Un star al lui Real Madrid, transferat la echipa care a “spulberat-o” pe FCSB în Europa League

19:20

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se numără printre cluburile interesate să avanseze o propunere de contract pentru portarul Emiliano Martinez, de la echipa engleză Aston Villa, care ar putea părăsi actualul său club cel mai devreme în luna ianuarie, conform Football Italia. Martinez, primul portar care a câştigat de două ori premiul Lev Iaşin, în 2023 şi în 2024, ar putea, în sfârşit, să […] The post Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter. Pe cine a pus ochii antrenorul român appeared first on Antena Sport.