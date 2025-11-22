Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB. Jucătorul de națională dorit de patronul campioanei

14:10

Multe voci din fotbal au spus că Gică Hagi plănuieşte să vândă pachetul majoritar de acţiuni de la Farul Constanţa. “Regele” a recunoscut că o altă variantă pentru club poate fi reprezentată şi de listarea la bursă. “Chiar îmi place ideea. Cred că acum este singurul club care poate să meargă la bursă. Farul este […] The post Afacerea de suflet a lui Gică Hagi, listată la bursă: “Chiar îmi place ideea” appeared first on Antena Sport.