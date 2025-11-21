Blat PSD-AUR. Aflat la Buzău, Simion s-a ferit să spună ceva de Ciolacu, însă l-a atacat pe candidatul PNL-USR: ”Le este frică de noi”

23:50

Zeci de monede de aur din perioada romană au fost furate în acestă săptămână de la un muzeu elvețian, a anunțat, joi, poliția. Muzeul Roman din orașul Lausanne, din vestul țării, era pe cale să se închidă pentru ziua de marți, când doi bărbați au atacat un agent de pază, a declarat poliția din Lausanne […]