Marea Britanie. Compania care deține Daily Mail va cumpăra renumita publicație The Telegraph, cu aproape șase sute de milioane de euro, într-o mișcare care va crea unul dintre cele mai puternice grupuri media de dreapta din Regat.

12:20

Radosław Sikorski, ministrul polonez de Externe, a vorbit în parlament despre incidentul din weekend, când mai multe părți ale căii ferate pe care sunt transportate ajutoarele către Ucraina au fost avariate cu dispozitive explozive. S-a refert la ncident ca la “un act de terorism de stat” din partea Rusiei cu “intenția clară de a provoca […]