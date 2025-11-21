Temerile legate de bula IA revin, Wall Street revenind pe scădere după o creștere de scurtă durată
21 noiembrie 2025
Temerile legate de o bulă în creștere în jurul freneziei inteligenței artificiale au reapărut joi, pe măsură ce principalele piețe bursiere din SUA au scăzut, la mai puțin de 24 de ore după ce rezultatele puternice ale producătorului de cipuri Nvidia au declanșat o revenire. Wall Street a crescut inițial după ce Nvidia, cea mai […]
Kremlinul l-a avertizat vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că o continuare a războiului „nu are sens” şi, în plus, este „periculos” pentru guvernul său, motiv pentru care a cerut Kievului să negocieze o soluţie paşnică „chiar acum”, relatează EFE, citându-l pe purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse. „Continuarea (războiului) nu are sens pentru ei […]
Ucraina se confruntă în prezent cu o presiune mai puternică din partea Washingtonului să accepte planul de pace propus de acesta decât s-a întâmplat în precedentele eforturi americane de soluţionare a războiului ruso-ucrainean, au declarat vineri două surse agenţiei Reuters, citată de Agerpres. Conform acestor surse, care s-au exprimat cu condiţia anonimatului, Statele Unite au […]
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost agresată joi seara, 20 noiembrie, într-un complex de locuințe din Sectorul 6 al Capitalei, unde a fost lovită cu o bară metalică de o femeie în vârstă de 43 de ani. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:30 și a fost anunțat prin 112 chiar de către senatoare, […]
BREAKING Marile puteri europene resping elementele-cheie ale planului de pace pentru Ucraina. Berlin, Paris și Londra se aliniază poziției lui Zelenski # Aktual24
Cei mai importanți aliați europeni ai Kievului s-au aliniat vineri poziției președintelui Volodimir Zelenski, respingând puncte esențiale din planul propus pentru încheierea războiului din Ucraina. Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au convenit, într-o convorbire telefonică purtată cu liderul ucrainean, că forțele armate ale Ucrainei trebuie să își […]
La cererea lui Orban, administrația Trump a închis redacția maghiară a postului Radio Europa Liberă # Aktual24
Agenția SUA pentru Media Globală (USAGM) a decis să înceteze operațiunile Szabad Europa – redacția maghiară a postului Radio Europa Liberă, care anterior fusese acuzată de critici excesive la adresa prim-ministrului Viktor Orbán. ”În ultimii ani, angajații noștri au lucrat cu dăruire și cu cea mai înaltă abilitate jurnalistică pentru a oferi cititorilor maghiari informații […]
Interlopul Makaveli anunță că se retrage în favoarea propagandistei Alexandrescu. Cu cât este cotat Makaveli în sondaje # Aktual24
Virgil Alexandru Zidaru, autointitulat ”influencer” cu numele de Makaveli, a anunțat vineri că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu. ”Azi, de ziua mea, am hotărît să fac un cadou românilor și le transmit că e vorba de unitate. E nevoie să ne unim. Atunci, îmi anunț retragerea în favoarea doamnei […]
Nicușor Dan atrage atenția că PSD-ul nu atacă AUR, însă își atacă partenerii, PNL și USR: ”Nu vedem prea multe discuții despre Opoziție” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat vineri tensiunile apărute în interiorul coaliției de guvernare, subliniind că, deși în spațiul public apar frecvent dispute între partenerii de guvernare, rezultatele concrete arată că „această coaliție funcționează”. „Ca perspectivă generală, evident că vedem multe discuții în spațiul public, foarte multe în contradictoriu, între partenerii de guvernare. Nu vedem […]
Rusia amenință și Grecia după acordul cu Ucraina privind dronele maritime: ”Grecia urmează un curs provocator, conflictual față de Rusia” # Aktual24
Kremlinul a amenințat deschis Grecia joi, în urma deciziei Atenei de a coproduce drone maritime cu Ucraina. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat pe 17 noiembrie un acord pentru coproducerea de nave de suprafață fără pilot (drone maritime), care vor fi desfășurate de forțele navale ale ambelor țări, relatează Euractiv. […]
Dovezile privind operațiunea pusă la cale de Georgescu și Potra vor fi prezentate ”în scurt timp”, anunță președintele Nicușor Dan # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a revenit vineri cu declarații privind extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra, un apropiat al fostului candidat la Președinție Călin Georgescu. Șeful statului a salutat intervenția autorităților și a confirmat că a primit informări complete despre evenimentele din zilele care au urmat anulării alegerilor prezidențiale din 2024. „E bine că […]
Nicușor Dan justifică plecarea lui Ludovic Orban: „Când un consilier spune în mod repetat altceva decât demnitarul, e normal să plece” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a oferit vineri explicații privind plecarea consilierului prezidențial Ludovic Orban, subliniind că diferențele publice de opinie dintre un demnitar și consilierul său nu pot fi tolerate într-o administrație funcțională. Declarațiile au fost făcute în București, la o conferință despre politica europeană de coeziune. „Eu cred că oriunde în lumea asta, când […]
Noile sancțiuni americane ar putea lăsa 48 de milioane de barili de petrol rusesc în derivă # Aktual24
Sancțiunile americane asupra operațiunilor globale ale giganților petrolieri ruși Rosneft și Lukoil intră în vigoare astăzi, aproximativ 48 de milioane de barili de țiței Rosneft și Lukoil fiind încărcați pe petroliere, care vor trebui acum să caute noi destinații. Bloomberg a publicat cifrele, citând date Kpler și menționând că petrolul – în mare parte Ural […]
Anulările pentru viitorul summit G20 de la Johannesburg continuă. Argentina și Mexicul vor lipsi, de asemenea, la nivel de șefi de stat. Mai multe ziare argentiniene au relatat că președintele Javier Milei nu va călători la reuniunea de la Johannesburg. Ministrul de externe Pablo Quirno va reprezenta țara sud-americană. Președinta mexicană Claudia Sheinbaum va lipsi, […]
Descoperire de excepție: savanții au identificat mecanismul care le permitea mayașilor să prevadă cu atâta acuratețe eclipsele # Aktual24
Cercetătorii au descoperit recent că tabelele de eclipse ale mayașilor nu au fost create exclusiv pentru a prezice eclipsele, ci s-au bazat pe tabele anterioare ale lunilor lunare, fiind ajustate constant pe baza observațiilor empirice pentru a menține acuratețea pe termen lung. Descoperirea oferă o perspectivă unică asupra sofisticării astronomice a acestei civilizații precolumbiene, potrivit […]
”O surpriză/ Inacceptabil”. Reacții la vârful UE față de planul de pace pe care Trump vrea să îl impună Ucrainei # Aktual24
Noul plan al SUA de a pune capăt războiului ruso-ucrainean a surprins comunitatea diplomatică europeană. Acesta prevede controlul real al Rusiei asupra unei părți din teritorii, ceea ce este inacceptabil pentru Ucraina și provoacă îngrijorare în rândul țărilor europene. Un diplomat european, al cărui nume nu este dezvăluit, a declarat că pentru ucraineni, această idee […]
Republicanii din Congresul SUA se pregătesc să-l înfrunte pe Donald Trump, îngrijorați de viitorul lor politic, în perspectiva alegerilor din 2026 # Aktual24
Republicanii din Congresul Statelor Unite par să se pregătească pentru o confruntare deschisă cu președintele Donald Trump, semnalând o schimbare în abordarea față de liderul lor politic și o atenție mai mare asupra viitorului partidului în perspectiva alegerilor intermediare din 2026. Potrivit New York Times, decizia recentă de a publica documente din dosarele Epstein ar […]
Președintele Kosovo a dizolvat parlamentul după eșecul celei de-a doua încercări de a forma un nou guvern # Aktual24
Președintele Kosovo, Vjosa Osmani, a dizolvat joi parlamentul după eșecul a două încercări de a forma un nou guvern, deschizând calea pentru alegeri anticipate așteptate la sfârșitul lunii decembrie. Ea a semnat ordinul de dizolvare joi, în urma consultărilor cu liderii partidelor politice, a confirmat biroul său, relatează agenția turcă de presă Anadolu. Această mișcare […]
Un autoportret al faimoasei pictorițe mexicane Frida Kahlo, vândut cu un preț-record de 54,7 milioane de dolari # Aktual24
Un autoportret al artistei mexicane Frida Kahlo, intitulat El sueño (La cama) – Visul (Patul), a fost vândut la Sotheby’s, New York, pentru 54,7 milioane de dolari. Pictura devine astfel cea mai scumpă lucrare a artistei și cel mai valoros obiect de artă latino-american vândut vreodată la licitație, conform CNN. Anterior, recordul era deținut de artista […]
Planul de pace integral: Reintegrarea Rusiei în economia globală/ Atât Ucraina, cât și Rusia se angajează să promoveze toleranța, să asigure drepturile minorităților și să interzică ideologiile extremiste # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că este pregătit să colaboreze cu Statele Unite în privința „viziunii lor” pentru încheierea războiului cu Rusia. În cadrul planului intens discutat în presă, Ucraina ar urma să cedeze Moscovei zone importante din regiunea Donețk pe care încă le controlează, să își reducă dimensiunea armatei și să renunțe la ambiția […]
Afacerea dintre AUR și Realitatea Plus ajunge pe masa procurorilor. AEP a sesizat Parchetul din cauza facturilor „umflate” către televiziunea Ancăi Alexandrescu # Aktual24
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a respins rambursarea a peste 17 milioane de lei cheltuiți de George Simion și AUR pentru promovare la Realitatea Plus în campania prezidențială din 2025 și a decis confiscarea altor 5 milioane de lei legate de scrisorile electorale. Instituția a transmis o sesizare penală către Parchet, potrivit documentelor consultate de Snoop.ro. […]
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucici, acuzat că ar fi fost implicat în abominabila acțiune „safari pentru lunetiști”, în care turiști occidentali bogați au împușcat civili în Sarajevo # Aktual24
Un jurnalist de investigație croat a depus o plângere penală la Parchetul din Milano împotriva președintelui sârb Aleksandar Vucici, pe motivul implicării sale în controversatul fenomen numit „Sarajevo Safari”. Potrivit documentelor depuse și citate de The Guardian, în timpul asediului orașului Sarajevo (1992‑1996) ar fi existat un trafic de „turiști‑lunetiști” străini, care plăteau sume considerabile […]
Sondaj INSCOP: Bucureștenii au cea mai multă încredere în Nicușor Dan, dar Călin Georgescu se bucură și el de încrederea a 25% din locuitorii Capitalei # Aktual24
Bucureștenii îl consideră pe Nicușor Dan personalitatea politică în care au cea mai mare încredere, conform celei mai recente ediții a BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizat între 17 și 19 noiembrie 2025. Sondajul, desfășurat la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, măsoară notorietatea și încrederea în principalele figuri […]
Marea Britanie se pregătește să desfășoare trupe în Ucraina, în contextul negocierilor pentru pace cu Rusia # Aktual24
Marea Britanie și-a clarificat intențiile privind potențiala desfășurare a forțelor militare în Ucraina, pregătindu-se pentru faza finală a războiului și pentru participarea la procesul de pace. Potrivit Bloomberg, Londra a identificat unitățile și locațiile de comandă pentru eventuale misiuni, în cadrul unei coaliții internaționale de 30 de state, condusă de Marea Britanie și Franța. „Am […]
Fratele abuzatorului sexual Epstein îl demască pe Donald Trump: „L-a sunat pe Jeffrey chiar și după alegerile din 2016, când a fost ales președinte” # Aktual24
Fratele lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuz sexual, a declarat miercuri că acesta a avut o conversație telefonică cu Donald Trump imediat după alegerile prezidențiale din 2016. „Jeffrey mi-a spus că Trump — după alegeri — l-a sunat, și era de genul «Poți să crezi asta?» Pentru că nimeni nu credea că Trump va câștiga”, […]
Andrei Caramitru, întrebare acuzatoare: „De ce Potra este ținut sub escortă și merge direct în pușcărie, dar Călin Georgescu se plimbă liber pe străzi și nu e arestat?” # Aktual24
Readucerea în România, sub escortă armată, a lui Horațiu Potra, considerat liderul grupării de mercenari asociate lui Călin Georgescu, a declanșat un val de întrebări și reacții publice. Potra a fost reținut în Dubai, extrădat și adus la București în după-amiaza zilei de 20 noiembrie 2025, fiind transferat direct în arest de la Aeroportul Otopeni. […]
Vești proaste pentru „suveraniști”: AUR a pierdut 17 milioane de lei din rambursări din cauza facturilor „umflate” către Realitatea Plus. Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul # Aktual24
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a respins rambursarea a peste 17 milioane de lei cheltuiți de George Simion și AUR pentru promovare la Realitatea Plus în campania prezidențială din 2025 și a decis confiscarea altor 5 milioane de lei legate de scrisorile electorale. Instituția a transmis o sesizare penală către Parchet, potrivit documentelor consultate de Snoop.ro. […]
Indignare publică în America după ce Garda de Coastă renunță să mai considere svastica „simbol al urii” # Aktual24
Recenta actualizare a politicii interne a Gărzii de Coastă din Statele Unite a generat dezbateri intense în spațiul public după ce instituția a anunțat că nu va mai utiliza eticheta „simboluri ale urii” pentru reprezentări precum svastica sau funia de spânzurătoare. Începând cu luna decembrie 2025, acestea vor fi denumite doar „simboluri potențial divizive”, relatează […]
Ce sărbătorim pe 21 noiembrie: Ziua internațională anti-bullying, Ziua fără muzică și Ziua tablei înmulțirii # Aktual24
Pe 21 noiembrie, întreaga lume marchează mai multe evenimente internaționale menite să atragă atenția asupra problemelor sociale, culturale și educaționale. Printre acestea se numără Ziua Internațională Anti-Bullying, Ziua Fără Muzică, Ziua Tablei Înmulțirii, Ziua Mondială a Televiziunii și World Hello Day. Ziua Internațională Anti-Bullying Această zi este celebrată anual în a treia vineri din noiembrie […]
România, pe ultimul loc în UE la reciclare, în timp ce producătorii de alimente și băuturi sunt nevoiți să importe sticle și borcane # Aktual24
România rămâne, și în 2025, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la reciclare, în ciuda presiunilor crescute pentru tranziția către o economie circulară. Producătorii de alimente și băuturi sunt nevoiți în continuare să importe sticlă și borcane, deoarece piața internă nu poate acoperi cererea, transmite Observator News. Totuși, în țară se conturează un efort accelerat […]
Raport devastator în Marea Britanie: 23.000 de decese ar fi putut fi evitate dacă la începutul pandemiei COVID-19 guvernul Boris Johnson ar fi instituit carantina mai devreme # Aktual24
Aproximativ 23.000 de decese ar fi putut fi evitate în Anglia dacă primul lockdown impus la începutul pandemiei de COVID-19 ar fi fost decretat mai devreme, potrivit concluziilor unei anchete publice, dezvăluite joi și care evidențiază ”haosul” care domnea în Guvernul condus de Boris Johnson. Regatul Unit a înregistrat unul dintre cele mai grele bilanțuri […]
Escaladare politică fără precedent: Donald Trump cere arestarea a șase congresmeni democrați și redistribuie apeluri violente la „spânzurarea” lor # Aktual24
Criza politică din Statele Unite a atins un nou nivel de tensiune după ce președintele Donald Trump a lansat un atac direct împotriva a șase congresmeni democrați care au publicat un video în care îndeamnă militarii americani să nu execute ordine ilegale, subliniind obligația acestora de a respecta Constituția. Videoclipul, realizat de senatorii Mark Kelly […]
Statele Unite presează Ucraina să semneze înainte de Ziua Recunoștinței umilitorul plan de pace convenit în secret cu Rusia # Aktual24
Statele Unite exercită presiuni intense asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a semna un amplu plan de pace cu Rusia până la sfârșitul lunii noiembrie. Termenul-limită dorit de Washington coincide cu Ziua Recunoștinței, iar după semnarea documentului, acesta ar urma să fie prezentat Moscovei, cu obiectivul de a avansa negocierile până la începutul lunii decembrie, […]
Seria de jafuri la muzee continuă: Zeci de monede antice de aur au fost furate dintr-un muzeu elvețian # Aktual24
Zeci de monede de aur din perioada romană au fost furate în acestă săptămână de la un muzeu elvețian, a anunțat, joi, poliția. Muzeul Roman din orașul Lausanne, din vestul țării, era pe cale să se închidă pentru ziua de marți, când doi bărbați au atacat un agent de pază, a declarat poliția din Lausanne […]
Ofițeri MI5 le-au spus președintelui Camerei Comunelor, într-o întâlnire privată, că pot face față riscurilor legate de propusa super-ambasadă chineză din Londra, deschizând calea pentru aprobarea acesteia. Potrivit The Guardian, într-o întâlnire avută cu Lindsay Hoyle în vară, personalități de rang înalt din Serviciul de Securitate au indicat că sunt „foarte relaxate" cu privire la
Incendiu la Summitul climatic COP30 din Brazilia. Delegațiile care aveau întâlniri în zona centrului de conferințe au fost evacuate # Aktual24
Discuțiile de la summitul climatic Cop30 din Brazilia au fost perturbate joi, după ce un incendiu a izbucnit la locul de desfășurare a conferinței, declanșând o evacuare chiar în momentul în care negociatorii se adunau pentru a încerca să încheie un acord care să consolideze eforturile internaționale de abordare a schimbărilor climatice. Secretarul general al […]
Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a declarat că SUA s-au răzgândit cu privire la participarea la summitul G20 de la Johannesburg, fără a confirma dacă Donald Trump, care spusese că SUA va boicota evenimentul, dorește acum să participe. Trump a susținut că Africa de Sud discriminează rasial comunitatea minoritară albă afrikaner, care a condus
Bush, Biden și foști vicepreședinți i-au adus un omagiu fostului vicepreședinte Cheney. Trump nu a participat # Aktual24
Foști președinți, vicepreședinți, adversari politici declarați și prieteni noi s-au adunat, joi, la Catedrala Națională din Washington, ca semn de respect și comemorare pentru Dick Cheney, vicepreședintele influent și controversat, care a devenit un critic acid al președintelui Donald Trump. Trump, care nu a făcut declarații publice despre decesul lui Cheney din 3 noiembrie, nu […]
Israelul va confisca porțiuni dintr-un sit istoric din Cisiordania. Un avanpost al coloniștilor isaelieni a apărut peste noapte # Aktual24
Israelul intenționează să confiște părți dintr-un important sit istoric din Cisiordania, potrivit unui document guvernamental, iar coloniștii au ridicat un nou avanpost peste noapte, chiar dacă țara se confruntă cu presiuni pentru a combate violența coloniștilor în teritoriul palestinian. Administrația Civilă a Israelului și-a anunțat intenția de a expropria porțiuni mari din Sebastia, un sit […]
Industria auto germană se confruntă cu cele mai mari reduceri de locuri de muncă din ultimii 15 ani. Care sunt cauzele # Aktual24
Piața muncii din industria auto germană se confruntă cu o scădere istorică. Numai anul trecut, forța de muncă totală a industriei a scăzut cu 6,3%. Reducerile de locuri de muncă îi afectează în mod deosebit pe furnizori. Industria auto germană aflată în dificultate are mai puțini angajați decât oricând din 2011, în urma eliminării a […]
Accident mortal în parcarea unui spital de recuperare medicală din Bihor. O șoferiță a apăsat pe accelerație în loc de frână și a lovit trei persoane # Aktual24
O persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui accident șocant petrecut în noaptea de miercuri spre joi în parcarea centrului medical Auxologico President din comuna Sânmartin, județul Bihor. Din investigațiile efectuate de polițiștii rutieri, la fața locului, s-a constatat că, o femeie de 51 de ani, din municipiul Satu Mare, […]
Gafă ridicolă a Ancăi Alexandrescu: ”Mi-am crescut singură copiii de la doi ani și jumătate/ Am avut două bone extraordinare” – VIDEO # Aktual24
Gafă penibilă a candidatei pretins suveraniste Anca Alexandrescu într-un interviu de promovare. Ea a ținut să se laude că ”mi-am crescut singură copiii de la doi ani și jumătate”, după care tot ea a adăugat apoi: ”Am avut sprijinul a două bone extraordinare”. ”Mi-am și crescut singură copiii de la doi ani și jumătate. Așa […]
Inovație extraordinară: Ucraina doboară super-rachetele rusești Kinjal cu …un cântec și hărți false # Aktual24
Armata ucraineană doboară din cer o „super-armă” rusească cândva lăudată, păcălind-o cu bruiaj electronic și făcând-o să creadă că se află… la Lima, Peru. Kremlinul a numit cândva rachetele balistice Kh-47M2 Kinzhal / Kinjal „invincibile”, iar Joe Biden spunea că sunt „aproape imposibil de oprit”. Acum, specialiști ucraineni în război electronic afirmă că le pot […]
După ce au schimbat guvernul, tinerii nepalezi vor să schimbe și clasa politică. Ei susțin un nou val de candidați # Aktual24
La câteva luni după ce au înlăturat un guvern într-o amplă revoltă, nepalezii se aliniază din nou – nu pentru a demonstra, ci ca să se înregistreze pentru a vota și a candida la alegerile generale anticipate la care au contribuit. „Trebuie să avem fețe noi la alegeri”, a spus Kishori Karki, o absolventă de […]
Criza din industria auto împinge Olanda să cedeze controlul producătorului de cipuri Nexperia către proprietarul chinez, Wingtech # Aktual24
În disputa privind Nexperia, un producător de cipuri important pentru industria auto, Olanda face concesii proprietarului său chinez, Wingtech. Guvernul olandez intenționează să renunțe la controlul companiei, pe care a preluat-o la sfârșitul lunii septembrie, așa cum a anunțat parlamentul de la Haga. Acesta este un semn de bunăvoință față de China, a explicat ministrul […]
