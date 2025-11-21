Scandal fără temei într-una dintre cele mai selecte zone din București
B365.ro, 21 noiembrie 2025 03:10
Peste dimineață se întindea bolnavă mohoreala unei zile ce nimeni nu-și dorea să înceapă și care nu anunța nimic din scandalul ce urma să mi se dezvăluie. Ploaia se scremea să nu se oprească, iar […]
• • •
Scandal fără temei într-una dintre cele mai selecte zone din București
„Crosul Loteriei Române” deviază trei linii de autobuz STB, sâmbătă. Traficul pe un segment din Șos. Kiseleff va fi restricționat pentru evenimentul sportiv # B365.ro
TPBI informează călătorii că trei linii de autobuze STB vor fi deviate sâmbătă pentru „Crosul Loteriei Române". Traseele vor fi modificate pentru un anumit interval de timp. Vor fi deviate câteva ore Asociația de Dezvoltare […]
FOTO | 4.000 de copăcei se plantează Parcul Tineretului. Echipele pun puieți de stejar, paltin, arțar, frasin, ulm, tei # B365.ro
Primaria Capitalei anunță că se plantează 4.000 de puieți de stejar, paltin, arțar, frasin, ulm, tei și alte specii în Parcul Tineretului. Campania de plantare a început astăzi și ține până pe 26 noiembrie. Plantările […]
VIDEO | Un segment din DN1 se închide complet circulației, pe ambele sensuri, timp de câteva zile. Se repară trecerea la nivel cu calea ferată. Zona exactă și rute ocolitoare # B365.ro
Poliția Română transmite că circulația rutieră va fi închisă pe un tronson de drum de pe DN1, între 24 și 27 noiembrie. Autoritățile au transmis că se fac reparații la de reparație la trecerea la […]
Avertisment: vine un val de praf saharian, ne va da bătăi de cap de vineri până duminică. Unde vor fi primele depuneri # B365.ro
Meteorologii anunță că o masă de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, între 21 și 23 noiembrie. Vestea nu este tocmai una bună pentru bucureșteni, având în vedere că s-au anunțat […]
Rețea de 100 de km de piste de biciclete și trasee pietonale care va conecta sectoarele 2, 3 și 4. Primarii Negoiță, Hopincă și Băluță au lansat proiectul „I Love Velo” # B365.ro
Primarii sectorelor 2, 3 și 4 s-au întâlnit azi și au lansat proiectul „I Love Velo", acesta presupune o rețea de peste 100 km cu piste de biciclete și trasee pietonele în București. Rețeaua va […]
Protest față de defrișările ilegale din Sectorul 3, în weekend. Bucureștenii sunt așteptați în parcarea de pe Bd. Nicolae Grigorescu # B365.ro
Duminica aceasta de la ora 12:00 va avea loc un protest „STOP defrişărilor ilegale în Sectorul 3". Acesta este organizat de asociația civică „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure". […]
Arma electorală mortală pe care candidatul Drulă o vede îndreptată împotriva lui: sondajul. „Și mi-au zis că așa îmi vor face!” # B365.ro
Cătălin Drulă spune că este atacat din mai multe părți, după ce în cel mai recent sondaj de opinie nu a mai fost în top trei al candidaților pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că […]
FOTO | Noua invenție din Sectorul 1: gropi astupate de stâlpișori galbeni. Bucureștean: Unde ați pomenit să faci prima dată fundația casei, apoi acoperișul? # B365.ro
Străzile și bulevardele din Capitală au mereu ceva extrem de deosebit. De cele mai multe ori vedem șoferi care își lase mașinile parcate neregulamentar și într-un mod poate amuzant sau fel de fel de gropi. […]
BREAKING | Liceu din București, evacuat din cauza unor noi scurgeri de gaze. Conducta trece prin curtea școlii. Trafic blocat # B365.ro
Un liceu din București a fost evacuat din cauza unor scurgeri de gaz. Sute de profesori și elevi au fost scoși din unitatea de învățământ, iar traficul în zonă este restricționat. Distrigaz face acum verificări. […]
Restricții de circulație pe DN1, la noapte, în intersecția străzilor Elena Văcărescu și Dobrogeanu Gherea. Se înlocuiesc separatoarele de beton dintre sensuri # B365.ro
În această noapte se vor institui restricții de circulație pe DN1, în intersecția Șos. București – Ploiești cu Străzile Elena Văcărescu și Dobrogeanu Gherea, pentru înlocuirea separatoarelor de beton dintre sensuri. Anunțul a fost făcut […]
[P] Discursul manifest susținut de Daniel Băluță cu ocazia lansării oficiale a candidaturii la Primăria Generală a Capitalei # B365.ro
Articol susținut de PSD Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și-a lansat, oficial, candidatura la funcția de Primar General al Municipiului București, miercuri, 19 noiembrie, în fața a circa 500 de susținători. La ceremonia susținută la […]
Dl. Iohannis o fi avut și zile mai bune. ANAF îl dă în judecată și cere sechestru pe bunurile fostului președinte # B365.ro
ANAF îl dă în judecată pe Kaul Iohannis pentru datorii către stat prin chiriile încasate pentru o locuință din Sibiu. Autoritățile au cerut să se pună sechestru pe bunurile fostului Președinte al României. S-ar putea […]
Primele magazine Bipa se deschid, la anul, în București, la Mega Mall, și în Chiajna Shopping Center. Cu cine concurează noul lanț de drogherii # B365.ro
Lanțul austriac de drogherii Bipa îți pregătește intrarea în România în 2026. Deja are magazine contractate în Chiajna Shopping Center și Mega Mall. Noile drogherii vor concura cu retailerului german DM Drogerie Markt. Lanțul Bipa […]
VIDEO | Oribil caz de abuz în București. O adolescentă ar fi fost violată și agresată fizic de antrenorul ei de lupte libere. Bărbatul, dus la audieri # B365.ro
O adolescentă de 16 ani ar fi fost agresată sexual și bătută de către antrenorul său de lupte libere, potrivit Poliția Capitalei. În acest caz, polițiștii și procurorii fac patru percheziții domiciliare în București. Potrivit […]
FOTO | Două noi tronsoane de termoficare, parte din Magistrala II Sud, sunt gata. Urmează refacerea carosabilului, trotuarelor și a spațiilor verzi # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei a anaunțat că au fost finalizate lucrările la două noi tronsoae de conductă de termoficare din cadrul Magistralei II Sud – Obiectivul 3. Noile conducte, cu o lungime […]
FOTO | Străzile din București care tocmai s-au întors de la războiul din Ucraina. Le cheamă în pofida evidenței și sunt străbătute zilnic de mii de mașini # B365.ro
Un bucureștean cere să se repare gropile de pe Străzile Salubrității și Drumul Nisipoasa din Sectorul 1. Pe aici, zilnic trec sute de mașini, șoferii trebuie să fie atenți, însă este imposibil să nu dea […]
VIDEO | Doamna cu Lexus care iese pe Centură pe breteaua pe unde, de fapt, se intră în Mogoșoaia. O situație pe contrasens cu siguranța în traficul din București și împrejurimi # B365.ro
O filmare postată pe Facebook surprinde o șoferiță ieșind pe breteaua de intrare în Mogoșoaia, blocând traficul. Tot femeia era cea nemulțumită pentru că un alt șofer care voia să intre pe acolo îi bloca […]
EXCLUSIV | Comoara din Berceni: soclul “Coloanei cu Vultur”, capodopera lui Karl Storck, descoperit într-o curte. Monumentul s-a frânt la cutremurul din ‘77 # B365.ro
Ce-a mai rămas din "Coloana cu Vultur", capodopera din marmură de Carrara a sculptorului Karl Storck, a fost descoperit într-o curte din Berceni. Soclul lucrării monumentale stă printre buruieni, alături de un bust mortuar care […]
TERMO ALERT | Calorifere bocnă și apă rece în aproape 1.200 de blocuri din București, din cauza avariilor și a șantierelor. În ce zone sunt cei mai afectați bucureșteni # B365.ro
Nici în acest sezon rece nu scăpăm de avarii, mii de bucureșteni având calorifele reci în locuințele lor, iar apa de la robinet e bocnă. Azi, aproape 1.200 de blocuri/imobile din București au probleme cu […]
Când vor fi interzise prin București, la orele de vârf, mașinile care aprovizionează magazinele cu marfă, cele de gunoi și de curierat. Următorul pas în proiect # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei e va întâlni zilele viitoare cu operatorii de transport de marfă, cu cei de curierat, precum și cu cei din zona de salubrizare. Întâlnirea are ca scop stabilirea […]
VIDEO | Orașul care nu mai are loc de pietoni. La pas prin Bucureștiul sufocat de mașini parcate ilegal peste tot # B365.ro
Un colaj video de aproape 3 minute, postat pe Facebook surprinde mașini parcate neregulamentar pe treceri de pietoni, trotuare și la ieșirile din stațiile de metrou din București. „Capitala mașinilor?" – video care arată cum […]
VIDEO | Negoiță insistă cu revoluția urbană pe care o plănuiește pentru centrul Bucureștiului: un pasaj de la Unirii la Piața Alba Iulia. Zice că Nicușor Dan i-a refuzat tunelul # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a spus, la DCNews, ce se întâmplă cu proiectul care viza contruirea unui pasaj de la Piața Unirii până la Piața Alba Iulia. Negoiță insistă cu revoluția urbană din centrul […]
Surpriza Anca Alexandrescu din cel mai nou sondaj, unul făcut de INSCOP. Și ce se întâmplă cu lupta dintre Ciucu și Băluță pentru funcția de primar general al Capitalei # B365.ro
Un sondaj INSCOP INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group a fost realizat. Rezultatele sunt foarte strânse. În topul favoriților se numără Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu […]
FOTO | Noutăți de pe cele mai mari șantiere de modernizare a șinelor de tramvai. Pe Lotul 1, lucrările au început și pe Camil Ressu, peroanele de la Linia 5 nu au copertine # B365.ro
Bucureștiul este plin de șantiere, atât de termoficare, cât și pentru modernizarea șinelor de tramvai. Lucrările sunt în toi. De exemplu, pe Lotul 1 de tramvai, muncitorii au ajuns cu lucrările pe Bulevardul Camil Ressu, […]
Târgul de Turism începe azi, la ROMEXPO. Printre oferte și conferințe, bucureștenii pot „intra” și în muzeul virtual Herculane # B365.ro
Azi începe Târgul de Turism al României II – Ediția de Toamnă (TTR II) la Romexpo. Evenimentul care ține până pe 23 noiembrie adună agenții de turism, touroperatori și hoteluri și aduce pentru vizitatori reduceri […]
Piedone intră în „Team Băluță” în cursa pentru PMB. Îi „oferă” 150 de tineri din partidul lui, să-l ajute în campania electorală pentru funcția de primar general al Capitalei # B365.ro
Cristian Popescu Piedone a participat miercuri, 19 noiembrie, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Dl. Piedone a anunțat că se va implica în campania lui Băluță. Piedone îi pune […]
VIDEO | Negoiță nu mai face glumițe despre strada Brățării, construită peste conducta de gaze. Prima reacție, după restricțiile de trafic: Numai cine nu muncește nu greșește # B365.ro
Situația de pe strada Brățării, despre care o investigație Recorder a arătat că este construită de primăria lui Robert Negoiță peste o conductă magistrală de gaze, care aparține Transgaz și care livrează către marii consumatori […]
Aladdin a ajuns pe furiș la București. Covorul lui e acum într-o mașină, suport de număr de telefon, că în situația cu parcările din oraș, nici magia nu-l mai ajută # B365.ro
O fotografie apărută pe Facebook a stârnit hohote de râs și zeci de comentarii. Un șofer și-a afișat numărul de telefon în parbriz pe un covoraș în miniatură, în estetica „balkanic style", sau „oriental style", […]
Ciucu râde de Băluță că aleargă (electoral și indirect) pe pista de la Lacul Morii, de la el din sector. „Dacă mai are nevoie să se inspire, îi pot face și alte recomandări” # B365.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru alegerile pentru Primăria Capitalei a postat un mesaj despre contracandidatul său de la PSD, Daniel Băluță. A spus că Băluță a folosit pista de alergare de pe digul Lacul Morii […]
FOTO | Cum plouă în stația de metrou Titan, cu apă șuvoaie până pe peron. Bucureștean surprins fără umbrelă unde, teoretic, nici nu-i trebuia: A crăpat tavanul! # B365.ro
Timp de două zile a plouat temporar în București. Cum credeai că nu mai trebuie să-ți cari umbrela după tine, cum începea să plouă. Și ploaia a ajuns și la metrou, însoțind călătorii până pe […]
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu timp de o săptămână. Piața Alba Iulia, Bd. Nicolae Grigorescu, Șos. Pantelimon sunt printre zonele afectate # B365.ro
Rețele Electrice Romînia transmite clienților săi că vor fi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Acestea sunt programate pentru perioada 20 – 28 noiembrie. Se fac lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei. […]
FOTO | Big Brother urban în Sectorul 2. Hopincă: Vom extinde rețeaua de camere de supraveghere cu încă 1.100 # B365.ro
Rareș Hopincă anunță care este stadiul lucrărilor de la noul Centru Integrat de Monitorizare din Sectorul 2. Aici va funcționa un sistem de dispecerat și monitorizare al Direcției Generale de Poliție Locală. Vor fi montate […]
FOTO | Cum arată noile stații de pe traseul liniei 5 de pe Barbu Văcărescu. „Tramvaiul Corporatiștilor” ar putea reveni pe traseu luna viitoare # B365.ro
Un bucureștean a publicat imagini cum arată stațiile de la linia 5, de la Bulevardul Barbu Văcărescu. „Tramvaiul Corporatiștilor" va reveni pe traseu din luna decembrie. Însă, multe dintre peroanele liniei s-ar putea să nu […]
Bucureșteancă nervoasă după ce angajați Distrigaz au distrus asfaltul și au provocat noi avarii, pe o stradă din Sectorul 1. „Lucrările neglijente pun siguranța locuitorilor în pericol” # B365.ro
O bucureșteancă reclamă felul cum echipele de la Distrigaz au efectuat lucrări pe strada Intrarea Gheorghe Simionescu. Ea spune că angajații companiei au revenit la zona lor și au rupt o conductă de apă, provocând […]
VIDEO LIVE | Daniel Băluță lansează planul pentru București, dacă va ajunge primar general. Alături de candidatul PSD sunt Gabriela Firea și Cristian Popescu Piedone # B365.ro
Daniel Băluță ăși lansează acum candidatura la Primăria Capitalei, plus planul pentru oraș. El este candidatul PSD la alagerile parțiale de pe 7 decembrie. La evenimentul canddiatului sunt prezenți și colegi de partid, precum Robert […]
Accident rutier aproape de Piața Sudului. STB: Tramvaiele 1 și 10 sunt blocate pe Șoseaua Olteniței # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident rutier la Piața Sudului. Două mașini au fost implicate. STB a anunțat că dăou linii de tramvaie sunt blocate pe Șoseaua Olteniței. Accident și tramvaie […]
FOTO | Încep lucrările de modernizare a lotului 1 de tramvai de pe Camil Ressu. Muncitorii scot șinele vechi și ruginite # B365.ro
Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, transmite că lucrările de reabilitare a lotului 1 de tramvai au ajuns și pe bulevardul Camil Ressu. Muncitorii scot șinele și vechile stații, apoi vor începe lucrările propriu-zise. Lotul 1 este […]
Tur ghidat prin cartierul Băneasa, organizat de Străzi pentru Oameni. Bucureștenii pot afla istoria mai puțin cunoscută a zonei. Locurile sunt limitate # B365.ro
Asociația Străzi pentru Oameni organizează un tur ghidat prin Băneasa. Evenimentul are loc duminică, 23 noiembrie, de la ora 13:00. Locurile sunt limitate, doritorii trebuie să se înscrie pentru a participa. Evenimentul ține trei ore […]
Mii de luminițe și sute de decorațiuni pentru Crăciun vor fi montate pe marile bulevarde din București. Primăria Capitalei cheltuie pe iluminatul festiv triplu față de anul trecut # B365.ro
Primăria Municipiului București (PMB) cheltuie, anul acesta, pentru luminițele de Crăciun
Parcarea autocarelor și microbuzelor de la Aeroportul Otopeni e închisă. Se extinde șantierul pentru viitoarea stație de metrou a Magistralei M6 # B365.ro
Lucrările pentru viitoarea Magistrală de metrou M6 aduc alte modificări. Bucharest Airports a transmis că parcarea, de la Aeroportul Otopeni, destinată autocarelor și microbuzelor va fi închisă. Aceasta este situată la baza turnului de control. […] Articolul Parcarea autocarelor și microbuzelor de la Aeroportul Otopeni e închisă. Se extinde șantierul pentru viitoarea stație de metrou a Magistralei M6 apare prima dată în B365.
Vom plăti mai mult dacă vrem să călătorim cu trenul, din decembrie. Biletele la CFR Călători și ceilalți operatori vor costa cu aproape 10% mai mult # B365.ro
Se scumpesc din nou biletele de tren. Acest lucrui se va întâmpla în luna decembrie, la patru luni de la ultima mărire a prețurilor, care a fost aplicată în vara anului 2025. Scumpirea aceasta este […] Articolul Vom plăti mai mult dacă vrem să călătorim cu trenul, din decembrie. Biletele la CFR Călători și ceilalți operatori vor costa cu aproape 10% mai mult apare prima dată în B365.
A murit doctorița pneumolog Flavia Groșan, cunoscută în mediul online pentru conspirațiile pe care le răspândea legate de vaccinuri și pandemia de COVID-19. Ea era internată încă de la jumătatea lunii octombrie, fiind diagnosticată cu […] Articolul A murit Flavia Groșan, controversata doctoriță pneumolog. Ar fi avut cancer apare prima dată în B365.
Ce ar putea face un viitorul Primar General pentru spațiul verde din Capitală. Asociația Parcul Natural București are cinci propuneri # B365.ro
Asociația Parcul Natural București a propus cinci proiecte pe care un viitor Primar General al Capitalei le-ar putea implementea. Lista este direcționată chiar candidaților care aspiră la această funcție. Ce ar putea face un nou […] Articolul Ce ar putea face un viitorul Primar General pentru spațiul verde din Capitală. Asociația Parcul Natural București are cinci propuneri apare prima dată în B365.
Cinema Europa împlinește 90 de ani și invită bucureștenii la ziua lui. Diseară va fi lansată campania „LocCuLoc”, prin care clădirea va fi modernizată scaun cu scaun # B365.ro
Cinema Europa, ultimul cinema de cartier din București, împlinește anul acesta 90 de ani de la înființare. Acest moment va fi marcat printr-un eveniment aniversar special, ce are loc azi, 19 noiembrie, și totodată prin […] Articolul Cinema Europa împlinește 90 de ani și invită bucureștenii la ziua lui. Diseară va fi lansată campania „LocCuLoc”, prin care clădirea va fi modernizată scaun cu scaun apare prima dată în B365.
FOTO | Repetițiile pentru 1 Decembrie au început azi în poligonul Ghencea. Traficul în zonă va fi îngreunat, tancuri și alte vehicule militare vor trece pe aici # B365.ro
Începând de azi și până pe 1 Decembrie, în poligonul Ghencea, se desfășoară repetiții dedicate paradei de Ziua Națională, iar tehnica militară va tranzita zona, putând genera temporar zgomot și trafic îngreunat. Încep repetițiile pentru […] Articolul FOTO | Repetițiile pentru 1 Decembrie au început azi în poligonul Ghencea. Traficul în zonă va fi îngreunat, tancuri și alte vehicule militare vor trece pe aici apare prima dată în B365.
VIDEO | Tramvaiul Zurli, apariție veselă și colorată pe străzile din București. Circulă până la sfârșitul anului pe liniile 1 și 10 # B365.ro
Gașca Zurli și STB au făcut un parteneriat, iar un tramvai a fost colorat și circulă pe străzile din București până la finalul lunii. Bucureștenii vor zări vehiculul pe liniile 1 și 10, fiind o […] Articolul VIDEO | Tramvaiul Zurli, apariție veselă și colorată pe străzile din București. Circulă până la sfârșitul anului pe liniile 1 și 10 apare prima dată în B365.
Gingerbread Fair, târgul cu răsfăț de turtă dulce și miros de scorțișoară e în weekend, la Grădina Antipa. Care e programul și cât costă intrarea # B365.ro
Weekendul acesta va avea loc un eveniment pentru pitici și mămici și tăti și bunici. Atelierele lui tută dulce au loc în perioada 22 – 23 noiembrie la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. […] Articolul Gingerbread Fair, târgul cu răsfăț de turtă dulce și miros de scorțișoară e în weekend, la Grădina Antipa. Care e programul și cât costă intrarea apare prima dată în B365.
Traseul cu 6 viraje cu care Drulă promite că vom circula în siguranță prin traficul din București. „Până în 2035, Capitala va fi metropola cu zero decese” # B365.ro
Cătălin Drulă are „o preocupare veche” în ceea ce privește problema siguranței rutiere din Capitală. Tocmai de aceea a postat pe Facebook un plan pentru a reduce la 0 numărul de victime în traficul din […] Articolul Traseul cu 6 viraje cu care Drulă promite că vom circula în siguranță prin traficul din București. „Până în 2035, Capitala va fi metropola cu zero decese” apare prima dată în B365.
FOTO | Panică și omenie azi, la metrou, la Piața Unirii. O femeie gravidă s-a prăbușit din cauza contracțiilor, sub ochii fiului de 3 ani. Trecători și polițiști au sărit imediat în ajutor # B365.ro
Un gest firesc, cu o încărcătură emoțională mare, a avut loc în pasajul din stația de metrou Piața Unirii. O femeie, însărcinată în 34 de săptămâni, a căzut din cauza contracțiilor puternice. Mai mulți trecători […] Articolul FOTO | Panică și omenie azi, la metrou, la Piața Unirii. O femeie gravidă s-a prăbușit din cauza contracțiilor, sub ochii fiului de 3 ani. Trecători și polițiști au sărit imediat în ajutor apare prima dată în B365.
