uluitoare. Jucători beţi, la antrenamentele echipei: “Au fost mulți” # Antena Sport
Chestionat de situaţia lui Ngezana şi indisplina de la echipă, Meme Stoica a făcut o dezvăluire uluitoare. La FCSB au fost mulţi jucători care au venit în stare de ebrietate la antrenamentele echipei. „Ngezana nu a venit beat. Din actuala echipă nu am avut niciun jucător care să vină beat, înainte au fost mulți… La […] The post Meme Stoica, dezvăluire uluitoare. Jucători beţi, la antrenamentele echipei: “Au fost mulți” appeared first on Antena Sport.
14:10
Multe voci din fotbal au spus că Gică Hagi plănuieşte să vândă pachetul majoritar de acţiuni de la Farul Constanţa. “Regele” a recunoscut că o altă variantă pentru club poate fi reprezentată şi de listarea la bursă. “Chiar îmi place ideea. Cred că acum este singurul club care poate să meargă la bursă. Farul este […] The post Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, listată la bursă: “Chiar îmi place ideea” appeared first on Antena Sport.
13:40
Sorin Cârţu, dezvăluiri incredibile despre Mirel Rădoi: “Are un dezechilibru emoțional” De ce nu-i răspunde la telefon # Antena Sport
Mirel Rădoi a plecat de la Universitata Craiova, iar în presă încep să apară informaţii legate de ce se întâmpla cu adevărat la club în ultima perioadă. Sorin Cârţu spune că Mihai Rotaru s-a rugat de tehnician patru ore să nu plece. Mai mult, Cârţu spune că i-a dat un mesaj lui Mirel Rădoi la […] The post Sorin Cârţu, dezvăluiri incredibile despre Mirel Rădoi: “Are un dezechilibru emoțional” De ce nu-i răspunde la telefon appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:20
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă # Antena Sport
Gigi Becali a avut parte de o operație dificilă în zona cervicală. El a mers la spital însoţit de “4 frați călugări, dar nu a ținut cont de sfaturile medicilor și a decis să plece acasă, unde s-a lăsat în grija soţiei. La nici 24 de ore, Gigi Becali a surprins pe toată lumea şi […] The post Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă appeared first on Antena Sport.
12:50
FC Argeş – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Filipe Coelho pe banca oltenilor # Antena Sport
FC Argeş o întâlneşte pe Universitatea Craiova în etapa a 17-a din Liga 1. Duelul e programat în Trivale, vineri, de la ora 20:30, şi poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro. Partida cu FC Argeş va consemna debutul lui Filipe Coelho pe banca Universităţii Craiova, antrenorul numit de Mihai Rotaru după despărţirea […] The post FC Argeş – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Filipe Coelho pe banca oltenilor appeared first on Antena Sport.
12:40
Gică Hagi, în presa din Istanbul: “Voi avea un tricou făcut cu sigla României pe inimă și sigla Turciei” # Antena Sport
Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19.00. Gică Hagi a făcut istorie în tricoul formaţiei Galatasaray, iar pentru turci românul este o legendă. Şi înaintea disputei, ziariştii din Turcia l-au sunat pe Gică Hagi. El a avut câteva cuvinte de […] The post Gică Hagi, în presa din Istanbul: “Voi avea un tricou făcut cu sigla României pe inimă și sigla Turciei” appeared first on Antena Sport.
12:40
Decizia importantă luată de turci după ce au aflat că vor întâlni România la barajul crucial pentru World Cup 2026 # Antena Sport
România va evolua în Turcia în semifinala barajului pentru accederea la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Federaţia din Turcia a luat deja o decizie extrem de importantă în vederea meciului cu tricolorii. Turcii au amânat etapa care se va desfăşura în apropierea duelului cu România, pentru ca Montella să aibă jucătorii […] The post Decizia importantă luată de turci după ce au aflat că vor întâlni România la barajul crucial pentru World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
12:00
Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” # Antena Sport
Meme Stoica a pus ochii pe un jucător al Universităţii Craiova, pe care FCSB cu siguranţă l-ar vrea transferat. Este vorba de Carlos Mora, un fotbalist care a avut o evoluţie bună pentru olteni în campionat, dar şi în Europa. Costaricanul a evoluat în acest sezon 19 pentru Universitatea Craiova, şi a marcat trei goluri […] The post Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” appeared first on Antena Sport.
12:00
Acţionar şi director executiv al echipei Mercedes-AMG Petronas din 2013, Toto Wolff a vândut 15% din acţiunile sale unui miliardar american. Această tranzacţie îi va aduce 260 de milioane de euro, fără a-şi părăsi funcţia în cadrul echipei. Potrivit BBC Sport, Toto Wolff a vândut o parte semnificativă din participaţia sa în echipa Mercedes-AMG Petronas, […] The post Toto Wolff a vândut 15% din acţiunile sale la Mercedes appeared first on Antena Sport.
11:40
Naționala României se va duela cu Slovacia sau Kosovo în martie, chiar dacă pierde cu Turcia # Antena Sport
Chiar și în scenariul unei înfrângeri în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial împotriva Turciei, echipa națională a României va mai avea de disputat un meci în luna martie. O clauză mai puțin cunoscută din regulamentul de calificare impune ca echipa antrenată de Mircea Lucescu să joace o partidă de verificare pe 31 martie, împotriva echipei […] The post Naționala României se va duela cu Slovacia sau Kosovo în martie, chiar dacă pierde cu Turcia appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:10
Şeful COSR “nu tolerează” comportamentul Cameliei Voinea: “Nu există în toată lumea asta aşa ceva” # Antena Sport
Mihai Covaliu, Preşedintele COSR (Comitetului Olimpic și Sportiv Român), susţine că nu tolerează un comportament precum cel al Cameliei Voinea la adresa Sabrinei Voinea, surprins în clipurile făcute publice în ultima perioadă. În clipurile filmate cu 13 ani în urmă, Sabrina este abuzată verbal de către mama sa. “Du-te dracului!” și “Ce să-ți fac dacă […] The post Şeful COSR “nu tolerează” comportamentul Cameliei Voinea: “Nu există în toată lumea asta aşa ceva” appeared first on Antena Sport.
11:00
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc # Antena Sport
Adrian Mutu rămâne unul dintre cei mai importanţi fotbalişti pe care naţionala României i-a avut din toate timpurile. Cu o carieră impresionantă, “Briliantul” a reuşit să reprezinte ţara noastră la cel mai mare nivel în fotbalul internaţional. Parcursul lui în Europa s-a bucurat şi de contracte substanţiale, iar mulţi români se întreabă ce a făcut […] The post Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc appeared first on Antena Sport.
10:40
Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei # Antena Sport
Ianis Hagi se pregăteşte de un transfer important. Presa din Grecia şi Turcia anunţă că Panathinaikos e gata să facă o mutare importantă în cariera lui. Panathinaikos vrea să-l transfere din iarnă şi să ofere pentru el 3.5 milioane de euro. Presa din Grecia a scris că Panathinaikos îl urmărește cu atenție pe Ianis Hagi, […] The post Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei appeared first on Antena Sport.
10:30
După două sezoane petrecute cu Alpine în Campionatul Mondial de Anduranţă, Mick Schumacher va părăsi echipa franceză. Probabil el va ajunge în Indycar în 2026. Alpine şi Mick Schumacher au anunţat în social media separarea lor la sfârşitul sezonului 2025 al WEC. Pilotul german s-a alăturat echipei franceze în 2024 şi a disputat în total […] The post Anunţul oficial făcut de Mick Schumacher appeared first on Antena Sport.
10:20
Mircea Lucescu recunoaşte: “Sigur, aș fi vrut să evit Turcia, asta e clar!” De ce se teme selecţionerul # Antena Sport
Mirce Lucescu a prefaţat meciul cu Turcia, dar nu poate uita nici eşecul din grupă, cu Bosnia. “În fotbal totul este posibil, meciurile sunt echilibrate. Se pleacă de la 0-0. Se pot întâmpla multe lucruri în teren. Este timp, ca fiecare echipă să se organizeze bine, când are meci acasă. Aţi văzut Bosnia ce bine […] The post Mircea Lucescu recunoaşte: “Sigur, aș fi vrut să evit Turcia, asta e clar!” De ce se teme selecţionerul appeared first on Antena Sport.
09:40
Mircea Rednic nu s-a mai abţinut când a văzut gestul lui Drăguş: “E un tip mai dezordonat la nivelul capului” # Antena Sport
Mircea Rednic a vorbit despre cartonaşul roşu încasat de Denis Drăguş în Bosnia – România 3-1, la doar două minute după ce fusese trimis pe teren de Mircea Lucescu în locul lui Daniel Bîrligea. Rămâne de văzut dacă Drăguş va fi suspendat pentru meciul cu Turcia, dar şi dacă Mircea Lucescu îl va convoca pentru […] The post Mircea Rednic nu s-a mai abţinut când a văzut gestul lui Drăguş: “E un tip mai dezordonat la nivelul capului” appeared first on Antena Sport.
09:40
Fotbalul argeșean este în doliu. Doru Toma (68 ani), fostul mijlocaș al Argeșului, a decedat, anunţă jurnaluldearges.ro. Doru Toma a fost un fotbalist emblematic și a făcut parte din echipa cu care FC Argeş a câştigat, în 1978-1979, cel de-al doilea titlu de campioană a României. “Tomiţă”, aşa cum era cunoscut de microbişti, ocupa în […] The post Tragedie în fotbalul românesc. A murit Doru Toma appeared first on Antena Sport.
09:20
Gigi Becali, operat de un preot neurochirurg. A mers la spital cu “4 frați călugări” şi a plecat după intervenţie # Antena Sport
Gigi Becali a avut parte de o operație dificilă în zona cervicală. El a mers la spital însoţit de “4 frați călugări, dar nu a ținut cont de sfaturile medicilor și a decis să plece acasă, unde s-a lăsat în grija soţiei. El a fost operat de neurochirurgul preot, Ștefan Mindea. În timpul operației, 4 […] The post Gigi Becali, operat de un preot neurochirurg. A mers la spital cu “4 frați călugări” şi a plecat după intervenţie appeared first on Antena Sport.
09:10
Cum batem Turcia? Gică Hagi a anunţat care sunt atuurile României în lupta de la barajul pentru World Cup # Antena Sport
Gică Hagi e încrezător în calificarea României în finala barajului pentru World Cup 2026, chiar dacă tricolorii vor evolua în deplasare contra Turciei, una dintre cele mai în formă echipe din Europa, egala Spaniei (2-2) în ultimul meci din preliminarii. Chiar dacă lotul lui Montella e estimat la 432 de milioane de euro, de cinci […] The post Cum batem Turcia? Gică Hagi a anunţat care sunt atuurile României în lupta de la barajul pentru World Cup appeared first on Antena Sport.
08:50
Cum îi aduce FRF 700.000 de euro în conturi lui Gigi Becali: “Trebuie să încasăm aceşti bani” # Antena Sport
Vin banii pentru Gigi Becali. FCSB a respectat regula „5+6” în sezonul trecut, ceea ce le aduce de la FRF un bonus de aproximativ 700.000 de euro! Gigi Becali nu a primit încă banii şi aşteaptă să-i încaseze. „Eu mai am de încasat 700.000 de euro de la FRF. Noi am respectat regulamentul şi trebuie […] The post Cum îi aduce FRF 700.000 de euro în conturi lui Gigi Becali: “Trebuie să încasăm aceşti bani” appeared first on Antena Sport.
08:50
Argentinienii au schimbat regulamentul înainte de final! Angel Di Maria a devenit campion cu Rosario Central # Antena Sport
Rosario Central a fost declarată campioană a Argentinei, după ce Asociaţia Argentiniană de Fotbal a anunţat, joi, schimbarea regulilor prin care se decidea atribuirea titlului. Rosario Central a câştigat primul titlu de campioană a Argentinei din 1987 şi a reuşit acest lucru în circumstanţe destul de neobişnuite, deoarece Asociaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) a schimbat […] The post Argentinienii au schimbat regulamentul înainte de final! Angel Di Maria a devenit campion cu Rosario Central appeared first on Antena Sport.
08:30
Joyskim Dawa s-a accidentat la acţiunea din luna martie a echipei naţionale a Camerunului, iar de atunci nu a mai evoluat deloc pentru FCSV. Meme Stoica vine acum cu veşti bune şi spune că jucătorul a reluat antrenamentele. „Dawa aleargă şi el. Chiar am avut o discuţie cu Dawa ieri, cum se simte. E posibil […] The post Revenire importantă în tabăra FCSB-ului. E deja la antrenamente, Meme confirmă! appeared first on Antena Sport.
08:10
A dormit trei luni pe stradă, fără bani și loc de muncă, dar acum merge la Mondial! A „explodat” abia la 33 de ani # Antena Sport
Haiti, țară care se află în plină anarhie, s-a calificat la Cupa Mondială din 2026. Selecționata din Caraibe va participa pentru a doua oară în istorie la un turneu final, după ediția din 1974, din Germania. Cu un lot format în majoritate din fotbaliști născuți și crescuți în diaspora, mai cu seamă în Franța, și […] The post A dormit trei luni pe stradă, fără bani și loc de muncă, dar acum merge la Mondial! A „explodat” abia la 33 de ani appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:30
“Poate sunt eu nebun” Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Turcia – România: “Nu îmi e frică” # Antena Sport
Adrian Mutu are mare încredere în naţionala României înaintea partidelor din barajul World Cup 2026. Pentru a ajunge la competiţia care va fi transmisă în exclusivitate de Universul Antena, tricolorii trebuie să treacă de Turcia, dar şi de câştigătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo. “Briliantul” nu se teme de Turcia şi este convins că România […] The post “Poate sunt eu nebun” Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Turcia – România: “Nu îmi e frică” appeared first on Antena Sport.
23:00
Capăt de drum pentru fotbalistul antrenat de Mircea Lucescu! S-a retras din fotbal la 40 de ani # Antena Sport
Fernandinho, brazilianul care a crescut sub ochii lui Mircea Lucescu, și-a anunțat retragerea din fotbal la vârsta de 40 de ani. Acesta a îmbrăcat timp de opt ani tricoul celor de la Șahtior Donețk și a fost vândut apoi pentru suma de 40 de milioane de euro. Cu 53 de selecții și două goluri în […] The post Capăt de drum pentru fotbalistul antrenat de Mircea Lucescu! S-a retras din fotbal la 40 de ani appeared first on Antena Sport.
22:50
Mihai Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă după tragerea la sorţi: “Nişte observaţii extraordinare” # Antena Sport
Mihai Stoica s-a amuzat de declaraţiile date de Victor Piţurcă, după ce România a aflat că va juca cu Turcia, în semifinala barajului pentru World Cup 2026. Fostul selecţioner a declarat că ţara noastră a avut şansă la tragerea la sorţi, deoarece Mircea Lucescu îi cunoaşte foarte bine pe turci. Mircea Lucescu le-a antrenat pe […] The post Mihai Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă după tragerea la sorţi: “Nişte observaţii extraordinare” appeared first on Antena Sport.
22:30
Verdict dur! Statisticienii au anunțat ce șanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026 # Antena Sport
După ce a încheiat grupa preliminariilor pe poziția a treia, România a rămas doar cu varianta barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. În cadrul tragerii la sorți ce a avut loc joi la Zurich, tricolorii au aflat că vor întâlni naționala Turciei în semifinale, iar dacă vor merge mai departe, vor da […] The post Verdict dur! Statisticienii au anunțat ce șanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026 appeared first on Antena Sport.
22:20
“Cred în asta” Gică Hagi ştie unde se poate face diferenţa în Turcia – România: “Poţi să îţi atingi idealurile” # Antena Sport
Gică Hagi este încrezător în şansele României, la meciul din semifinala barajului World Cup 2026. Tricolorii au picat cu Turcia şi vor fi să joace meciul în deplasare. Acelaşi lucru se va întâmpla şi dacă vom ajunge în finala de pe 31 martie. Hagi este o legendă în Turcia, la fel şi Mircea Lucescu. Ei […] The post “Cred în asta” Gică Hagi ştie unde se poate face diferenţa în Turcia – România: “Poţi să îţi atingi idealurile” appeared first on Antena Sport.
21:50
Dinamo, victorie dramatică în Liga Campionilor cu Nantes! Ionuţ Iancu, paradă de senzaţie la ultima fază # Antena Sport
Campioana Dinamo Bucureşti a obţinut joi, pe teren propriu, prima victorie din grupa A a Ligii Campionilor, scor 29-28 (12-15), cu formaţia franceză HBC Nantes, în etapa a VIII-a. Principalii marcatori ai partidei au fost Langaro 6 goluri, Dedu 6, Nistor 5, pentru Dinamo, respectiv Leopold 7, Minne 5, Bos 4, pentru HBC Nantes. Dinamo […] The post Dinamo, victorie dramatică în Liga Campionilor cu Nantes! Ionuţ Iancu, paradă de senzaţie la ultima fază appeared first on Antena Sport.
21:20
Naționala de fotbal a României va înfrunta Turcia în martie, aceasta fiind semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Fără meci la echipa națională din finalul anului 2024, Radu Drăgușin se pregătește de revenirea sub tricolor. Impresarul jucătorului care evoluează în prezent la Tottenham Hotspur este sigur că fundașul va fi titular în […] The post Impresarul lui Radu Drăgușin a făcut anunțul: „Robocop”. Ce urmează pentru fotbalist appeared first on Antena Sport.
