Napeoleon Tiron: un artist-spectacol, un premiu mare și o seară de poveste

La nivel declarativ, noul stadion „Dan Păltinișanu” a devenit o prioritate absolută a județului Timiș. În realitate, execuțiile bugetare din ultimii ani arată un tablou diferit, unul în care investițiile locale județene stau în picioare doar sprijinite de bani de la Guvern sau din fonduri europene. În timp ce autoritățile promit cofinanțări de sute de milioane de lei pentru viitoarea arenă, cifrele arată că județul nu a avut niciodată resursele necesare pentru un asemenea efort. Întrebarea nu mai e dacă stadionul se va ridica, ci cum poate fi finanțat fără a sacrifica restul.