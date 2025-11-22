Reguli draconice pentru pasageri în avion. Amenzi fără precedent pentru „comportamentele dăunătoare”

15:10

Weekend-ul acesta este ultima „strigare” pentru cine mai vrea să se aprovizioneze cu castraveți de murat pentru la iarnă. De săptămâna viitoare vine frigul, și se vor scumpi și mai mult, spun țăranii din piața Veteranilor, din Sectorul 6. Sâmbătă dimineață, un kilogram de castraveți pentru murat costa 15 lei. Pentru un butoi cu 10 […]