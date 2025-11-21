Putin trece la amenințări după ce Zelenski i-a refuzat planul de pace
Cotidianul de Hunedoara, 21 noiembrie 2025 21:50
Vladimir Putin a declarat că este dispus să cucerească mai multe teritorii în Ucraina, dacă președintele Volodimir Zelenski refuză planul de pace propus de Statele Unite. Planul american include cedarea unor teritorii și renunțarea la aderarea Ucrainei la NATO, dar Zelenski a respins această propunere, promițând soluții alternative și reafirmându-și angajamentul față de suveranitatea Ucrainei.
Trump îi dă ultimatum lui Zelenski. Până de Thanksgiving să accepte planul de pace # Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump i-a dat lui Volodimir Zelenski termen până pe 27 noiembrie pentru a accepta planul de pace negociat cu Rusia.
Colegiul Stomatologilor: Tratamentul sub anestezie al copiilor, ignorat de Ministerul Sănătății # Cotidianul de Hunedoara
Colegiul Medicilor Stomatologi susține că spitalele publice, prin cabinetele de stomatologie, nu pot oferi servicii stomatologice sub anestezie generală.
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat că știe rezultatele sondajelor interne ale USR și le-a cerut acestora să le publice. Ciucu a afirmat că PNL lucrează cu sondaje corecte și a precizat că, în momentul de față, el se află pe primul loc în sondaje, alături de Daniel Băluță.
„Nu voi trăda”. Zelenski respinge acordul de pace negociat de Putin și Trump # Cotidianul de Hunedoara
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins planul american propus de Donald Trump pentru încheierea războiului cu Rusia, care includea cedarea unor teritorii și renunțarea la aderarea Ucrainei la NATO.
Nicușor Dan ia partea Ucrainei în planul de pace negociat de Putin și Trump # Cotidianul de Hunedoara
Președintele României a declarat că urmărește cu atenție evoluțiile războiului din Ucraina și susține eforturile lui Donald Trump pentru un armistițiu durabil.
Bolojan: Nu rămânem fără carburant, chiar dacă îi sancționăm și noi pe rușii de la Lukoil # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat că România are suficiente stocuri de carburant pentru a asigura aprovizionarea cu benzină și motorină, chiar și fără activitatea rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploiești. Aceasta vine în contextul sancțiunilor impuse companiei Lukoil, iar România va rămâne solidară cu SUA și Uniunea Europeană în aplicarea acestor măsuri.
ANAF a pus în dezbatere un proiect ce actualizează procedura pentru depunerea Declarației Unice, precompletând automat formularul cu datele disponibile în sistem. Modificările vizează reducerea birocrației și vor fi aplicabile începând cu veniturile din 2025. Termenul de depunere rămâne 25 mai 2026, iar propunerile pe marginea proiectului pot fi trimise până pe 29 noiembrie.
În 2025, angajații din sectoarele financiar-contabilitate și banking se confruntă cu stagnarea salariilor, care rămân între 4.500 și 5.000 de lei net pe lună. Potrivit unui raport Termene, creșterile salariale în aceste domenii sunt modeste sau inexistente, din cauza prudenței bugetare a angajatorilor, stabilității organizaționale și unei oferte mari de candidați.
Prețurile la energie în Europa de Est vor rămâne mai mari decât în Vest câțiva ani. Șeful PPC enumerează principalele motive ale acestei situații.
Ilie Bolojan: 27 de companii de stat au pierderi, unele vor fi desființate. Ce rol are Oana Gheorghiu # Cotidianul de Hunedoara
Premierul a anunțat, într-o conferință, la Palatul Victoria, că anul viitor unele companii de stat care au pierderi masive ar putea fi desființate. Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona grupul de lucru care va evalua performanța lor.
Lentile de vedere și rame premium – descoperă magazinul de ochelari online Grande Optique # Cotidianul de Hunedoara
Vederea este simțul prin care cunoaștem lumea din jurul nostru și are puterea să influențeze întreaga activitate. Fie că stai la calculator, citești sau conduci, lentilele de vedere trebuie să fie potrivite cu nevoile tale.
Încă șase ani de inacțiune din partea liderilor politici ar însemna iresponsabilitate, a avertizat Președinta Băncii Centrale Europene
Un avion de luptă indian s-a prăbușit la Dubai Airshow. Pilotul a murit.
Pasajul rutier este localizat în localitatea Spătaru şi este parte a nodului rutier dintre DN2 (E85) şi Autostrada Moldovei A7"
Premierul Ilie Bolojan susține vineri, de la ora 16:00, o conferință de presă la Palatul Victoria. Subiectele principale sunt legate de reforma pensiilor magistraților și programul SAFE, potrivit Biroului de Presă al Guvernului.
Autoritățile din Niigata au aprobat repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, prima după Fukushima, pentru a reduce dependența Japoniei de combustibili fosili.
Ludovic Orban a reacționat pe Facebook după declarațiile președintelui privind diferențele dintre ei, explicând subiectele care i-au îndepărtat.
O repetiție generală pentru parada de Ziua Națională va avea loc în zona Arcului de Triumf, anunță MApN.
Președintele Serbiei ar fi fost prezent la unul dintre „safariurile umane” din Bosnia # Cotidianul de Hunedoara
Au apărut filmări în care un bărbat despre care jurnaliștii susțin că este Vucic călătorea cu o mașină pe a cărui capotă era un craniu cu o cască a Națiunilor Unite, forțe de păstrare a păcii.
Prima retragere din zona suveranistă. Makaveli o va susține pe Anca Alexandrescu # Cotidianul de Hunedoara
Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut publicului online drept Makaveli, unul dintre influencerii cu vizibilitate ridicată pe rețeaua chinezeasă TikTok, a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei.
Intrarea Maicii Domnului în Biserică este prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului
Europol avertizează că rețelele criminale recrutează copii prin jocuri video pentru a comite violențe grave, inclusiv crime și tortură.
Klaus Iohannis este iertat de magistrați. Nu i se pune sechestru pe bunuri # Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte are de returnat către ANAF aproape un milion de euro. Suma reprezintă echivalentul ajustat la instanță al chiriei încasate de Iohannis pentru apartamentul obținut ilegal.
Actorul a postat în mediul online un videoclip despre o situație fictivă, creat pentru a promova un brand. Clipul a stârnit critici din partea internauților.
"Guvernul care ar semna un asemenea acord ar fi considerat trădător și îndepărtat"
Senatoarea Valentina Aldea, de la POT, a fost atacată cu o rangă de soția unui bărbat cu care ar fi avut o relație. Incidentul s‑a petrecut într-o parcare și a dus la plângeri penale și ordin de protecție.
Ce se află în spatele creșterilor de prețuri de la raft? Unele alimente s-au scumpit peste majorarea TV # Cotidianul de Hunedoara
Jumătate din inflația de aproape 10 procente din ultimele luni a fost cauzată de majorarea cotelor de TVA și de liberalizarea pieței de energie.
Muzeul Municipiului București a predat clădirea către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMMCRS).
Gigi Becali a fost operat cu succes la coloana cervicală de prof. dr. Ștefan Mindea, folosind tehnici ultra minim invazive. Operația a durat 30 de minute, iar recuperarea decurge bine. Mindea este un neurochirurg de top, care activează în România la Centrul American Neurosurgery Institute din Constanța.
Federația Română de Gimnastică a decis suspendarea lotului național măcar până la finalul acestui an.
Diferența dintre primul și al patrulea candidat din sondaj este de doar 3,5%. Cătălin Drulă este iarăși cotat cu șanse pentru câștigarea primăriei, după ce INSCOP îl dădea scos din cursă. Surpriza Ciceală se menține.
Prima reacție a lui Nicușor Dan după demiterea lui Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele # Cotidianul de Hunedoara
Ludovic Orban consideră că a fost demis pentru „un fleac".
Mai mulți oameni îmbrăcați în veste albe inscripționate cu „Gigi Nețoiu Primar General" au plecat de la Piața Universității și se plimbă prin București. Printre ei sunt și comedianții Romică Țociu și Cornel Palade.
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului sau Vovidenia este sărbătorită de credincioși pe 21 noiembrie. Este prima mare sărbătoare din postul Crăciunului
Ana Maria Pătru, fosta șefă a AEP, cere statului 50.000 de euro despăgubiri, susținând că a fost supusă condițiilor dure și abuzurilor (inclusiv avansuri sexuale) în timpul anchetei penale în care a fost implicată.
ROBOR la trei luni scade la 6,25%, iar IRCC ajunge la 6,06%, cel mai ridicat nivel istoric, afectând dobânzile la creditele de consum și ipotecare în lei.
Licitația include și o selecție de ceasuri rare, precum un Patek Philippe Calatrava din aur și un Rolex Yachtmaster din aur galben.
Ambele partide disputate astăzi vor putea fi urmărite, ca de obicei, în direct, pe Prima Sport 1 și Primaplay.ro.
Un tânăr șofer a intrat în plin în mai multe mașini ale angajaților. În urma incidentului a fost săltat de jandarmi pentru efectuarea testelor drug test și etilotest
Republica Moldova: trafic de armament, războiul dronelor și doliu național # Cotidianul de Hunedoara
Republica Moldova: trafic de armament, forum de securitate și anchete în România și Moldova după ce un camion cu armament a fost oprit în Vama Albița
Botul ar fi făcut și alte afirmații, precum că Musk este mai amuzant decât Jerry Seinfeld și că s-ar fi ridicat din morți mai repede decât Iisus.
Cum s-a jucat CCR cu nervii lui Bolojan și Nazare. ,,Ne-a trecut glonțul pe la tâmplă” # Cotidianul de Hunedoara
CCR a devenit un actor politic în lupta din coaliție privind măsurile fiscale ce prevăd creșterea taxelor pe proprietate în 2026. Iar AUR i-a dat muniție când a contestat din nou legea privind măsurile fiscale la CCR.
Controversă la rezidențiat: ce se întâmplă cu 529 de candidați promovați, dar fără loc în spitale # Cotidianul de Hunedoara
„Concluzia nu poate fi trasă încă acum, să vedem ce se întâmplă la repartiție, în fiecare an renunță la alegerea locului în jur de 300-400 de candidați".
Scena bizară are loc în Biroul Oval și îi arată pe președinte și pe starul fotbalului portughez Cristiano Ronaldo lovind cu capul o minge care coboară din tavan.
UPT a primit trofeul la categoria Employer Branding, iar conferința a fost finalistă și la categoriile Tech PR & Communication of Innovation și Communication in the Public Sector.
O serie de lucrări la viaductul Cârligu Mic cauzează o serie de restricții pe Valea Oltului între 21 noiembrie–19 decembrie.
Cei trei au fost adusi în dube separate și au fost flancați de masacați.
Prognoza meteorologilor pe următoarele săptămâni aduce temperaturi neobișnuite. Cantitățile de precipitații pot provoca necazuri în unele zone.
SONDAJ. Nicușor Dan rămâne favoritul bucureștenilor. Băluță, cel mai cunoscut candidat la PMB # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu are un nivel ridicat de încredere printre bucureșteni, dar este mai puțin cunoscut decât contracandidații săi. Majoritatea locuitorilor Capitalei nu au încredere în figurile suveraniste.
