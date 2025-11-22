Horoscop 23 noiembrie 2025. Zodia care pune adevărul pe masă, cu riscul de a-şi distruge relaţia

18:30

Sancțiunile americane au intrat azi în vigoare pentru rafinăria Lukoil Petrotel din Ploieşti, iar pentru benzinăriile din România urmează pe 13 decembrie, deoarece sunt administrate de entități diferite. Premierul Ilie Bolojan a anunţat că guvernul va publica, luni, în dezbatere publică, un act normativ prin care va fi creat un mecanism propriu de sancțiuni pentru Lukoil. Potrivit surselor Observator, americanii de la Carlyle Group, arabii de la ADNOC (compania națională de petrol și gaze a Emiratului Abu Dhabi) și ungurii de la Mol ar putea cumpăra Petrotel și cele 300 de benzinării Lukoil din țară. Acestea ar fi singurele interesate să cumpere, așa cum vor rușii, divizia de rafinare și cea de distribuție de carburanți.