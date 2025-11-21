Locomotivă nouă dată CFR după ce a atins 200 km/h VIDEO&FOTO
Profit.ro, 21 noiembrie 2025 20:40
CFR a primit o nouă locomotivă modernizată prin PNRR, după ce prima i-a fost predatăîn urmă cu zece zile.
Președintele american, Donald Trump, transmite că joia viitoare, când Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoștinței, este un termen limită rezonabil pentru ca Ucraina să accepte propunerea sa de plan de pace pentru încheierea războiului cu Rusia.
Gigantul american Eli Lilly, printre primele companii farmaceutice care au intrat în România după Revoluție, a depășit o valoare de piață de 1.000 de miliarde de dolari în tranzacțiile de vineri, alăturându-se unui grup restrâns de companii care au atins reperul de 1 trilion de dolari, dominat de giganții tehnologici.
Siemens Energy distribuie acționarilor 10 miliarde de euro, pe fondul exploziei cererii de echipamente energetice # Profit.ro
Siemens Energy intenționează să distribuie până la 10 miliarde de euro către investitori până la finalul lui 2028, profitând de cererea puternică pentru echipamente de infrastructură energetică, informație care a împins acțiunile companiei la un maxim istoric, transmite Reuters.
Grecia a devenit noul câmp de bătaie între SUA și China. Mărul discordiei, portul Pireu, poarta produselor chinezești în Europa și nodul de GNL american # Profit.ro
Grecia nu vrea să anuleze înțelegerile cu China din portul Pireu, în perspectiva unor acorduri similare cu SUA, care s-au declarat deranjate la nivel diplomatic de prezența chinezilor în Grecia, principala poartă de intrare a produselor lor în Europa.
Bolojan: Avem suficienți carburanți și fără rafinăria Petrotel a rușilor de la Lukoil. Așteptăm finalizarea negocierilor pentru vânzarea rețelei de benzinării Lukoil # Profit.ro
România dispune de stocuri suficiente de carburanți pentru ca aprovizionarea să fie asigurată, o perioadă, și fără producția rafinăriei Petrotel a gigantului rus Lukoil, sancționat de Statele Unite, în condițiile în care unitatea industrială ploieșteană este oricum în mentenanță deocamdată, a declarat premierul Ilie Bolojan.
FOTO Nissan introduce tehnologia chineză pe noua limuzină care costă mai puțin de 20.000 de euro # Profit.ro
Constructorul auto japonez Nissan a lansat oficial, în cadrul salonului auto din Guangzhou, primul său automobil dezvoltat în parteneriat cu Dongefeng, numit Teana. Mașina are cockpit de la Huawei și platformă dezvoltată în China.
Marca sud-creeană Hyundai a lansat pe piața din România noul model electric Ioniq 9.
TUV atrage atenția: Tesla are „cea mai mare rată de defecte”. Starea parcului auto din Germania se deteriorează # Profit.ro
Chiar dacă mașinile Tesla sunt pline de tehnologie de ultimă generație, viteza cu care au fost proiectate și lipsa de experiență a companiei americane au condus la automobile care generează multe defecțiuni, arată un raport TUV, care avertizează și despre degradarea parcului auto din această țară, sursă principală de automobile SH pentru români.
Bolojan: Am vorbit cu americanii pentru ca Romgaz să nu fie afectată de sancțiunile împotriva Lukoil, cu care este parteneră la o explorare de gaze din Marea Neagră # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că s-au luat măsurile necesare pentru ca sancțiunile dictate de Statele Unite împotriva gigantului petrolier rus Lukoil să nu afecteze compania românească de stat Romgaz, care este parteneră cu o subsidiară olandeză a rușilor la o concesiune offshore de explorare de gaze naturale din Marea Neagră.
Bolojan: România nu are cadru normativ pentru a putea aplica sancțiunile SUA anti-Lukoil. Ce spune legislația în vigoare # Profit.ro
Legislația românească privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale nu permite în acest moment statului român să implementeze sancțiunile dictate de Statele Unite împotriva gigantului petrolier rus Lukoil, ci doar pe cele ale Uniunii Europene, care nu i-a sancționat pe ruși, astfel că autoritățile de la București vor adopta săptămâna viitoare un act normativ care să rezolve această problemă, a declarat premierul Ilie Bolojan.
ULTIMA ORĂ DOCUMENT După 18 ani în care au rămas neactualizate, chiriile ”nerealiste” ale locuințelor de la stat vor fi majorate substanțial de Bolojan. Prețul pe metru pătrat va fi mai mult decât dublu # Profit.ro
Guvernul pregătește majorarea, cu mai mult decât dublu,a tarifului lunar al chiriei (lei/mp) pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând statului ori autorităților locale, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale companiilor de stat și regiilor autonome, relevă datele Profit.ro. Aceste chirii nu mai fuseseră majorate din martie 2007, deși legea prevede să fie actualizate anual cu inflația.
Bolojan anunță când poate fi eliminat impozitului pe cifra de afaceri. ”Mari investitori, români dar și străini, mi-au reclamat acest impozit pe cifra de afaceri.” # Profit.ro
Premierul Bolojan a declarat că în toate discuțiile pe care le-a avut cu mari investitori, români dar și străini, i-a fost reclamat impozitul pe cifra de afaceri ca unul care inhibă investițiile, iar aspectele care țin de reducerea acestui impozit sunt pe agenda de lucru a Ministerului Finanțelor și cel mai târziu în luna decembrie va fi luată decizia.
Bolojan: Nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară cu 10% la parlamentari # Profit.ro
Printre exemplele de reduceri pentru diminuarea deficitului bugetar, premierul Bolojan a indicat și sumele forfetare primite de parlamentari.
Americanii au trimis Ucrainei un nou document, acum cu 3 puncte.
Bolojan: 27 companii de stat sunt în situație dificilă, cu pierderi de 6 miliarde lei. Alte 83 au plăți restante de 6,5 miliarde lei. Nu și-au prezentat planurile de restructurare - ”E greu de gândit cum sunt tolerați!” # Profit.ro
Guvernul a identificat 27 de companii care sunt într-o situație dificilă, au capitaluri proprii negative și doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde, cu peste 5 miliarde lei din anii trecuți. Alte 83 de companii au plăți restante de 6,5 miliarde de lei, dintre care 30% sunt către bugetul de stat, a anunțat premierul Bolojan, care a repetat că Guvernul va interveni la aceste companii pentru că beneficiază de subvenții importante.
Autostrada Moldovei (A7) va avea ca punct final Suceava, dar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis ca restul traseului de la Suceava la Siret să fie în integralitate drum expres
Creșterea impozitelor pe proprietăți la persoane fizice - Bolojan: Peste tot se asfaltează, se reabilitează școli, se anvelopează blocuri # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan justifică mărirea impozitelor pe proprietați la persoanele fizice, de la începutul anului viitor, pentru că era un angajament al României, încă de anii trecuți, pentru că ponderea acestor impozite în PIB, era mult mai mică decât media UE.
ULTIMA ORĂ LISTA lui Bolojan: Companii de stat care vor fi restructurate sau chiar închise # Profit.ro
Guvernul a discutat lista companiilor de stat care nu sunt ”în bună regulă” din punct de vedere al administrării și urmează să fie aplicate măsuri pentru reducerea cuantumului datoriilor acestora, prin restructurare, sau chiar pentru închiderea celor care nu mai pot fi salvate, anunță premierul Ilie Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan anunță că există premise bune ca Guvernul să primească un aviz mult mai repede, de la CSM, privind proiectul pensiilor magistraților.
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, consideră că "să vorbești de digitalizare, astăzi, în statul român este o jignire a acestui substantiv".
VIDEO Bolojan anunță bani pentru autostrăzi și Made in Romania: Achizițiile prin Programul SAFE urmăresc ca 50% din ce se livrează să fie produs în România. Finanțarea pe infrastructură - 90% către capetele de autostradă dinspre Moldova # Profit.ro
În finalizarea listei de investiții prin Programul SAFE un obiectiv al Guvernului a fost acelea de a obține ca 50% din ceea ce se livrează să fie produs în România. Totodată, cea mai importantă alocare pe partea de infrastructură, de peste 90%, vizează capetele de autostradă dinspre Moldova, care nu mai aveau finanțare, transmite premierul Bolojan.
Donald Trump face presiuni asupra Ucrainei să accepte planul de pace propus de Donald Trump, au declarat două surse agenției Reuters.
Un ministru și mai mulți eurodeputați italieni au lansat un val de critici la adresa unui borcan de carbonara vândut în supermarketul Parlamentului European și considerat insuficient de italian, după părerea lor, î
Ucraina și-a triplat în ultimele 3 zile importurile de gaze via România, de la 0,8 milioane mc în ziua de marți ajungând vineri la 2,3 milioane, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
Europol avertizează că rețelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite torturi și crime, recrutându-i prin platformele de jocuri video și smartphone-uri, iar părinții adesea habar nu au ce se întâmplă.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air suspendă temporar, de la începutul anului 2026, două rute de la aeroportul din Sibiu, recent lansate.
Senatoare, agresată în Capitală. Ar fi fost lovită cu o rangă de o altă femeie, care a fost reținută # Profit.ro
Valentina Aldea, senatoare POT, a fost agresată în București de o altă femeie, care ar fi lovit-o cu o rangă și i-ar fi vandalizat mașina.
Bulgaria este la 2-3 ani distanță de un ”scenariu românesc”, avertizează economiștii.
Mesajul Rusiei pentru Zelenski: Negociază „acum”, înainte de a pierde și mai multe teritorii # Profit.ro
La o zi după publicarea unei propuneri americane surprinzătoare de ieșire din conflictul cu Rusia, Kremlinul l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să negocieze „acum”, mai degrabă decât să riște pierderea de noi teritorii.
Comisia Europeană a deschis două noi proceduri de infringement împotriva României, pentru netranspunerea integrală a directivelor UE privind eficiența energetică și piețele instrumentelor financiare.
FOTO Austriecii de la Verbund apelează la români pentru stocare de energie la parcul lor eolian din Tulcea # Profit.ro
Compania austriacă Verbund semnează un contract cu companiile românești Prime Batteries și Enevo pentru un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS), de 48 MW/76 MWH, care va fi amplasat în complexul existent al parcului eolian Verbund Casimcea, din județul Tulcea
Președintele României a declarat, referitor la sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil, că pentru moment există o amânare până pe 13 decembrie.
Acțiunile globale sunt pe cale să încheie săptămâna cu cel mai abrupt declin pentru perioadă din ultimele șapte luni, în contextul în care îngrijorările legate de evaluările ridicate și de rentabilitatea investițiilor masive în inteligența artificială determină investitorii să renunțe la active considerante riscante.
Atenționare - Nivel ridicat de stres și anxietate la tinerii din România. De ce nu dorm noaptea și discută cu roboții # Profit.ro
Incertitudinea legată de viitor și lipsa controlului asupra evenimentelor imprevizibile duce la un nivel ridicat de stres și anxietate în rândul Generației Z.
Schimbare la Declarația Unică. ANAF așteaptă propuneri la forma anunțată de Profit.ro. Formularul 212 va fi precompletat # Profit.ro
ANAF așteaptă propuneri la noua formă a Declarației Unice (formularul 212), care prevede la acest moment că va fi precompletată.
Lorenzo Bertelli, moștenitorul grupului italian de lux Prada, este deschis unor noi achiziții după finalizarea cumpărării Versace și nu a exclus posibilitatea unui interes pentru casa de modă Giorgio Armani, deși a subliniat că ”nu a existat niciun contact de orice fel până acum”, relatează Reuters.
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, va opera din 2026 cinci noi rute aeriene de pe Aeroportul Internațional Timișoara, pentru destinații de vacanță din Italia și Grecia.
Pasaj deschis peste Autostrada A7. Urmează traseu exclusiv de autostradă București - Focșani VIDEO # Profit.ro
A fost dat în trafic pasajul rutier de pe DN2 peste Autostrada Moldovei - A7, aferent lotului 3 Pietroasele-Buzău, tronsonul Ploiești-Buzău.
Curtea de Apel București a decis arestarea lui Horațiu Potra pentru 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.
Un robot umanoid a mers pe jos 106 kilometri fără oprire, stabilind un record mondial Guinness.
Pe piața farmaceutică, cele mai importante rețele din România sunt Catena și Dr. Max, care, prin companiile principale Fildas Trading și Dr. Max., concentrează o mare parte din activitatea sectorului.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0891 lei, de la 5,0889 lei, curs înregistrat joi.
Gigi Becali, operat cu succes la nivelul coloanei cervicale de prof. dr. Ștefan Mindea. Intervenția a fost realizată în baza unei evaluări amănunțite și a folosit tehnici ultra minim invazive moderne # Profit.ro
Omul de afaceri Gigi Becali a fost supus recent unei intervenții chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, operație efectuată de prof. dr. Ștefan Mindea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi români la nivel internațional, specializat în chirurgia spinală ultra minim invazivă.
Meteorologii au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie - 22 decembrie.
FOTO Bolojan cere ajutorul Băncii Mondiale în scopul colectării veniturilor la buget și combaterii evaziunii fiscale # Profit.ro
Guvernul este decis să îmbunătățească colectarea veniturilor la buget și să combată evaziunea fiscală, iar în acest sens, premierul Bolojan a solicitat expertiza Băncii Mondiale pentru ajustarea legislației și a procedurilor fiscale, astfel încât sistemul să devină mai eficient și mai transparent.
Japonia a aprobat repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, după catastrofa de la Fukushima din 2011.
FOTO România are de astăzi primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi prin intermediul automatelor de colectare # Profit.ro
Tetra Pak și partenerii săi – Mega Image, Maspex, Tomra, Brai Cata – lansează în România primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi, realizată prin intermediul automatelor de colectare (RVM-uri).
Vineri, Bursa de Valori București a deschis în scădere pe toți indicii. Rulajul se cifra la 10,1 milioane de lei (1,9 milioane de euro), după 30 de minute de la debutul tranzacțiilor.
