Coloniști israelieni filmați cum pășteau vitele pe terenuri private palestiniene, hărțuind localnicii și deteriorându-le culturile

20:40

În urma dezastrului de la Fukushima din 2011, provocat de un tsunami, care a urmat unui puternic cutremur, toate centralele nucleare din Japonia au fost închise. Cu toate acestea, țara trece printr-o transformare de câțiva ani, trecând de la combustibili pe care trebuie să-i importe înapoi la energia nucleară. Numeroase centrale nucleare sunt din nou […]