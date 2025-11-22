† Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, episcopul Iconiei, şi Grigorie, episcopul Acragandelor; Duminica a 26-a după Rusalii (Dezlegare la pește)

20:00

Cea mai recentă acțiune din cadrul Campaniei „Prevenție și educație pentru sănătate” a fost desfășurată vineri de Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale la Școala Gimnazială Buda din județul Prahova. Cei aproximativ 100 de elevi au avut ocazia să învețe de la voluntari cum să adopte un stil de viață sănătos, noțiuni de igienă generală, recunoașterea și…