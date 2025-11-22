Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA. Succes categoric pentru campioană cu Utah Jazz

08:30

Dinamo se confruntă cu mari probleme înaintea meciului cu Botoșani, din etapa a 17-a din Liga 1. „Câinii” nu se vor putea baza pe Alexandru Musi, după accidentarea suferită de acesta la naționala U21. Mijlocașul de 21 de ani al „câinilor” a fost convocat de Costin Curelea pentru acțiunea din această lună a „tricolorilor mici”. Mijlocașul […] The post Probleme pentru Dinamo înaintea meciului cu Botoșani. Ce se întâmplă cu Alexandru Musi după accidentarea de la națională appeared first on Antena Sport.