CCR va judeca abia în februarie contestația pe legea privind majorarea impozitelor pe proprietăți, pe câștigurile la bursă și din criptomonede. Inițiativa este esențială în strategia guvernului, pentru bugetul din 2026 și reducerea deficitului.

09:20

Incidentul a avut loc duminică, atunci când mecanicul unui tren care mergea pe ruta Dęblin-Varșovia a raportat “defecțiuni la infrastructura feroviară din zona satului Życzyn”. Acesta se află în estul țării, la aproximativ 100 de kilometri de capitala Varșovia. În tren se aflau doi pasageri și mai mulți membri ai echipajului, dar nimeni nu a […]