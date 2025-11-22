17 persoane au fost transportate la spital în urma incendiului din complexul rezidențial One Cotroceni. Un bărbat de 60 de ani este internat la Secția Terapie Intensivă
B365.ro, 22 noiembrie 2025 13:20
Astăzi, 22 noiembrie, a izbucnit un incendiu în Sectorul 5 al Capitalei într-un apartament situat la etajul 5 al unui bloc cu 11 etaje din București. Aceasta s-a manifestat cu degajări mari de fum. În […] Articolul 17 persoane au fost transportate la spital în urma incendiului din complexul rezidențial One Cotroceni. Un bărbat de 60 de ani este internat la Secția Terapie Intensivă apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 5 minute
13:50
FOTO | Treptele ruinate din pasajul Grant. Bucureșteancă: În afară de aspectul estetic, mai importantă este siguranța oamenilor # B365.ro
Treptele din pasajul Grant se află într-o stare agravată de degradare. Tranzitarea acelei zone este extrem de periculoasă pentru bucureștenii cu mobilitate redusă și nu numai. Este vorba despre treptele aflate la ieșirea din pasaj, […] Articolul FOTO | Treptele ruinate din pasajul Grant. Bucureșteancă: În afară de aspectul estetic, mai importantă este siguranța oamenilor apare prima dată în B365.
Acum o oră
13:20
17 persoane au fost transportate la spital în urma incendiului din complexul rezidențial One Cotroceni. Un bărbat de 60 de ani este internat la Secția Terapie Intensivă # B365.ro
Astăzi, 22 noiembrie, a izbucnit un incendiu în Sectorul 5 al Capitalei într-un apartament situat la etajul 5 al unui bloc cu 11 etaje din București. Aceasta s-a manifestat cu degajări mari de fum. În […] Articolul 17 persoane au fost transportate la spital în urma incendiului din complexul rezidențial One Cotroceni. Un bărbat de 60 de ani este internat la Secția Terapie Intensivă apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
12:40
VIDEO | Strada Europa Liberă a fost deschisă astăzi. Anunțul a fost făcut de Daniel Băluță, candidat la PMB, în prima zi de campanie electorală # B365.ro
Strada Europa Unită a fost inaugurată astăzi, 22 noiembrie. Noul drum construit face legătura între Șoseaua Berceni și Strada Emil Racoviță din Sectorul 4. Anunțul a fost făcut astăzi de către Daniel Băluță, primarul Sectorului […] Articolul VIDEO | Strada Europa Liberă a fost deschisă astăzi. Anunțul a fost făcut de Daniel Băluță, candidat la PMB, în prima zi de campanie electorală apare prima dată în B365.
12:00
Se vor putea recicla ambalajele de carton în București și în Brașov. Vor fi alocate 7 magazine pentru acest proiect # B365.ro
Bucureștenii și brașovenii ar putea recicla ambalajele de carton ale băuturilor răcoritoare sau ale lactatelor. Primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est (ECE), de colectare la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi […] Articolul Se vor putea recicla ambalajele de carton în București și în Brașov. Vor fi alocate 7 magazine pentru acest proiect apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
11:00
FOTO | Trash Game în S3, nivel superior unlocked. Un bucureștean, disperat că nu mai poate intra în mașina din parcarea plină de ghene, cu gunoaie care dau pe afară # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei problema deșeurilor abandonate pe străzi și în cele mai multe cazuri lângă pubelele de gunoi este extrem de mare. Iar după desființarea ghenelor de gunoi din bloc aceasta s-a accentuat. […] Articolul FOTO | Trash Game în S3, nivel superior unlocked. Un bucureștean, disperat că nu mai poate intra în mașina din parcarea plină de ghene, cu gunoaie care dau pe afară apare prima dată în B365.
10:20
Un pieton, cetățean nepalez, accidentat mortal pe Calea Giulești din București. La volanul mașinii era un tânăr de 18 ani # B365.ro
Vineri, 21 noiembrie, în jurul orei 22:30, a avut loc un accident rutier în Capitală, pe Calea Giulești. Un șofer de doar 18 ani a dat peste un pieton și l-a accidentat mortal. Victima era […] Articolul Un pieton, cetățean nepalez, accidentat mortal pe Calea Giulești din București. La volanul mașinii era un tânăr de 18 ani apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
09:00
VIDEO | Incediu violent într-un bloc București. Martor: Arde un apartament din One Cotroceni # B365.ro
Un incendiu violent a izbucnit, în această dimineață, într-un bloc din București. Un martor, membru al comunității Infotrafic București și Ilfov, scrie că arde un apartament din complexul rezidențial One Cotroceni. Știre în curs de […] Articolul VIDEO | Incediu violent într-un bloc București. Martor: Arde un apartament din One Cotroceni apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
05:10
Uzinele Lemaitre (Timpuri Noi), fabrica celebră unde s-au spălat rufe și s-au făcut toate capacele de canal din București # B365.ro
De la spălătorie de rufe, la uzină și mai apoi clădiri de birouri. Cam așa poți rezuma în câteva cuvinte povestea Uzinelor Lemaitre, devenite ulterior Timpuri Noi, o locație emblematică pentru Bucureștiul ultimului secol și […] Articolul Uzinele Lemaitre (Timpuri Noi), fabrica celebră unde s-au spălat rufe și s-au făcut toate capacele de canal din București apare prima dată în B365.
03:10
Strălucirea promisă de sărbătorile de iarnă din București, cu lumini, decorațiuni de poveste, vin fiert și scorțișoară. Un prim top de locuri instagramabile de Crăciun 2025 # B365.ro
Bucureștiul se transformă într-un decor de poveste în sezonul Crăciunului 2025 – cu instalații luminoase, cafenele decorate festiv și clădiri istorice îmbrăcate în magie. Iată câteva locuri instagramabile din Capitală. Care sunt cele mai instagramabile […] Articolul Strălucirea promisă de sărbătorile de iarnă din București, cu lumini, decorațiuni de poveste, vin fiert și scorțișoară. Un prim top de locuri instagramabile de Crăciun 2025 apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
18:40
VIDEO | Cum arată noile bănci de la Aeroportul Otopeni. Modernizarea culoarului de legătură dintre Terminalele Sosiri și Plecări continuă # B365.ro
Lucrările de modernizare de la Aeroportul Otopeni sunt în desfășurare. Muncitorii au început să monteze noi bănci, aici vor fi 300 de locuri. Acestea vor fi dotate și cu porturi de încărcare pentru telefoane și […] Articolul VIDEO | Cum arată noile bănci de la Aeroportul Otopeni. Modernizarea culoarului de legătură dintre Terminalele Sosiri și Plecări continuă apare prima dată în B365.
17:50
VIDEO | Panouri digitale arată în timp real când sosește vehiculul STB în stație. Sunt la Piața Romană, Aeroportul Otopeni și Piața Virgiliu, curând vor mai apărea prin oraș # B365.ro
STB anunță că au apărut primele afișaje inteligente în câteva stații din București. Pe ecranele digitalizate, călătorii vor putea afla în cât timp ajung mijloacele de transport STB, plus alte diferite informații de interes public. […] Articolul VIDEO | Panouri digitale arată în timp real când sosește vehiculul STB în stație. Sunt la Piața Romană, Aeroportul Otopeni și Piața Virgiliu, curând vor mai apărea prin oraș apare prima dată în B365.
17:00
FOTO | Superbul Yuki s-a pierdut prin cartierul Sălaj din București. Stăpâna lui îl caută cu disperare din septembrie # B365.ro
Un motan superb pe nume Yuki a dispărut din Sectorul 5 al Capitalei în data de 19 septembrie. De două luni stăpâna acestuia îl caută neîncetat și speră ca micuțul să se întoarcă acasă. Pisoiul […] Articolul FOTO | Superbul Yuki s-a pierdut prin cartierul Sălaj din București. Stăpâna lui îl caută cu disperare din septembrie apare prima dată în B365.
16:40
Repetiția generală pentru Parada Națională de 1 decembrie va fi weekendul viitor, în zona Arcului de Triumf. Nu vor lipsi restricțiile de circulație # B365.ro
Săptămâna aceasta au început repetițiile pentru Parada Națională de pe 1 decembrie de anul acesta, din București. Ministerul Apărării anunță că cea generală va fi pe 29 noiembrie, în zona Arcul de Triumf. În această […] Articolul Repetiția generală pentru Parada Națională de 1 decembrie va fi weekendul viitor, în zona Arcului de Triumf. Nu vor lipsi restricțiile de circulație apare prima dată în B365.
16:10
Un subiect SF în urmă cu doar câțiva ani, Inteligența Artificială a devenit parte a vieții cotidiene și influențează multe domenii. Atentă mereu la noile tehnologii, industria de pariuri sportive online a fost în prima […] Articolul AI în industria pariurilor sportive (P) apare prima dată în B365.
16:10
Agricultura se schimbă rapid. Fermierii se confruntă cu prețuri mai mari la resurse, provocări legate de muncă și o competiție tot mai puternică. Tehnologia modernă le oferă fermelor șansa să producă eficient și să gestioneze […] Articolul Cum să îți modernizezi ferma cu un credit pentru utilaje agricole? (P) apare prima dată în B365.
15:50
FOTO | Pasajul Basarab, din care betonul cade deja până la armătură, va fi în sfârșit recepționat, după 14 ani. Administrația Străzilor urmează să-l repare # B365.ro
Pasajul Basarab va fi recepționat în curând, pentru ca imperioasele lucrări de reparații să înceapă cât mai repede. Acest proiect, care a costat 285 de milioane de lei, nu a fost încă recepționat, după 14 […] Articolul FOTO | Pasajul Basarab, din care betonul cade deja până la armătură, va fi în sfârșit recepționat, după 14 ani. Administrația Străzilor urmează să-l repare apare prima dată în B365.
15:40
VIDEO | Pasajul rutier de pe DN2 peste autostrada A7 a fost dat în trafic. De la sfârșitul lunii, bucureștenii vor merge doar pe autostradă până la Focșani # B365.ro
S-a deschis circulația pe pasajul rutier de pe DN2 peste autostrada A7, aferent Lotului 3 Pietroasele – Buzău. Construcția este în localitatea Spătaru și este parte a nodului rutier dintre DN2 (E85) și Autostrada Moldovei […] Articolul VIDEO | Pasajul rutier de pe DN2 peste autostrada A7 a fost dat în trafic. De la sfârșitul lunii, bucureștenii vor merge doar pe autostradă până la Focșani apare prima dată în B365.
14:50
Crosul Loteriei Române e în weekend, pe Șoseaua Kiseleff. Participarea e gratuită, alergătorii pot câștiga premii în valoare de 140.000 de lei # B365.ro
Sâmbătă, 22 noiembrie, va avea loc Crosul Loteriei Române. Vor fi date premii în valoare de 140.000 de lei. Participarea este gratuită. Crosul Loteriei Române este sâmbăta aceasta Loteria Română organizează sâmbătă, 22 noiembrie, cea […] Articolul Crosul Loteriei Române e în weekend, pe Șoseaua Kiseleff. Participarea e gratuită, alergătorii pot câștiga premii în valoare de 140.000 de lei apare prima dată în B365.
14:40
Action face angajări în primul său magazin pe care-l deschide în București. Cât este salariul și care este profilul unui bun candidat # B365.ro
Retailerul olandez Action deschide un magazin în București și caută angajați. Compania oferă salarii nete de la 3.300 de lei candidaților care vor să lucreze în magazinul pe care-l deschide în Capitală. Action face angajări […] Articolul Action face angajări în primul său magazin pe care-l deschide în București. Cât este salariul și care este profilul unui bun candidat apare prima dată în B365.
14:30
Pas înainte pentru restaurarea și consolidarea Casei Tattarescu din Capitală. Muzeul Municipiului București a predat clădirea către AMMCRS, șantierul începe curând # B365.ro
Casa memorială Gheorghe Tattarescu face pași spre consolidare și restaurare după decenii de așteptare. Reparațiile vor fi finanțate prin PNRR de consolidare și renovare. Este singura singura reședință particulară din București construită ca un han. […] Articolul Pas înainte pentru restaurarea și consolidarea Casei Tattarescu din Capitală. Muzeul Municipiului București a predat clădirea către AMMCRS, șantierul începe curând apare prima dată în B365.
14:10
Campania electorală pentru alegerile PMB începe, oficial, abia mâine (deși o resimțim din primăvară). Număr dublu de candidați față de anul trecut. Ce reguli trebuie respectate # B365.ro
Mâine începe campania electorală pentru alegerile parțiale de la Primăria Capitalei de pe 7 decembrie. Candidații trebuie să respecte anumite reguli, în total sunt 18 validați care vor apărea pe buletinele de vot. Numărul candidaților […] Articolul Campania electorală pentru alegerile PMB începe, oficial, abia mâine (deși o resimțim din primăvară). Număr dublu de candidați față de anul trecut. Ce reguli trebuie respectate apare prima dată în B365.
Ieri
13:30
Celebrul tablou „La Blouse Roumaine” a ajuns la București. Pictura lui Henri Matisse poate fi admirată la Muzeul Național de Artă până în luna februarie # B365.ro
De astăzi, celebra pictură „La Blouse Roumaine” de Henri Matisse va fi expusă la Muzeul Național de Artă al României, la București. Lucrarea pleacă pentru prima dată din Franța. Vizitatorii vor putea admira faimoasa pictură […] Articolul Celebrul tablou „La Blouse Roumaine” a ajuns la București. Pictura lui Henri Matisse poate fi admirată la Muzeul Național de Artă până în luna februarie apare prima dată în B365.
13:00
FOTO | Cine a pus terasa Dristor în drum, sigur n-a fost om cu abordare pietonală a vieții. Are aviz de funcționare de la de la PS2 până la finalul anului # B365.ro
În Sectorul 2 al Capitalei, mai mulți bucureșteni sunt supărați că nu au foarte mult loc să treacă pe stradă din cauza terasei Dristor. Terasa Dristor se pare că este amplasată într-un mod artistic fix […] Articolul FOTO | Cine a pus terasa Dristor în drum, sigur n-a fost om cu abordare pietonală a vieții. Are aviz de funcționare de la de la PS2 până la finalul anului apare prima dată în B365.
12:50
Pe 20 și în 21 decembrie, Gala Folk Bun – 10 ani revine în forță cu două spectacole folk # B365.ro
Articol susținut de Gala Folk Bun După succesul anterioarelor 3 Gale Folk Bun de o zi, de la Sala Palatului, (2022-2023-2024), în decembrie 2025 realizatorul emisiunii săptămânale Folk Bun de la Rock FM, alături de […] Articolul Pe 20 și în 21 decembrie, Gala Folk Bun – 10 ani revine în forță cu două spectacole folk apare prima dată în B365.
12:40
Nou sondaj privind alegerile de la PMB: diferență de un singur procent între Ciucu și Băluță. Ce se întâmplă pe poziția 3: Drulă sau Anca Alexandrescu? # B365.ro
Un nou sondaj pentru alegerile de la Primăria Capitalei îl poziționează pe Ciprian Ciucu (candidat PNL). În clasament, urmează Daniel Băluță (candidat PSD) și Cătălin Drulă (candidat USR). Bucureștenii vor alege un nou primar general […] Articolul Nou sondaj privind alegerile de la PMB: diferență de un singur procent între Ciucu și Băluță. Ce se întâmplă pe poziția 3: Drulă sau Anca Alexandrescu? apare prima dată în B365.
12:00
Când se deschide Winter Wonderland, târgul de Crăciun din S3, mutat din Laminor în Piața Alba Iulia. În parcarea semi-desființată se montează cel mai mare Moș din București # B365.ro
Târgul de Crăciun Winter Wonderland din Piața Alba Iulia se va deschide pe 27 noiembrie și se va încheia 7 ianuarie. Intrarea este liberă, iar organizatorii promit multe surprize. Winter Wonderland se va deschide pe […] Articolul Când se deschide Winter Wonderland, târgul de Crăciun din S3, mutat din Laminor în Piața Alba Iulia. În parcarea semi-desființată se montează cel mai mare Moș din București apare prima dată în B365.
11:50
Una caldă și-alta rece pentru vremea din București. În prognoza specială de weekend, sâmbătă e călduț, duminică se răcește și plouă # B365.ro
Sâmbătă va fi destul de caldă pentru această perioadă în București, înregistrându-se temperaturi mai degrabă de primăvară, anunță Administrația Națională de Meteorologie în prognoza specială pentru Capitală. Duminică, însă, vremea se răcește și va ploua […] Articolul Una caldă și-alta rece pentru vremea din București. În prognoza specială de weekend, sâmbătă e călduț, duminică se răcește și plouă apare prima dată în B365.
11:40
Bucureștiul prinde gust! Pe Sevastopol a răsărit un nou restaurant cu specific georgian: Tbiliso Restaurant # B365.ro
Peste drum de Mec’-ul de pe Buzești, pe strada Sevastopol nr. 8, a răsărit un nou restaurant cu specific georgian, pe nume Tbiliso Restaurant. Astfel, locațiile cu specific georgian din București numără trei exemplare: Tbiliso […] Articolul Bucureștiul prinde gust! Pe Sevastopol a răsărit un nou restaurant cu specific georgian: Tbiliso Restaurant apare prima dată în B365.
11:10
Incident la Curtea de Apel București. Un tânăr șofer a intrat în plin în mai multe mașini ale angajaților, aflate în parcarea tribunalului. După, a făcut scandal # B365.ro
Un incident a avut loc la orele prânzului la Curtea de Apel București. Un tânăr șofer a lovit cu mașina mai multe autoturisme parcate regulamentar. El se afla în vehicul, cel mai probabil, cu partenera […] Articolul Incident la Curtea de Apel București. Un tânăr șofer a intrat în plin în mai multe mașini ale angajaților, aflate în parcarea tribunalului. După, a făcut scandal apare prima dată în B365.
10:50
Articol susținut de Magic Talks Se știe că iertarea are cea mai mare putere vindecătoare. A ierta este de fapt combustibilul care ne duce înainte. Cum se explică faptul că atât de mulți oameni consideră […] Articolul Magic Talks #6: Despre iertare și noi începuturi apare prima dată în B365.
10:40
Mushi Land, târgul de Crăciun cu scandal în zona retrocedată din Parcul IOR. Acum câțiva ani, apăruse un bâlci ilegal, cu tiribombe și pretenții de Disneyland # B365.ro
Mai zilele trecute, pe internet a apărut vestea că în București apare Mushi Land, un parc de distracții cu pretenții de Târg de Crăciun, exact în zona retrocedată a Parcului IOR. O pagină de Facebook […] Articolul Mushi Land, târgul de Crăciun cu scandal în zona retrocedată din Parcul IOR. Acum câțiva ani, apăruse un bâlci ilegal, cu tiribombe și pretenții de Disneyland apare prima dată în B365.
10:40
Mai multe linii STB ar putea fi deviate pentru meciul de fotbal dintre FCSB și Petrolul Ploiești, în funcție de necesități. Partida e sâmbătă, pe Arena Națională # B365.ro
Sâmbătă, 22 noiembrie, pe Arena Națională va avea loc meciu de fotbal între FCSB și Petrolul Ploiești. Acesta va începe la ora 20:30. Iar pentru a permite participarea în siguranță a publicului la meciul de […] Articolul Mai multe linii STB ar putea fi deviate pentru meciul de fotbal dintre FCSB și Petrolul Ploiești, în funcție de necesități. Partida e sâmbătă, pe Arena Națională apare prima dată în B365.
10:30
FOTO | Un mall cu magazine de bricolaj și amenajări interioare se deschide, la anul, București. Unde, mai exact, va fi Aria Shopping Center # B365.ro
Compania Yellow Tree pregătește lansarea primului său centru comercial în București: Aria Shopping Center, în Sectorul 6. Spațiile pentru branduri de amenajări interioare sunt deja deschise spre închiriere, iar deschiderea este estimată pentru începutul anului […] Articolul FOTO | Un mall cu magazine de bricolaj și amenajări interioare se deschide, la anul, București. Unde, mai exact, va fi Aria Shopping Center apare prima dată în B365.
10:20
Colosseum Mall deschide porțile aventurii albastre pentru copii și aduce în Capitală universul fermecat al Ștrumfilor # B365.ro
Articol susținut de Colosseum Mall În perioada 22 noiembrie – 1 decembrie, Colosseum Mall îi invită pe copii și pe părinți să pășească în universul magic al Ștrumfilor, un eveniment unic unde cei mici vor […] Articolul Colosseum Mall deschide porțile aventurii albastre pentru copii și aduce în Capitală universul fermecat al Ștrumfilor apare prima dată în B365.
10:20
VIDEO | Cel mai simpatic cățel supraveghează pregătirile pentru cel mai mare Târg de Crăciun din București. Îmbrăcat cu vestă reflectorizantă, stă cuminte pe umărul unui muncitor # B365.ro
Cele mai simpatice imagini vin din Piața Constituției, unde pregătirile pentru târgul de Crăciun sunt în toi. Mai în glumă, mai în serios, probabil din lipsă de personal, un simpatic cățel supraveghează (și, dacă ar […] Articolul VIDEO | Cel mai simpatic cățel supraveghează pregătirile pentru cel mai mare Târg de Crăciun din București. Îmbrăcat cu vestă reflectorizantă, stă cuminte pe umărul unui muncitor apare prima dată în B365.
10:10
ALERTĂ | Accident grav pe linia 41. Martor: Pare cu victimă, la trecerea de pietoni de după Spitalul Elias | Coadă imensă de tramvaie, STB a înființat linia navetă 641 # B365.ro
Astăzi, 21 noiembrie, a avut loc un groaznic accident. Acesta a avut loc pe linia de tramvai 41. Martorii susțin că cineva aa fost lovit. STB a transmis că linia 41 este blocata pe Bd. […] Articolul ALERTĂ | Accident grav pe linia 41. Martor: Pare cu victimă, la trecerea de pietoni de după Spitalul Elias | Coadă imensă de tramvaie, STB a înființat linia navetă 641 apare prima dată în B365.
09:50
Ciucu nu înțelege de ce Drulă se ceartă cu el din cauza sondajelor. ”Eu sunt în competiție cu Daniel Băluță” # B365.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, pentru funcția de primar general, i-a răspuns lui Cătălin Drulă, candidatul USR, care în urma sondajului INSCOP l-a acuzat de manipularea datelor acestuia. Ultimul sondaj l-a plasat pe locul 4 în […] Articolul Ciucu nu înțelege de ce Drulă se ceartă cu el din cauza sondajelor. ”Eu sunt în competiție cu Daniel Băluță” apare prima dată în B365.
09:20
Petiție pentru Revelion fără petarde și artificii în București. Inițiatoarea, consiliera Andreea Leonte, invocă impactul devastator asupra animalelor # B365.ro
O inițiativă a consilierilor generali Cătălin Teniță și Andreea Leonte încearcă să oprească folosirea petardelor și artificiilor de Revelion în București, pentru a proteja animalele. Dacă petiția strânge 5000 de semnături, Capitala ar intra pe […] Articolul Petiție pentru Revelion fără petarde și artificii în București. Inițiatoarea, consiliera Andreea Leonte, invocă impactul devastator asupra animalelor apare prima dată în B365.
09:00
Urgență medicală dimineață, la metrou, pe M2, Magistrala Pipera-Berceni. Martor: Cineva a leșinat în tren, la plecarea din Romană, a fost apăsat butonul de panică # B365.ro
A fost urgență medicală dimineață la metrou, în București, pe Magistrala 2 Pipera – Berceni. Inițial, bucureștenii care erau în stații de pe traseu n-au înțeles ce se întâmplă, de ce trenurileîntârzie. Un martor, membru […] Articolul Urgență medicală dimineață, la metrou, pe M2, Magistrala Pipera-Berceni. Martor: Cineva a leșinat în tren, la plecarea din Romană, a fost apăsat butonul de panică apare prima dată în B365.
09:00
VIDEO | „Va fi gata înainte de termen!”. Vești bune de pe Lotul 1 al A0 Nord – Autostrada Bucureștiului. Linia de înaltă tensiune din zona nodului rutier cu DN1A e relocată # B365.ro
Șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului – A0 Nord a intrat într-o nouă etapă. Acum antreprenorul relochează linia de înaltă tensiune în zona nodului rutier cu DN1A. Acest tronson va fi gata înainte de termen. […] Articolul VIDEO | „Va fi gata înainte de termen!”. Vești bune de pe Lotul 1 al A0 Nord – Autostrada Bucureștiului. Linia de înaltă tensiune din zona nodului rutier cu DN1A e relocată apare prima dată în B365.
05:10
Un domn și-o doamnă s-au certat pe un cărucior de la Lidl din Titan și, când să se împace unul pe celălalt, a câștigat o bătrânică sprintenă # B365.ro
Un cărucior de la Lidl (mai ales din cele mici, pentru suplimentarea cărora, la un moment dat, parcă mai era un pic și se isca manifestație) este un obiect din care se nasc ușor situații […] Articolul Un domn și-o doamnă s-au certat pe un cărucior de la Lidl din Titan și, când să se împace unul pe celălalt, a câștigat o bătrânică sprintenă apare prima dată în B365.
03:10
Peste dimineață se întindea bolnavă mohoreala unei zile ce nimeni nu-și dorea să înceapă și care nu anunța nimic din scandalul ce urma să mi se dezvăluie. Ploaia se scremea să nu se oprească, iar […] Articolul Scandal fără temei într-una dintre cele mai selecte zone din București apare prima dată în B365.
20 noiembrie 2025
18:40
„Crosul Loteriei Române” deviază trei linii de autobuz STB, sâmbătă. Traficul pe un segment din Șos. Kiseleff va fi restricționat pentru evenimentul sportiv # B365.ro
TPBI informează călătorii că trei linii de autobuze STB vor fi deviate sâmbătă pentru „Crosul Loteriei Române”. Traseele vor fi modificate pentru un anumit interval de timp. Vor fi deviate câteva ore Asociația de Dezvoltare […] Articolul „Crosul Loteriei Române” deviază trei linii de autobuz STB, sâmbătă. Traficul pe un segment din Șos. Kiseleff va fi restricționat pentru evenimentul sportiv apare prima dată în B365.
18:10
FOTO | 4.000 de copăcei se plantează Parcul Tineretului. Echipele pun puieți de stejar, paltin, arțar, frasin, ulm, tei # B365.ro
Primaria Capitalei anunță că se plantează 4.000 de puieți de stejar, paltin, arțar, frasin, ulm, tei și alte specii în Parcul Tineretului. Campania de plantare a început astăzi și ține până pe 26 noiembrie. Plantările […] Articolul FOTO | 4.000 de copăcei se plantează Parcul Tineretului. Echipele pun puieți de stejar, paltin, arțar, frasin, ulm, tei apare prima dată în B365.
17:20
VIDEO | Un segment din DN1 se închide complet circulației, pe ambele sensuri, timp de câteva zile. Se repară trecerea la nivel cu calea ferată. Zona exactă și rute ocolitoare # B365.ro
Poliția Română transmite că circulația rutieră va fi închisă pe un tronson de drum de pe DN1, între 24 și 27 noiembrie. Autoritățile au transmis că se fac reparații la de reparație la trecerea la […] Articolul VIDEO | Un segment din DN1 se închide complet circulației, pe ambele sensuri, timp de câteva zile. Se repară trecerea la nivel cu calea ferată. Zona exactă și rute ocolitoare apare prima dată în B365.
16:40
Avertisment: vine un val de praf saharian, ne va da bătăi de cap de vineri până duminică. Unde vor fi primele depuneri # B365.ro
Meteorologii anunță că o masă de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, între 21 și 23 noiembrie. Vestea nu este tocmai una bună pentru bucureșteni, având în vedere că s-au anunțat […] Articolul Avertisment: vine un val de praf saharian, ne va da bătăi de cap de vineri până duminică. Unde vor fi primele depuneri apare prima dată în B365.
16:10
Rețea de 100 de km de piste de biciclete și trasee pietonale care va conecta sectoarele 2, 3 și 4. Primarii Negoiță, Hopincă și Băluță au lansat proiectul „I Love Velo” # B365.ro
Primarii sectorelor 2, 3 și 4 s-au întâlnit azi și au lansat proiectul „I Love Velo”, acesta presupune o rețea de peste 100 km cu piste de biciclete și trasee pietonele în București. Rețeaua va […] Articolul Rețea de 100 de km de piste de biciclete și trasee pietonale care va conecta sectoarele 2, 3 și 4. Primarii Negoiță, Hopincă și Băluță au lansat proiectul „I Love Velo” apare prima dată în B365.
16:00
Protest față de defrișările ilegale din Sectorul 3, în weekend. Bucureștenii sunt așteptați în parcarea de pe Bd. Nicolae Grigorescu # B365.ro
Duminica aceasta de la ora 12:00 va avea loc un protest „STOP defrişărilor ilegale în Sectorul 3”. Acesta este organizat de asociația civică „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure”. […] Articolul Protest față de defrișările ilegale din Sectorul 3, în weekend. Bucureștenii sunt așteptați în parcarea de pe Bd. Nicolae Grigorescu apare prima dată în B365.
15:50
Arma electorală mortală pe care candidatul Drulă o vede îndreptată împotriva lui: sondajul. „Și mi-au zis că așa îmi vor face!” # B365.ro
Cătălin Drulă spune că este atacat din mai multe părți, după ce în cel mai recent sondaj de opinie nu a mai fost în top trei al candidaților pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că […] Articolul Arma electorală mortală pe care candidatul Drulă o vede îndreptată împotriva lui: sondajul. „Și mi-au zis că așa îmi vor face!” apare prima dată în B365.
15:00
FOTO | Noua invenție din Sectorul 1: gropi astupate de stâlpișori galbeni. Bucureștean: Unde ați pomenit să faci prima dată fundația casei, apoi acoperișul? # B365.ro
Străzile și bulevardele din Capitală au mereu ceva extrem de deosebit. De cele mai multe ori vedem șoferi care își lase mașinile parcate neregulamentar și într-un mod poate amuzant sau fel de fel de gropi. […] Articolul FOTO | Noua invenție din Sectorul 1: gropi astupate de stâlpișori galbeni. Bucureștean: Unde ați pomenit să faci prima dată fundația casei, apoi acoperișul? apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.