Ion Cristoiu: „Pe măsură ce se înrăutățește viața cotidiană, Călin Georgescu devine un mit”
Gândul, 22 noiembrie 2025 14:20
În ediția din 20 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre ascensiunea imaginii lui Călin Georgescu în percepția publică. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a declarat că figura lui Călin Georgescu a devenit, în timp, o proiecție a speranțelor și a frustrărilor acumulate de o parte […]
• • •
Acum 5 minute
15:00
Iarna scumpirilor lovește direct în buzunarele românilor: taxe uriașe, TVA dublu și facturi mai mari la întreținere # Gândul
După ce au primit vestea că de la 1 ianuarie 2026 Guvernul le pregătește un val de măriri de taxe și un impozit pentru locuințe aproape dublu, românii care locuiesc la bloc se așteaptă la ce e mai rău. Deși autoritățile nu au anunțat încă o majorare directă a costurilor de administrare, toate semnele duc […]
15:00
Avertisment teribil: Google SPIONEAZĂ toate e-mailurile pentru a-și antrena modelele de IA. Cum puteți dezactiva funcția # Gândul
Google continuă să aducă „îmbunătățiri” produselor sale, doar că unul dintre update-uri permite companiei să acceseze mesajele și atașamentele private ale clienților care folosesc o adresă de poștă electronică Gmail. Se pare că Google face acest lucru pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială, scrie zdnet.com. Setări activate fără permisiunea utilizatorilor Cu alte cuvinte, Google […]
15:00
Amenajată de la zero în doar patru luni, strada Europa Unită din Sectorul4 a fost dată în folosință. Primarul Băluță: „Nu miracole, ci management” # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat astăzi, 22 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, finalizarea lucrărilor și deschiderea noii străzi Europa Unită, o arteră rutieră creată integral de la zero, pe o lungime de aproximativ 500 de metri, care face legătura directă între două bulevarde importante ale zonei: Șoseaua Berceni și Strada Emil […]
Acum 15 minute
14:50
Reguli draconice pentru pasageri în avion. Amenzi fără precedent pentru „comportamentele dăunătoare” # Gândul
Franța a anunțat măsuri „decisive și eficiente” pentru combaterea comportamentului necorespunzător în timpul zborurilor, introducând un nou set de sancțiuni împotriva pasagerilor care deranjează, potrivit euronews.com. Autoritățile avertizează că astfel de comportamente reprezintă o „amenințare tot mai mare la siguranța zborurilor”. Guvernul francez menționează că, în Europa, agențiile de aviație raportează între 200 și 500 […]
Acum o oră
14:20
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.367. Ce comentariu a făcut Putin față de planul de pace american/Zelenski a înroșit telefonul # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 22 noiembrie 2025, în a 1.367-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele rus Vladimir Putin a confirmat că a primit planul de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite și a declarat că documentul ar putea servi drept bază pentru o „soluționare pașnică definitivă”. Putin: „Nu […]
14:20
Marginalizați de Nicușor Dan, Godină și Orban plănuiesc să petreacă 1 Decembrie împreună. La Cocoșatu. Doar că au o singură problemă, Orban e vegetarian și nu poate mânca mici # Gândul
Polițiștul – influencer Marian Godină și Ludovic Orban, fost consilier al președintelui Nicușor Dan, și-au făcut program împreună de 1 Decembrie. Există o singură problemă – Orban este vegetarian și nu poate mânca mici – dar, cu siguranță, cei doi vor găsi o alternativă benefică pentru a-și pune în aplicare planul pentru a petrece românește. […]
14:20
Zodia care iese din întuneric în noiembrie, Guvernat de Jupiter, Săgetătorul este direct conectat cu impulsul de a da sens vieții # Gândul
Sezonul zodiei Săgetător va aduce schimbări semnificative în viețile nativilor. Aceștia vor avea ocazia să descopere lumina, după mult timp în care au stat în întuneric. Pe data de 21 noiembrie a început sezonul Săgetătorilor. Nativii își vor găsi calea și, de asemenea, vor reuși să urmărească ceea ce aduce sens în viețile lor. Debutul […]
14:20
S-a stabilit cine pleacă duminică din pole-position în Formula 1! Final palpitant în „Marele Circ” # Gândul
Lando Norris de la McLaren va pleca, duminică, din pole position în Marele Premiu de la Las Vegas, a 22-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de pe Las Vegas Street Circuit. Liderul campionatului mondial l-a devansat pe cvadruplul campion mondial olandez […]
14:20
Acum 2 ore
14:00
Mutare de forță a lui Trump: numește un nou reprezentant special pentru Ucraina, după ce i-a dat ultimatum lui Zelenski # Gândul
Daniel Driscoll, secretarul forțelor terestre ale Statelor Unite, a fost numit noul reprezentant special pentru Ucraina, informează The Guardian, citând surse. El îl va înlocui în această funcție pe Keith Kellogg, care intenționează să părăsească postul și administrația Trump în ianuarie 2026. În prima sa misiune la Kiev, unde a venit cu planul de pace […]
13:30
Erou al bancurilor românești, Bulă vine în această zi de sâmbătă, 22 noiembrie, să destină atmosfera. La București a ieșit Soarele și se anunță o zi frumoasă, așa că hai să profităm de o toamnă minunată, fără extreme! La școală: – Bulă, spune-mi trei animale care trăiesc în Africa! – Doi lei și o zebră! […]
13:10
Astrologul Cristina Demetrescu, unul dintre numele respectate din branșă, a prezentat, în cea mai recentă analiză a sa, previziunile pentru a doua parte a anului 2025. Potrivit acesteia, urmează o perioadă intensă, marcată de schimbări bruște și evoluții neașteptate. Iar pentru o zodie anume, vin încercări pe care le va resimți extrem de puternic. Anul […]
Acum 4 ore
12:50
Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România” # Gândul
Victor Ponta, fost premier al României, a postat pe pagina sa de facebook un mesaj în care vorbește despre viitorul României de astăzi, cu mesajul principal: „Atenție la USR: România nu înțelege ce i se întâmplă! Cel mai probabil veți reveni la el undeva în viitor și veți spune: « Ah, au fost oameni care […]
12:40
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah # Gândul
Președintele libanez Joseph Aoun, aflat sub presiuni puternice din partea Statelor Unite pentru a dezarma Hezbollah, a afirmat într-un discurs ținut în sudul țării că monopolul statului asupra armelor este „necesar și inevitabil”. De la armistițiul care a pus capăt, acum un an, unui război mortal între Israel și mișcarea pro-iraniană, Libanul este supus unei […]
12:40
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii # Gândul
Partajul reprezintă procedura juridică prin care bunurile comune ale soţilor sunt împărţite după desfacerea căsătoriei. Conform Codului Civil, împărţirea se realizează de regulă în natură, proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar; dacă un bun este indivizibil, legea prevede soluţii alternative (atribuire în schimbul unei sulte, vânzare etc.). Aceste reguli sunt prevăzute în normele referitoare la […]
12:30
Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni # Gândul
Primăria Sectorului 4 a inaugurat, sâmbătă, deschiderea circulaţiei pe strada „Europa Unită”, dintre Șoseaua Berceni și strada Emil Racoviță. Potrivit primarului Daniel Băluţă, şoferii pierdeau 20 de minute zilnic pentru un ocol de doar 2 km. Băluţă a organizat o conferinţă de presă chiar pe porţiunea de 500 m creaţi pentru fluidizarea traficului şi pentru […]
12:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre condamnarea sa în Dosarul Transferurilor, dar și care au fost persoanele implicate în acest dosar. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, fostul acționar în fotbal […]
12:10
Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul # Gândul
Începând cu 2028, șoferii din Germania riscă să să fie respinși la obținerea plachetei TÜV (echivalentul ITP-ului din România) pentru milioane de mașini fabricate după 2019, din cauza dezafectării rețelei 2G, care va face nefuncțional sistemul automat de apel de urgență „eCall”, preia Capital. Începând cu 2028, șoferii din Germania s-ar putea confrunta cu o […]
12:00
Medicul Vlad CIUREA dezvăluie cele două alimente care ne distrug creierul. „Moleșesc activitatea cerebrală” # Gândul
Reputatul profesor doctor Vlad Ciurea, unul dintre cei mai mari medici neurochirurgi, lansează un avertisment care ar trebui luat în serios de toți românii: două alimente aflate în zilnic pe mesele noastre au efecte dăunătoare asupra activității cerebrale, scrie CANCAN.RO. Fără să știe ce efecte negative au, românii consumă zilnic aceste alimente periculoase. Din păcate, […]
12:00
Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni # Gândul
Cine îi repară mobila lui Nicușor Dan? Ce povești ascultă președintele României ca să-i fie somnul mai duce? Ce face George Simion acasă la Nicușor Dan? Sunt câteva scenarii puse în scenă de comediantul Ionuț Rusu. Un video care surprinde, într-o parodie, lucrurile care se întâmplă și la case mai mari – dar și câteva […]
11:50
Sindicaliştii de la Navrom Galaţi intră în grevă de avertisment. Protestatarii cer reluarea negocierilor colective # Gândul
Blocul Național Sindical informează că Sindicatul Reparații Navale ,,Navrom” Galați, afiliat la BNS, declanşează grevă de avertisment. Luni, 24 noiembrie, începând cu ora 07.00, timp de două ore, în incinta Navrom Shipyard SRL Galați, în sectoarele de activitate în care sunt salariați membri de sindicat, se va opri lucrul, anunţă Blocul Naţional Sindical. La nivelul […]
11:50
Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide de Sfântul Andrei. Programul complet de Sărbători # Gândul
Catedrala Mântuirii Neamului se va redeschide pentru credincioși de Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, și va rămâne rămâne la dispoziția creștinilor și vizitarilor până pe 3 decembrie, când de va reînchide. Lăcașul se va redeschide în 23 decembrie până după Sfântul Ioan, mai precis pe 8 ianuarie 2026. După acestă dată, vor reîncepe lucrările interioare, […]
11:40
Nicușor Dan, anunț la finalul dezbaterii publice privind Strategia de Apărare a României: „Au fost operate modificări.” Va fi dezbătută luni în CSAT # Gândul
Administrația Prezidențială a făcut o serie de precizări cu privire la Strategia Națională de Apărare a Țării, aflată în dezbatere publică. Șeful statului spune că Administrația Prezidențială a primit mai multe observații și propuneri din partea societății civile și a experților, decizia fiind ca, în urma acestei dezbateri publice, strategia să fie modificată pentru a […]
11:30
Donald Trump i-a permis noului primar al New York-ului să îl numească „fascist”: „Pur și simplu spune da. E mai ușor decât să explici” # Gândul
La întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, președintele Statelor Unite i-a acordat acestuia permisiunea să-l numească „fascist” în urma unei întrebări puse de jurnaliști. Momentul a stârnit atât surpriză, cât și amuzament. Președintele Statelor Unite l-a primit vineri în Biroul Oval pe noul primar ales […]
11:10
Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca Ludovic Orban să fie alungat pentru că Sorin Grindeanu s-a supărat foarte tare pe campania dusă împotriva PSD-ului” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a explicat de ce plecarea lui Ludovic Orban de la Cotroceni nu a fost deloc o surpriză pentru cei care știau tensiunile din culise. El spune că decizia fusese luată cu mult înainte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: […]
11:10
Lista noilor TAXE în 2026. Guvernul Bolojan ne-a pregătit biruri mai mari pe case, pe mașini și pe chirii. Ce taxe și impozite vor plăti românii de la 1 ianuarie # Gândul
Pachetul 1 de austeritate a fost pentru noi. La fel și Pachetul 2. Ni s-a promis că Pachetul 3 va fi despre ei. Surpriză! E tot despre cetățenii de rând, care află că abia acum încep adevăratele scumpiri. De la 1 ianuarie 2026, Guvernul pregătește un val de măriri de taxe și impozite pentru români. […]
Acum 6 ore
11:00
Ce sfat îi dă mama fiicei sale care se duce la o petrecere? Hai să ne amuzăm împreună de acest dialog și să vedem și partea veselă a vieții. – Mamă, mă duc la o petrecere diseară, vin dimineață. – Ai grijă să nu rămâi gravidă, cumva! – Am 16 ani, mamă! – Și eu […]
11:00
Marian, un șofer roman de TIR, a murit strivit de propria încărcătură colosală. Comunitatea locală este bulversată # Gândul
Marian Marin Broască, un șofer român de TIR în vârstă de 51 de ani, tată a doi copii și rezident de ani buni în localitatea Atripalda din provincia italiană Avellino (regiunea Campania), și-a pierdut viața joi, 20 noiembrie 2025, într-un mod cumplit pe o șosea din sudul Italiei, publică Rotalianul. Românul nostru a murit strivit […]
11:00
Cel mai periculos oraș din România. Este considerat printre cele mai primejdioase localități din întreaga lume # Gândul
Mai multe zone din România se află pe lista celor mai periculoase orașe din lume. Printre ele se numără Craiova, Iași și București. Un studiu, bazat pe percepția populației la nivel mondial și publicat de comparethemarket.com, a luat în calcul furturile, agresiunile și vandalismul din fiecare oraș. Locuitorii a peste 400 de orașe din lume au […]
11:00
Ion Cristoiu: „Planul de pace al lui Donald Trump a fost respins de Volodimir Zelenski în chip agresiv și INSULTĂTOR” # Gândul
În ultimul număr al pastilei jurnalistice pe care GÂNDUL.RO o difuzează zilnic, Ion Cristoiu remarcă un aspect esențial din geopolitca ultimelor 24 de ore. „Planul de pace al lui Donald Trump a fost respins de Volodimir Zelenski în chip agresiv și insultător”, susține reputatul om de presă. Cristoiu analizează reacția președintelui ucrainean la planul de […]
10:50
Cod Galben emis de ANM. Se schimbă vremea în România. Scădere cu 10 grade a temperaturilor. Prognoza meteorologilor, pentru Gândul # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă o informare și o atenționare meteorologică de Cod Galben, valabilă de astăzi de la ora 10.00 până pe 24 noiembrie, la ora 10.00. Aceasta vizează ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului și răcire. În acest context al schimbării vremii, din această noapte, local în […]
10:40
Gigi Nețoiu: „Nu se poate ca Nicușor Dan să îi facă biografia lui Călin Georgescu. Nicușor n-are habar ce înseamnă un OFIȚER ACOPERIT” # Gândul
În cadrul unei ediții transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri Gigi Nețoiu a vorbit despre acuzațiile aduse fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, referitoare la faptul că se vehiculează că acesta ar fi fost un ofițer acoperit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu vorbește despre […]
10:40
În Elveția se pot câștiga salarii atractive chiar și fără studii deosebite. Meserii precum electrician, muncitor în construcții, șofer sau ajutor la domiciliu oferă venituri de până la 8.100 € pe lună. Aici, experiența practică și abilitățile contează mai mult decât studiile, iar aceste joburi bine plătite sunt foarte căutate. Țara caută masiv forță de […]
10:40
Turcia și Bulgaria iau fața României în cursa pentru viitorul Coridor Marea Neagră – Marea Caspică. După ce presa l-a ironizat pe Călin Georgescu pentru ideea mega-proiectului, Oana Țoiu a reluat discuțiile diplomatice pentru rută. Economist: Capacitatea României de a fi cooptată în acest proiect este o utopie # Gândul
De câțiva ani, un proiect mai vechi, Coridorul de Mijloc, a reapărut pe tapet în estul Europei ca fiind o oportunitate vitală pentru o rută comercială stabilă, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al războiului dintre Rusia și Ucraina. Comerțul mondial pe rutele tradiționale a fost perturbat de aceste crize, iar pe plan […]
10:10
Pace în Ucraina. Macron, Merz și Starmer discută la Summitul G20 despre Planul de Pace al lui Trump pentru Ucraina. Președintele american nu participă # Gândul
Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a publicat joi noapte pe social-media documentul integral al planului negociat de Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu pe frontul din Ucraina. Conținutul documentului a fost confirmat de publicațiile Axios și Wall Street Journal. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina prevede și o garanție de securitate modelată pe […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan critica declarațiile premierului Ilie Bolojan, care, spune el, nu corespund cu acțiunile acestuia, aducând în atenție detalii din scandalul de corupție în care i-a fost implicat numele. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan comentează o declarație a premierului Ilie Bolojan, în […]
10:10
Mituri despre prelungirea vieții. Putin și Xi Jinping vor să trăiască până la 150 de ani, dar scenariul e mai complicat decât pare. Cine va descoperi „fântâna tinereții” și cu ce preț? # Gândul
În noiembrie, startup-ul chinezesc Lonvi Biosciences a anunțat dezvoltarea unor pastile anti-îmbătrânire despre care a spus că ar permite oamenilor să trăiască până la 150 de ani. Remarcile directorului companiei, Liu Qinghua, au venit la câteva săptămâni după o conversație infamă în care liderii Rusiei, Chinei și Coreei de Nord au fost auziți vorbind exact […]
10:10
Test de perspicacitate | 99% văd o broască țestoasă în aceasta iluzie optică. Tu poți vedea chipul ascuns? # Gândul
Asemenea teste de inteligență îți pun mintea la contribuție, te determină să te concentrezi, dar te și relaxează în același timp. De exemplu, în cel de iluzie optică, propus de Gândul acum, trebuie să descoperi ce se ascunde în desenul de pe carapacea țestoasei. 99% văd doar o broască țestoasă în aceasta iluzie optică. Tu […]
10:00
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit la România TV despre ce se va întâmpla cu pensiile de la 1 ianuarie 2026. Politicianul social-democrat a făcut precizări extrem de importante despre reducerile care sunt preconizate pentru anul viitor. În pofida eforturilor pe care le face Executivul pentru reducerea uriașului deficit bugetar, tot mai multe voci anticipează […]
09:40
Daniel Băluță: „Sunt unul dintre primarii care au reușit să învingă SISTEMUL și am făcut școli, grădinițe, metrou” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, candidatul la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a vorbit despre realizările sale ca primar al Sectorului 4. Acesta susține că este unul dintre puținii primari anti-sistem și că a reușit să aducă fonduri în sectorul pe care îl conduce pentru construirea mai multor instituții esențiale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius […]
09:40
Pe măsură ce COP 30 din Belém intră în ultimele zile de negocieri, devine tot mai clar că această ediție se desfășoară într-un context fără precedent. Anul 2024 a depășit, temporar, pragul de 1,5°C, iar avizul consultativ emis de Curtea Internațională de Justiție, în iulie 2025, stabilește explicit că statele au obligații juridice de a […]
09:40
Start campania electorală pentru Primăria Capitalei. Ce le este permis și ce le este interzis candidaților. Mesajul transmis de AEP # Gândul
A început campania electorală în cursa pentru alegerile parțiale. Campania pentru alegerile locale parțiale programate pe 7 decembrie 2025 debutează oficial pe 22 noiembrie, la ora 00.00, şi se încheie pe 6 decembrie, la ora 07.00. În acest interval, trebuie respectate toate prevederile legale în vigoare și sunt permise doar anumite tipuri de activităţi, după […]
09:10
Valentin Stan: În baza legii SIE, nu există nicio posibilitate de a afla dacă cineva a fost agent SIE pentru că este secret de stat # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a analizat declarațiile președintelui Nicușor Dan cu privire la biografia lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: O să-ți spună el dacă omul ăla cu biografia a fost sau nu agent SIE Stan […]
09:10
TRUMP, față în față cu primarul ales al New Yorkului. Ce numitor comun au găsit cei doi „dușmani”. „Îi va surprinde pe unii” # Gândul
Pentru americani, cel mai fierbinte subiect al zilei de vineri nu a fost despre Ucraina și ultimatumul dat de Donald Trump lui Volodimir Zelenski. Capul de afiș al zilei de 21 noiembrie l-a ținut întâlnirea președintelui SUA cu Zohran Mamdani. Primarul ales al New Yorkului a fost primit la Casa Albă, în Biroul Oval, de […]
Acum 8 ore
09:00
Incendiu puternic la un bloc din București. Pompierii intervin cu 10 autospeciale și 6 ambulanțe # Gândul
Un incendiu puternic a izbucnit marți seară la un bloc din București, anunță ISU. Pompierii intervin cu 10 autospeciale și 6 ambulanțe la fața locului. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuțu, sector 5, București. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului […]
08:40
Ion Cristoiu: „Afacerea de corupție a picat foarte rău în Ucraina. Gașca președintelui JEFUIA banii necesari sectorului energetic” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre incidența corupției excesive a conducătorilor statelor din fostul bloc sovietic, în contextul recentului scandal de corupție din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a vorbit despre scandalul de corupție din […]
08:30
Cum arată acum Adriana ILIESCU (cea mai bătrână mamă din lume) și fiica ei. Eliza a împlinit 20 de ani # Gândul
Adriana Iliescu, 87 de ani, este considerată cea mai bătrână mamă din lume. Fiica sa, Eliza, a ajuns la vârsta de 20 de ani și își construiește propriul drum în viață. Fosta profesoară vorbește cu mândrie despre ea și spune că studiază la două facultăți. Eliza este o domnișoară puternică și pregătită să facă față […]
08:00
Rusia a bombardat masiv Portul Ismail. MApN a ridicat avioane F-16 pentru securizarea spațiului aerian al României # Gândul
Forțele armate ale Federației Ruse au bombardat masiv, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 22 noiembrie, Portul Ismail, din Ucraina. În urma acestor atacuri, două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației aeriene la granița României cu Ucraina. Atacurile cu drone lansate de ruși au […]
07:40
Dan Dungaciu: „Declarațiile legate de BANII de la sănătate și educație duși spre înarmare, făcute de președintele Nicușor Dan, sunt halucinante” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce declarațiile recente ale președintelui arată, de fapt, un eșec al guvernării din ultimii ani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Asta e consecința unei guvernări proaste din ultimii 10 ani” Dungaciu spune că […]
07:40
Ultimul CONCURS oficial al anului pe apă. Canotorii de top ai României se întrec la Campionatul Național # Gândul
La finalul acestei săptămâni cei mai valoroși canotori ai României vor pune bărcile pe luciul apei râului Bega pentru ultimul concurs oficial al anului disputat pe apă. Antrenorul coordonator al lotului olimpic, fostul campion mondial Dorin Alupei, a explicat detaliat despre această întrecere. Ultimul concurs oficial al anului pe apă. Canotorii de top ai României […]
