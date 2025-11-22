Cât costă să mergi cu copilul la Târgul de Crăciun de la Sibiu sau Craiova în minivacanța de 1 Decembrie?
Newsweek.ro, 22 noiembrie 2025 11:50
Primele târguri de Crăciun din România și unele dintre cele mai apreciate și-au deschis deja porțile...
Acum 10 minute
12:10
Metalul al cărui preț a crescut mai mult ca aurul. Românii îl poartă la gât sau la mână. Au devenit bogați # Newsweek.ro
Prețul unui metal s-a scumpit mult mia mult ca aurul, care oricum a avut o creștere spectaculoasă în...
12:10
Ministerul de Interne demontează un nou fake. Imaginea femeii care distruge un BMW de Poliție nu este reală # Newsweek.ro
Ministerul de Interne avertizează că imaginile virale cu o femeie care ar distruge un BMW al Poliţie...
Acum 30 minute
11:50
Cât costă să mergi cu copilul la Târgul de Crăciun de la Sibiu sau Craiova în minivacanța de 1 Decembrie? # Newsweek.ro
Primele târguri de Crăciun din România și unele dintre cele mai apreciate și-au deschis deja porțile...
Acum o oră
11:30
Cristian Hrițuc: „Drulă dă dovadă de infantilism politic. Pericolul Anca Alexandrescu este real” # Newsweek.ro
Analistul politic Cristian Hrițuc face o analiză a campaniei electorale de la București și spune că ...
Acum 2 ore
11:10
În orice regim politic cu probleme, una din puteri încearcă să se dea peste nas celorlalte. România ...
11:00
Marele Horoscop 2026 Rac - probleme, Gemeni - bani, Balanță - atenție la sănătate, Pești - dureri de cap # Newsweek.ro
Avem primul horoscop pe 2026. Horoscop 2026 Berbec, Rac - probleme, Gemeni - bani, Balanță - atenție...
10:40
Ministerul muncii pedepsește 800.000 de pensionari. Au pensia înghețată încă 2 ani. În ce domenii au muncit? # Newsweek.ro
Ministerul muncii admite ceea ce Newsweek a scris în urmă cu un an de zile. Există un număr de aprox...
Acum 4 ore
10:10
Așa cum oficialii americani și români au anunțat pe 29 octombrie, soldații din cadrul Brigăzii a 2-a...
10:00
A murit marea cântăreață pop, actriță și compozitoare Ornella Vanoni. Ascultă hit-ul „La musica e finita” # Newsweek.ro
Ornella Vanoni, marea cântăreață pop, actriță și compozitoare italiană, a murit la vârsta de 91 de a...
09:40
VIDEO Incendiu violent, într-un bloc nou, cu 11 etaje, din București, unde un apartament sare de 200.000 € # Newsweek.ro
Pompierii intervin cu 10 autospeciale pentru stinge un incendiu violent izbucnit într-un bloc nou, c...
09:10
A început campania electorală pentru Primăria București. Ce transmit principalii candidați? Care sunt regulile # Newsweek.ro
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, la ora 0.00, a început campania electorală pentru Primăria București. Pr...
08:50
Una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din România, sub sechestru. Primăria se plânge # Newsweek.ro
Salina Turda, una dintre cele mai spectaculoase și cunoscute atracții turistice din România, a fost ...
08:30
Criză politică și economică fără precedent, în Franța. Deputații au respins bugetul pentru anul următor # Newsweek.ro
Franța trece printr-o criză politică și economică fără precedent în ultimii zeci de ani. Deputații a...
Acum 6 ore
08:00
SUA vor să dea Germaniei conducerea militară a NATO în Europa. 320.000 de miliari numai pe flancul estic # Newsweek.ro
Statele Unite doresc ca Germania să preia comanda forțelor NATO în Europa, a declarat trimisul lui D...
08:00
Rusia a atacat iar cu drone Ucraina la granița cu România. Armata a ridicat două avioane F-16 Fighting Falcon # Newsweek.ro
În această dimineață a fost dat mesaj Ro-Alert în nordul judeţului Tulcea și armata a ridicat două a...
08:00
Gala Radar de Media 2025, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate comunicării, divertism...
07:50
Avion spion al SUA de la baza Mihail Kogălniceanu, misiune rară în Marea Neagră. Ce caută în apropierea Rusiei # Newsweek.ro
Pentru a doua oară consecutiv, un avion spion al SUA „desenează” bucle deasupra Mării Negre pe o tra...
07:40
Amendă de 2.500 lei dacă arzi aceste lemne în sobă. Cu ce NU ai voie să te încălzești iarna? # Newsweek.ro
Autoritățile avertizează că arderea lemnelor umede sau a deșeurilor în sobă poate atrage amenzi de p...
07:30
De ce mâncăm mai mult toamna și iarna? „Nu e foame ci creierul nostru”. De ce vrea sare, zahar și grăsimi? # Newsweek.ro
Toamna și iarna avem tendința să mâncăm mai mult și mai nesănătos. Specialiștii au descoperit care e...
07:10
Horoscop 23 noiembrie. Luna în Capricorn schimbă planurile Racilor. Vărsătorii, situații neașteptate # Newsweek.ro
Horoscop 23 noiembrie. Luna în Capricorn schimbă planurile Racilor. Vărsătorii și Gemenii au parte d...
07:10
Sute de mașini de Poliție, implicate în accidente pe drumurile din România. Unele erau în misiune # Newsweek.ro
Sute de mașini de Poliție au fost implicate, anul acesta, în accidente ruteire, pe drumurile din Rom...
06:30
Arhivele Naționale eliberează gratuit adeverințe la pensie în 12 luni. Cu 800 lei le ai în 10 zile # Newsweek.ro
Arhivele Naționale ale României au anunțat că pensionarii care au nevoie de adeverințe pentru pensio...
Acum 12 ore
23:40
Nicușor Dan anunță când vom afla detalii despre lovitura pusă la cale de Potra și Călin Georgescu # Newsweek.ro
Horațiu Potra a fost adus, aseară, în țaăr. Nicușor Dan a vorbit ca despre o reușită aducerea în Rom...
Acum 24 ore
22:20
Preţul petrolului scade din nou, în timp ce Washingtonul și Kievul explorează calea păcii # Newsweek.ro
Preţul petrolului scade din nou, pe burse, în timp ce Washingtonul și Kievul explorează calea păcii ...
21:40
Eli Lilly atinge o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari, cu medicamente de slăbit în plină expansiune # Newsweek.ro
Fabricantul de medicamente Eli Lilly atinge o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari, cu medi...
21:10
Nicuşor Dan: Urmăresc cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Rusia - Ucraina # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că urmăreşte cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privin...
20:50
Ilie Bolojan: Interzicerile de cumul pensie-salariu vor viza exclusiv pensiile necontributive # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că, conform unui proiect de lege elaborat acum, interzicerile ...
20:40
Ilie Bolojan a primit plângeri de la mediul de business. Impozitul pe cifra de afaceri inhibă investiţiile # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit plângeri de la actanţii din mediul de business, conform cărora ...
20:30
Christine Lagarde (BCE): Economia Europei este orientată spre o lume pe cale de dispariție # Newsweek.ro
Christine Lagarde, şefa Băncii Centrale Europene, spune că economia Europei este orientată spre o lu...
20:00
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, și-a exprimat speranța că soția sa hindusă, Usha, va deveni creștină...
19:50
Românii din Germania, în incertitudine: contribuțiile la sănătate ar putea crește. Cum îi va afecta? # Newsweek.ro
Un pachet de reducere a costurilor este menit să mențină contribuțiile suplimentare pentru asigurare...
19:40
Un anunţ al lui Donald Trump a ras 400 de miliarde de dolari de pe piaţa criptomonedelor # Newsweek.ro
Un anunţ al lui Donald Trump, privind tarifele vamale SUA - China, a ras 400 de miliarde de dolari d...
19:20
O campanie gigant de telecomunicații concediază 13.000 de angajați. „Concurența e prea puternică” # Newsweek.ro
Gigantul american de telecomunicații Verizon Communications a anunțat un plan de reducere a personal...
19:20
Locul în care nu ai voie să pui frunze ude toamna. Poți pierde o grădină înflorită la primăvară # Newsweek.ro
Atenție grădinari unde nu trebuie să puneți frunzele ude toamna. Noiembrie este perioada în care mul...
19:10
VIDEO Cine a cântat melodia "Bună seara, iubite" înainte Loredana Groza, la Cenaclul Flacăra? Suna perfect # Newsweek.ro
Povestea șlagărului „Bună seara, iubite” este mult mai complexă decât pare. Înainte ca Loredana Groz...
18:50
Președintele Comitetului Militar al UE: Europa, în război hibrid fără frontiere. Ucraina ne desparte de Rusia # Newsweek.ro
Europa trebuie să își consolideze urgent capacitățile de apărare, deoarece războiul Rusiei din Ucrai...
18:40
Cum să îngrijești păsările de curte în sezonul rece. Au nevoie de lumină dimineața pentru a depune ouă # Newsweek.ro
Sezonul rece aduce provocări suplimentare pentru păsările de curte, de la frigul care poate afecta s...
18:20
Se depun formalități pentru a interzice țigările electronice la nivel mondial. Cum afectează sănătatea? # Newsweek.ro
În ciuda rezistenței, o alianță pentru o interdicție globală a noilor produse pe bază de nicotină, c...
18:10
Horoscop Intrarea Soarelui în Săgetător. Cele 4 zodii care își schimbă destinul până pe 20 decembrie # Newsweek.ro
Norocul favorizează 4 semne zodiacale în timpul sezonului Săgetătorului, din 21 noiembrie până în 20...
17:50
Alegerile pentru Primăria București intră în atenția platformelor de pariuri: apar primele cote # Newsweek.ro
Alegerile parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei, programate pentru 7 decembrie 2025...
17:40
SUA amenință Ucraina că oprește ajutorul militar și infomațional dacă nu acceptă „pacea” cu Rusia. # Newsweek.ro
Statele Unite au intensificat presiunea asupra Ucrainei, avertizând că ar putea reduce sprijinul în ...
17:30
MAI are deficit de personal de 22%. Bolojan: Poți să angajezi, să ai noi cheltuieli sau să redistribui oameni # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan este de părere că MAI poate angaja oameni însă ar fi mii de posturi care ar p...
17:30
Stratul de zăpadă din masivele Parâng, Retezat şi Şureanu măsoară 15-20 cm la peste 1.800 m, iar sal...
17:20
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă” # Newsweek.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, la prezentarea viziunii lui Ciprian Ciucu pentru Primă...
17:20
Ludovic Orban recunoaște tensiunile cu președintele Nicușor Dan și acuză PSD pentru blocajele din reforme # Newsweek.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban i-a răspuns, vineri, lui Nicuşor Dan, el afirmând că via...
17:10
Ilie Bolojan, anunț important despre pensiile speciale: „Am agreat să nu depășească 70% din salariul net” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan crede că Guvernul își va asuma răspunderea pe pensiile magistraților săptămâna viitoare...
17:10
Adrian Dănilă – Din Oltenia anilor ’80 până în vârful sectorului rezidențial multifamilial din Statele Unite # Newsweek.ro
Adrian Dănilă s-a născut și a crescut în România comunistă a anilor ’70 și ’80—o lume unde libertate...
17:00
România își duce propunerea la Oscar peste ocean: «Jaful secolului» ajunge în UK, Canada și SUA # Newsweek.ro
„Jaful secolului” / „Traffic”, propunerea României pentru o nominalizare la Premiile Oscar, la categ...
16:50
Echipa filmului „Cravata galbenă”, producție dedicată celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a solic...
16:50
Ministerul Apărării anunță repetiția paradei de 1 Decembrie la Arcul de Triumf. Vor fi restricții de trafic # Newsweek.ro
Ministerul Apărării anunță că pe 29 noiembrie vor avea loc repetițiile pentru parada de 1 Decembrie ...
