Max Verstappen, despre pista udă de pe circuitul de la Las Vegas: E ca şi cum ai pilota pe gheaţă

08:00

Dr. Laura Zarafin, medic primar de ATI la Spitalul Colentina din Capitală a explicat pentru News.ro cum vede sistemul de sănătate românesc acum, după aproape 35 de ani de muncă. Medicul a vorbit despre faptul că mulţi rezidenţi nu sunt plătiţi pentru gărzi, că fac muncă de voluntariat şi că foarte puţini dintre ei ajung să intre în linia a doua şi să fie plătiţi, fie din cauza deficitului de medici, fie pentru că sunt „copiii cuiva”. „Dacă ne-ar lăsa să ieşim, suntem mulţi oameni normali la cap care am ieşi la pensie după 35 de ani de muncă, că ne ajunge, mai ales în anumite specialităţi, pentru că nu mai faci faţă”, a declarat medicul în contextul întrebării legate de neconsiderarea ca vechime în muncă a gărzilor. Dr. Zarafin a vorbit şi despre vremurile în care medicul era respectat şi nu era sufocat de birocraţie.