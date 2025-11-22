Arhiepiscopul Atanasie a vizitat Consulatul General al României la Londra
Basilica.ro, 22 noiembrie 2025 14:50
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a vizitat joi Consulatul General al României la Londra. Înaltpreasfinția Sa, însoțit de ieromonahul Dionisie Stan, a fost întâmpinat de Excelența Sa Daniel-Robert-Adrian Marin, Consulul General al României la Londra. „Vizita se înscrie în dialogul constant al oficiului consular cu reprezentanții tuturor cultelor religioase de limbă…
• • •
Acum o oră
14:50
Acum 2 ore
13:50
Românii din Madrid au serbat vineri hramul Catedralei Episcopale „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. Slujba de hram a fost oficiată de Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei, împreună cu un sobor de clerici din administrația eparhială. La predică, Preasfințitul Părinte Timotei a subliniat modelul de ascultare al Maicii Domnului: „Ea L-a primit pe Hristos…
Acum 4 ore
12:20
Patriarhul Daniel transmite felicitări Patriarhului Ierusalimului la 20 de ani de la întronizare # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis sâmbătă un mesaj de felicitare Preafericitului Părinte Teofil al III-lea la 20 de ani de la întronizarea ca Patriarh al Ierusalimului. „În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului și al credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, ne exprimăm profunda apreciere pentru rodnica lucrare pastorală, misionară și duhovnicească pe care o desfășurați…
Acum 6 ore
10:50
18 ani de la trecerea în veșnicie a Arhimandritului Ioanichie Bălan, cronicarul monahismului românesc # Basilica.ro
Sâmbătă se împlinesc 18 ani de la trecerea în veșnicie a Arhimandritului Ioanichie Bălan, autorul Patericului românesc. Părintele Ioanichie Bălan a editat cele mai multe dintre scrierile Sfântului Cleopa, precum și colecția Viețile Sfinților (12 volume) sau Convorbiri duhovnicești. Cărțile sale au fost traduse și în limbile altor țări ortodoxe (greacă, rusă, sârbă, bulgară), precum și în…
Acum 24 ore
00:10
Calendar Ortodox 22 noiembrie Sfinţii Apostoli Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia Sfinţii Apostoli Filimon, Arhip, Onisim şi Apfia au făcut parte din cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos şi apoi au fost şi ucenicii Sfântului Apostol Pavel. Ei L-au mărturisit pe Hristos la Colose, în Frigia, unde păgânii o cinsteau pe zeiţa Artemida.…
21 noiembrie 2025
19:20
Studenții teologi din București se pregătesc pentru sărbătoarea Sfintei Ecaterina: Programul hramului # Basilica.ro
Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă din București se pregătesc pentru sărbătoarea Sfintei Ecaterina, ocrotitoarea Paraclisului instituției academice. Programul hramului va debuta luni seară, la ora 17:00, cu slujba Vecerniei cu Litia, acatistul și procesiunea cu moaștele Sfintei Ecaterina în jurul lăcașului de cult, după care vor fi așezate în baldachinul din apropierea bisericii. De sărbătoarea…
18:50
Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran Militar de Malta, George Bologan, a susținut miercuri o conferință la Vatican în cadrul căreia a vorbit despre teologia și tradiția isihastă românească, cu accent pe opera Sfântului Dumitru Stăniloae. În cadrul conferinței organizate de Asociația „Carità politica”, ambasadorul George Bologan a prezentat spiritualitatea ortodoxă românească…
18:10
„Iașiul devine un pol internațional pentru studiile de creștinism oriental”, a afirmat un istoric american # Basilica.ro
„Iașiul devine un pol internațional pentru studiile de creștinism oriental”, a afirmat pentru Basilica.ro profesorul american David A. Michelson, care a susținut miercuri o conferință de specialitate la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași. David A. Michelson este profesor asociat de Istoria creștinismului la Universitatea Vanderbilt din Nashville, Statele Unite ale Americii.…
17:50
PS Samuel Bistrițeanul l-a primit pe ambasadorul Israelului la prima sa vizită în Cluj-Napoca # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, l-a primit joi pe Excelența Sa Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România, aflat pentru prima dată în vizită oficială la Cluj-Napoca. Ambasadorul Israelului în România a apreciat frumusețea orașului și deschiderea comunității. Originar dintr-o familie cu rădăcini românești – ambii părinți…
17:10
Cuvânt către tineri: Mitropolitul Andrei a deschis seria de conferințe duhovnicești organizată de ASCOR Cluj-Napoca # Basilica.ro
Mitropolitul Andei a susținut joi conferința „Cuvânt către tineri” în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, deschizând seria de conferințe duhovnicești organizate de ASCOR în Postul Nașterii Domnului. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre Praznicul Nașterii Domnului și despre importanța postului ca perioadă de pregătire duhovnicească, oferind tinerilor repere și îndemnuri pentru trăirea credinței…
16:00
Un monument dedicat unui erou al românilor va fi restaurat. Proiectul va costa peste un milion de euro # Basilica.ro
Ansamblul monumental de la Roșcani (județul Galați), dedicat Domnitorului Ioan Vodă cel Viteaz, va fi restaurat și readus la viață printr-un proiect amplu, care va costa peste un milion de euro, a anunțat președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea. Proiectul este intitulat „Istoria care ne unește” și este derulat de Consiliul Județean Galați în parteneriat…
16:00
Schitu Măgureanu din București și-a sărbătorit vineri hramul istoric, Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Pentru mai multe fotografii de la eveniment, intră pe pagina noastră de Facebook.
15:50
Cetatea de scaun a Sucevei va fi restaurată printr-o metodă unică în țara noastră, anunță Consiliul Județean Suceava. O reconstrucție completă, din piatră sau sticlă, nu este permisă de normele internaționale de restaurare, astfel că va fi utilizat un proces prin care forma originală a zidurilor să fie sugerată printr-o plasă metalică specială, montată deasupra…
Ieri
14:40
Întâlnire catehetică dedicată Sfintei Scripturi la Timișoara: Biblia – Scrisoarea lui Dumnezeu către lume # Basilica.ro
Parohia Fratelia din Timișoara a găzduit o întâlnire catehetică dedicată Zilei Bibliei și Sfântului Ioan Gură de Aur, desfășurată sub titlul „Biblia – Scrisoarea lui Dumnezeu către lume”, informează Mitropolia Banatului. Printre participanți s-a numărat și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, care a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, pentru…
14:40
Patriarhul Daniel: Sfânta Fecioară Maria învăța la Templu Taina Cuvântului lui Dumnezeu # Basilica.ro
Patriarhul Daniel a subliniat vineri, în predica rostită la sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, rolul esențial al educației religioase în viața copiilor, referindu-se la cei doisprezece ani petrecuți de Fecioara Maria la Templul din Ierusalim. „Sfânta Fecioară Maria învăța la Templu în mod deosebit taina Cuvântului lui Dumnezeu” a spus Preafericirea Sa, evidențiind…
14:20
Patriarhul României îl felicită pe Arhiepiscopul Irineu la aniversarea a 35 de ani de arhierie # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis vineri un mesaj de felicitare Arhiepiscopului Irineu al Alba Iuliei cu ocazia aniversării a 35 de ani de arhierie. „Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-vă roade alese şi binecuvântate”, se arată în mesajul Preafericirii Sale. Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a fost hirotonit arhiereu…
13:00
Vineri, 21 noiembrie, s-au împlinit 107 ani de la nașterea părintelui Constantin Galeriu, o personalitate care „rămâne adânc întipărită în memoria Bisericii și a țării, ca părinte de familie, ca preot de parohie şi ca profesor de înaltă conștiință pedagogică şi misionară”, așa cum spunea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Părintele Constantin Galeriu s-a născut la…
12:20
PS Paisie Sinaitul: Dacă noi îi iubim pe copiii noştri, atunci îi aducem de mici în casa lui Dumnezeu # Basilica.ro
Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică este frumoasă prin faptul că ne arată simplitatea prin care Dumnezeu începe lucrarea de mântuire a oamenilor, a explicat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, în cuvântul susținut la Schitul Măgureanu, cu ocazia acestui praznic. „Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică este una dintre cele mai luminoase sărbători ale…
12:10
12:00
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Albei Iulia, împlineşte vineri, 21 noiembrie 2025, 35 ani de la hirotonia în demnitatea de episcop. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu Pop-Bistrițeanul s-a născut la data de 2 iulie 1953, în comuna Băsești, județul Maramureș, din părinții Dumitru și Rozalia Pop, primind la Botez numele de Ionel. Școala elementară a urmat-o în…
11:40
Vineri s-au împlinit 19 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Gheorghe Calciu – Dumitreasa, unul dintre cei mai cunoscuți mărturisitori din temnițele comuniste, acolo unde a pătimit peste două decenii. Gheorghe Calciu s-a născut în data de 24 noiembrie 1925 fiind mezinul unei familii de oameni simpli, cu 11 copii, din Mahmudia, Tulcea.…
09:50
Episcopul Veniamin, despre Ilie Ilașcu: Fiu credincios al Bisericii, purtând în suflet nădejdea și lumina Ortodoxiei # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, l-a evocat pe Ilie Ilașcu, cunoscut luptător pentru drepturile românilor de peste Prut, trecut la Domnul pe 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani. În mesajul său, transmis cu ocazia înmormântării de la București, Episcopul Basarabiei de Sud a spus că Ilie Ilașcu a fost „un luptător…
08:40
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Este esențial ca Școala, Familia și Biserica să colaboreze pentru a construi un sistem educațional echitabil „Este esențial ca Școala, Familia și Biserica să colaboreze pentru a construi un sistem educațional echitabil”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel joi la Palatul Patriarhiei. Citește mai mult.…
00:00
Calendar Ortodox, 21 noiembrie Intrarea în biserică a Maicii Domnului Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului (numită în popor şi Vovidenia) aminteşte faptul aducerii cu evlavie, în biserica Legii vechi, adică în templul din Ierusalim, a copilei de trei ani, care avea să fie Maica Domnului nostru Iisus Hristos; întâi, pentru că acest fapt,…
20 noiembrie 2025
19:50
Alteța Sa Regală Principesa Sofia s-a întâlnit miercuri cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Catedrala Mitropolitană din Iași. Principesa Sofia a participat la un moment de rugăciune și un tur al expoziției „Mărturii Regale”, găzduită de Muzeul Mitropolitan. Expoziția reunește documente istorice, publicații, medalii și obiecte care ilustrează legătura dintre Biserica Ortodoxă Română…
19:40
Galerie foto: Lansarea unui proiect național destinat copiilor și tinerilor la Palatul Patriarhiei # Basilica.ro
În sala Convetus a Palatului Patriarhiei a avut loc joi lansarea proiectului național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”. Proiectul implică construirea unui centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii și tineri în orașul Pantelimon, județul Ilfov.
19:30
Coordonatoarea Așezământului de copii „Sf. Leontie” de la Rădăuți, printre cei zece români puși în slujba binelui # Basilica.ro
Maica Ecaterina Lichi, stareța Mănăstirii „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Rădăuți și coordonatoarea Așezământului de copii „Sfântul Ierarh Leontie”, se numără printre cei zece români puși în slujba binelui premiați în cadrul Galei PRO TV. În data de 1 decembrie, telespectatorii o vor putea vedea alături de alți nouă români aleși pentru dedicarea…
19:10
Patriarhia Română construiește un centru dedicat tinerilor defavorizați: Va găzdui tabere și activități pentru mii de copii # Basilica.ro
Patriarhia Română a lansat joi Proiectul Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” în cadrul unui eveniment desfășurat la Palatul Patriarhiei. Acesta este cofinanțat de Uniunea Europeană și este destinat copiilor din zonele vulnerabile ale țării. La eveniment au participat Părintele Patriarh Daniel, părintele Florin Marica, managerul proiectului, Vladimir Nicolae Rovințescu de la Autoritatea de…
18:30
De sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii, oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și…
16:40
Patriarhul Daniel: Este esențial ca Școala, Familia și Biserica să colaboreze pentru a construi un sistem educațional echitabil # Basilica.ro
„Este esențial ca Școala, Familia și Biserica să colaboreze pentru a construi un sistem educațional echitabil”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel joi la Palatul Patriarhiei. Preafericirea Sa a participat la evenimentul de lansare a proiectului Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”. „Comparativ cu media europeană, de ani buni, România a înregistrat cea mai…
15:50
Belgia: Parohia „Sfinții Apostoli” din Uccle a sărbătorit zece ani de la prima liturghie # Basilica.ro
Parohia românească „Sfinții Apostoli” din Uccle, parte a orașului Bruxelles, Belgia, a sărbătorit duminică zece an de la înființare. Evenimentul a fost marcat de oficierea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, care a slujit împreună cu un sobor de preoți și diaconi din Belgia și România. De asemenea, la…
15:40
Titu Maiorescu a fost omagiat la Viena cu ocazia împlinirii a 185 de ani de la nașterea sa # Basilica.ro
Ambasada României în Austria, împreună cu Universitatea București și Academia Tereziană din Viena, a organizat un eveniment dedicat împlinirii a 185 de ani de la nașterea lui Titu Maiorescu. Ceremonia a debutat joi, 13 noiembrie, în curtea Academiei Tereziene cu dezvelirea plăcii comemorative recent restaurate, în prezența directorului instituției, Andreas Schatzl, a rectorului Universității București,…
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
PS Nichifor Botoșăneanul a binecuvântat cabinetul medical mobil al Fundației „Providența” # Basilica.ro
Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor a binecuvântat miercuri cabinetul medical mobil al Fundației „Providența”. Acesta este destinat pacienților din zone greu accesibile ale județelor Iași, Neamț și Botoșani. Prin intermediul lui, Fundația „Providența” va organiza periodic caravane medicale, oferind consultații gratuite și evaluări de bază. Preasfințitul Părinte Nichifor a subliniat importanța sprijinirii comunităților…
14:20
Proiectul de educație cinematografică dedicat copiilor, intitulat „Aici, Cinema Junior”, revine sâmbătă la Iași, informează un comunicat de presă al Ateneului Național Iași. Evenimentul constă în proiectarea filmului „Ștrumfii”, de la ora 13:00, la Cinema Ateneu. După proiecție, va urma o discuție interactivă cu actorul Dani Popa. Prețul biletului este de 20 de lei. „Mă…
14:00
Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Așezământul „Sfinții Împărați și Sfântul Ierarh Nectarie” din Pitești a fost dusă marți la Spitalul Mioveni. Racla a fost întâmpinată de un sobor de preoți din cadrul Protoieriei Mioveni, care au săvârșit o slujbă pentru sănătatea pacienților și încurajarea medicilor. În continuare, preoții au…
13:30
Zilele Șaguniene 2025: Două săptămâni de cultură și spiritualitate la Sibiu și în Țara Făgărașului # Basilica.ro
Zilele Șaguniene 2025 se desfășoară între 24 noiembrie și 5 decembrie, reunind la Sibiu, Brașov, Făgăraș și în localitățile din jur un amplu program cultural-liturgic dedicat Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Ediția din acest an a Zilelor Șaguniene va debuta luni, 24 noiembrie, la Sibiu, cu Conferința misionar-pastorală „Duhovnici și mărturisitori ortodocși români din…
12:20
Familia, mai precis, pastorația familiei creștine, a fost tema dezbaterilor Cercului pedagogic al profesorilor de religie din învățământul gimnazial din județul Dolj, informează Mitropolia Olteniei. Evenimentul s-a desfășurat miercuri și a avut loc la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova. Tema întâlnirii a fost „Pastorația familiei creștine – repere și aplicații educaționale”. În…
11:50
Arhimandritul Dometie Trihenea, duhovnicul-tămăduitor al Athosului: 40 de ani de la trecerea la Domnul # Basilica.ro
În data de 20 noiembrie se împlinesc 40 de ani de când Arhimandritul Dometie Trihenea, cunoscut duhovnic din Muntele Athos, a trecut la Domnul. Stareț al unei vechi chilii românești, iar mai târziu al unei mari mănăstiri athonite, cuviosul Dometie a fost și un priceput tămăduitor al bolilor trupești. Câteva aspecte biografice și învățături prețioase…
11:00
PS Teofil Trotușanul, la Mănăstirea Bistrița: Sfântul Grigorie Decapolitul ne cheamă să fim mărturisitori prin viața noastră # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Slujba Privegherii la sărbătoarea Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, ocrotitorul Mănăstirii Bistrița din județul Vâlcea. PS Teofil Trotușanul a vorbit celor prezenți, remarcând faptul că Sfântul Grigorie Decapolitul apără dreapta credință pe pământ românesc de aproape jumătate de mileniu. „Este binecuvântată această parte…
10:20
Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește, în perioada 21 – 23 noiembrie, târgul „100 de Tradiții Românești”, a anunțat instituția prin intermediul unui comunicat de presă. Potrivit sursei citate, vizitatorii vor avea ocazia să admire țesături și costume tradiționale specifice fiecărei regiuni a țării: covoare moldovenești, cămăși de Tismana, brânzeturi proaspete de capră din Teleorman,…
09:40
Prof. Adrian Lemeni: Să nu fim prizonierii unui anumit duh care stă în spatele exploziei inteligenței artificiale # Basilica.ro
O conferință dedicată inteligenței artificiale a avut loc, marți, la Centrul PRECIS de la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București. Cu această ocazie, profesorul Adrian Lemeni de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București a vorbit despre curajul asumării autenticității, într-o eră care pune accent pe logica impersonalului. „A fost…
09:20
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Revista „Binele de știut”: Sfințirea picturii Catedralei Naționale Luna octombrie a adunat în București credincioși din întreaga țară și din diaspora, veniți să se împărtășească de bucuria sfințirii picturii Catedralei Naționale și a prăznuirii Sfântului Dimitrie cel Nou. Evenimentele lunii…
00:00
Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; † Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 20 noiembrie Intrarea în Biserică a Maicii Domnului are o singură zi de înainteprăznuire. Cântările zilei o laudă pe Sf. Ana pentru că și-a adus fiica să trăiască dedicându-și viața Domnului, la Templul din Ierusalim. Troparul, glas 4 Bucurie mai dinainte ne dăruieşte astăzi Sfânta Ana, odrăslind Rod ce alungă întristarea, pe Singura…
19 noiembrie 2025
20:10
Membrii Asociației Tinerilor Ortodocși Români din cele două Americi (ROYA) s-au întâlnit, în perioada 14-16 noiembrie, cu cei doi ierarhi ai românilor de peste ocean: Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor Două Americi, și Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei. Această întâlnire a avut loc în cadrul Congresului anual organizat de tinerii ROYA și s-a desfășurat…
20:00
Campanie de prevenție și educație pentru sănătate: Peste o sută de elevi din Prahova au învățat să acorde primul ajutor # Basilica.ro
Cea mai recentă acțiune din cadrul Campaniei „Prevenție și educație pentru sănătate” a fost desfășurată vineri de Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale la Școala Gimnazială Buda din județul Prahova. Cei aproximativ 100 de elevi au avut ocazia să învețe de la voluntari cum să adopte un stil de viață sănătos, noțiuni de igienă generală, recunoașterea și…
19:30
Pr. prof. Ștefan Iloaie despre educația în era digitală: Educatorul de azi are nevoie să fie și om, nu doar profesor # Basilica.ro
Părintele Ștefan Iloaie a vorbit vineri la Focșani despre rolul esențial al profesorului în era digitală, subliniind că dincolo de competențe și tehnologii, „educatorul de azi are nevoie să fie și om, nu doar profesor”. Intervenția părintelui profesor a avut loc în cadrul Simpozionului transfrontalier „Vocația Pedagogică în era digitală”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean…
19:10
PS Antonie a înmânat zece burse oferite studenților Universității de stat din Bălți de Episcopia Hușilor # Basilica.ro
Episcopul Antonie de Bălți a înmânat marți bursa lunară oferită celor zece studenți de la Universitatea de stat „Alecu Russo” din Bălți de către Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși. Fiecare bursier a primit din partea ierarhului şi câte o Carte de rugăciune. Bursele în valoare de 50 euro vor fi oferite lunar pentru întreg anul de…
18:30
Arhim. Zaharia Zaharou, la București: Măreția omului se descoperă în rugăciunea sfinților pentru întreaga lume # Basilica.ro
„Măreția omului se descoperă în rugăciunea sfinților pentru întreaga lume. Sfinții fac ca cerul și pământul să ia aminte la ei atunci când se înfățișează înaintea Ziditorului lor, mijlocind pentru întregul Adam, pentru tot neamul omenesc, de la începutul și până la sfârșitul veacurilor”, a spus Arhimandritul Zaharia Zaharou marți la București. Părintele Zaharia Zaharou…
18:00
Biblioteca Academiei Române a dedicat un colocviu domnitorului Grigore Alexandru Ghica # Basilica.ro
Biblioteca Academiei Române a marcat luni, printr-un colocviu, repatrierea rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica, ultimul conducător al Principatului Moldovei și fondator al Jandarmeriei Române. Colocviul „Sub semnul Legii și al demnității: Grigore Alexandru Ghica și începuturile Jandarmeriei Române” s-a desfășurat în Aula Bibliotecii Academiei Române și a reunit profesori de la Institutul pentru…
17:00
Luna octombrie a adunat în București credincioși din întreaga țară și din diaspora, veniți să se împărtășească de bucuria sfințirii picturii Catedralei Naționale și a prăznuirii Sfântului Dimitrie cel Nou. Evenimentele lunii au debutat cu proclamarea locală a canonizării Sf. Dumitru Stăniloae, săvârșită la Mănăstirea Cernica. În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm…
