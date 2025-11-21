Magic Talks #6: Despre iertare și noi începuturi

05:10

Un cărucior de la Lidl (mai ales din cele mici, pentru suplimentarea cărora, la un moment dat, parcă mai era un pic și se isca manifestație) este un obiect din care se nasc ușor situații […] Articolul Un domn și-o doamnă s-au certat pe un cărucior de la Lidl din Titan și, când să se împace unul pe celălalt, a câștigat o bătrânică sprintenă apare prima dată în B365.