Miss Jamaica a ajuns la spital după ce a căzut de pe scenă la Miss Universe. Care este starea femeii?

Newsweek.ro, 22 noiembrie 2025 13:20

Miss Jamaica a ajuns la spital după ce a căzut de pe scenă la Miss Universe. Care este starea femeii...

Acum 5 minute
13:50
Experiment colectiv pe platforma LinkedIn. Stilul de comunicare corporatist a crescut vizibilitatea femeilor Newsweek.ro
Un experiment colectiv realizat de femei pe LinkedIn arată că adoptarea unui stil de comunicare corp...
Acum 15 minute
13:40
MAI lansează o campanie. „Nu filmați sau postați buletinul de vot, riscați încălcarea legii” Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează cetățenii înainte de alegerile locale parțiale din 7 decem...
Acum o oră
13:20
Miss Jamaica a ajuns la spital după ce a căzut de pe scenă la Miss Universe. Care este starea femeii? Newsweek.ro
Miss Jamaica a ajuns la spital după ce a căzut de pe scenă la Miss Universe. Care este starea femeii...
13:10
Marjorie Taylor Greene demisionează din Congres după cearta cu Trump. &#34;Este o veste minunată pentru ţară&#34; Newsweek.ro
Marjorie Taylor Greene demisionează din Congres, invocând divergențele cu Donald Trump și „atacurile...
Acum 2 ore
12:50
Rogobete anunță că Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş vor trata primii pacienţi în 2026 Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunță că centrele pentru mari arși din Timișoara și Tîrgu ...
12:30
Trump îl presează pe Zelenski: are șase zile să accepte planul de pace, altfel armele americane vor fi retrase Newsweek.ro
Donald Trump îi dă un ultimatum lui Volodimir Zelenski: liderul ucrainean are doar şase zile pentru ...
12:20
Administraţia Prezidenţială anunţă modificări pentru clarificarea Strategiei Naţionale de Apărare a ţării Newsweek.ro
Administraţia Prezidenţială anunţă că Strategia Naţională de Apărare a fost actualizată, după ce au ...
12:10
Metalul al cărui preț a crescut mai mult ca aurul. Românii îl poartă la gât sau la mână. Au devenit bogați Newsweek.ro
Prețul unui metal s-a scumpit mult mia mult ca aurul, care oricum a avut o creștere spectaculoasă în...
12:10
Ministerul de Interne demontează un nou fake. Imaginea femeii care distruge un BMW de Poliție nu este reală Newsweek.ro
Ministerul de Interne avertizează că imaginile virale cu o femeie care ar distruge un BMW al Poliţie...
Acum 4 ore
11:50
Cât costă să mergi cu copilul la Târgul de Crăciun de la Sibiu sau Craiova în minivacanța de 1 Decembrie? Newsweek.ro
Primele târguri de Crăciun din România și unele dintre cele mai apreciate și-au deschis deja porțile...
11:30
Cristian Hrițuc: „Drulă dă dovadă de infantilism politic. Pericolul Anca Alexandrescu este real” Newsweek.ro
Analistul politic Cristian Hrițuc face o analiză a campaniei electorale de la București și spune că ...
11:10
România devine o autocrație judecătorească opusă domniei legii Newsweek.ro
În orice regim politic cu probleme, una din puteri încearcă să se dea peste nas celorlalte. România ...
11:00
Marele Horoscop 2026 Rac - probleme, Gemeni - bani, Balanță - atenție la sănătate, Pești - dureri de cap Newsweek.ro
Avem primul horoscop pe 2026. Horoscop 2026 Berbec, Rac - probleme, Gemeni - bani, Balanță - atenție...
10:40
Ministerul muncii pedepsește 800.000 de pensionari. Au pensia înghețată încă 2 ani. În ce domenii au muncit? Newsweek.ro
Ministerul muncii admite ceea ce Newsweek a scris în urmă cu un an de zile. Există un număr de aprox...
10:10
„Retragerea americană“. Adevărat și fals Newsweek.ro
Așa cum oficialii americani și români au anunțat pe 29 octombrie, soldații din cadrul Brigăzii a 2-a...
10:00
A murit marea cântăreață pop, actriță și compozitoare Ornella Vanoni. Ascultă hit-ul „La musica e finita” Newsweek.ro
Ornella Vanoni, marea cântăreață pop, actriță și compozitoare italiană, a murit la vârsta de 91 de a...
Acum 6 ore
09:40
VIDEO Incendiu violent, într-un bloc nou, cu 11 etaje, din București, unde un apartament sare de 200.000 € Newsweek.ro
Pompierii intervin cu 10 autospeciale pentru stinge un incendiu violent izbucnit într-un bloc nou, c...
09:10
A început campania electorală pentru Primăria București. Ce transmit principalii candidați? Care sunt regulile Newsweek.ro
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, la ora 0.00, a început campania electorală pentru Primăria București. Pr...
08:50
Una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din România, sub sechestru. Primăria se plânge Newsweek.ro
Salina Turda, una dintre cele mai spectaculoase și cunoscute atracții turistice din România, a fost ...
08:30
Criză politică și economică fără precedent, în Franța. Deputații au respins bugetul pentru anul următor Newsweek.ro
Franța trece printr-o criză politică și economică fără precedent în ultimii zeci de ani. Deputații a...
08:00
SUA vor să dea Germaniei conducerea militară a NATO în Europa. 320.000 de miliari numai pe flancul estic Newsweek.ro
Statele Unite doresc ca Germania să preia comanda forțelor NATO în Europa, a declarat trimisul lui D...
08:00
Rusia a atacat iar cu drone Ucraina la granița cu România. Armata a ridicat două avioane F-16 Fighting Falcon Newsweek.ro
În această dimineață a fost dat mesaj Ro-Alert în nordul judeţului Tulcea și armata a ridicat două a...
08:00
Alexandru Iordache - Omul Anului în Marketing Digital Newsweek.ro
Gala Radar de Media 2025, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate comunicării, divertism...
Acum 8 ore
07:50
Avion spion al SUA de la baza Mihail Kogălniceanu, misiune rară în Marea Neagră. Ce caută în apropierea Rusiei Newsweek.ro
Pentru a doua oară consecutiv, un avion spion al SUA „desenează” bucle deasupra Mării Negre pe o tra...
07:40
Amendă de 2.500 lei dacă arzi aceste lemne în sobă. Cu ce NU ai voie să te încălzești iarna? Newsweek.ro
Autoritățile avertizează că arderea lemnelor umede sau a deșeurilor în sobă poate atrage amenzi de p...
07:30
De ce mâncăm mai mult toamna și iarna? „Nu e foame ci creierul nostru”. De ce vrea sare, zahar și grăsimi? Newsweek.ro
Toamna și iarna avem tendința să mâncăm mai mult și mai nesănătos. Specialiștii au descoperit care e...
07:10
Horoscop 23 noiembrie. Luna în Capricorn schimbă planurile Racilor. Vărsătorii, situații neașteptate Newsweek.ro
Horoscop 23 noiembrie. Luna în Capricorn schimbă planurile Racilor. Vărsătorii și Gemenii au parte d...
07:10
Sute de mașini de Poliție, implicate în accidente pe drumurile din România. Unele erau în misiune Newsweek.ro
Sute de mașini de Poliție au fost implicate, anul acesta, în accidente ruteire, pe drumurile din Rom...
06:30
Arhivele Naționale eliberează gratuit adeverințe la pensie în 12 luni. Cu 800 lei le ai în 10 zile Newsweek.ro
Arhivele Naționale ale României au anunțat că pensionarii care au nevoie de adeverințe pentru pensio...
Acum 24 ore
23:40
Nicușor Dan anunță când vom afla detalii despre lovitura pusă la cale de Potra și Călin Georgescu Newsweek.ro
Horațiu Potra a fost adus, aseară, în țaăr. Nicușor Dan a vorbit ca despre o reușită aducerea în Rom...
22:20
Preţul petrolului scade din nou, în timp ce Washingtonul și Kievul explorează calea păcii Newsweek.ro
Preţul petrolului scade din nou, pe burse, în timp ce Washingtonul și Kievul explorează calea păcii ...
21:40
Eli Lilly atinge o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari, cu medicamente de slăbit în plină expansiune Newsweek.ro
Fabricantul de medicamente Eli Lilly atinge o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari, cu medi...
21:10
Nicuşor Dan: Urmăresc cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Rusia - Ucraina Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că urmăreşte cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privin...
20:50
Ilie Bolojan: Interzicerile de cumul pensie-salariu vor viza exclusiv pensiile necontributive Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că, conform unui proiect de lege elaborat acum, interzicerile ...
20:40
Ilie Bolojan a primit plângeri de la mediul de business. Impozitul pe cifra de afaceri inhibă investiţiile Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit plângeri de la actanţii din mediul de business, conform cărora ...
20:30
Christine Lagarde (BCE): Economia Europei este orientată spre o lume pe cale de dispariție Newsweek.ro
Christine Lagarde, şefa Băncii Centrale Europene, spune că economia Europei este orientată spre o lu...
20:00
JD Vance și-a exprimat speranța că soția sa hindusă va deveni creștină Newsweek.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, și-a exprimat speranța că soția sa hindusă, Usha, va deveni creștină...
19:50
Românii din Germania, în incertitudine: contribuțiile la sănătate ar putea crește. Cum îi va afecta? Newsweek.ro
Un pachet de reducere a costurilor este menit să mențină contribuțiile suplimentare pentru asigurare...
19:40
Un anunţ al lui Donald Trump a ras 400 de miliarde de dolari de pe piaţa criptomonedelor Newsweek.ro
Un anunţ al lui Donald Trump, privind tarifele vamale SUA - China, a ras 400 de miliarde de dolari d...
19:20
O campanie gigant de telecomunicații concediază 13.000 de angajați. „Concurența e prea puternică” Newsweek.ro
Gigantul american de telecomunicații Verizon Communications a anunțat un plan de reducere a personal...
19:20
Locul în care nu ai voie să pui frunze ude toamna. Poți pierde o grădină înflorită la primăvară Newsweek.ro
Atenție grădinari unde nu trebuie să puneți frunzele ude toamna. Noiembrie este perioada în care mul...
19:10
VIDEO Cine a cântat melodia &#34;Bună seara, iubite&#34; înainte Loredana Groza, la Cenaclul Flacăra? Suna perfect Newsweek.ro
Povestea șlagărului „Bună seara, iubite” este mult mai complexă decât pare. Înainte ca Loredana Groz...
18:50
Președintele Comitetului Militar al UE: Europa, în război hibrid fără frontiere. Ucraina ne desparte de Rusia Newsweek.ro
Europa trebuie să își consolideze urgent capacitățile de apărare, deoarece războiul Rusiei din Ucrai...
18:40
Cum să îngrijești păsările de curte în sezonul rece. Au nevoie de lumină dimineața pentru a depune ouă Newsweek.ro
Sezonul rece aduce provocări suplimentare pentru păsările de curte, de la frigul care poate afecta s...
18:20
Se depun formalități pentru a interzice țigările electronice la nivel mondial. Cum afectează sănătatea? Newsweek.ro
În ciuda rezistenței, o alianță pentru o interdicție globală a noilor produse pe bază de nicotină, c...
18:10
Horoscop Intrarea Soarelui în Săgetător. Cele 4 zodii care își schimbă destinul până pe 20 decembrie Newsweek.ro
Norocul favorizează 4 semne zodiacale în timpul sezonului Săgetătorului, din 21 noiembrie până în 20...
17:50
Alegerile pentru Primăria București intră în atenția platformelor de pariuri: apar primele cote Newsweek.ro
Alegerile parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei, programate pentru 7 decembrie 2025...
17:40
SUA amenință Ucraina că oprește ajutorul militar și infomațional dacă nu acceptă „pacea” cu Rusia. Newsweek.ro
Statele Unite au intensificat presiunea asupra Ucrainei, avertizând că ar putea reduce sprijinul în ...
17:30
MAI are deficit de personal de 22%. Bolojan: Poți să angajezi, să ai noi cheltuieli sau să redistribui oameni Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan este de părere că MAI poate angaja oameni însă ar fi mii de posturi care ar p...
17:30
Zăpadă de 15–20 cm în Parâng, Retezat și Șureanu. Salvamontul cere prudență pe creste Newsweek.ro
Stratul de zăpadă din masivele Parâng, Retezat şi Şureanu măsoară 15-20 cm la peste 1.800 m, iar sal...
