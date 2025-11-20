Mercenarul Horațiu Potra a fost adus în cătușe de polițiști, cu un zbor din Dubai la București. El este inculpat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat și va fi plasat în arest preventiv.
Biziday.ro, 20 noiembrie 2025 22:20
UPDATE, ora 17:40. Nicușor Dan a afirmat că operațiunea de aducere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra, fiului și nepotului său "confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției. Apreciez efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și tuturor instituțiilor internaționale
• • •
Acum o oră
22:20
Acum 4 ore
19:10
Sankt Petersburg. Mai mulți activiști ruși au încercat să-l lovească pe ambasadorul polonez, duminică, prezent pentru o întâlnire cu comunitatea poloneză. Au fost opriți prin intervenția personalului de securitate.
Incidentul a avut loc duminică după-amiază, în timp ce ambasadorul și consulul se îndreptau spre o slujbă religioasă, la Biserica Sfânta Ecaterina din Alexandria, cu ocazia Zilei Independenței Poloniei. Au fost înconjurați de un grup agresiv de activiști ruși, care țineau pancarte cu mesaje anti-poloneze și anti-ucrainene și care au început să-l jignească pe ambasador.
Acum 8 ore
17:00
Meteorologii atrag atenția că un nor de praf saharian va ajunge deasupra României, începând de vineri și până duminică.
"În perioada 21 – 23 noiembrie, circulația aerului se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către partea sud-estică și central-sud-estică a Europei și implicit deasupra României. Depunerile de praf vor putea fi observate la început
16:10
Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost aduși din Dubai cu avionul, sub pază strictă. Cei trei vor fi judecați pentru tentativă de lovitură de stat, după anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, printr-o decizie din 6 decembrie a Curții Constituționale. Luna trecută, unul dintre avocații lui Potra a declarat că acesta a cerut
15:40
București. Liceul "Grigore Cerchez" a fost evacuat, după ce a fost sesizat miros de gaze. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă pentru moment, iar reprezentanții Distrigaz fac verificări.
Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez" din Sector 4 a fost evacuat după ce a fost sesizat miros de gaze în exterior. Reprezentanții companiei Distrigaz sunt prezenți la fața locului, iar în acest moment a fost oprită alimentarea cu gaze. Se fac verificări și măsurători în spațiile interioare și în exterior. Elevii și personalul școlii au fost
15:30
Europenii resping orice plan de pace care nu implică Ucraina în negocieri. Declarațiile, în contextul în care un oficial de rang înalt din administrația americană a afirmat că Donald Trump a aprobat planul de pace negociat de SUA cu Rusia.
Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, a precizat astăzi, cu privire la draftul de pace elaborat de Rusia și SUA , că "noi, europenii, am susținut întotdeauna o pace durabilă și justă și salutăm orice eforturi în acest sens. Desigur, pentru ca orice plan să funcționeze, este nevoie de sprijinul ucrainienilor și al europenilor". Mai
Acum 12 ore
15:00
CCR va judeca abia în februarie contestația pe legea privind majorarea impozitelor pe proprietăți, pe câștigurile la bursă și din criptomonede. Inițiativa este esențială în strategia guvernului, pentru bugetul din 2026 și reducerea deficitului.
Curtea Constituțională a României a stabilit pe 4 februarie 2026 termenul de judecată a sesizării asupra "legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative". Inițial, guvernul și-a angajat răspunderea pe acest proiect de lege în septembrie, iar atunci acesta a fost atacat la
14:50
Fotbal. România va juca împotriva Turciei în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial. Meciul va avea loc pe 26 martie, anul viitor, în deplasare. În cazul în care câștigă, naționala va mai disputa un meci.
România a ratat ocazia de a se califica direct la Campionatul Mondial de anul viitor, terminând pe locul al treilea în grupa H. Totuși, și-a asigurat șansa disputării meciurilor de baraj, datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor, anul trecut. În cazul în care echipa națională va trece de Turcia, va disputa finala barajului pe 31
14:00
București. Un antrenor de lupte libere este urmărit penal pentru că a violat o elevă de 16 ani și a agresat-o fizic în timpul antrenamentelor. Bărbatul a fost dus la audieri.
"Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că un bărbat, în vârstă de 42 de ani, profitând de vârsta minorei și de relația de încredere pe care aceasta o avea față de el, ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta, la o adresă din Sectorul 5. Totodată, din verificările efectuate a reieșit faptul că,
12:10
ANAF a deschis o acțiune împotriva lui Klaus Iohannis. Solicită plata datoriei de circa cinci milioane de lei și plasarea, sub sechestru a imobilului din Sibiu la care statul este coproprietar.
"Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu", transmite ANAF. Acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care instituția le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului
11:50
Warner Music, unul dintre cei mai mari producători de profil din lume, a încheiat un acord cu o companie AI, pentru a dezvolta o platformă pe care să fie creată muzică cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru antrenarea algoritmilor, vor fi folosite melodii ale unor artiști reali, cu acordul acestora.
Conform Financial Times, Warner Music va încheia un contract cu Udio, un start-up de AI, care va folosi melodiile unor artișt cunoscuții astfel încât melodiile lor să poată fi folosite de inteligența artificială pentru a învăța să creeze "muzică nouă". Platforma ar urma să fie lansată anul viitor, iar accesul se va face pe baza
11:20
Pană de curent în Paris. Peste 50 de mii de locuințe au fost afectate de o întrerupere temporară a furnizării de energie. De asemenea, circulația metroului a fost afectată. Defecțiunea a fost remediată.
Pana de curent a durat câteva minute, dar a afectat peste 55 de mii de locuințe din Paris și din regiunea alăturată Hauts-de-Seine. De asemenea, circulația metroului pe unele linii a fost întreruptă temporar, iar sistemul de semaforizare a fost nefuncțional. Deși alimentarea cu energie electrică a fost reluată, câteva mii de locuințe sunt în
10:30
Accident feroviar în Cehia. 40 de persoane sunt rănite, dintre care cinci grav, în urma coliziunii între două trenuri.
Accidentul feroviar a avut loc în regiunea Boemia de Sud, în jurul orei locale 6:00. Un tren expres care circula de la České Budějovice la Plzeň s-a ciocnit cu un tren local. Patruzeci de persoane au fost rănite în accident, din primele informații, dintre care cinci au suferit răni grave. Salvatorii intervin la fața locului.
Acum 24 ore
10:00
Analiză FT. În materia autoturismelor plug-in hibrid, industria auto europeană pierde războiul cu chinezii, chiar înainte ca acesta să înceapă. Cu o tehnologie mai ieftină și mai avansată, China va deține supremația pe piața europeană chiar dacă UE alege să prelungească tranzitul către mașini electrice dincolo de anul 2035.
Financial Times arată că BYD și alți producători auto chinezi conduc "o mini-renaștere a vehiculelor hibride plug-in" în Europa, în timp ce rivalii lor occidentali sunt preocupați de amânarea interdicției de a produce motoare pe benzină și dincolo de anul 2035. Spre deosebire de tehnologia mild sau full hibryd, mașinile plug-in hibrid (PHEV) se încarcă
08:20
NASA publică observațiile sale despre obiectul interstelar 3I/ATLAS: "Și noi ne dorim foarte mult să găsim viață extraterestră în univers, dar aceasta este o cometă". La jumătatea lunii decembrie se va apropia cel mai mult de Pământ, dar tot va fi la o distanță aproape dublă decât cea dintre Pământ și Soare.
Agenția spațială americană publică cu întârziere, din cauza blocajului federal, imaginile capturate de telescoapele spațiale Hubble și James Webb, dar și de sateliții săi care orbitează Marte. Faptul că acestea nu au fost disponibile la jumătatea lunii octombrie, când corpul interstelar 3I/ATLAS a trecut pe lângă Marte, a alimentat speculațiile legate de faptul că acesta
19 noiembrie 2025
23:50
Uniunea Europeană propune un amplu pachet de mobilitate militară, care să intre în vigoare până în 2027, și să permită deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor în Europa, în situații de criză. Inițiativa ar reduce preavizele pentru mișcările transfrontaliere de la până la 45 la doar 3 zile.
Comisia Europeană a descris inițiativa ca "o poliță de asigurare critică pentru securitatea europeană", și a comparat-o cu "o zonă Schengen militară", în contextul în care serviciile de informații europene avertizează că Rusia ar putea ataca un stat membru în următorii cinci ani. Noul pachet presupune reguli la nivel european pentru mișcările militare, un sistem
Ieri
22:20
Presa internațională: Emisari americani și ruși au elaborat un nou plan de pace în Ucraina, care presupune cedarea de teritorii și reducerea la jumătate a armatei, măsuri considerate drept capitulare la Kiev. Rusia neagă existența unui astfel de acord.
Potrivit presei internaționale, proiectul care are 28 de puncte a fost elaborat de Steve Witkoff, trimis al președintelui Donald Trump, și de Kirill Dmitriev, consilier apropiat al Kremlinului. Propunerea impune măsuri severe Ucrainei, care ar fi percepute de Kiev drept o capitulare, deoarece oferă Rusiei un control fără asupra suveranității politice și militare a țării. […]
21:20
Marea Britanie. Comisia de Apărare din parlament avertizează că Regatul nu are un plan de apărare, iar populația ar trebuie să fie informată despre amenințarea pe care o reprezintă Rusia. # Biziday.ro
Provocările cu care se confruntă guvernul și industria de apărare au fost evidențiate într-un raport al Comisiei de Apărare a Camerei Comunelor, despre capacitatea Regatului Unit de a purta un război și de a-și îndeplini obligațiile față de NATO, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina. ”Regatul Unit nu are un plan de apărare a […]
20:30
Cea mai mare pauză dintr-un business? Timpul dintre „am facturat” și „am încasat”. Cum o elimini în 24 de ore. (P) # Biziday.ro
În ultimii doi ani, presiunea pe lichiditatea companiilor a crescut accelerat în toată Europa, pe fondul dobânzilor ridicate, încetinirii consumului sau extinderii termenelor de plată. România resimte aceste tensiuni în mod constant, termenele medii de plată fiind cu aproximativ 50 de zile peste normele europene. În anumite sectoare economice – transport, construcții, retail sau FMCG […]
20:30
UE vrea să creeze un organism care să gestioneze achizițiile și stocarea mineralelor rare. Încearcă, astfel, să facă față concurenței din partea SUA. # Biziday.ro
Stéphane Séjourné, unul dintre vicepreședinții Comisiei Europene, responsabil de strategia industrială, a declarat pentru Financial Times că blocul comunitar intenționează să înființeze un organism central care să coordoneze achizițiile și operațiunile logistice cu minerale rare. Astfel, Uniunea va încerca să iasă din poziția de victimă colaterală a cursei dintre SUA și China, esențiale în industria […]
17:50
Raport. 86% din jucăriile vândute online în UE sunt periculoase pentru copii. Majoritatea sunt fabricate în China și sunt comandate în special pe rețelele chinezești Temu și Shein, dar și pe Amazon. De la substanțe chimice folosite în fabricație și până la piese mici și demontabile, care pot fi înghițite, puține dintre ele respectă normele europene de siguranță. # Biziday.ro
Raportul, realizat de Toy Industries of Europe (asociația patronală a industriei jucăriilor din Europa), arată că din 70 de jucării alese la întâmplare și testate, 86% prezintă riscuri pentru siguranță, conform normelor europene. Toate au fost comandate online, iar procentul jucăriilor periculoase este în creștere față de anul anterior, când 80% din produsele testate au […]
17:10
Tensiuni între Marea Britanie și Rusia. Secretarul britanic al Apărării amenință că “opțiunile militare sunt pregătite” pentru a fi folosite împotriva unei nave rusești de spionaj, care a intrat în apele teritoriale britanice și a îndreptat lasere spre avioanele de supraveghere, trimise să-i monitorizeze activitatea. # Biziday.ro
Dezvăluirea a fost făcută astăzi de ministrul britanic al Apărării, John Healey, în cadrul unei conferințe de presă în care a explicat că guvernul ia această măsură “extrem de periculoasă, extrem de în serios” și a adăugat că nava, numită Yantar, se află în prezent la nord de Scoția. Mai mult, Yantar a intrat în […]
16:10
Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria transformă cancerul de prostată într-un “brand” de conștientizare – și îl aduce pe stadion, ca bărbații să devină mai atenți la sănătatea lor (P) # Biziday.ro
Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria a adus în prim plan un “sponsor” neașteptat pentru meciul României – cancerul de prostată – ca să atragă atenția că bărbații ignoră această boală, care de cele mai multe ori își camuflează simptomele ascunzându-se până e pre târziu. În seara meciului România – San Marino, printre bannerele sponsorilor […]
14:20
Guvernul își va angaja din nou răspunderea pe reforma pensiilor magistraților, cu o tăiere netă de circa 30% din cuantum față de nivelul actual, creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, dar într-o perioadă de tranziție de 15 ani. Ilie Bolojan spune că există consens politic pe pachet și cere CSM să emită un aviz mai repede, pentru a nu pierde banii europeni. # Biziday.ro
Prim-ministrul a spus la ProTV că ultima întâlnire cu magistrații a fost cea de la Cotroceni, de la finalul săptămânii trecute și că principala modificare față de prima asumare este acceptarea unei perioade de tranziție de 15 ani, în care vârsta de pensionare a magistraților să crească până la 65 de ani. Ilie Bolojan a […]
13:30
Biletele de tren se vor scumpi cu aproape 10%, de la jumătatea lunii decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor. # Biziday.ro
Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători, a informat că, odată cu noul plan de mers al trenurilor, care va intra în vigoare la 14 decembrie, prețul biletelor se indexează cu rata inflației, potrivit declarației citate de TVR Info. Reprezentanții Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) au arătat că procentul de care se va ține cont […]
12:50
Polițiștii și procurorii fac peste 200 de percheziții în toată țara, pentru destructurarea unor grupări de trafic de persoane și de droguri, pornografie infantilă și criminalitate informatică. # Biziday.ro
DIICOT, Poliția Română, Poliția de Frontieră și Jandarmeria pun în aplicare 216 mandate de percheziție domiciliară și peste 250 de mandate de aducere. Acțiunea, desfășurată anual, din 2018 până în prezent, se numește “Ziua Z”. Foto: captură video Poliția Română
12:20
Polonia reacționează dur, după ce Rusia a aruncat în aer linia feroviară spre Ucraina, de pe teritoriul său. Ministrul de Externe numește incidentul “terorism de stat, în urma căruia vom răspunde, și nu doar diplomatic”. Principalii suspecți, doi ucraineni racolați de ruși, au reușit să fugă în Belarus. # Biziday.ro
Radosław Sikorski, ministrul polonez de Externe, a vorbit în parlament despre incidentul din weekend, când mai multe părți ale căii ferate pe care sunt transportate ajutoarele către Ucraina au fost avariate cu dispozitive explozive. S-a refert la ncident ca la “un act de terorism de stat” din partea Rusiei cu “intenția clară de a provoca […]
11:10
Război în Ucraina. Atac masiv al rușilor asupra Ucrainei, cu zeci de rachete balistice și de croazieră și cu aproape 500 de drone. În orașul Ternopil, a fost distrus un bloc de nouă etaje, zece persoane au murit și 37 au fost rănite. Pene de curent în mai multe regiuni. Atacul, la câteva ore după ce Armata Ucraineană a atacat cu rachete americane ATACMS (cu rază lungă) ținte din Rusia. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski a publicat pe rețelele de socializare un bilanț al atacurilor rusești asupra Ucrainei. Conform președintelui, peste 470 de drone și 48 de rachete “de diferite tipuri” au fost lansate de Rusia în toată Ucraina. Forțele Aeriene ucrainene au clarificat că este vorba despre rachete de croazieră și balistice. Bilanțul victimelor nu este încă […]
09:30
Studiu. Alimentele ultra-procesate (mezeluri, chipsuri, etc) reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor la nivel global. Cercetătorii solicită guvernelor din întreaga lume politici de impozitare a marilor corporații alimentare și transferul finanțărilor către mici producători care furnizează hrană mai ieftină și mai sănătoasă. # Biziday.ro
Alimentele ultra-procesate (UPF) reprezintă o amenințare semnificativă pentru sănătatea publică și necesită atenție urgentă, potrivit experților în sănătate la nivel global. Într-un editorial publicat în prestigioasa revistă științifică The Lancet, peste 40 de experți din întreaga lume arată că UPF sunt responsabile pentru creșterea incidenței unor boli, de la obezitate și afecțiuni cardiace, și până […]
08:30
Polonia a ridicat în aer avioane de luptă, în această dimineață, în urma unor atacuri rusești asupra vestului Ucrainei, în apropiere de granița dintre cele două țări. # Biziday.ro
Armata Română informează că a detectat o dronă care a pătruns pe teritoriul național, în această dimineață, la ora 0.25 dinspre Vâlcovo (Ucraina) spre Periprava, iar a poi a zburat circa 8 km prin România spre Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. Ulerior a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre […]
18 noiembrie 2025
23:40
Analiză The Telegraph. Tot mai multe state europene cer o reformare a Convenției Europene a Drepturilor Omului, în vigoare de peste 70 de ani. Arată că nu acoperă realități actuale, precum bandele de traficanți de persoane. # Biziday.ro
The Telegraph începe analiza de la scandalul iscat în 2016, după ce Danemarca a aprobat o lege prin care obliga solicitanții de azil să renunțe la bunurile prețioase, de exemplu bijuterii, pentru a-și acoperi costurile cu cazarea. La acea vreme, agenția ONU pentru refugiați avertiza executivul de la Copenhaga că “măsura va alimenta furia și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:20
SUA. Camera Reprezentanților a votat în favoarea declasificării dosarelor care-l vizează pe prădătorul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în 2019. S-a înregistrat doar un singur vot împotrivă. Proiectul de lege merge la Senat. # Biziday.ro
Proiectul de lege care impune Departamentului Justiției să publice “Dosarele Epstein” a primit 427 de voturi “pentru” și doar unul “împotrivă”. Acesta a venit din partea lui Clay Higgins, republican din Louisiana, un aliat ferm al lui Donald Trump. După încheierea votului, o parte din congresmeni au izbucnit în urale, consemnează The Guardian. Publicația notează […]
22:00
Comisia Europeană investighează diviziile de cloud computing ale Amazon și Microsoft. Va decide dacă le adaugă în lista de “gardieni ai internetului” și dacă încalcă legislația concurenței. # Biziday.ro
Executivul Uniunii Europene a deschis trei anchete, în baza Regulamentului privind Piețele Digitale (DMA). Primele două vor determina dacă Web Services și Azure acționează ca puncte de acces importante între firme și consumatori. Dacă se constată că ating pragurile de control, Amazon și Microsoft ar putea fi desemnate “controlori ai fluxului de informații”. O astfel […]
19:40
Raport. Sesizările privind abuzul online asupra copiilor s-au dublat față de anul trecut, însă doar puțin peste 1% dintre cazuri ajung oficial la autorități, ceea ce indică un număr real mult mai mare. În ultimul an, au fost identificate peste 85 de mii de imagini și videoclipuri cu abuzuri sexuale asupra minorilor. # Biziday.ro
Organizația Salvați Copiii relevă că linia de raportare online Esc_ABUZ a înregistrat, în ultimul an, peste 43 de mii de sesizări privind materiale online abuzive, adică de peste două ori mai multe față de anul precedent. În urma analizei, specialiștii au identificat peste 85 de mii de imagini și materiale video care conțineau abuzuri sexuale […]
19:20
Armata Ucraineană a atacat cu rachete americane ATACMS (cu rază lungă) ținte de pe teritoriul rus, acțiune care poate fi făcută doar cu aprobarea directă a lui Donald Trump. Aparent fără legătură, rușii anunță că au doborât, în această seară, mai multe drone în regiunea Moscovei. # Biziday.ro
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că forțele sale au utilizat cu succes sistemele de rachete tactice ATACMS pentru a efectua un atac de precizie împotriva unor ținte militare din Rusia. ”Aceasta este o evoluție semnificativă care subliniază angajamentul neclintit al Ucrainei față de suveranitatea sa”, subliniază armata ucraineană, care nu […]
14:40
Problemă majoră a traficului pe internet, la nivel global. Este afectată o mare companie care gestionează livrarea conținutului, astfel că multiple site-uri nu mai pot fi accesate. # Biziday.ro
Cloudflare este una din cele mai mari companii care oferă servicii de rețea de distribuție a conținutului la nivel global. Ajută, astfel, la protejarea site-urilor, a aplicațiilor și a serviciilor online împotriva atacurilor cibernetice, mai ales a celor de tip DDoS (suprasolicitarea unui site prin prin formularea unui număr uriaș de cereri artificiale de accesare). […]
13:50
Camerele de supraveghere ale autorităților locale vor fi conectate progresiv la sistemul E-Sigur de monitorizare a traficului. Ministerul de Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de OUG, care reglementează și folosirea imaginilor trimise direct de șoferi. # Biziday.ro
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat că a semnat proiectul de ordonanță de urgență privind dezvoltarea sistemului “E-Sigur” de monitorizare rutieră. El amintește că de la începutul acestui an, sunt colectate imagini de la 700 de camere mobile ale MAI, imagini transmite mai departe în centre de monitorizare și dispecerate. Prin acest proiect de […]
13:00
Nicușor Dan l-a eliberat pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial pentru politică internă. Deși nu a oferit un motiv, Orban a criticat recent USR că se folosește de imaginea președintelui în campania pentru primăria Bucureștiului. # Biziday.ro
Administrația Prezidențială informează că decizia a fost luată de comun acord de președinte și de Ludovic Orban, “în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare”, conform informării citate de Agerpres. Nu a fost comunicat un motiv oficial pentru această hotărâre. Recent, el a declarat la […]
11:40
Analiză FT. În cazul unei crize de securitate, NATO ar avea nevoie de 45 de zile pentru a aduce trupe din vestul Europei în țările din vecinătatea Rusiei. Infrastructura este inadecvată, iar cazul tancurilor franceze care nu au putut trece prin Germania către România, pentru că sunt prea grele, este unul emblematic. # Biziday.ro
Financial Times trece în revistă problemele serioase apărute în timpul exercițiilor de mobilitate ale NATO, care au dus la necesitatea creării unui “Schengen militar”, o zonă în care vehiculele și utilajele militare să poată circula fără restricții. Asta pentru că, într-o situație de criză iminentă, acestea ar avea nevoie să treacă prin state din centrul […]
11:20
Vremea se răcește în toată țara, marți și miercuri. Vor fi intensificări ale vântului, iar temperaturile vor coborî și la 4 grade. Va ploua în toate regiunile din sud, iar în Transilvania, Moldova și la munte vor fi zone în care va ninge. # Biziday.ro
ANM transmite că vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, începând cu marți de la ora 10 și cel puțin până miercuri la ora 14. Va ploua în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde se vor acumula cantități de apă de până la 30 l/mp. În Transilvania și Moldova vor fi precipitații mixte, […]
10:20
Coaliția de guvernare a stabilit că pensiile magistraților vor fi 70% din salariul net (în prezent sunt 85% din salariul brut), conform lui Kelemen Hunor. Totuși, încă nu a fost stabilită și o perioadă de tranziție pentru introducerea completă a noii formule. # Biziday.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la RFI, marți dimineață, că reforma pensiilor magistraților va menține același cuantum al pensiilor ca în proiectul respins de CCR, adică 70% din venitul salarial, iar orice modificare va viza perioada de tranziție. Conform lui Kelemen, această perioadă ar putea fi de 10-15 ani. Președintele Nicușor Dan va avea […]
09:30
Tulcea. Autoritățile române au decis să permită locuitorilor din Ceatalchioi să se întoarcă la casele lor, dar localitatea Plauru rămâne evacuată. Nava cu GPL de pe malul ucrainean al Dunării continuă să ardă, dar tancurile cu gaz lichefiat au fost răcite, iar riscul de explozie a fost diminuat. # Biziday.ro
Autoritățile ucrainene au adus un vapor de mare capacitate care aruncă apă asupra tancurilor cu GPL ale navei care continuă să ardă, în portul Ismail, peste Dunăre de Plauru (Tulcea). Departamentul pentru Situații de Urgență din România apreciază că astfel, “a fost diminuat semnificativ pericolul unei potențiale situații de urgență cu efecte grave asupra localităților învecinate”. […]
08:50
București. Accident grav, pe Bulevardul Uverturii (Sectorul 6). Patru pietoni au fost răniți, după ce două autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele a fost proiectat pe trotuar, într-o stație de autobuz. # Biziday.ro
Accidentul s-a produs în această dimineață, la intersecția cu strada Apusului. Din primele informații, în accident au fost implicate două autovehicule, dintre care unul a fost proiectat pe trotuar, în zona stației de autobuz. Astfel, au fost loviți patru pietoni și două autovehicule staționate, potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, citat de News.ro. Cele patru […]
08:20
Consiliul de Securitate al ONU a aprobat rezoluția înaintată de Donald Trump pentru o pace durabilă în Gaza. Prevede inclusiv desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare, care ar urma să dezarmeze Hamas. La textul inițial a fost adăugată și o mențiune privind o posibilă cale către un stat palestinian suveran. # Biziday.ro
China și Rusia s-au abținut de la vot, iar toți ceilalți 12 membri ai Consiliul de Securitate al ONU au votat pentru. Trimisul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat că este trasat “un nou curs în Orientul Mijlociu, pentru israelieni, pentru palestinieni și pentru toți oamenii din regiune deopotrivă”. Rezoluția conferă autoritate generală de supraveghere […]
07:40
Sibiu. Accident rutier produs între un autoturism și un microbuz, în localitatea Veștem (DN1). Sunt implicate 12 persoane. A fost activat Planul Roșu de intervenție. # Biziday.ro
Din primele informații, în accident sunt implicate 12 persoane (11 în microbuz și una în autoturism). Astfel, pentru gestionarea eficientă a evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Sibiu. Autoritățile transmis că au fost alocate la caz un echipaj de stingere, un descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, trei ambulanțe […]
17 noiembrie 2025
22:40
Germania și Franța iau în calcul să renunțe la planul de a construi împreună un nou avion de luptă. Proiectul, anunțat în 2017, s-a blocat din cauza neînțelegerilor companiilor Dassault și Airbus privind detaliile tehnice ale aeronavei. Discuții decisive, săptămâna aceasta. # Biziday.ro
Inițiativa, cunoscută sub numele de FCAS, este un program de apărare menit să înlocuiască din 2040 actualele avioane Rafale și Eurofighter cu un model complet nou. Acesta urma să fie proiectat și construit în comun și se preconiza că va reprezenta vârful tehnologiei militare europene. Totuși, proiectul a ajuns aproape de colaps. Cele două companii […]
19:40
SUA susțin că Nicolas Maduro este șeful unui cartel, pe care l-a catalogat grup terorist. Decizia, într-un moment în care cel mai mare portavion american a ajuns în zona Caraibelor, ceea ce sugerează posibilitatea unei intervenții militare în Venezuela. Totuși, Trump nu exclude discuții cu Maduro. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că ar putea avea loc discuții cu omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, în ciuda faptului că SUA l-au desemnat recent pe acesta terorist, alături de alți oficiali de rang înalt, despre care Administrația Trump susține că conduc Cartelul de los Soles. Desemnarea intră în vigoare începând cu 24 noiembrie. […]
18:00
La Spitalul Regina Maria Cluj s-a inaugurat Centrul Integrat pentru Tumori Avansate Abdomino-Pelvine și Boli ale Peritoneului. Dr. Adrian Bartoș: „Scopul este să oferim pacienților cele mai bune șanse aici, fără să fie nevoiți să plece în străinătate”. (P) # Biziday.ro
Spitalul Regina Maria Cluj a inaugurat Centrul Integrat pentru Tumori Avansate Abdomino-Pelvine și Boli ale Peritoneului, o unitate de referință dedicată pacienților cu cancere complexe, care necesită tratament chirurgical avansat și o abordare multidisciplinară. Este unul dintre puținele centre din România care integrează în același loc chirurgie robotică Da Vinci Xi, proceduri HIPEC și PIPAC, […]
16:40
Comisia Europeană reduce drastic estimările privind creșterea economiei României, la +0,7% în acest an, față de +1,4% în prognoza de primăvară. Pentru 2026, creșterea a fost reevaluată la +1,1%. # Biziday.ro
Executivul Uniunii Europene a publicat prognoza de toamnă în privința creșterii economice în UE, dar și la nivelul fiecărui stat membru. În cazul României, estimează că PIB-ul se va majora cu doar +0,7% în acest an, față de +1,4 cât anticipa în urmă cu șase luni. În privința creșterii PIB-ului în 2026, Comisia se așteaptă […]
15:10
The Telegraph: Gruparea ISIS a început să folosească AI în campaniile sale de recrutare, în special pentru atragerea tinerilor. Reușește astfel să traducă și să distribuie mai ușor materiale de propagandă. Serviciile de informații se tem de o posibilă reactivare a rețelelor teroriste în Europa. # Biziday.ro
MI5, agenția de informații interne (contraspionaj), și MI6, serviciului britanic de informații externe, monitorizează utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale de către grupul jihadist pentru a răspândi propagandă, a încuraja atacuri în Europa și a recruta luptători care să se alăture în Siria, scrie The Telegraph. Directorul general al MI5, Sir Ken McCallum, afirmă […]
