Una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din România, sub sechestru. Primăria se plânge

Newsweek.ro, 22 noiembrie 2025 08:50

Salina Turda, una dintre cele mai spectaculoase și cunoscute atracții turistice din România, a fost ...

Acum 5 minute
09:10
A început campania electorală pentru Primăria București. Ce transmit principalii candidați? Care sunt regulile Newsweek.ro
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, la ora 0.00, a început campania electorală pentru Primăria București. Pr...
Acum 30 minute
08:50
Una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din România, sub sechestru. Primăria se plânge Newsweek.ro
Salina Turda, una dintre cele mai spectaculoase și cunoscute atracții turistice din România, a fost ...
Acum o oră
08:30
Criză politică și economică fără precedent, în Franța. Deputații au respins bugetul pentru anul următor Newsweek.ro
Franța trece printr-o criză politică și economică fără precedent în ultimii zeci de ani. Deputații a...
Acum 2 ore
08:00
SUA vor să dea Germaniei conducerea militară a NATO în Europa. 320.000 de miliari numai pe flancul estic Newsweek.ro
Statele Unite doresc ca Germania să preia comanda forțelor NATO în Europa, a declarat trimisul lui D...
08:00
Rusia a atacat iar cu drone Ucraina la granița cu România. Armata a ridicat două avioane F-16 Fighting Falcon Newsweek.ro
În această dimineață a fost dat mesaj Ro-Alert în nordul judeţului Tulcea și armata a ridicat două a...
08:00
Alexandru Iordache - Omul Anului în Marketing Digital Newsweek.ro
Gala Radar de Media 2025, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate comunicării, divertism...
07:50
Avion spion al SUA de la baza Mihail Kogălniceanu, misiune rară în Marea Neagră. Ce caută în apropierea Rusiei Newsweek.ro
Pentru a doua oară consecutiv, un avion spion al SUA „desenează” bucle deasupra Mării Negre pe o tra...
07:40
Amendă de 2.500 lei dacă arzi aceste lemne în sobă. Cu ce NU ai voie să te încălzești iarna? Newsweek.ro
Autoritățile avertizează că arderea lemnelor umede sau a deșeurilor în sobă poate atrage amenzi de p...
07:30
De ce mâncăm mai mult toamna și iarna? „Nu e foame ci creierul nostru”. De ce vrea sare, zahar și grăsimi? Newsweek.ro
Toamna și iarna avem tendința să mâncăm mai mult și mai nesănătos. Specialiștii au descoperit care e...
Acum 4 ore
07:10
Horoscop 23 noiembrie. Luna în Capricorn schimbă planurile Racilor. Vărsătorii, situații neașteptate Newsweek.ro
Horoscop 23 noiembrie. Luna în Capricorn schimbă planurile Racilor. Vărsătorii și Gemenii au parte d...
07:10
Sute de mașini de Poliție, implicate în accidente pe drumurile din România. Unele erau în misiune Newsweek.ro
Sute de mașini de Poliție au fost implicate, anul acesta, în accidente ruteire, pe drumurile din Rom...
06:30
Arhivele Naționale eliberează gratuit adeverințe la pensie în 12 luni. Cu 800 lei le ai în 10 zile Newsweek.ro
Arhivele Naționale ale României au anunțat că pensionarii care au nevoie de adeverințe pentru pensio...
Acum 12 ore
23:40
Nicușor Dan anunță când vom afla detalii despre lovitura pusă la cale de Potra și Călin Georgescu Newsweek.ro
Horațiu Potra a fost adus, aseară, în țaăr. Nicușor Dan a vorbit ca despre o reușită aducerea în Rom...
22:20
Preţul petrolului scade din nou, în timp ce Washingtonul și Kievul explorează calea păcii Newsweek.ro
Preţul petrolului scade din nou, pe burse, în timp ce Washingtonul și Kievul explorează calea păcii ...
21:40
Eli Lilly atinge o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari, cu medicamente de slăbit în plină expansiune Newsweek.ro
Fabricantul de medicamente Eli Lilly atinge o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari, cu medi...
21:10
Nicuşor Dan: Urmăresc cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Rusia - Ucraina Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că urmăreşte cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privin...
20:50
Ilie Bolojan: Interzicerile de cumul pensie-salariu vor viza exclusiv pensiile necontributive Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că, conform unui proiect de lege elaborat acum, interzicerile ...
20:40
Ilie Bolojan a primit plângeri de la mediul de business. Impozitul pe cifra de afaceri inhibă investiţiile Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit plângeri de la actanţii din mediul de business, conform cărora ...
20:30
Christine Lagarde (BCE): Economia Europei este orientată spre o lume pe cale de dispariție Newsweek.ro
Christine Lagarde, şefa Băncii Centrale Europene, spune că economia Europei este orientată spre o lu...
Acum 24 ore
20:00
JD Vance și-a exprimat speranța că soția sa hindusă va deveni creștină Newsweek.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, și-a exprimat speranța că soția sa hindusă, Usha, va deveni creștină...
19:50
Românii din Germania, în incertitudine: contribuțiile la sănătate ar putea crește. Cum îi va afecta? Newsweek.ro
Un pachet de reducere a costurilor este menit să mențină contribuțiile suplimentare pentru asigurare...
19:40
Un anunţ al lui Donald Trump a ras 400 de miliarde de dolari de pe piaţa criptomonedelor Newsweek.ro
Un anunţ al lui Donald Trump, privind tarifele vamale SUA - China, a ras 400 de miliarde de dolari d...
19:20
O campanie gigant de telecomunicații concediază 13.000 de angajați. „Concurența e prea puternică” Newsweek.ro
Gigantul american de telecomunicații Verizon Communications a anunțat un plan de reducere a personal...
19:20
Locul în care nu ai voie să pui frunze ude toamna. Poți pierde o grădină înflorită la primăvară Newsweek.ro
Atenție grădinari unde nu trebuie să puneți frunzele ude toamna. Noiembrie este perioada în care mul...
19:10
VIDEO Cine a cântat melodia &#34;Bună seara, iubite&#34; înainte Loredana Groza, la Cenaclul Flacăra? Suna perfect Newsweek.ro
Povestea șlagărului „Bună seara, iubite” este mult mai complexă decât pare. Înainte ca Loredana Groz...
18:50
Președintele Comitetului Militar al UE: Europa, în război hibrid fără frontiere. Ucraina ne desparte de Rusia Newsweek.ro
Europa trebuie să își consolideze urgent capacitățile de apărare, deoarece războiul Rusiei din Ucrai...
18:40
Cum să îngrijești păsările de curte în sezonul rece. Au nevoie de lumină dimineața pentru a depune ouă Newsweek.ro
Sezonul rece aduce provocări suplimentare pentru păsările de curte, de la frigul care poate afecta s...
18:20
Se depun formalități pentru a interzice țigările electronice la nivel mondial. Cum afectează sănătatea? Newsweek.ro
În ciuda rezistenței, o alianță pentru o interdicție globală a noilor produse pe bază de nicotină, c...
18:10
Horoscop Intrarea Soarelui în Săgetător. Cele 4 zodii care își schimbă destinul până pe 20 decembrie Newsweek.ro
Norocul favorizează 4 semne zodiacale în timpul sezonului Săgetătorului, din 21 noiembrie până în 20...
17:50
Alegerile pentru Primăria București intră în atenția platformelor de pariuri: apar primele cote Newsweek.ro
Alegerile parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei, programate pentru 7 decembrie 2025...
17:40
SUA amenință Ucraina că oprește ajutorul militar și infomațional dacă nu acceptă „pacea” cu Rusia. Newsweek.ro
Statele Unite au intensificat presiunea asupra Ucrainei, avertizând că ar putea reduce sprijinul în ...
17:30
MAI are deficit de personal de 22%. Bolojan: Poți să angajezi, să ai noi cheltuieli sau să redistribui oameni Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan este de părere că MAI poate angaja oameni însă ar fi mii de posturi care ar p...
17:30
Zăpadă de 15–20 cm în Parâng, Retezat și Șureanu. Salvamontul cere prudență pe creste Newsweek.ro
Stratul de zăpadă din masivele Parâng, Retezat şi Şureanu măsoară 15-20 cm la peste 1.800 m, iar sal...
17:20
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă” Newsweek.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, la prezentarea viziunii lui Ciprian Ciucu pentru Primă...
17:20
Ludovic Orban recunoaște tensiunile cu președintele Nicușor Dan și acuză PSD pentru blocajele din reforme Newsweek.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban i-a răspuns, vineri, lui Nicuşor Dan, el afirmând că via...
17:10
Ilie Bolojan, anunț important despre pensiile speciale: „Am agreat să nu depășească 70% din salariul net” Newsweek.ro
Ilie Bolojan crede că Guvernul își va asuma răspunderea pe pensiile magistraților săptămâna viitoare...
17:10
Adrian Dănilă – Din Oltenia anilor ’80 până în vârful sectorului rezidențial multifamilial din Statele Unite Newsweek.ro
Adrian Dănilă s-a născut și a crescut în România comunistă a anilor ’70 și ’80—o lume unde libertate...
17:00
România își duce propunerea la Oscar peste ocean: «Jaful secolului» ajunge în UK, Canada și SUA Newsweek.ro
„Jaful secolului” / „Traffic”, propunerea României pentru o nominalizare la Premiile Oscar, la categ...
16:50
resiuni asupra revistei Alecart, făcută de elevi, după o cronică la „Cravata galbenă” Newsweek.ro
Echipa filmului „Cravata galbenă”, producție dedicată celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a solic...
16:50
Ministerul Apărării anunță repetiția paradei de 1 Decembrie la Arcul de Triumf. Vor fi restricții de trafic Newsweek.ro
Ministerul Apărării anunță că pe 29 noiembrie vor avea loc repetițiile pentru parada de 1 Decembrie ...
16:30
Atenție, șoferi! Luați amendă în Bulgaria, trebuie s-o plătiți pe loc. Nu aveți card, nu mai puteți pleca Newsweek.ro
Autoritățile din Bulgaria au modificat Codul Rutier prin introducerea obligativității achitării pe l...
16:30
Ministerul Educației propune parteneriate între școli pentru creșterea calității prin lecții și resurse comune Newsweek.ro
Proiectul supus dezbaterii publice prevede că școlile vor colabora prin lecții demonstrative, atelie...
16:20
Australia interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 16 ani. Cum va funcționa restricția? Newsweek.ro
Începând cu 10 decembrie, companiile de social media vor trebui să ia „măsuri rezonabile” pentru a s...
16:20
Rivalul Pepco și KiK vine la Iași. Action, retailerul olandez cu articole de uz casnic caută spațiu Newsweek.ro
Olandezii de la Action caută să își extindă prezența în România și analizează în prezent mai multe a...
16:20
Ucraina și aliații europeni resping punctele-cheie ale planului SUA–Rusia și cer garanții pentru Zelenski Newsweek.ro
Liderii europeni s-au consultat cu președintele Zelenski și au decis să respingă elementele esențial...
16:10
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete reunește grupul de lucru pentru Strategia de Prevenție și Screening Newsweek.ro
Minnistrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete a anunțat vineri că a reunit grupul de lucru pentru elabora...
16:00
Kia cheamă în service peste 250.000 de mașini. Li se poate topi rezorvorul de benzină. Ce modele sunt vizate? Newsweek.ro
Producătorul auto coreean Kia a anunțat un recall masiv în SUA. Sunt chemate în service peste 250.00...
15:50
Încă un proces pentru dreptul la viață, la Iași. Drama Elenei, diagnosticată cu cancer Newsweek.ro
După ce că nu-și respectă obligațiile asumate prin lege față de propriii cetățeni, statul se mai și ...
15:40
VIDEO Prima cornee artificială produsă din celule umane prin imprimare în laborator redă vederea unui pacient Newsweek.ro
Într-o premieră la nivel mondial, vederea unei femei din Israel a fost parţial restaurată cu ajutoru...
15:30
724.000 de străini au făcut în 2025 cereri să se stabilească în Spania. Aici locuiesc deja 1.000.000 români Newsweek.ro
Numărul cererilor depuse pentru a locui în Spania a crescut cu aproape 50% în ultimul an. Din luna m...
