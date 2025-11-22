Rusia atacă din nou în apropierea graniței cu România. RO-Alert la ora 01:33 pentru locuitorii din Tulcea
Click.ro, 22 noiembrie 2025 08:50
Noi atacuri cu drone au fost raportate în Ucraina, în apropierea graniţei cu România, ceea ce a determinat autorităţile să emită un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. Forţele Aeriene au ridicat două aeronave F-16 pentru monitorizarea situaţiei,
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:40
Ce trebuie să știe românii despre euro în Bulgaria. Cursul valutar și perioada de tranziție # Click.ro
Bulgaria se pregătește să devină, de la 1 ianuarie 2026, al 21-lea stat din zona euro, iar schimbările sunt deja discutate intens inclusiv de românii care tranzitează țara în drum spre Grecia. Pe rețelele sociale, sute de utilizatori pun întrebări
Acum 2 ore
08:10
Numerologia anului 2026. Cum te influenţează şi ce îţi aduce noul an. Ce trebuie să schimbi la tine pentru a avea succes pe toate planurile # Click.ro
Anul 2026 vine cu noi schimbări pentru toate zodiile horoscopului european. Ținând cont de faptul că următorul an va fi un An Universal (2+0+2+6 = 10 → 1), începe un nou ciclu karmic, iar energia zodiilor se resetează.
Acum 4 ore
07:10
Pierderea grăsimii abdominale nu ține doar de exerciții fizice, ci și de alimentația corectă. Combinația dintre o rutină de antrenament și o dietă echilibrată este cea mai eficientă metodă pentru a obține un abdomen mai plat și o siluetă sănătoasă.
06:10
Pe măsură ce înaintezi în vârstă, sistemul imunitar devine mai vulnerabil. Stilul de viață are un rol esențial în menținerea apărării naturale a organismului.
Acum 6 ore
05:10
Calcarul nu este doar o problemă vizuală, ci și un semn că sticla dușului tău începe să se deterioreze treptat. Depunerile albe, petele și aspectul mat al pereților de sticlă transformă chiar și baia curată într-una neîngrijită.
Acum 8 ore
02:10
Usuci rufele pe calorifer? Acest obicei îți poate pune serios în pericol plămânii și îți poate distruge casa # Click.ro
Uscarea hainelor pe calorifer poate părea o soluție rapidă și convenabilă în zilele reci de iarnă, dar acest obicei ascunde pericole serioase pentru plămâni și pentru casa ta.
Acum 12 ore
01:10
Zodia care astăzi, 22 noiembrie, va da lovitura vieții. Ce surpriză uriașă îl așteaptă pe acest nativ # Click.ro
Ziua de 22 noiembrie aduce vești importante pentru un anumit nativ, iar astrele par să fie aliniate perfect pentru a aduce schimbări majore în viața sa. Fie că este vorba despre carieră, bani sau relații personale, horoscopul de astăzi indică oportunități care nu trebuie ratate.
00:10
9 alimente bogate în magneziu care nu trebuie să lipsească din dieta ta. Ajută la prevenirea diabetului de tip 2 și reduce riscul de accident vascular cerebral # Click.ro
Specialiștii subliniază că magneziul poate ajuta la prevenirea bolilor cardiovasculare, a diabetului de tip 2 și chiar poate reduce riscul de accident vascular cerebral. Unele cercetări sugerează un efect protector și împotriva anumitor tipuri de cancer.
00:00
Loredana Groza, imagini adorabile cu Mihaela Rădulescu. Fotografiile s-au viralizat pe social media # Click.ro
Loredana Groza și-a încântat fanii cu câteva fotografii postate pe social media, în care apare alături de Mihaela Rădulescu. Cele două dive s-au întâlnit pe platourile de filmare de la PRO TV, cu ocazia aniversării a 30 de ani de existență a postului TV, iar programul aniversar va fi difuzat pe 1 de
21 noiembrie 2025
23:10
Cum se înțelege Ramona Gabor cu Mr. Pink? A ajutat-o să se lanseze în afaceri: „A fost mereu ca un mentor pentru mine în ceea ce privește business-ul” # Click.ro
Ramona Gabor a părăsit România acum ani de zile, și a decis să înceapă un nou capitol al vieții sale în Dubai. Și-a deschis o afacere cu parfumuri, iar mentor în antreprenoriat a fost chiar cumnatul său, Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor.
22:50
Ce așteptări salariale au tinerii și ce oferă angajatorii. Realitatea frustrantă a multor români: „Pachetul de beneficii oferit lasă de dorit” # Click.ro
Găsirea unui loc de muncă a devenit o țintă greu de atins pentru mulți tineri români, unii aflați chiar pe băncile facultății. Care sunt așteptările salariale ale multor tineri și cu ce situații dezamăgitoare se întâlnesc, aflați din continuarea acestui articol.
22:00
Lumea teatrului românesc, în doliu! S-a stins din viață Virgil Andriescu: „La revedere, prietene!” # Click.ro
Cinematografia românească a mai pierdut încă un actor iubit pentru cariera sa respectabilă de peste cinci decenii și rolurile memorabile. Virgil Andriescu s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani.
21:20
Și-a făcut târg de Crăciun, după ce a demisionat din televiziune. Răzvan Botezatu: „Prețuri pentru toate buzunarele!” Are și angajați nepalezi: „Suntem ca o familie!” # Click.ro
A demisionat din televiziune și-și deschide Târg de Crăciun. Răzvan Botezatu: „Prețuri pentru toate buzunarele!”. Are și angajați nepalezi: „Suntem ca o familie!”
Acum 24 ore
20:10
Ce face Alexandra Căpitănescu la doi ani de când a câștigat „Vocea României”? Va avea primul ei concert conceptual, #DILAILA # Click.ro
Una dintre cele mai distincte voci feminine ale rockului actual pregătește un proiect în care își asumă, poate în cel mai clar mod de până acum, libertatea creativă. Pe 4 decembrie, la Nook Club, Alexandra Căpitănescu propune publicului un concert.
20:00
Adriana Bahmuțeanu, marcată de problemele prin care trece de câteva luni: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională, spuneți-i cum vreți!” # Click.ro
Adriana Bahmuțeanu a ajuns la capătul puterilor. Vedeta nu s-a sfiit să vorbească public despre durerea prin care trece în ultimul an. Iată ce a transmis pe rețelele de socializare.
19:50
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța # Click.ro
O situație de-a dreptul neașteptată a avut loc în Floridsdorf, în nordul Vienei. O locatară dintr-un ansamblu rezidențial este deranjată de vecinul ei de la parter care fumează, iar în cele din urmă s-a ajuns chiar la un proces.
19:30
Realitatea dură de care s-a lovit un român stabilit în străinătate. Cât a plătit la un restaurant din Cluj: „Nu poți justifica o salată la 96 de lei” # Click.ro
Un clujean stabilit în străinătate, dar revenit într-o scurtă vizită în vacanță în România, a avut parte de un șoc atunci când a vizitat un restaurant din Cluj. Prețul ireale pe care trebuia să le plătească dacă voia să mănânce preparate clasice.
19:00
Se spune că trecutul este precum o țară străină, iar cu cât aflăm mai multe despre viața oamenilor din secolele trecute, cu atât această zicală pare din ce în ce mai adevărată.
18:40
Vedeta din România care consideră că seamănă cu Ion Creangă: „Tu ești stră-strănepotul lui cu siguranță! Trebuie să faci ceva cercetări...” # Click.ro
Un fost concurent de la Asia Express, și totodată iubitul unei influencerițe din România, și-a luat prin surprindere fanii din mediul online după ce a afirmat că seamănă cu Ion Creangă. Pentru a-și susține părerea, a postat o fotografie cu el și cu scriitorul român, încercând să scoată în evidență t
18:20
Premierul Ilie Bolojan, despre creșterea impozitelor pe proprietăți: „Încă din august era prevăzută...” Ce precizări face privind tăierea salariilor # Click.ro
În cursul zilei de vineri, premierul Ilie Bolojan a explicat faptul că creșterea impozitelor pe proprietăți din luna ianuarie era prevăzută încă din luna august.
18:20
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt protejate de Dumnezeu și își schimbă destinul # Click.ro
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt protejate de Dumnezeu și își schimbă destinul.
18:20
Peștele este considerat una dintre cele mai valoroase surse de proteine ușor digerabile, acizi grași omega-3 și vitamine esențiale.
18:10
Cadouri de Crăciun perfecte pentru fiecare zodie! Sfaturi de aur oferite de astrologul Andreea Dincă # Click.ro
Andreea Dincă, astrolog, ne învață cum să alegem cadoul de Crăciun care vorbește cu adevărat inimii celui drag. Fiecare persoană simte iubirea în felul său unic, iar secretul unui dar cu adevărat memorabil stă în înțelegerea acestei diferențe. De la adrenalina care aprinde inima unui Berbec, la răsf
18:00
Adela Popescu, ravisantă la un eveniment special. Ce ținută a purtat și cum le-a închis gura cârcotașilor: „Să n-aud comentarii!” # Click.ro
Adela Popescu, una dintre cele mai iubite actrițe și prezentatoare TV românești, a bifat o apariție de zile mari la gala dedicată aniversării a 30 de ani de la lansarea postului de televiziune PRO TV. Iată ce mesaj le-a transmis vedeta celor care se gândeau să îi critice vestimentația.
18:00
Octavian Ursulescu, amintiri cu Julio Iglesias, care îi face surprize de Crăciun: „Fetele întorceau capul după noi pe stradă”. Impresiile solistului spaniol despre România: „Țară superbă, femei frumoase” # Click.ro
Așa arată felicitarea primită de Octavian Ursulescu de la Julio Iglesias, de Sărbătorile de Iarnă. Adevărul despre prietenia lor de peste 50 de ani: ”Fetele întorceau capul după noi pe stradă”
17:50
Suma uriașă cu care s-a vândut un tablou faimos al artistei Frida Kahlo. Au fost bătute două recorduri # Click.ro
Este un test de inteligență care poate părea a fi destul de simplu, cel puțin la prima vedere. Mai precis, tot ce trebuie să facem este să găsim pisica ascunsă printre ratoni, în numai câteva secunde.
17:20
Horoscop sâmbătă, 22 noiembrie. Gemenii au karma de partea lor, iar Scorpionii primesc un mesaj care le schimbă viața # Click.ro
Horoscop sâmbătă, 22 noiembrie. Gemenii au karma de partea lor, iar Scorpionii primesc un mesaj care le schimbă viața.
17:10
Violența împotriva femeilor: România, printre cele mai afectate țări. Specialist: „Victima nu e de vină!" # Click.ro
Una din trei femei, din întreaga lume, a fost victima violenţei fizice sau sexuale, iar România se numără printre ţările cu cele mai îngrijorătoare statistici, o demonstrează un raport recent al OMS. În țara noastră, aproape 35 % dintre femei au raportat că au suferit cel puţin o dată în viaţă abuz
17:10
Filmul din 2024 care a cucerit publicul din România. A rămas în topul preferințelor de pe Netflix de două săptămâni # Click.ro
Deși s-a lansat anul trecut, acest film încă rămâne una dintre cele mai populare producții recente. Iar acum, el a reușit chiar să ajungă în topul preferințelor de pe Netflix în țara noastră, în ultimele două săptămâni.
17:10
Rumer Willis (37 de ani) a mărturisit că tatăl ei, Bruce Willis (70 de ani), nu o recunoaște întotdeauna atunci când îl vizitează, pe fondul luptei lui cu demența frontotemporală.
17:00
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni # Click.ro
Doi soți din New Jersey, Statele Unite ale Americii, au avut parte de norocul vieții lor după ce au câștigat de două ori la loterie, într-un interval de doar șase luni, potrivit Bild. Care erau șansele unui astfel de câștig și ce spune bărbatul, aflați din continuarea acestui articol.
16:50
16:40
Rețeta delicioasă perfectă pentru Postul Crăciunului! Cum se prepară rapid mâncarea de praz cu orez și măsline # Click.ro
În această perioadă din an, credincioșii din țara noastră au grijă să respecte cerințele Postului Crăciunului. Din fericire, există multe rețete simple, delicioase și sănătoase, care sunt perfecte pentru această perioadă din an!
15:30
Nestematele ascunse ale Europei pe timp de iarnă. Puțini turiști vizitează aceste târguri de Crăciun de vis # Click.ro
Deja ne apropiem cu pași repezi de finalul lunii noiembrie, iar tot mai multe târguri de Crăciun din Europa își deschid porțile pentru turiști veniți din toată lumea.
14:50
Cine râde la urmă râde mai bine! Fátima Bosch Fernández (25 de ani), care a fost umilită anterior de Nawat Itsaragrisil, directorul Miss Univers în Thailanda, a fost încoronată Miss Univers. Tânăra a devenit astfel cea de-a 74-a câștigătoare a prestigiosului concurs de frumusețe.
14:50
România are un meci greu, în primăvară, la Instanbul.
14:40
A început „bătălia ofertelor” pentru vacanța 2026. „Târgul de Turism al României” aduce reduceri de până la 60%! # Click.ro
Nu ți-ai planificat Sărbătorile din acest an, iar concediul din 2026 pare departe? Ei bine, nu mai aștepta! O soluție poate veni la Târgul de Turism al României, ediția de toamnă, deschis în Pavilionul B2 al Romexpo București.
14:30
Unul dintre cele mai performante sporturi nu scapă de metehnele violente.
14:20
Alegerea unui termostat de perete poate aduce economii importante la energie și un control mai bun asupra confortului termic din casă. Un model bine ales, cu funcții automate sau conectivitate la smartphone, te ajută să gestionezi consumul eficient și să reduci facturile. Instalarea unui astfel de t
14:20
Parchetul laminat este una dintre cele mai populare alegeri atunci când vine vorba de amenajarea locuinței. Și pe bună dreptate: este versatil, estetic, ușor de montat și oferă o gamă impresionantă de finisaje care pot imita perfect lemnul natural, piatra sau chiar betonul. În plus, costurile sale s
14:20
Pe măsură ce înaintezi în vârstă, nevoia de a rămâne activ și independent devine din ce în ce mai importantă. Tricicletele electrice se prezintă ca o soluție perfectă pentru seniorii care doresc să se bucure de libertate și mobilitate fără a face compromisuri la capitolul siguranță. Acest articol ex
14:20
O femeie care a călătorit prin lume vreme de 13 ani spune care este orașul ei favorit: „Nu este foarte cunoscut” # Click.ro
Italia este, fără doar și poate, una dintre cele mai populare destinații de vacanță din întreaga lume. Însă, indiferent de cât de mulți turiști ajung aici, tot mai există unele nestemate ascunse în peninsulă.
13:50
Motivul pentru care mulți români își țineau mașinile pe butuci iarna: „Traficul auto înainte de 1989 era un fel de glumă” # Click.ro
Iernile anilor '80 au fost extrem de dificile, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, țara se confrunta cu nenumărate lipsuri și probleme economice, în ultimii ani ai regimului comunist. Iar pentru ca situația să fie și mai dificilă, vremea făcea ca iernile să fie și mai greu de îndurat.
13:50
8 ani fără Stela Popescu. Marina Almășan: „Îi plăceau țuiculița ardelenească și slăninuța”. Dan Negru: „Purta tocuri și la 80 de ani”. Ce avere uriașă strânsese actrița? # Click.ro
8 ani fără Stela Popescu. Marina Almășan: „Îi plăceau țuiculița ardelenească și slăninuța cu ceapă”. Dan Negru: „Purta tocuri și la 80 de ani”. Ce avere strânsese?
13:30
Purcel la masă, tratat ca un client VIP în București! Imaginile care au stârnit valuri pe internet # Click.ro
Bucureștiul nu duce lipsă de imagini care devin virale peste noapte, însă de data aceasta serviciile „speciale” oferite unui… purcel au reușit să întreacă orice imaginație.
13:20
CFR Cluj primește vizita lui Rapid în Superliga României.
13:10
Andrew Tate a pierdut peste 800.000 de dolari în urma unor tranzacții nereușite: „Ar putea fi unul dintre cei mai slabi traderi din domeniul crypto” # Click.ro
Deși oameni din întreaga lume plătesc pentru sfaturile lui, controversatul influencer Andrew Tate a pierdut aproape un milion de dolari după ce a investit în criptomonede. Analiștii l-au descris drept „unul dintre cei mai slabi traderi din crypto”.
12:20
Adina Buzatu, în zor cu pregătirile pentru nunta fiicei! Cine este ginerele? „O să plâng de-o să leșin! Nu dau sfaturi că sunt nemăritată” # Click.ro
Adina Buzatu va fi soacră mică, anul viitor.
