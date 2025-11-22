UPDATE - Accident cu patru maşini implicate, pe A10, între Teiuş şi Aiud / O femeie este încarcerată
News.ro, 22 noiembrie 2025 10:20
Patru maşini sunt implicate, sâmbătă, într-un accident rutier produs pe A10, între Teiuş şi Aiud. O femeie este încarcerată într-o maşină, dar este conştientă.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
10:30
UPDATE - Accident cu patru maşini implicate, pe A10, între Teiuş şi Aiud / O femeie a fost încarcerată / 5 persoane au suferit răni minore - FOTO / VIDEO # News.ro
Patru maşini sunt implicate, sâmbătă, într-un accident rutier produs pe A10, între Teiuş şi Aiud. O femeie este încarcerată într-o maşină, dar este conştientă.
10:20
UPDATE - Accident cu patru maşini implicate, pe A10, între Teiuş şi Aiud / O femeie este încarcerată # News.ro
Patru maşini sunt implicate, sâmbătă, într-un accident rutier produs pe A10, între Teiuş şi Aiud. O femeie este încarcerată într-o maşină, dar este conştientă.
10:20
Max Verstappen, despre pista udă de pe circuitul de la Las Vegas: E ca şi cum ai pilota pe gheaţă # News.ro
Autor al celui de-al doilea timp în calificările de la Las Vegas, Max Verstappen (Red Bull) a explicat dificultăţile de a conduce un monopost de Formula 1 pe pista udă a acestui circuit special.
Acum o oră
10:10
Statele Unite: Curtea Supremă aprobă redistribuirea circumscripţiilor electorale din Texas, favorabilă republicanilor # News.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a suspendat, vineri, blocarea redistribuirii circumscripţiilor electorale în Texas, oferind un impuls republicanilor în încercarea lor de a câştiga locuri în Congresul de la Washington în cadrul alegerilor legislative de la jumătatea mandatului din 2026, informează AFP.
10:10
Meteorologii anunţă lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni ale ţării, dar şi depuneri de polei / Vremea se răceşte în continuare / Cod galben pentru zonele montane din Gorj, Vâlcea, Argeş, Hunedoara, Alba şi Sibiu # News.ro
Meteorologii anunţă lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni ale ţării, dar şi depuneri de polei. În zonele montane înalte se va depune din nou strat de zăpadă. În plus, vremea se răceşte în continuare.
10:00
UPDATE - Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc cu 11 etaje din Bucureşti / Echipe de căutare-salvare pentru identificarea persoanelor posibil surprinse / 7 persoane au primit îngrijiri medicale / O victimă este intubată - VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti. Sunt degajări mari de fum. S-au constituit echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse. Şapte persoane au primit îngrijiri medicale, şase fiind transportate la spital.
10:00
Accident pe A10, între Teiuş şi Aiud – Din primele informaţii sunt implicate cinci maşini, iar o persoană ar fi încarcerată # News.ro
Cinci maşini sunt implicate, sâmbătă, într-un accident rutier produs pe A10, între Teiuş şi Aiud. Din datele transmise pe 112 de apelant, o persoană ar fi încarcerată.
Acum 2 ore
09:40
UPDATE - Trecerea cu bacul între PTF Isaccea (România) şi PTF Orlovka (Ucraina) este sistată temporar, din cauza atacurilor de noaptea trecută / Infrastructura complexului feribot Orlivka a fost avariată - FOTO # News.ro
Garda de Coastă anunţă, sâmbătă dimineaţă, că trecerea cu bacul între PTF Isaccea (România) şi PTF Orlovka (Ucraina) este sistată temporar, din cauza atacurilor de noaptea trecută din Ucraina. PTF Orlovka a fost lovit de o dronă.
09:40
Marea artistă italiană Ornella Vanoni a murit la 91 de ani. Hitul L'appuntamento a fost pe coloana sonoră a filmului Ocean's Twelve - VIDEO # News.ro
Ornella Vanoni, cântăreaţa pop italiană, compozitoare şi actriţă a cărei carieră plină de succes s-a întins pe şase decenii, a murit, vineri, la vârsta de 91 de ani, în urma unui stop cardiac, la domiciliul său din Milano, anunţă presa italiană.
09:30
Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, sistat temporar din cauza atacurilor de noaptea trecută din Ucraina - FOTO # News.ro
Garda de Coastă anunţă, sâmbătă dimineaţă, că traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea este sistat temporar din cauza atacurilor de noaptea trecută din Ucraina.
09:20
Un cetăţean nepalez de 25 de ani, accidentat mortal în Capitală de o maşină condusă de un tânăr de 18 ani # News.ro
Un cetăţean nepalez în vârstă de 25 de ani a murit, vineri seară, într-un accident rutier provocat în Capitală de un şofer în vârstă de 18 ani.
09:20
Fundaşul echipei Arsenal, Gabriel, va fi indisponibil pentru „câteva săptămâni” după ce a suferit o accidentare la coapsă în timpul unui meci internaţional, a declarat antrenorul Mikel Arteta.
09:10
Întâlnirea oficialilor administraţiei Trump cu omologii ruşi la Miami ridică semne de întrebare cu privire la ultima propunere privind Ucraina # News.ro
Oficialii şi legiuitorii americani sunt îngrijoraţi de o întâlnire care a avut loc luna trecută, în cadrul căreia membri ai administraţiei Trump s-au întâlnit cu trimisul rus sancţionat Kirill Dmitriev pentru a elabora un plan de încheiere a conflictului din Ucraina, potrivit unor surse, citate de Reuters.
09:10
Ministerul de Interne demontează un nou fake, cu o fotografie înfăţişând o femeie care ar fi distrus un BMW al Poliţiei: Nu tot ce devine ”viral” este şi real / Clipurile sunt realizate cu programe de inteligenţă artificială, acţiunile nu s-au întâmplat # News.ro
Ministerul de Interne avertizează, sâmbătă, că nu tot ce devine ”viral” pe reţelele de socializare este şi real. Clipurile sunt realizate cu programe de inteligenţă artificială, iar acţiunile nu s-au întâmplat niciodată.
09:00
Incendiu cu degajări mari de fum într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti / Echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse - VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti. Sunt degajări mari de fum. S-au constituit echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse.
Acum 4 ore
08:40
Campanie împotriva violenţei domestice în Liga Adriatică; jucătorii, inclusiv cei de la U BT Cluj, vor purta la încălzire o urmă de ruj roşu sub ochi # News.ro
Campioana U BT Cluj joacă sâmbătă, în deplasare, cu FMP Belgrad, în etapa a VIII-a din Liga Adriatică. Este etapa în care la fiecare meci jucătorii vor purta tricouri cu mesaje împotriva violenţei domestice, iar sub ochi vor avea urme de ruj roşu, în cadrul campaniei ”Break the silence, end the violence”.
08:40
Nokia investeşte 4 miliarde de dolari în SUA pentru a accelera cercetarea şi producţia de tehnologii AI în telecomunicaţii # News.ro
Nokia a anunţat vineri o investiţie de 4 miliarde de dolari în Statele Unite, vizând accelerarea dezvoltării tehnologiilor de conectivitate bazate pe inteligenţă artificială, relatează Reuters.
08:30
Miss Jamaica, care a căzut de pe scenă în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe, rămâne în spital: Gabby nu se simte atât de bine pe cât ne-am fi dorit # News.ro
Miss Jamaica, Gabrielle Henry, rămâne internată în spital la trei zile după ce a căzut de pe scenă în timpul rundei preliminare de rochii de seară la Miss Universe.
08:30
Formula 1: Lando Norris de la McLaren va pleca din pole position la Marele Premiu de la Las Vegas # News.ro
Britanicul Lando Norris de la McLaren va pleca, duminică, din pole position în Marele Premiu de la Las Vegas, a 22-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de pe Las Vegas Street Circuit.
08:20
Transferul brazilianului lui Endrick de la Real Madrid la Olympique Lyon este aproape finalizat, a anunţat Matteo Moretto, jurnalist la Marca.
08:10
UPDATE - Constanţa: Un tânăr de 24 de ani şi-a pierdut viaţa, după ce maşina în care se afla a intrat sub remorca unui camion / Precizările Poliţiei - FOTO # News.ro
Un tânăr de 24 de ani şi-a pierdut viaţa, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce maşina în care se afla a intrat sub remorca unui camion în judeţul Constanţa.
08:10
08:00
INTERVIU - Mărturiile unui medic ATI care va ieşi curând din sistem - Dr Laura Zarafin: Rezidenţii nu sunt plătiţi nici acum în gardă, fac voluntariat în continuare/ Impresia sinceră este că suntem din ce în ce mai nerespectaţi # News.ro
Dr. Laura Zarafin, medic primar de ATI la Spitalul Colentina din Capitală a explicat pentru News.ro cum vede sistemul de sănătate românesc acum, după aproape 35 de ani de muncă. Medicul a vorbit despre faptul că mulţi rezidenţi nu sunt plătiţi pentru gărzi, că fac muncă de voluntariat şi că foarte puţini dintre ei ajung să intre în linia a doua şi să fie plătiţi, fie din cauza deficitului de medici, fie pentru că sunt „copiii cuiva”. „Dacă ne-ar lăsa să ieşim, suntem mulţi oameni normali la cap care am ieşi la pensie după 35 de ani de muncă, că ne ajunge, mai ales în anumite specialităţi, pentru că nu mai faci faţă”, a declarat medicul în contextul întrebării legate de neconsiderarea ca vechime în muncă a gărzilor. Dr. Zarafin a vorbit şi despre vremurile în care medicul era respectat şi nu era sufocat de birocraţie.
07:50
Candidatul PSD pentru Primăria Bucureşti, Daniel Băluţă, a transmis un mesaj la începutul campaniei electrorale: ”Candidez pentru oameni”.
07:40
Constanţa: Un tânăr de 24 de ani şi-a pierdut viaţa, după ce maşina în care se afla a intrat sub remorca unui camion - FOTO # News.ro
Un tânăr de 24 de ani şi-a pierdut viaţa, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce maşina în care se afla a intrat sub remorca unui camion în judeţul Constanţa.
07:30
Argeş: Un tânăr de 21 de ani, principalul suspect în cazul taximetristului înjunghiat la Mioveni / Acesta a fost dus la audieri # News.ro
Un tânăr de 21 de ani este principalul suspect în cazul taximetristului înjunghiat la Mioveni, acesta fiind identificat şi prins de către poliţişti. Tânărul a fost dus la audieri.
07:30
Candidatul PNL pentru funcţia de primar al municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a afirmat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, când a început campania electorală, că este încrezător.
07:30
„Armele cerebrale” care alterează mintea nu mai sunt doar ficţiune, afirmă doi cercetători # News.ro
„Armele cerebrale” sofisticate şi mortale, care pot ataca sau modifica conştiinţa, percepţia, memoria sau comportamentul uman, nu mai sunt doar ficţiune ştiinţifică, susţin doi cercetători britanici, citaţi de The Guardian.
07:20
Japonia anunţă un pachet de stimulare de 135,5 miliarde de dolari pentru a sprijini economia şi consumatorii # News.ro
Guvernul de la Tokyo a aprobat vineri un pachet de stimulente în valoare de 21,3 trilioane yeni (aproximativ 135,5 miliarde dolari), în încercarea premierului Sanae Takaichi de a relansa economia încetinită şi de a oferi sprijin gospodăriilor afectate de inflaţie, relatează CNBC.
07:20
Cătălin Drulă, la începutul campaniei electorale: Această campanie şi votul din 7 decembrie sunt despre a continua pe un drum onest pentru Bucureşti # News.ro
Candidatul USR pentru Primăria Bucureşti, Cătălin Drulă, a dat startul campaniei electorale în stradă, lipind un afiş pe un panou stradal. El cere bucureştenilor să i se alăture, pentru ”a continua pe un drum onest pentru Bucureşti”, aluzie la sloganul său - ”Pe drumul onest”, care reaminteşte de cel al preşedintelui Nicuşor Dan ”România onestă”.
07:10
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România – Aeronave militare ridicate de la sol / Mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea / Nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional # News.ro
Ministerul Apărării anunţă, sâmbătă dimineaţă,că s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar două aeronave militare au fost ridicate de la sol, diind emis şi un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. De această dată nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
07:00
Amelka, o fetiţă poloneză de 7 ani, printre victimele atacului rus asupra oraşului Ternopil. Numărul morţilor a ajuns la 31 # News.ro
Amelka, o fetiţă poloneză în vârstă de şapte ani, se numără printre victimele atacului cu rachete ruseşti asupra oraşului Ternopil, din vestul Ucrainei, de miercuri, potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei. Ea a murit împreună cu mama sa în timpul atacului, care a făcut până acum cel puţin 31 de victime.
Acum 6 ore
06:40
Amazon concediază peste 1.800 de ingineri, în cele mai ample disponibilizări din istoria companiei # News.ro
Amazon a efectuat luna trecută peste 14.000 de disponibilizări, afectând aproape toate segmentele gigantului tehnologic, de la cloud şi dispozitive, la publicitate, retail şi divizia de produse alimentare. Însă o categorie profesională a suportat lovitura cea mai dură: inginerii, relatează CNBC.
06:30
Şefii de stat şi de guvern ai G20 se reunesc începând de sâmbătă în Africa de Sud pentru un summit la care nu vor participa Statele Unite, relatează AFP.
06:00
Ministerul Apărării al Rusiei a declarat, vineri, că forţele sale au capturat o serie de aşezări de pe linia frontului din estul Ucrainei, afirmaţie pe care Kievul a negat-o sau a refuzat să o recunoască, informează Reuters.
05:50
Eli Lilly devine prima companie de sănătate din lume care a atins, temporar, o valoare de 1.000 de miliarde de dolari # News.ro
Eli Lilly a atins vineri o capitalizare bursieră de 1 trilion de dolari, devenind prima companie din domeniul sănătăţii care intră în clubul exclusivist dominat până acum de giganţi tehnologici, transmite CNBC.
05:30
Declin accentuat al preţurilor petrolului şi acţiunilor energetice, vineri, pe fondul acordului de pace între Rusia şi Ucraina propus de SUA # News.ro
Preţurile petrolului şi acţiunile energetice au scăzut puternic vineri, pe fondul presiunilor lansate de administraţia Trump pentru un acord de pace care să pună capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, transmite CNBC.
05:30
Marjorie Taylor Greene, figura importantă din tabăra „MAGA”, va demisiona din Congres după un conflict cu Donald Trump # News.ro
Reprezentanta republicană Marjorie Taylor Greene a anunţat, vineri, că demisionează din funcţia sa din Congres.
Acum 12 ore
01:10
Sarkozy urmează să publice o carte despre cele trei săptămâni petrecute la închisoare, "Le journal d'un prisonnier", la Editura Fayard, de 216 pagini, care urmează să fie vândută de la 10 decembrie cu 20,90 euro # News.ro
Nicolas Sarkozy a anunţat vineri pe X, la mai puţin de două săptămâni după ce a ieşit din închisoare, apariţia la 10 decembrie a unei cărţi despre încarcerarea sa în procesul libian, "Le journal d'un prisonnier" (”Jurnalul unui deţinut”), la Editura Fayard, controlată de către Vincent Bolloré, relatează AFP.
00:20
Argeş: Taximetrist, găsit înjunghiat la Mioveni/ Victima a murit/ Poliţiştii fac verificări pentru a-i găsi pe autori # News.ro
Un bărbat de 60 de ani, taximetrist, a fost găsit înjunghiat, vineri seară, la Mioveni, judeţul Argeş. Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze, fiind însă declarat decesul. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat şi a-i găsi pe agresori.
00:20
Asociaţia Creştinilor din Nigeria anunţă răpirea a 227 de eleve şi profesori dintr-o şcoală catolică din centrul ţării # News.ro
Asociaţia Creştinilor din Nigeria (CAN) anunţă vineri seara că bilanţul unei răpiri la Şcoală Catolică St Mary, situată în centrul Nigeriei, vineri, a două răpire de acest fel săptămâna aceasta, este de 227 de eleve şi profesori, relatează AFP.
00:20
Drulă îl critică pe Bolojan, în contextul discuţiilor despre situaţia blocului din Rahova afectat de explozie: Eu cred că s-au încurcat nişte chestii juridice. Se cam încurcă puţin domnul Bolojan în asta # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, mărturiseşte că nu cunoaşte, din punct de vedere juridic, situaţia blocului din cartierul Rahova care a fost distrus în urma unei explozii, însă este de părere că proprietarii apartamentelor din acel imobil ar trebui repuşi în drepturi dacă blocul va fi demolat şi refăcut, pentru că nu ei au provocat catastrofa care le-a distrus locuinţele. În acest context, el îl critică pe premierul Ilie Bolojan. ”Eu cred că s-au încurcat nişte chestii juridice. Se cam încurcă puţin domnul Bolojan în asta”, afirmă Drulă.
00:10
Cătălin Drulă: Cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu în politică/ Ce poreclă spune Drulă că i s-a dat candidatului PNL # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îl atacă dur pe contracandidatul liberal Ciprian Ciucu, pe care partidul lui Drulă l-a susţinut, în trecut, pentru a ajunge primar al Sectorului 6 al Capitalei. Drulă spune că, la fel ca Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu reprezintă ”PSD-ismul” ca tip de a face politică. ”Cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu în politică”, afirmă Drulă, dezvăluind că, în unele zone ale politicii, Ciucu ar fi fost poreclit ”Oaie cu şorici”.
00:10
Începe campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie/ Apelul Autorităţii Electorale Permanente către competitorii electorali/ Manifestări şi mesaje interzise înaintea alegerilor # News.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie începe sâmbătă, la ora 0.00 şi se încheie în 6 decembrie, la ora 7.00.. Autoritatea Electorală Permanentă a transmis deja un mesaj în care cere competitorilor electorali ”să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”. De asemenea, instituţia precizează care sunt acţiunile interzise în campania electorală.
00:00
Trump îi întinde o mână, în Biroul Oval, aprigului său opozant Mamdani şi anunţă că vrea să-l ”ajute” să ”împlinească visurile newyorkezilor”. ”O campanie incredibilă”, îl felicită miliardarul pe noul primar democrat # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a promis vneri să-l ”ajute” pe Zohran Mamdani să facă din New York un oraş ”puternic şi foarte sigur”, într-o întâlnire în Biroul Oval cu primarul ales al metropolei, un socialist revendicat, relatează AFP.
21 noiembrie 2025
23:50
Echipa franceză Olympique Marseille a dispus vineri seara, în deplasare, scor 5-1, de formaţia OGC Nice, în etapa a 13-a din Ligue 1. Deocamdată, O.M. a devenit lider în clasament.
23:40
Tenismanul italian Flavio Cobolli a câştigat vineri, la Bologna, meciul cu belgianul Zizou Bergs, şi a calificat Italia în a treia sa finală consecutivă de Cupa Davis.
23:40
Cătălin Drulă neagă că ar fi avut vreo legătură cu eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban: O să-l vedeţi probabil pe domnul Orban acuma la PNL, face fuziune Forţa Dreptei cu PNL-ul # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, susţine că nu a avut nicio legătură cu eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban, afirmând că nu şi-ar permite să îi ceară preşedintelui Nicuşor Dan acest lucru. Drulă e de părere că Orban va reveni în PNL, prin fuziunea dintre partidul său, Forţa Dreptei, cu PNL şi că îşi va anunţa susţinerea pentru Ciprian Ciucu.
23:30
Cătălin Drulă: Domnul Ciucu eu nu cred că este corupt, el personal, nu cred că a luat mită, spre deosebire de ce vedem prin părţile celelalte, dar e un fel de a întoarce capul şi un fel de a vedea politica în care închizi ochii la rău, întorci capul # News.ro
Candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, Cătălin Drulă, afirmă că liberalul Ciprian Ciucu, contracandidat al său, nu este ”corupt personal”, dar ”întoarce capul” în faţa unor chestiuni care nu sunt bune, prefăcându-se că nu le observă.
23:30
Cătălin Drulă: Eu sunt candidatul care este pe un trend de creştere, lucrurile se vor limpezi în ultima săptămână. Oamenii vor pe cineva care se continue proiectul lui Nicuşor # News.ro
Candidatul USR Cătălin Drulă contestă sondajele de opinie care îl plasează într-o zonă în care nu ar avea şanse de a câştiga funcţia de primar general al Capitalei, el spunând că acestea sunt ”intoxicări” din partea PNL. El dă exemple de alte situaţii în care sondaje de opinie indicau candidaţi ai PNL drept posibili câştigători, cercetări sociologice contrazise de realitate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.