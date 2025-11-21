Trump îi dă ultimatum lui Zelenski. Până de Thanksgiving să accepte planul de pace

19:40

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România are suficiente stocuri de carburant pentru a asigura aprovizionarea cu benzină și motorină, chiar și fără activitatea rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploiești. Aceasta vine în contextul sancțiunilor impuse companiei Lukoil, iar România va rămâne solidară cu SUA și Uniunea Europeană în aplicarea acestor măsuri. The post Bolojan: Nu rămânem fără carburant, chiar dacă îi sancționăm și noi pe rușii de la Lukoil appeared first on Cotidianul RO.