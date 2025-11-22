Apel public la transparență: Fotoreporterii Inquam Photos îi cer premierului Bolojan să le permită accesul înaintea ședințelor de guvern, nu să trimită jurnaliștilor poze făcute de angajații Executivului

08:40

Laura Zarafin, medic primar de ATI la Spitalul Colentina din Capitală a explicat pentru News.ro cum vede sistemul de sănătate românesc acum, după aproape 35 de ani de muncă. Medicul a vorbit despre faptul că mulţi rezidenţi nu sunt plătiţi pentru gărzi, că fac muncă de voluntariat şi că foarte puţini dintre ei ajung să […] © G4Media.ro.