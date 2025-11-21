Blat PSD-AUR. Aflat la Buzău, Simion s-a ferit să spună ceva de Ciolacu, însă l-a atacat pe candidatul PNL-USR: ”Le este frică de noi”
Aktual24, 21 noiembrie 2025 18:20
Liderul extremist George Simion a fost prezent, vineri, la Buzău pentru a-l susține pe candidatul AUR la șefia Consiliului Județean, Ștefan Avramescu, însă s-a ferit din răsputeri să îl atace pe Marcel Ciolacu, candidatul PSD. În schimb l-a atacat violent pe candidatul PNL-USR. Ca să evite să spună ceva de Ciolacu, Simion a vorbit la […]
Acum 15 minute
18:50
Presshub: Statul a crescut chiriile ridicole ale locuințelor de serviciu doar cu rata inflației. Taxe pe apartamente de 4 lei/mp și de 2,8 lei/metru pătrat pe lună pentru piscine și crame # Aktual24
Ministerul Dezvoltării, condus de udemeristul Cseke Attila, propune „actualizarea” prețului pe metru pătrat al locuințelor de serviciu ocupate de angajați ai diverselor ministere cu rata inflației pe perioada 2007 – 2024. Astfel, chirii ridicol de mici, de 1,8 lei/mp de locuință urmează a deveni 4 lei/metru pătrat. În noile condiții, un apartament de 52 de […]
Acum o oră
18:20
Acum 2 ore
18:00
Bolojan acuză: În spitale nu mai rămân bani de medicamente pentru că 90% din buget merge la salariile medicilor # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a acuzat, vineri, că sporurile pentur medici au ajuns la niveluri exagerate. „Nu fug de zona de sănătate. Avem multe spitale în România unde peste 90% din buget este dedicat salariilor. În condițiile în care aproape toți banii se duc pe salarii, cât mai rămâne pentru medicamente, pentru combaterea infecțiilor nosocomiale, dotări, […]
17:50
Bolojan i-a prins și pe cei de la Metrou: ”Înțeleg că, dacă lucrezi la metrou, primești spor de subteran chiar dacă ești în suprateran” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a dat, vineri, mai multe exemple despre cum se acordă sporuri nemeritate ăn mai multe zone ale statului. „Fiecare minister trebuie să-și facă datoria, să-și analizeze toate lucrurile astea. Înțeleg că, dacă lucrezi la metrou, primești spor de subteran chiar dacă ești în suprateran. Nu știu dacă directorul de la ambulanță din […]
17:40
În 1938, premierul britanic de atunci, Chamberlain, venea triumfător acasă după Acordul de la Munchen cu Hitler și anunța: „am adus pace pentru vremea noastră”. Convins că occidentalii au „calmat” agresorul dându-i o bucată din Cehoslovacia, regiunea Munților Sudeți. Anul următor izbucnea cel mai distrugător conflict din istoria omenirii, Al Doilea Război Mondial. Planul de […]
17:30
Oana Gheorghiu va coordona reforma celor 27 de companii de stat cu pierderi masive. Premierul Bolojan: „Cele care nu pot fi salvate trebuie închise. Nu putem merge mai departe cu găuri negre finanțate din bani publici” # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu va conduce grupul de lucru însărcinat cu restructurarea celor mai problematice companii de stat, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a explicat că 27 de companii se află în situație critică, cu capitaluri proprii negative și pierderi uriașe: numai anul trecut au cumulat 1,2 miliarde de lei pierderi, la care se […]
17:20
Premierul Bolojan anunță că lenea la stat nu mai este tolerată: „Acolo unde există oameni care nu performează, posturile trebuie desființate. Acesta este adevărul” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri un nou mesaj privind reforma administrativă și reducerea cheltuielilor publice. Șeful Guvernului a subliniat că analiza administrației arată „fără excepție” că toate instituțiile, locale și centrale, pot funcționa mai eficient, iar acolo unde există personal în exces sau angajați care nu performează, posturile trebuie eliminate. „Analiza administrației arată că […]
Acum 4 ore
17:00
Pensiile magistraților. Bolojan este optimist: ”Există premise bune ca să primim un aviz mult mai repede decât termenul maxim” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că Executivul se pregătește să își angajeze răspunderea în Parlament pe proiectul de reformă a pensiilor magistraților, cel mai probabil joi, la ședința de Guvern, sau cel târziu vineri, 28 noiembrie. Condiția este ca avizul Consiliului Superior al Magistraturii să fie emis înainte de expirarea termenului maxim de 30 […]
16:40
SUA fac ordine. Un petrolier din flota rusească din umbră și-a abandonat ruta spre Venezuela după ce calea i-a fost barată de un distrugător american # Aktual24
Un petrolier rusesc aparținând flotei din umbră și-a schimbat cursul și a încetat să navigheze spre Venezuela după ce a întâlnit un distrugător american. Petrolierul rusesc Seahorse s-a întors din drumul spre Venezuela după ce o navă de război americană i-a barat calea în largul coastei țării, relatează Bloomberg. Nava rusă și-a schimbat cursul, îndreptându-se […]
16:20
Panică în tabăra Georgescu, a fost descoperit ”trădătorul”: ”Va depune mărturie în 2026 împotriva lui CG. O să vedem clar trădarea de care a amintit, recent, și Georgescu” # Aktual24
Adrian Onciu, unul dintre ideologii gruparii „Georgescu”, propagandist pe site-ul suveranist ActiveNews, susține că Horațiu Potra a fost adus în România pentru a-l înfunda pe Călin Georgescu. Onciu afirmă că la Potra s-a referit Georgescu când a vorbit despre ”trădători”. ”Horațiu Potra nu a venit în țară ca să-și demonstreze nevinovăția, ci ca să-l înfunde […]
16:00
Kremlinul a declarat vineri că nu a primit nicio propunere oficială de pace din partea Washingtonului, în ciuda rapoartelor conform cărora oficialii ruși și americani au elaborat discret un nou plan de încetare a focului pentru Ucraina și a reiterat că rămâne angajat față de principiile convenite la summitul SUA-Rusia din Alaska, din august. „Partea […]
16:00
Presiuni puternice din partea Washingtonului asupra Ucrainei pentru a accepta planul de pace: ”SUA doresc să oprească războiul şi Ucraina să plătească preţul” # Aktual24
Ucraina se confruntă în prezent cu o presiune mai puternică din partea Washingtonului să accepte planul de pace propus de acesta decât s-a întâmplat în precedentele eforturi americane de soluţionare a războiului ruso-ucrainean, au declarat vineri două surse agenţiei Reuters, citată de Agerpres. Conform acestor surse, care s-au exprimat cu condiţia anonimatului, Statele Unite au […]
16:00
Ce spune președintele Dan despre planul de pace al SUA: ”Evident că suntem dispuşi să continuăm să apărăm Ucraina” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Ucraina, iar comunitatea internaţională care îşi doreşte o ordine bazată pe reguli este dispusă să continue să apere această ţară. Nicuşor Dan a fost întrebat cum vede planul de pace propus de Statele Unite ale Americii în colaborare cu […]
15:50
Kremlinul, ultimatum pentru Zelenski: ”Să negocieze şi să o facă acum”. Însă pretinde că nu știe nimic despre planul de pace al lui Trump # Aktual24
Kremlinul l-a avertizat vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că o continuare a războiului „nu are sens” şi, în plus, este „periculos” pentru guvernul său, motiv pentru care a cerut Kievului să negocieze o soluţie paşnică „chiar acum”, relatează EFE, citându-l pe purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse. „Continuarea (războiului) nu are sens pentru ei […]
15:50
15:40
Senatoare POT bătută pentru că ar avea o relație cu soțul altei femei. Ce spune Poliția Capitalei # Aktual24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost agresată joi seara, 20 noiembrie, într-un complex de locuințe din Sectorul 6 al Capitalei, unde a fost lovită cu o bară metalică de o femeie în vârstă de 43 de ani. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:30 și a fost anunțat prin 112 chiar de către senatoare, […]
15:30
Orban îi răspunde nervos lui Nicușor Dan: ”Eu nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da, am criticat PSD, dar motivat. Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susținut, neînțelegând că Ilie nu este Nicu” # Aktual24
Ludovic Orban a ținut să-i dea o replică dură președintelui Nicușor Dan după ce acesta i-a ironizat declarațiile legate de plecarea de la Cotroceni. ”Un pic de dreptate are și președintele. Am avut unele diferențe de poziționare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da. Am criticat PSD, dar motivat. Pentru că […]
15:20
Temerile legate de bula IA revin, Wall Street revenind pe scădere după o creștere de scurtă durată # Aktual24
Temerile legate de o bulă în creștere în jurul freneziei inteligenței artificiale au reapărut joi, pe măsură ce principalele piețe bursiere din SUA au scăzut, la mai puțin de 24 de ore după ce rezultatele puternice ale producătorului de cipuri Nvidia au declanșat o revenire. Wall Street a crescut inițial după ce Nvidia, cea mai […]
15:20
Acum 6 ore
14:50
BREAKING Marile puteri europene resping elementele-cheie ale planului de pace pentru Ucraina. Berlin, Paris și Londra se aliniază poziției lui Zelenski # Aktual24
Cei mai importanți aliați europeni ai Kievului s-au aliniat vineri poziției președintelui Volodimir Zelenski, respingând puncte esențiale din planul propus pentru încheierea războiului din Ucraina. Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au convenit, într-o convorbire telefonică purtată cu liderul ucrainean, că forțele armate ale Ucrainei trebuie să își […]
14:50
La cererea lui Orban, administrația Trump a închis redacția maghiară a postului Radio Europa Liberă # Aktual24
Agenția SUA pentru Media Globală (USAGM) a decis să înceteze operațiunile Szabad Europa – redacția maghiară a postului Radio Europa Liberă, care anterior fusese acuzată de critici excesive la adresa prim-ministrului Viktor Orbán. ”În ultimii ani, angajații noștri au lucrat cu dăruire și cu cea mai înaltă abilitate jurnalistică pentru a oferi cititorilor maghiari informații […]
14:30
Interlopul Makaveli anunță că se retrage în favoarea propagandistei Alexandrescu. Cu cât este cotat Makaveli în sondaje # Aktual24
Virgil Alexandru Zidaru, autointitulat ”influencer” cu numele de Makaveli, a anunțat vineri că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu. ”Azi, de ziua mea, am hotărît să fac un cadou românilor și le transmit că e vorba de unitate. E nevoie să ne unim. Atunci, îmi anunț retragerea în favoarea doamnei […]
14:10
Nicușor Dan atrage atenția că PSD-ul nu atacă AUR, însă își atacă partenerii, PNL și USR: ”Nu vedem prea multe discuții despre Opoziție” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat vineri tensiunile apărute în interiorul coaliției de guvernare, subliniind că, deși în spațiul public apar frecvent dispute între partenerii de guvernare, rezultatele concrete arată că „această coaliție funcționează”. „Ca perspectivă generală, evident că vedem multe discuții în spațiul public, foarte multe în contradictoriu, între partenerii de guvernare. Nu vedem […]
13:50
Rusia amenință și Grecia după acordul cu Ucraina privind dronele maritime: ”Grecia urmează un curs provocator, conflictual față de Rusia” # Aktual24
Kremlinul a amenințat deschis Grecia joi, în urma deciziei Atenei de a coproduce drone maritime cu Ucraina. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat pe 17 noiembrie un acord pentru coproducerea de nave de suprafață fără pilot (drone maritime), care vor fi desfășurate de forțele navale ale ambelor țări, relatează Euractiv. […]
13:40
Dovezile privind operațiunea pusă la cale de Georgescu și Potra vor fi prezentate ”în scurt timp”, anunță președintele Nicușor Dan # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a revenit vineri cu declarații privind extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, un apropiat al fostului candidat la Președinție Călin Georgescu. Șeful statului a salutat intervenția autorităților și a confirmat că a primit informări complete despre evenimentele din zilele care au urmat anulării alegerilor prezidențiale din 2024. „E bine că […]
13:30
Nicușor Dan justifică plecarea lui Ludovic Orban: „Când un consilier spune în mod repetat altceva decât demnitarul, e normal să plece” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a oferit vineri explicații privind plecarea consilierului prezidențial Ludovic Orban, subliniind că diferențele publice de opinie dintre un demnitar și consilierul său nu pot fi tolerate într-o administrație funcțională. Declarațiile au fost făcute în București, la o conferință despre politica europeană de coeziune. „Eu cred că oriunde în lumea asta, când […]
13:10
Noile sancțiuni americane ar putea lăsa 48 de milioane de barili de petrol rusesc în derivă # Aktual24
Sancțiunile americane asupra operațiunilor globale ale giganților petrolieri ruși Rosneft și Lukoil intră în vigoare astăzi, aproximativ 48 de milioane de barili de țiței Rosneft și Lukoil fiind încărcați pe petroliere, care vor trebui acum să caute noi destinații. Bloomberg a publicat cifrele, citând date Kpler și menționând că petrolul – în mare parte Ural […]
Acum 8 ore
12:40
Anulările pentru viitorul summit G20 de la Johannesburg continuă. Argentina și Mexicul vor lipsi, de asemenea, la nivel de șefi de stat. Mai multe ziare argentiniene au relatat că președintele Javier Milei nu va călători la reuniunea de la Johannesburg. Ministrul de externe Pablo Quirno va reprezenta țara sud-americană. Președinta mexicană Claudia Sheinbaum va lipsi, […]
12:10
Descoperire de excepție: savanții au identificat mecanismul care le permitea mayașilor să prevadă cu atâta acuratețe eclipsele # Aktual24
Cercetătorii au descoperit recent că tabelele de eclipse ale mayașilor nu au fost create exclusiv pentru a prezice eclipsele, ci s-au bazat pe tabele anterioare ale lunilor lunare, fiind ajustate constant pe baza observațiilor empirice pentru a menține acuratețea pe termen lung. Descoperirea oferă o perspectivă unică asupra sofisticării astronomice a acestei civilizații precolumbiene, potrivit […]
11:50
”O surpriză/ Inacceptabil”. Reacții la vârful UE față de planul de pace pe care Trump vrea să îl impună Ucrainei # Aktual24
Noul plan al SUA de a pune capăt războiului ruso-ucrainean a surprins comunitatea diplomatică europeană. Acesta prevede controlul real al Rusiei asupra unei părți din teritorii, ceea ce este inacceptabil pentru Ucraina și provoacă îngrijorare în rândul țărilor europene. Un diplomat european, al cărui nume nu este dezvăluit, a declarat că pentru ucraineni, această idee […]
11:40
Republicanii din Congresul SUA se pregătesc să-l înfrunte pe Donald Trump, îngrijorați de viitorul lor politic, în perspectiva alegerilor din 2026 # Aktual24
Republicanii din Congresul Statelor Unite par să se pregătească pentru o confruntare deschisă cu președintele Donald Trump, semnalând o schimbare în abordarea față de liderul lor politic și o atenție mai mare asupra viitorului partidului în perspectiva alegerilor intermediare din 2026. Potrivit New York Times, decizia recentă de a publica documente din dosarele Epstein ar […]
11:40
Președintele Kosovo a dizolvat parlamentul după eșecul celei de-a doua încercări de a forma un nou guvern # Aktual24
Președintele Kosovo, Vjosa Osmani, a dizolvat joi parlamentul după eșecul a două încercări de a forma un nou guvern, deschizând calea pentru alegeri anticipate așteptate la sfârșitul lunii decembrie. Ea a semnat ordinul de dizolvare joi, în urma consultărilor cu liderii partidelor politice, a confirmat biroul său, relatează agenția turcă de presă Anadolu. Această mișcare […]
11:10
Un autoportret al faimoasei pictorițe mexicane Frida Kahlo, vândut cu un preț-record de 54,7 milioane de dolari # Aktual24
Un autoportret al artistei mexicane Frida Kahlo, intitulat El sueño (La cama) – Visul (Patul), a fost vândut la Sotheby’s, New York, pentru 54,7 milioane de dolari. Pictura devine astfel cea mai scumpă lucrare a artistei și cel mai valoros obiect de artă latino-american vândut vreodată la licitație, conform CNN. Anterior, recordul era deținut de artista […]
11:10
Planul de pace integral: Reintegrarea Rusiei în economia globală/ Atât Ucraina, cât și Rusia se angajează să promoveze toleranța, să asigure drepturile minorităților și să interzică ideologiile extremiste # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că este pregătit să colaboreze cu Statele Unite în privința „viziunii lor” pentru încheierea războiului cu Rusia. În cadrul planului intens discutat în presă, Ucraina ar urma să cedeze Moscovei zone importante din regiunea Donețk pe care încă le controlează, să își reducă dimensiunea armatei și să renunțe la ambiția […]
Acum 12 ore
11:00
Afacerea dintre AUR și Realitatea Plus ajunge pe masa procurorilor. AEP a sesizat Parchetul din cauza facturilor „umflate” către televiziunea Ancăi Alexandrescu # Aktual24
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a respins rambursarea a peste 17 milioane de lei cheltuiți de George Simion și AUR pentru promovare la Realitatea Plus în campania prezidențială din 2025 și a decis confiscarea altor 5 milioane de lei legate de scrisorile electorale. Instituția a transmis o sesizare penală către Parchet, potrivit documentelor consultate de Snoop.ro. […]
10:40
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucici, acuzat că ar fi fost implicat în abominabila acțiune „safari pentru lunetiști”, în care turiști occidentali bogați au împușcat civili în Sarajevo # Aktual24
Un jurnalist de investigație croat a depus o plângere penală la Parchetul din Milano împotriva președintelui sârb Aleksandar Vucici, pe motivul implicării sale în controversatul fenomen numit „Sarajevo Safari”. Potrivit documentelor depuse și citate de The Guardian, în timpul asediului orașului Sarajevo (1992‑1996) ar fi existat un trafic de „turiști‑lunetiști” străini, care plăteau sume considerabile […]
10:10
Sondaj INSCOP: Bucureștenii au cea mai multă încredere în Nicușor Dan, dar Călin Georgescu se bucură și el de încrederea a 25% din locuitorii Capitalei # Aktual24
Bucureștenii îl consideră pe Nicușor Dan personalitatea politică în care au cea mai mare încredere, conform celei mai recente ediții a BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizat între 17 și 19 noiembrie 2025. Sondajul, desfășurat la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, măsoară notorietatea și încrederea în principalele figuri […]
09:40
Marea Britanie se pregătește să desfășoare trupe în Ucraina, în contextul negocierilor pentru pace cu Rusia # Aktual24
Marea Britanie și-a clarificat intențiile privind potențiala desfășurare a forțelor militare în Ucraina, pregătindu-se pentru faza finală a războiului și pentru participarea la procesul de pace. Potrivit Bloomberg, Londra a identificat unitățile și locațiile de comandă pentru eventuale misiuni, în cadrul unei coaliții internaționale de 30 de state, condusă de Marea Britanie și Franța. „Am […]
09:10
Fratele abuzatorului sexual Epstein îl demască pe Donald Trump: „L-a sunat pe Jeffrey chiar și după alegerile din 2016, când a fost ales președinte” # Aktual24
Fratele lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuz sexual, a declarat miercuri că acesta a avut o conversație telefonică cu Donald Trump imediat după alegerile prezidențiale din 2016. „Jeffrey mi-a spus că Trump — după alegeri — l-a sunat, și era de genul «Poți să crezi asta?» Pentru că nimeni nu credea că Trump va câștiga”, […]
08:50
Andrei Caramitru, întrebare acuzatoare: „De ce Potra este ținut sub escortă și merge direct în pușcărie, dar Călin Georgescu se plimbă liber pe străzi și nu e arestat?” # Aktual24
Readucerea în România, sub escortă armată, a lui Horațiu Potra, considerat liderul grupării de mercenari asociate lui Călin Georgescu, a declanșat un val de întrebări și reacții publice. Potra a fost reținut în Dubai, extrădat și adus la București în după-amiaza zilei de 20 noiembrie 2025, fiind transferat direct în arest de la Aeroportul Otopeni. […]
08:40
Vești proaste pentru „suveraniști”: AUR a pierdut 17 milioane de lei din rambursări din cauza facturilor „umflate” către Realitatea Plus. Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul # Aktual24
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a respins rambursarea a peste 17 milioane de lei cheltuiți de George Simion și AUR pentru promovare la Realitatea Plus în campania prezidențială din 2025 și a decis confiscarea altor 5 milioane de lei legate de scrisorile electorale. Instituția a transmis o sesizare penală către Parchet, potrivit documentelor consultate de Snoop.ro. […]
08:20
Indignare publică în America după ce Garda de Coastă renunță să mai considere svastica „simbol al urii” # Aktual24
Recenta actualizare a politicii interne a Gărzii de Coastă din Statele Unite a generat dezbateri intense în spațiul public după ce instituția a anunțat că nu va mai utiliza eticheta „simboluri ale urii” pentru reprezentări precum svastica sau funia de spânzurătoare. Începând cu luna decembrie 2025, acestea vor fi denumite doar „simboluri potențial divizive”, relatează […]
08:10
Ce sărbătorim pe 21 noiembrie: Ziua internațională anti-bullying, Ziua fără muzică și Ziua tablei înmulțirii # Aktual24
Pe 21 noiembrie, întreaga lume marchează mai multe evenimente internaționale menite să atragă atenția asupra problemelor sociale, culturale și educaționale. Printre acestea se numără Ziua Internațională Anti-Bullying, Ziua Fără Muzică, Ziua Tablei Înmulțirii, Ziua Mondială a Televiziunii și World Hello Day. Ziua Internațională Anti-Bullying Această zi este celebrată anual în a treia vineri din noiembrie […]
07:50
România, pe ultimul loc în UE la reciclare, în timp ce producătorii de alimente și băuturi sunt nevoiți să importe sticle și borcane # Aktual24
România rămâne, și în 2025, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la reciclare, în ciuda presiunilor crescute pentru tranziția către o economie circulară. Producătorii de alimente și băuturi sunt nevoiți în continuare să importe sticlă și borcane, deoarece piața internă nu poate acoperi cererea, transmite Observator News. Totuși, în țară se conturează un efort accelerat […]
07:40
Raport devastator în Marea Britanie: 23.000 de decese ar fi putut fi evitate dacă la începutul pandemiei COVID-19 guvernul Boris Johnson ar fi instituit carantina mai devreme # Aktual24
Aproximativ 23.000 de decese ar fi putut fi evitate în Anglia dacă primul lockdown impus la începutul pandemiei de COVID-19 ar fi fost decretat mai devreme, potrivit concluziilor unei anchete publice, dezvăluite joi și care evidențiază ”haosul” care domnea în Guvernul condus de Boris Johnson. Regatul Unit a înregistrat unul dintre cele mai grele bilanțuri […]
07:20
Escaladare politică fără precedent: Donald Trump cere arestarea a șase congresmeni democrați și redistribuie apeluri violente la „spânzurarea” lor # Aktual24
Criza politică din Statele Unite a atins un nou nivel de tensiune după ce președintele Donald Trump a lansat un atac direct împotriva a șase congresmeni democrați care au publicat un video în care îndeamnă militarii americani să nu execute ordine ilegale, subliniind obligația acestora de a respecta Constituția. Videoclipul, realizat de senatorii Mark Kelly […]
07:10
Statele Unite presează Ucraina să semneze înainte de Ziua Recunoștinței umilitorul plan de pace convenit în secret cu Rusia # Aktual24
Statele Unite exercită presiuni intense asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a semna un amplu plan de pace cu Rusia până la sfârșitul lunii noiembrie. Termenul-limită dorit de Washington coincide cu Ziua Recunoștinței, iar după semnarea documentului, acesta ar urma să fie prezentat Moscovei, cu obiectivul de a avansa negocierile până la începutul lunii decembrie, […]
Acum 24 ore
23:50
Seria de jafuri la muzee continuă: Zeci de monede antice de aur au fost furate dintr-un muzeu elvețian # Aktual24
Zeci de monede de aur din perioada romană au fost furate în acestă săptămână de la un muzeu elvețian, a anunțat, joi, poliția. Muzeul Roman din orașul Lausanne, din vestul țării, era pe cale să se închidă pentru ziua de marți, când doi bărbați au atacat un agent de pază, a declarat poliția din Lausanne […]
23:40
Ofițeri MI5 le-au spus președintelui Camerei Comunelor, într-o întâlnire privată, că pot face față riscurilor legate de propusa super-ambasadă chineză din Londra, deschizând calea pentru aprobarea acesteia. Potrivit The Guardian, într-o întâlnire avută cu Lindsay Hoyle în vară, personalități de rang înalt din Serviciul de Securitate au indicat că sunt „foarte relaxate” cu privire la […]
23:30
Incendiu la Summitul climatic COP30 din Brazilia. Delegațiile care aveau întâlniri în zona centrului de conferințe au fost evacuate # Aktual24
Discuțiile de la summitul climatic Cop30 din Brazilia au fost perturbate joi, după ce un incendiu a izbucnit la locul de desfășurare a conferinței, declanșând o evacuare chiar în momentul în care negociatorii se adunau pentru a încerca să încheie un acord care să consolideze eforturile internaționale de abordare a schimbărilor climatice. Secretarul general al […]
