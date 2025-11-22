Cum să cumperi un inel de logodnă: sfaturi pentru alegerea mărimii, designului și caratajului potrivit
G4Media, 22 noiembrie 2025 11:50
Nu există o formulă exactă pentru a găsi inelul perfect, dar aceste recomandări ale expertei în bijuterii Annabel Davidson te vor ghida la fiecare pas, conform The Telegraph. Așadar, te-ai hotărât să pui întrebarea. Poate ai deja o idee despre locul în care vei îngenunchea și despre ce vei spune, însă alegerea inelului perfect pentru […]
• • •
Acum 10 minute
12:10
Blocul Național Sindical (BNS) anunță sâmbătă că Sindicatul Reparații Navale „Navrom" Galați va organiza luni, începând cu ora 07:00, o grevă de avertisment de două ore în incinta Navrom Shipyard SRL Galați. Revendicarea principală este reluarea negocierilor colective, transmite MEDIAFAX. Măsura va viza sectoarele de activitate în care sunt salariați membri de sindicat. Revendicarea principală […]
12:10
Cod galben de inundații în șase județe / Viituri rapide pe râurile mici și scurgeri importante # G4Media
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis Cod galben de inundații pentru șase județe, valabil de sâmbătă la prânz până duminică dimineața, transmite Mediafax. Sunt vizate scurgeri importante pe versanți, viituri rapide pe râurile mici și creșteri de debite cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. În intervalul sâmbătă, ora 12.00 – […]
12:10
Cele mai scandaloase cinci puncte din planul american de pace în 28 de puncte pentru Ucraina # G4Media
Planul Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina nu doar că favorizează Rusia, agresorul și pedepsește victima. El arată și cât de puțin mai consideră Washingtonul că Europa este esențială pentru propria sa securitate, scrie American Abroad. Vineri dimineață, vicepreședintele JD Vance l-a sunat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Mesajul a fost direct: […]
Acum 30 minute
12:00
O nouă cursă pentru Lună prinde contur în SUA / Elon Musk ajunge față în față cu Jeff Bezos, pe fondul temerilor SUA că Beijingul va câștiga noua cursă spațială # G4Media
Nu mai este un secret pentru nimeni că Statele Unite și China se află într-o cursă acerbă pentru privilegiul de a fi prima țară care trimite oameni pe Lună după mai bine de 50 de ani. Însă, în această competiție internațională, se conturează și o rivalitate între miliardarii americani. Elon Musk și Jeff Bezos pare […]
12:00
Cum încearcă Ucraina şi aliaţii săi încearcă să strângă rândurile în faţa planului lui Trump – analiză AFP # G4Media
Ucraina şi aliaţii săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti care durează de aproape patru ani, Donald Trump somându-l pe Volodimir Zelenski să îl accepte rapid, relatează AFP, citată de News.ro. „Va trebui să-i placă, iar dacă nu-i place, atunci, ştiţi, […]
11:50
VIDEO revoltător | Afacerea „eutanasia” / După 12 ani și sute de milioane de euro cheltuite, în Romania încă mai sunt 5 milioane de câini pe străzi: „Eutanasia este legea suferinței. Câinii sunt exterminați, uciși cu benzină” # G4Media
Sunt 12 ani de când legea eutanasierii câinilor sănătoși, fără stăpân, a fost implementată în țara noastră. O lege care nu a adus beneficii în gestionarea câinilor de pe străzi, dar le-a umplut buzunarele multora, susțin mai multe ONG-uri. În cei 12 ani s-au cheltuit sute de milioane de euro, bani de la bugetul de […]
11:50
Bezea flambată deasupra, înghețată care nu se topește, înăuntru. Omelette norvégienne, desertul spectaculos care sfidează legile fizicii. În America i se spune „baked Alaska” # G4Media
Deși numele trimite cu gândul la o specialitate nord-europeană, desertul omelette norvégienne s-a născut în Franța, în secolul al XIX-lea. Este un desert spectaculos, creat pentru a surprinde: pune la un loc gheața și focul, înghețata cu focul. Miezul rece de înghețată este îmbrăcat într-un strat generos de bezea rumenit rapid, astfel încât crusta devine […]
11:50
Administrația prezidențială anunță modificări ”de natură conceptuală” la Strategia de Apărare, după comentariile societății civile și ale unor instituții # G4Media
Administrația prezidențială anunță modificări de natură conceptuală la Strategia de Apărare a Țării pe 2025-2030 după ce a primit comentarii de la societatea civilă și mai multe instituții cu atribuții în zona apărării, securității naționale și politicii externe.: "Au permis detalierea unor mesaje cheie", se arată într-un comunicat transmis sâmbătă. Președinția transmite că modificările vizează atât […]
11:50
Acum o oră
11:40
DEZBATERE LIVE Luni, 24 noiembrie, ora 15.30: Cât de multe știu tinerii despre fondurile europene? / Rezultate sondaj de opinie exclusiv G4Media # G4Media
Care sunt cele mai cunoscute proiecte cu fonduri europene și în ce zone din țară se știu mai multe lucruri despre ele? Politica de coeziune este cunoscută în rândul tinerilor, sau doar au auzit în treacăt despre aceasta? Care este legătura dintre cei cu familii în diaspora și informarea despre fonduri europene? Care sunt sursele […]
11:30
Max Verstappen, despre dificultățile de pe circuitul din Las Vegas: „Nu a fost deloc distractiv” # G4Media
Max Verstappen (Red Bull Racing) va porni din linia întâi, alături de poleman-ul Lando Norris (McLaren), în cursa finală a Marelui Premiu din Las Vegas, după ce a terminat pe doi calificările de sâmbătă dimineață. Totuși, olandezul a subliniat condițiile grele de pilotaj de pe pista udă care se usca în timpul sesiunii. „A fost […]
11:30
Atemporal sau kitsch? De ce bogații și oamenii celebrii au fost mereu obsedați de toaletele din aur # G4Media
Controversa legată de toaletă care amenință acum să cuprindă guvernul lui Volodimir Zelenski este doar cel mai nou episod dintr-o fascinație veche de secole. La prima vedere, dezvăluirea că Timur Mindici, un apropiat și fost partener de afaceri al lui Zelenski, are o toaletă din aur pare o știre de „silly season", genul care apare […]
11:30
Călătorii care zboară spre China riscă să rămână fără bateriile externe dacă nu au pe ele marcajul CCC # G4Media
Călătorii care zboară spre China riscă să rămână fără bateriile externe dacă nu au pe ele marcajul CCC, transmite Mediafax. Aeroporturile chineze confiscă încărcătoarele fără certificare, iar turiștii au văzut tăvi întregi pline cu dispozitive confiscate. Paul Goldsack a descoperit surpriza neplăcută la aeroporturile din Shanghai Pudong și Beijing Capital. La fiecare control de securitate, […]
Acum 2 ore
11:00
Sărbătorile se apropie. Pe măsură ce ne pregătim să socializăm, să bem și să ne amestecăm în tot felul de conversații, cred că este important să clarificăm un lucru: small talk-ul este grozav! Oamenilor le place să se plângă de small talk. Pe Reddit, utilizatorii îl numesc „dureroas", „necinstit" și „o corvoadă", conform The Guardian. […]
10:50
VIDEO Doi frați români și-au îndeplinit visul din copilărie și au devenit carabinieri / Ei sunt Ștefan și Ștefania: ”Tatăl nostru ne-a învățat valoarea muncii, loialitatea și recunoștința față de această țară” # G4Media
În Varese, în nordul Italiei, frații Ștefan și Ștefania Sandu își realizează visul din copilărie: să devină polițiști. Crescuți în Piemont, fii ai unui bărbat care a fugit din România, astăzi poartă aceeași uniformă pentru a servi statul, notează presa italiană. Ambii sunt acum în serviciu în provincia Varese, cei doi frați sunt copiii unui […]
10:40
Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană, transmite JD Vance # G4Media
Orice plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană, a declarat vineri vicepreşedintele american JD Vance, relatează dpa, citată de Agerpres. Preşedintele american Donald Trump a dat Kievului un termen limită până joi pentru a răspunde la cel mai recent plan de pace al său pentru Ucraina, care […]
10:40
METEO Lapoviţă, ninsoare și depuneri de polei în mai multe regiuni ale ţării / Cod galben pentru zonele montane din șase județe # G4Media
Meteorologii anunţă lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni ale ţării, dar şi depuneri de polei. În zonele montane înalte se va depune din nou strat de zăpadă. În plus, vremea se răceşte în continuare, transmite News.ro. Potrivit ANM, în perioada 22 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 10, vor fi precipitaţii în cea […]
10:30
Considerate mult timp accesorii decorative și inocente, fundele revin în 2025 ca unul dintre cele mai puternice semnale estetice ale momentului. De la adaptarea semnată de Emerald Fennell pentru Wuthering Heights, unde fundele apar obsesiv ca motiv vizual, până la podiumurile marilor case de modă, acest detaliu cândva copilăresc devine o declarație culturală complet reinventată, […]
Acum 4 ore
10:10
Trump, criticat în comentarii pentru planul de pace-capitulare a Ucrainei, la o postare devenită virală pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA în România # G4Media
Președintele Donald Trump este aspru criticat în comentariile unei postări ale Ambasadei SUA în România, din cauza planului de pace propusă Ucrainei, care arată, de fapt, ca o capitulare a Kievului în fața Rusiei agresoare. Ambasada a publicat o fotografie cu Trump îmbrăcat în frac, cu papion, și mesajul: "Leadershipul american pe scena mondială". În […]
09:30
Cum un element chimic puțin cunoscut ar putea alimenta următoarele secole ale explorării spațiale # G4Media
Americiul, un izotop puțin cunoscut publicului larg, este considerat tot mai mult de cercetători drept „combustibilul viitorului explorării spațiale", un înlocuitor al plutoniului-238 care a alimentat misiunile istorice Voyager. Iar această schimbare ar putea remodela modul în care omenirea explorează spațiul profund, de la sonde interstelare la misiuni pe lumi îndepărtate, informează Interesting Engineering. Voyager […]
09:30
Politicile UE privind consimțământul pentru cookie-uri au reprezentat o prezență enervantă și inevitabilă în navigarea pe internet în Europa de la introducerea lor, în 2018. Însă acest „coșmar al cookie-urilor" este pe cale să se destrame, datorită unor modificări importante propuse de Comisia Europeană, anunță The Verge. Această schimbare cheie face parte dintr-un nou Pachet […]
09:20
VIDEO | All you can eat, un tip de restaurant care face furori în Spania/ Plătești fix, mânânci cât vrei/ Majoritatea sunt cu profil japonez sau chinezesc, dar moda a fost adoptată și de locații cu specific vegetarian sau de carne # G4Media
Spaniolii iubesc restaurantele cu meniu fix și cu bufet. Primele au un meniu cu trei feluri la alegere dintr-o listă, dar cele bufet sunt cu mâncare nelimitată la prețul primelor. Așa că all you can eat au devenit rapid „foarte la modă".
09:10
VIDEO Incendiu la un apartament din Sectorul 5 / Degajări mari de fum / Pompierii caută eventuale victime # G4Media
Un incendiu puternic are loc sâmbătă dimineață, la un apartament din Sectorul 5, de pe strada Sg. Ion Nuțu. Sunt degajări mari de fum în timp ce pompierii caută eventuale victime. Incendiul are loc într-un apartament de la etajul 5, într-un bloc cu 11 etaje. Pentru gestionarea situației de urgență intervin: 7 autospeciale de stingere, […]
08:50
Apel public la transparență: Fotoreporterii Inquam Photos îi cer premierului Bolojan să le permită accesul înaintea ședințelor de guvern, nu să trimită jurnaliștilor poze făcute de angajații Executivului # G4Media
Fotoreporterii agenției Inquam Photos îi cer premierului Ilie Bolojan, printr-un apel public făcut vineri, să le permită accesul înaintea ședințelor de Guvern pentru a face fotografii: "Limitarea accesului presei, o trăsătură definitorie în regimurile iliberale", îi transmit fotoreporterii Inquam premierului. Agenția mai transmite că Executivul a decis să trimită propriile fotografii de la ședințe sau […]
08:50
Durerea cauzată de dispariția animalului de companie este reală. Cum să faci față pierderii celui mai bun prieten al tău # G4Media
Viața nu este mereu roz. Fie că este vorba de un prieten sau de un membru al familiei, la un moment dat, toată lumea se confruntă cu moartea cuiva drag.
08:40
Mărturiile unui medic ATI, înainte de pensionare: ”Este din ce în ce mai complicat sistemul ăsta şi din ce în ce mai periculos / Rezidenţii nu sunt plătiţi nici acum în gardă, fac voluntariat în continuare” # G4Media
Laura Zarafin, medic primar de ATI la Spitalul Colentina din Capitală a explicat pentru News.ro cum vede sistemul de sănătate românesc acum, după aproape 35 de ani de muncă. Medicul a vorbit despre faptul că mulţi rezidenţi nu sunt plătiţi pentru gărzi, că fac muncă de voluntariat şi că foarte puţini dintre ei ajung să […]
08:30
VIDEO&FOTO Noul cinema „Johnny”, dedicat marelui actor și sportiv Johnny Weissmüller, și-a deschis porțile. Este al patrulea cinematograf modernizat și redat pubicului în Timișoara # G4Media
Cinema Johnny, regândit ca un centru cultural al cartierului Freidorf și denumit în memoria marelui actor și înotător Johnny Weissmüller, care s-a născut aici, a fost inaugurat, vineri seara, chiar cu filmul "Tarzan – omul maimuță", capodopera americană din 1932. Cinema Johnny este al patrulea cinematograf preluat de Primărie de la RADEF care a fost […]
Acum 6 ore
08:10
Barcelona revine astăzi „acasă”: Lista deloc scurtă cu fotbaliștii din lot ce n-au jucat niciodată pe Camp Nou # G4Media
FC Barcelona revine oficial pe legendarul său stadion Camp Nou, astăzi, împotriva lui Athletic Bilbao, după doi ani și jumătate de fotbal prestat pe „terenul propriu" din Montjuic sau din baza sportivă. Meciul va avea loc de la ora 17:15 și va face parte din cadrul etapei a 13-a din campionatul intern al Spaniei. Prima […]
08:00
Trafic blocat între două localități din Constanța / Șoferul unui autoturism a murit în urma unui accident cu un TIR # G4Media
Circulația rutieră este complet oprită, sâmbătă dimineață, pe DN 3 Ciocârlia-Murfatlar, în județul Constanța, după un accident mortal în care au fost implicate un autoturism și un TIR, transmite Mediafax. Șoferul mașinii și-a pierdut viața în urma impactului. Centrul INFOTRAFIC estimează reluarea circulației după ora 07.00.
07:50
Ministerul Apărării a ridicat două avioane de luptă F-16 după noi atacuri ale Rusiei, la graniță cu Tulcea / A fost trimis mesaj RO-Alert # G4Media
Ministerul Apărării Naționale (MApN) transmite într-un comunicat de presă trimis sâmbătă dimineață că în noaptea de 21 spre 22 noiembrie au fost ridicate două avioane de luptă F-16 după noi atacuri ale Rusiei la graniță cu Tulcea. În nordul județului populația a fost alertat prin mesaje RO-Alert. Dronele au căzut în zona Ismail din Ucraina, […]
07:30
VIDEO demonstrativ: Câinii de la Autoritatea Vamală din România în acțiune. Cum se antrenează pentru a combate criminalitatea organizată legată de migrație # G4Media
Echipele canine din cadrul Autorității Vamale din România își perfecționează continuu abilitățile pentru a detecta obiecte ascunse și a combate criminalitatea organizată legată de migrație. În cadrul unui parteneriat cu Agenția Națională de Combatere a Criminalității din
07:30
Peste 135,5 miliarde de dolari pentru relansarea economiei Japoniei și sprijinirea consumatorilor / Este eliminată taxa pe benzină # G4Media
Guvernul de la Tokyo a aprobat vineri un pachet de stimulente în valoare de 21,3 trilioane yeni (aproximativ 135,5 miliarde dolari), în încercarea premierului Sanae Takaichi de a relansa economia încetinită şi de a oferi sprijin gospodăriilor afectate de inflaţie, relatează CNBC, citată de News.ro. Programul, relatat de NHK, este structurat pe trei direcţii: combaterea […] © G4Media.ro.
07:20
Amazon concediază peste 1.800 de ingineri, în cele mai ample disponibilizări din istoria companiei / Sunt afectate aproape toate segmentele gigantului tehnologic # G4Media
Amazon a efectuat luna trecută peste 14.000 de disponibilizări, afectând aproape toate segmentele gigantului tehnologic, de la cloud şi dispozitive, la publicitate, retail şi divizia de produse alimentare. Însă o categorie profesională a suportat lovitura cea mai dură: inginerii, relatează CNBC, citat de News.ro. Datele din documentele depuse în New York, California, New Jersey şi […] © G4Media.ro.
07:20
Lando Norris va pleca din pole position în cursa Marelui Premiu din Las Vegas / Hamilton, eliminare șoc din Q1 # G4Media
Lando Norris va pleca din pole position în cursa Marelui Premiu din Las Vegas după ce a fost cel mai rapid în calificări sâmbătă dimineața (1:47.934). Max Verstappen (RedBull Racing) va fi în linia întâi cu pilotul de la McLaren (+0.323), în timp ce Lewis Hamilton (Ferrari) a provocat șocul zilei și a fost eliminat […] © G4Media.ro.
06:40
Ideea de amesteca repete totul într-o tavă și a o da la cuptor nu e deloc rea, pentru o zi de weekend. Putem prepara omlete minunate și la cuptor, nu doar în tigaie, pe flacără, deci fără a trebui să stăm lângă ele și să controlăm îndeaproape procesul. Tehnic, este vorba de o frittata, dar […] © G4Media.ro.
06:20
Ferrari este cea mai de succes echipă din istoria Formulei 1, cu toate că în ultimii ani Scuderia se zbate într-o zonă cenușie. Echipa de la Maranello deține din 2004 un record important din Marele Circ: are un total de 249 de victorii în cursele din F1 în calitate de producător de motoare, transmite racefans.net. […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
06:10
Scandalul revine la McLaren, după o repostare surprinzătoare a lui Piastri la adresa echipei „papaya” # G4Media
Nu este deloc liniște în garajul McLaren înainte de cursa din Las Vegas, Ocar Piastri repostând pe Instagram o declarație a lui Bernie Ecclestone în care fostul șef al F1 spunea că echipa „papaya” preferă un campion mondial britanic, adică pe Lando Norris. Cu doar trei etape înainte de finalul sezonului palpitant din Formula 1, […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:10
De la o librărie de numai 11 metri pătrați pe strada Edgar Quinet din București, unde Nicoleta Iordan și Șerban Radu adunau prieteni în jurul cărților, muzicii și ceaiului, la cea mai mare rețea de librării din România: 60 de spații, dintre care trei în Republica Moldova. E infrastructură culturală care e construită zilnic de […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:50
Asistentele medicale formate în România pot acum să ocupe posturi în sectorul public italian / Reguli mai clare, termene mai scurte și aliniere directă la standardele UE # G4Media
Decretul de recunoaștere a calificărilor profesionale a fost publicat în Italia, iar acesta dă undă verde pentru asistenții medicali români cu experiență și calificări obținute după 2024. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a decretului care reglementează recunoașterea calificărilor, asistenții români vor putea participa la concursurile publice organizate de autoritățile sanitare locale, spitale și unități […] © G4Media.ro.
22:40
Ce înseamnă neurodiversitatea la animale și cum ne schimbă modul de a le îngriji: Sfaturi pentru o relație mai armonioasă cu prietenii noștri necuvântători # G4Media
Tot mai multe persoane devin conștiente de neurodiversitate, iar diagnostice precum autismul și ADHD (tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenție) sunt tot mai des întâlnite. În paralel, oamenii de știință încep să se întrebe dacă și animalele noastre pot experimenta lumea într-un mod diferit, datorită diversității funcționării creierului lor. © G4Media.ro.
22:40
Populistul pro-rus Robert Fico exclude modificarea Constituţiei Slovaciei pentru a elimina un amendament controversat care încalcă dreptul comunitar # G4Media
Prim-ministrul slovac, populistul pro-rus Robert Fico, a declarat vineri că procedura de încălcare a dreptului comunitar iniţiată de Comisia Europeană (CE) împotriva ţării sale pentru aprobarea unui amendament constituţional care acordă întâietate legislaţiei naţionale faţă de legislaţia UE în anumite aspecte este doar o „măsură preventivă” şi a exclus modificarea Constituţiei, informează EFE, citat de […] © G4Media.ro.
22:30
Mai mulţi turişti, înşelaţi de o reclamă falsă generată cu AI referitoare la un târg de Crăciun la Palatul Buckingham # G4Media
Când Brygida, o turistă poloneză, a ajuns vineri la palatul Buckingham, se aştepta să vadă o piaţă tradiţională de Crăciun, dar şi ea, asemenea altor turişti, a fost înşelată de o reclamă falsă ilustrată cu o imagine generată de inteligenţa artificială, informează AFP citată de Agerpres. ”Am venit aici pentru că am crezut că e […] © G4Media.ro.
22:10
Sechestru pe Salina Turda: o parte din datoriile Primăriei Turda către STP Alba, preluate de un afacerist orădean / Horea Vușcan e cunoscut pentru înființarea primei platforme de tranzacționare a monedei bitcoin din țară # G4Media
Un om de afaceri din Oradea a pus sechestru pe acțiunile societății ce administrează Salina Turda. Afaceristul este cunoscut pentru înființarea primei platforme de tranzacționare a monedei bitcoin din țară. Acesta a preluat o parte din datoriile Primăriei Turda către STP Alba, anunță Alba24. Salina Turda are unic acționar Primăria Turda, iar Horea Tudor Vușcan […] © G4Media.ro.
22:00
Trump dă Ucrainei termen limită pentru acceptarea panului american: Thanksgiving, joi, 27 noiembrie / „Joi este, credem noi, un moment adecvat” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump apreciază într-un interviu acordat joi Fox News Radio că ziua sărbătorii Thanksgiving – joi, 27 noiembrie – este un termen limită ”adecvat” ca Ucraina să dea undă verde planului american de soluţionare a conflictului din Ucraina, transmite News.ro. ”Eu am avut multe termene-limită, iar atunci când lucrurile merg bine tendinţa este […] © G4Media.ro.
21:30
Putin ameninţă să cucerească şi mai multe teritorii, dacă Ucraina nu acceptă planul american care arată ca o capitulare a Kievului # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă, vineri, într-o reuniune guvernamentală transmisă în direct la televizor, să cucerească şi mai multe teritoriu ucrainean, dacă Ucraina nu acceptă planul american, transmite News.ro. Planul propus de către Statele Unite în Ucraina poate ”servi ca bază a unei rezolvări definitive” a războiului, a declarat liderul de la Kremlin. ”El poate […] © G4Media.ro.
21:30
Csikszereda a obținut o victorie importantă în fața Unirii Slobozia, scor 2-1, în prima partidă a rundei cu numărul 17 din Superliga României la fotbal, disputată vineri seară, la Miercurea Ciuc, anunță Mediafax. Meciul a oferit momente memorabile, inclusiv un gol marcat din propria jumătate de Vlad Pop (’62), unul dintre cele mai rare reușite […] © G4Media.ro.
21:20
Eli Lilly este primul producător de medicamente care atinge 1 trilion de dolari, valoare de piață / Creștere explozivă a pieței medicamentelor pentru slăbit # G4Media
Eli Lilly a atins vineri o valoare de piață de 1 trilion de dolari, devenind primul producător de medicamente care intră în clubul exclusivist dominat de giganții tehnologici și subliniind ascensiunea sa ca lider în domeniul produselor pentru slăbit, scrie Mediafax, care citează Reuters. Creșterea cu peste 35% a acțiunilor companiei în acest an a […] © G4Media.ro.
21:10
Numărul de angajaţi în industria auto din Germania, la cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani # G4Media
Numărul de angajaţi în industria auto din Germania a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani, reducerea activităţii celei mai mari economii europene afectând procesul de producţie şi forţa de muncă, transmite Xinhua, citată de Agerpres. © G4Media.ro.
21:10
Nicuşor Dan: Urmăresc cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Rusiei / Mă alătur mesajului liderilor europeni care au asigurat Ucraina de sprijinul lor continuu # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, vineri seara, că urmăreşte cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, el arătând că se alătură mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu. Şeful statului mai declară că susţinerea suveranităţii Ucrainei, alături de SUA, i se pare […] © G4Media.ro.
21:00
Scoox prezintă Zero X7, un vehicul electric urban cu direcție hub-center și design neconvențional # G4Media
Scoox, un nou brand chinezesc din segmentul mobilității electrice, a prezentat modelul Zero X7, primul său vehicul pe două roți. Producătorul evită să îl încadreze strict ca motocicletă sau scuter, menționând doar că este un „vehicul electric compact”, proiectat în special pentru mediul urban. © G4Media.ro.
