Amazon concediază peste 1.800 de ingineri, în cele mai ample disponibilizări din istoria companiei / Sunt afectate aproape toate segmentele gigantului tehnologic
G4Media, 22 noiembrie 2025 07:20
Amazon a efectuat luna trecută peste 14.000 de disponibilizări, afectând aproape toate segmentele gigantului tehnologic, de la cloud şi dispozitive, la publicitate, retail şi divizia de produse alimentare. Însă o categorie profesională a suportat lovitura cea mai dură: inginerii, relatează CNBC, citat de News.ro. Datele din documentele depuse în New York, California, New Jersey şi […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
07:30
VIDEO demonstrativ: Câinii de la Autoritatea Vamală din România în acțiune. Cum se antrenează pentru a combate criminalitatea organizată legată de migrație # G4Media
Echipele canine din cadrul Autorității Vamale din România își perfecționează continuu abilitățile pentru a detecta obiecte ascunse și a combate criminalitatea organizată legată de migrație. În cadrul unui parteneriat cu Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie (NCA), ofițerii români și câinii lor participă la antrenamente intense pentru a-și îmbunătăți tehnicile de detecție. © G4Media.ro.
07:30
Peste 135,5 miliarde de dolari pentru relansarea economiei Japoniei și sprijinirea consumatorilor / Este eliminată taxa pe benzină # G4Media
Guvernul de la Tokyo a aprobat vineri un pachet de stimulente în valoare de 21,3 trilioane yeni (aproximativ 135,5 miliarde dolari), în încercarea premierului Sanae Takaichi de a relansa economia încetinită şi de a oferi sprijin gospodăriilor afectate de inflaţie, relatează CNBC, citată de News.ro. Programul, relatat de NHK, este structurat pe trei direcţii: combaterea […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
07:20
Lando Norris va pleca din pole position în cursa Marelui Premiu din Las Vegas / Hamilton, eliminare șoc din Q1 # G4Media
Lando Norris va pleca din pole position în cursa Marelui Premiu din Las Vegas după ce a fost cel mai rapid în calificări sâmbătă dimineața (1:47.934). Max Verstappen (RedBull Racing) va fi în linia întâi cu pilotul de la McLaren (+0.323), în timp ce Lewis Hamilton (Ferrari) a provocat șocul zilei și a fost eliminat […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:40
Ideea de amesteca repete totul într-o tavă și a o da la cuptor nu e deloc rea, pentru o zi de weekend. Putem prepara omlete minunate și la cuptor, nu doar în tigaie, pe flacără, deci fără a trebui să stăm lângă ele și să controlăm îndeaproape procesul. Tehnic, este vorba de o frittata, dar […] © G4Media.ro.
06:20
Ferrari este cea mai de succes echipă din istoria Formulei 1, cu toate că în ultimii ani Scuderia se zbate într-o zonă cenușie. Echipa de la Maranello deține din 2004 un record important din Marele Circ: are un total de 249 de victorii în cursele din F1 în calitate de producător de motoare, transmite racefans.net. […] © G4Media.ro.
06:10
Scandalul revine la McLaren, după o repostare surprinzătoare a lui Piastri la adresa echipei „papaya” # G4Media
Nu este deloc liniște în garajul McLaren înainte de cursa din Las Vegas, Ocar Piastri repostând pe Instagram o declarație a lui Bernie Ecclestone în care fostul șef al F1 spunea că echipa „papaya” preferă un campion mondial britanic, adică pe Lando Norris. Cu doar trei etape înainte de finalul sezonului palpitant din Formula 1, […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:10
De la o librărie de numai 11 metri pătrați pe strada Edgar Quinet din București, unde Nicoleta Iordan și Șerban Radu adunau prieteni în jurul cărților, muzicii și ceaiului, la cea mai mare rețea de librării din România: 60 de spații, dintre care trei în Republica Moldova. E infrastructură culturală care e construită zilnic de […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:50
Asistentele medicale formate în România pot acum să ocupe posturi în sectorul public italian / Reguli mai clare, termene mai scurte și aliniere directă la standardele UE # G4Media
Decretul de recunoaștere a calificărilor profesionale a fost publicat în Italia, iar acesta dă undă verde pentru asistenții medicali români cu experiență și calificări obținute după 2024. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a decretului care reglementează recunoașterea calificărilor, asistenții români vor putea participa la concursurile publice organizate de autoritățile sanitare locale, spitale și unități […] © G4Media.ro.
22:40
Ce înseamnă neurodiversitatea la animale și cum ne schimbă modul de a le îngriji: Sfaturi pentru o relație mai armonioasă cu prietenii noștri necuvântători # G4Media
Tot mai multe persoane devin conștiente de neurodiversitate, iar diagnostice precum autismul și ADHD (tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenție) sunt tot mai des întâlnite. În paralel, oamenii de știință încep să se întrebe dacă și animalele noastre pot experimenta lumea într-un mod diferit, datorită diversității funcționării creierului lor. © G4Media.ro.
22:40
Populistul pro-rus Robert Fico exclude modificarea Constituţiei Slovaciei pentru a elimina un amendament controversat care încalcă dreptul comunitar # G4Media
Prim-ministrul slovac, populistul pro-rus Robert Fico, a declarat vineri că procedura de încălcare a dreptului comunitar iniţiată de Comisia Europeană (CE) împotriva ţării sale pentru aprobarea unui amendament constituţional care acordă întâietate legislaţiei naţionale faţă de legislaţia UE în anumite aspecte este doar o „măsură preventivă” şi a exclus modificarea Constituţiei, informează EFE, citat de […] © G4Media.ro.
22:30
Mai mulţi turişti, înşelaţi de o reclamă falsă generată cu AI referitoare la un târg de Crăciun la Palatul Buckingham # G4Media
Când Brygida, o turistă poloneză, a ajuns vineri la palatul Buckingham, se aştepta să vadă o piaţă tradiţională de Crăciun, dar şi ea, asemenea altor turişti, a fost înşelată de o reclamă falsă ilustrată cu o imagine generată de inteligenţa artificială, informează AFP citată de Agerpres. ”Am venit aici pentru că am crezut că e […] © G4Media.ro.
22:10
Sechestru pe Salina Turda: o parte din datoriile Primăriei Turda către STP Alba, preluate de un afacerist orădean / Horea Vușcan e cunoscut pentru înființarea primei platforme de tranzacționare a monedei bitcoin din țară # G4Media
Un om de afaceri din Oradea a pus sechestru pe acțiunile societății ce administrează Salina Turda. Afaceristul este cunoscut pentru înființarea primei platforme de tranzacționare a monedei bitcoin din țară. Acesta a preluat o parte din datoriile Primăriei Turda către STP Alba, anunță Alba24. Salina Turda are unic acționar Primăria Turda, iar Horea Tudor Vușcan […] © G4Media.ro.
22:00
Trump dă Ucrainei termen limită pentru acceptarea panului american: Thanksgiving, joi, 27 noiembrie / „Joi este, credem noi, un moment adecvat” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump apreciază într-un interviu acordat joi Fox News Radio că ziua sărbătorii Thanksgiving – joi, 27 noiembrie – este un termen limită ”adecvat” ca Ucraina să dea undă verde planului american de soluţionare a conflictului din Ucraina, transmite News.ro. ”Eu am avut multe termene-limită, iar atunci când lucrurile merg bine tendinţa este […] © G4Media.ro.
21:30
Putin ameninţă să cucerească şi mai multe teritorii, dacă Ucraina nu acceptă planul american care arată ca o capitulare a Kievului # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă, vineri, într-o reuniune guvernamentală transmisă în direct la televizor, să cucerească şi mai multe teritoriu ucrainean, dacă Ucraina nu acceptă planul american, transmite News.ro. Planul propus de către Statele Unite în Ucraina poate ”servi ca bază a unei rezolvări definitive” a războiului, a declarat liderul de la Kremlin. ”El poate […] © G4Media.ro.
21:30
Csikszereda a obținut o victorie importantă în fața Unirii Slobozia, scor 2-1, în prima partidă a rundei cu numărul 17 din Superliga României la fotbal, disputată vineri seară, la Miercurea Ciuc, anunță Mediafax. Meciul a oferit momente memorabile, inclusiv un gol marcat din propria jumătate de Vlad Pop (’62), unul dintre cele mai rare reușite […] © G4Media.ro.
21:20
Eli Lilly este primul producător de medicamente care atinge 1 trilion de dolari, valoare de piață / Creștere explozivă a pieței medicamentelor pentru slăbit # G4Media
Eli Lilly a atins vineri o valoare de piață de 1 trilion de dolari, devenind primul producător de medicamente care intră în clubul exclusivist dominat de giganții tehnologici și subliniind ascensiunea sa ca lider în domeniul produselor pentru slăbit, scrie Mediafax, care citează Reuters. Creșterea cu peste 35% a acțiunilor companiei în acest an a […] © G4Media.ro.
21:10
Numărul de angajaţi în industria auto din Germania, la cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani # G4Media
Numărul de angajaţi în industria auto din Germania a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani, reducerea activităţii celei mai mari economii europene afectând procesul de producţie şi forţa de muncă, transmite Xinhua, citată de Agerpres. © G4Media.ro.
21:10
Nicuşor Dan: Urmăresc cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Rusiei / Mă alătur mesajului liderilor europeni care au asigurat Ucraina de sprijinul lor continuu # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, vineri seara, că urmăreşte cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, el arătând că se alătură mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu. Şeful statului mai declară că susţinerea suveranităţii Ucrainei, alături de SUA, i se pare […] © G4Media.ro.
21:00
Scoox prezintă Zero X7, un vehicul electric urban cu direcție hub-center și design neconvențional # G4Media
Scoox, un nou brand chinezesc din segmentul mobilității electrice, a prezentat modelul Zero X7, primul său vehicul pe două roți. Producătorul evită să îl încadreze strict ca motocicletă sau scuter, menționând doar că este un „vehicul electric compact”, proiectat în special pentru mediul urban. © G4Media.ro.
21:00
La Târgul de Crăciun de la Sibiu poți să îți prăjești singur cârnații pe o plită încălzită cu lemne # G4Media
În Piața Mare din Sibiu, pe întreaga perioadă a desfășurării Târgului de Crăciun, poți veni cu cârnați pe care să-i prăjești pe loc. Lângă cabana Christmas Chalet a fost amplasat un grătar unde cei care vin își pot prăji mâncarea cumpărată din târg sau adusă de acasă, scrie Turnul Sfatului. © G4Media.ro.
20:50
50.000 de asistente medicale ar putea părăsi Marea Britanie din cauza planurilor de imigrare / Sindicate: Migranții cu înaltă calificare sunt „mingi de fotbal politice” # G4Media
Un studiu arată că până la 50.000 de asistente medicale ar putea părăsi Marea Britanie din cauza propunerilor guvernului privind imigrația, aruncând sistemul în cea mai mare criză a forței de muncă din istorie, anunță Mediafax. Premierul Keir Starmer a promis că va reduce migrația netă, cu planuri de a-i obliga pe migranți să aștepte […] © G4Media.ro.
20:40
Originalul planului de pace al lui Trump a fost scris probabil în limba rusă, susține Luke Harding, jurnalist The Guardian care a lucrat mult timp în Rusia # G4Media
Proiectul planului de pace al SUA privind Ucraina în 28 de puncte a fost probabil redactat iniţial în limba rusă, dat fiind faptul că versiunea sa în limba engleză conţine construcţii „stângace”, care nu sunt caracteristice acesteia, consideră corespondentul The Guardian, Luke Harding, care a analizat textul propunerii, conform publicaţiei independente ruse The Moscow Times, […] © G4Media.ro.
20:20
Educația în România renaște prin PNRR. O școală din Giurgiu predă istorie și geografie în laboratoare cu realitate virtuală # G4Media
Școlile vechi și sărace din România primesc din nou șansa unor finanțări de amploare, dacă acționează la timp. Două miliarde și jumătate de euro, alocați de Uniunea Europeană prin programul PNRR, au fost recuperați printr-o derogare. © G4Media.ro.
20:00
SUA aprobă vânzarea de 93 de milioane de dolari a sistemului antitanc Javelin și a proiectilelor ghidate Excalibur către India # G4Media
Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat miercuri vânzarea către India a sistemului de rachete antitanc Javelin și a munițiilor ghidate pentru artilerie Excalibur, în valoare totală de 93 de milioane de dolari, a anunțat Agenția pentru Cooperare în Securitate și Apărare a Statelor Unite (DSCA), citată de Reuters. © G4Media.ro.
19:50
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv / Curtea de Apel a admis contestaţia procurorilor anticorupţie / E acuzat de 5 infracţiuni de luare de mită # G4Media
Judecătorii Curţii de Apel Constanţa au decis vineri rămânerea în arest preventiv a primarului suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, admiţând contestaţia procurorilor anticorupţie împotriva hotărârii Tribunalului, ca acesta să fie plasat în arest la domiciliu, transmite Agerpres. Prin hotărârea magistraţilor Curţii de Apel, care este definitivă, este prelungită cu încă 30 de zile arestarea preventivă […] © G4Media.ro.
19:30
Medicii avertizează: Sezonul gripal ar putea fi „neobișnuit de grav” la nivel mondial / O nouă tulpină se răspândește / ”Vaccinurile antigripale nu sunt compatibile cu virusul” # G4Media
Oficialii din sănătate avertizează că sezonul gripal din acest an ar putea fi unul dintre cele mai severe din ultima perioadă. O nouă tulpină mutantă, cunoscută sub numele de Subclade K, se răspândește în Europa, Canada, Japonia și Statele Unite, anunță Mediafax. Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie a emis o avertizare „SOS” pe […] © G4Media.ro.
19:30
Cele mai bune atelaje canine pe zăpadă vin să se întreacă în România, la Bistrița / Campionatul mondial adună peste 700 de câini # G4Media
Un eveniment de talie internațională va avea loc în județul Bistrița-Năsăud – Campionatul Mondial de Atelaje Canine pe Zăpadă – WSA World Championship Rotunda Gate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Acesta se va desfășura între 6 și 8 februarie 2026, în Pasul Rotunda. Competiția va reuni sportivi și peste 700 de […] © G4Media.ro.
19:20
VIDEO O călugăriță în teniși dirijează traficul la Roma / Sătulă de haos, înjurături și claxoane a făcut ordine: „Joc rolul polițistului rutier” # G4Media
Un autobuz rămâne blocat într-o curbă din cauza unei parcări ilegale, iar claxoanele și înjurăturile explodează în trafic. În câteva minute, o călugăriță reușește să restabilească ordinea în mijlocul neîncrederii trecătorilor. Videoclipul devine viral, scrie RaiNews. Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de RaiNews (@rainewsofficial) O călugăriță cu multă inițiativă a […] © G4Media.ro.
19:00
Comunitățile Declic, Inițiativa România şi Corupția ucide organizează un protest, vineri seara, în Piața Victoriei, sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”. Ora 18.48: Câteva sute de persoane participă la protest, potrivit reporterului G4Media. Participanții scandează „Vă rugăm să scuzați, nu producem cât furați”, „Referendum”, „Fără privilegii”. Știrea inițială: Protestul a fost anunțat în […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:40
Un rus căutat de FBI, suspectat de hacking asupra unor agenții guvernamentale din SUA și Europa, a fost arestat pe insula Phuket din Thailanda # G4Media
Un bărbat rus căutat de FBI pentru atacuri cibernetice asupra unor agenții guvernamentale din SUA și Europa a fost arestat în Phuket, au anunțat autoritățile thailandeze, potrivit Associated Press, citată de Mediafax. © G4Media.ro.
18:40
Populaţia de panda uriaşi care trăiesc în captivitate în China aproape s-a dublat în ultimul deceniu / Eforturile de conservare a speciei au utilizat o tehnologie avansată # G4Media
Populaţia de panda uriaşi care trăiesc în captivitate în China aproape s-a dublat pe parcursul ultimului deceniu, ajungând la un total de 808 de exemplare, a declarat vineri Liu Guohong, directorul Administraţiei Naţionale pentru Păduri şi Păşuni din această ţară, citat de agenţia de presă Xinhua. Această creştere a numărului de exemplare captive a permis […] © G4Media.ro.
18:30
Ministrul Tehnologiei din India, Ashwini Vaishnaw, a declarat joi că, până în 2032, capacităţile naţionale de producţie de cipuri vor fi la egalitate cu cele ale altor mari producători, un calendar ambiţios care subliniază dorinţa Guvernului de la New Delhi de a consolida producţia internă, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. © G4Media.ro.
18:20
Lituania şi-a redeschis graniţa cu Belarus, însă mii de camioane rămân blocate la frontieră, a declarat Ministerul lituanian de Externe, denunţând ceea ce a numit un „şantaj” care implică mărfuri în valoare de milioane de euro, relatează agenția de știri AFP. Lituania şi-a închis graniţa cu Belarus la sfârşitul lunii octombrie, după ce baloane folosite […] © G4Media.ro.
18:10
VIDEO Daniel Băluță: Mă angajez ca în primele zile de mandat la primăria generală că facem expropierea pentru strada Drumul Brățării # G4Media
Candidatul la Primăria Capitalei Daniel Băluță a anunțat că se angajează ca în primele zile de mandat la primăria generală că realizeze expropierea pentru strada Drumul Brățării. „Pentru că tot ne aflăm în Sectorul 3, discutam cu domnul primar despre o problemă care are nevoie urgentă de rezolvare. Avem nevoie, și e un angajament pe […] © G4Media.ro.
18:00
Pentru prima dată în lume, un pacient desemnat orb din punct de vedere legal a primit o cornee imprimată 3D, realizată din celule ale ochiului uman, marcând astfel începutul de succes al unui studiu clinic aflat într-o fază incipientă, a anunţat producătorul imprimantei medicale, compania Precise Bio, citată de agenția de știri Reuters. Transplanturile de […] © G4Media.ro.
18:00
Zelenski, discurs adresat poporului ucrainean: Fie cele 28 de puncte dificile, fie cea mai dificilă iarnă de până acum. Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie # G4Media
„Acesta este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră”, a declarat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj video adresat poporului ucrainean, transmite serviciul în limba rusă al BBC. „Acum, Ucraina s-ar putea confrunta cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie cele 28 […] © G4Media.ro.
18:00
Pastele de vineri seara. Spaghetti alla disperata – o rețetă care combină într-un sos ingrediente de mai multe feluri, pe care le avem de regulă prin frigider sau cămară. Rapide, savuroase și de post # G4Media
Pastele alla disperata sunt o rețeta rapidă și extrem de gustoasă, care conjugă ingredientele clasice de la Mediterana cu ciupercile, simbol al muntelui. Un fel spaghetti alla puttanesca la care adăugăm și ciuperci. Din această alăturare neobișnuită pare că derivă și numele – o îngemănare de ingrediente fără legătură aparentă, în intenția de a crea […] © G4Media.ro.
18:00
Biserica catolică din Spania a primit anul acesta aproape 100 de plângeri din partea victimelor abuzurilor sexuale # G4Media
Biserica catolică spaniolă spune că a primit circa 101 plângeri din partea victimelor abuzurilor sexuale comise în sânul său prin intermediul unui mecanism de despăgubire instituit recent, a anunţat vineri Francisco Garcia Magan, secretar general al Conferinţei episcopale spaniole (CEE), informează agenția de știri AFP. Criticată de mult timp pentru opacitatea sa în ceea ce […] © G4Media.ro.
17:50
Un fost europarlamentar britanic, condamnat la 10 ani de închisoare după ce a primit bani pentru discursuri favorabile Rusiei în Parlamentul European # G4Media
Un fost europarlamentar britanic din partidul pro-Brexit UKIP, Nathan Gill, a fost condamnat vineri de un tribunal din Londra la 10 ani şi jumătate de închisoare pentru că a susţinut în Parlamentul European discursuri favorabile Rusiei, în schimbul unor sume de bani primite din partea unui politician ucrainean pro-rus, relatează agenţiile de știri AFP şi […] © G4Media.ro.
17:40
Zuckerberg și directorii Meta vor plăti acționarilor 190 de milioane de dolari pentru a rezolva acuzațiile privind încălcarea confidențialității utilizatorilor de Facebook # G4Media
Mark Zuckerberg, alături de actuali și foști membri ai conducerii Meta Platforms vor plăti 190 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile acționarilor, care susțin că au prejudiciat compania prin încălcarea confidențialității utilizatorilor Facebook, potrivit unui acord făcut public joi, citat de Reuters și preluat de Mediafax. © G4Media.ro.
17:40
Premierul Ilie Bolojan anunță că Guvernul va introduce un mecanism propriu de sancțiuni pentru a aplica deciziile SUA în cazul Lukoil / Romgaz, protejată în proiectele din Marea Neagră # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că Guvernul va publica luni un act normativ care creează un mecanism românesc de sancțiuni, complementar celui european, astfel încât România să poată aplica și sancțiuni decise unilateral de SUA. Decizia de activare a acestui mecanism va fi luată în decembrie. De asemenea premierul a precizat că Guvernul a […] © G4Media.ro.
17:40
VIDEO EXCLUSIV | Ce suplimente pot lua câinii și pisicile în sezonul rece: Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
În sezonul rece, la fel ca și oamenii și animalele de companie au nevoie de o suplimentare a dietei, astfel încât starea lor de sănătate să se mențină în parametri optimi. Cu toate că hrana care le este destinată special are nutrienții și vitaminele corespunzătoare, medicii recomandă în aceasta perioadă și alte suplimente, atenție însă, […] © G4Media.ro.
17:40
Blocul Naţional Sindical: În rezultatele bugetare şi în nivelul de trai al românilor nu există nicio urmă de revenire la o funcţionare normală a economiei / Măsurile luate nu au dus la redresarea economiei, ci la perturbarea ei # G4Media
Blocul Naţional Sindical (BNS) contrazice ferm, vineri, declaraţiile premierului Ilie Bolojan referitoare la rezultatele măsurilor luate până acum, pe care le cataloghează ”triumfaliste şi rupte de realitate”. ”Ceea ce premierul României numeşte a fi «redresare care funcţionează», în realitate este un picaj al economiei”, transmis sindicaliştii. Aceştia au reacţionat după ce premierul a afirmat că […] © G4Media.ro.
17:40
Mercedes-Benz va înceta producția modelului C63 cu patru cilindri și a altor câteva modele AMG în 2026 # G4Media
Potrivit unei informații publicate de Motor1.com, producția actualului Mercedes-AMG C63 urmează să fie oprită în primăvara anului 2026, măsură ce face parte dintr-un plan mai amplu de restructurare a gamei AMG cu motoare în patru cilindri. © G4Media.ro.
17:20
Prefectul de Prahova şi primarul din Sinaia, chemaţi la Parchet într-un dosar de abuz în serviciu care vizează motivele pentru care edilul nu a fost revocat, deşi nu şi-a îndeplinit atribuţiile mai mult de 6 luni # G4Media
Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim şi primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, au fost audiaţi, vineri, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, într-un dosar în care procurorii anchetează motivele pentru care edilul din Sinaia, anchetat de Direcţia Naţională Anticorupţie, nu a fost eliberat din funcţie, deşi timp de peste şase luni nu şi-a […] © G4Media.ro.
17:10
Președintele Donald Trump a propus Ucrainei un plan ”de pace”. Textul public arată de fapt că e un plan de capitulare în fața Rusiei și o invitație pentru o viitoare agresiune armată în regiune. Putin ar primi fără luptă un teritoriu mai mare decât cel controlat acum de armata sa, plus garanții că Ucraina nu […] © G4Media.ro.
17:10
Andrei Rațiu a semnat prelungirea contractului cu Rayo Vallecano, internaționalul român acceptând o înțelegere valabilă până în luna iunie a anului 2030. Fundaș dreapta al tricolorilor, Rațiu a pus astfel capăt tuturor speculațiilor din ultimele luni care-l dădeau plecat de la gruparea madrilenă din La Liga. „Andrei Rațiu și Rayo Vallecano de Madrid au ajuns […] © G4Media.ro.
17:10
Consumatorii britanici de droguri sunt avertizaţi că ajută la alimentarea maşinăriei ruse de război / Traficanţii şi-au cumpărat o bancă în Kârgâzstan / Banii, scoşi din ţară în cutii de detergent sau lapte praf # G4Media
Britanicii care cumpără ocazional cocaină ar putea finanţa fără să ştie războiul Rusiei în Ucraina. Profiturile obţinute din vânzarea de droguri sunt adesea transformate în criptomonede şi, potrivit Agenţiei Naţionale britanice de Combatere a Criminalităţii, aceste venituri au o legătură directă cu „evenimentele geopolitice care provoacă suferinţă în întreaga lume”, inclusiv în Ucraina, relatează canalele […] © G4Media.ro.
16:50
Plecare de marcă de la CSM București: Elizabeth Omoregie se desparte de campioana României # G4Media
Elizabeth Omoregie (28 de ani) va pleca de la CSM București, campioana României la handbal feminin, sportiva urmând să evolueze din vara lui 2026 pentru Ferencvaros Budapesta, anunță handbalista pe contul personal de Instagram. Omoregie este una dintre cele mai reprezentative jucătoare care au evoluat în ultimii ani la CSM București. Handbalista s-a înțeles cu […] © G4Media.ro.
